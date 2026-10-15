Verstappen ve Rossi, GT World Challenge Sezon Finalinde Karşı Karşıya!

GT World Challenge sezon finali, 17 Ekim’de Portimao’da motor sporlarının iki büyük ismini aynı pistte buluşturuyor. Max Verstappen ve Valentino Rossi, farklı takımların GT3 otomobilleriyle galibiyet mücadelesine katılacak. Formula 1 ve MotoGP dünyasının yıldızlarını aynı yarışta izleme fırsatı sunan final, Türkiye saatiyle 19.00’dan itibaren Red Bull TV ve Red Bull Motorsports YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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Max Verstappen ve Valentino Rossi Aynı Pistte
Max Verstappen, Portimao’da 3 numaralı Mercedes-AMG GT3’ün direksiyonunu Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile paylaşacak. Valentino Rossi ise Team WRT’nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO otomobiliyle yarışacak. Rossi’nin takım arkadaşları Neil Verhagen ve Max Hesse olacak.
Umarım onunla (Valentino Rossi) görüşme fırsatım olur. Çok kafa bir adam, oturup sohbet etmek isterim. Onunla aynı yarışta olmak güzel ama yarış sırasında karşılaşmamayı umuyorum; bu genellikle iyiye işarettir.
İki ismin farklı disiplinlerde kazandıkları deneyimi GT3 mücadelesine taşıması, sezon finalinin en dikkat çekici hikâyelerinden biri. Verstappen ve Rossi’nin ekipleri aynı pistte birbirlerine rakip olurken sonuç üzerinde yalnızca pilotların hızı değil, takım arkadaşlarının performansı ve yarış stratejileri de belirleyici olacak. Pilotların direksiyona geçtiği bölümlere bağlı olarak ikiliyi pist üzerinde doğrudan mücadele ederken görmek de mümkün.
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GT World Challenge Portimao Ne Zaman, Nereden İzlenir?
GT World Challenge Portimao ana yarışı, 17 Ekim’de Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Sezon finalini Red Bull TV ve Red Bull Motorsports YouTube kanalı üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Yayın programı yalnızca ana yarışı kapsayacak.
Verstappen’in yarışını daha yakından izlemek isteyenler için Red Bull Motorsports YouTube kanalında ayrı bir araç içi kamera yayını da sunulacak. Ana yayınla birlikte ikinci ekrandan takip edilebilecek bu seçenek, mücadeleyi Verstappen’in otomobilinden izleme imkânı sağlayacak.
Türkiye’den erişilebilecek yayınlar, yerel yayın hakları nedeniyle Almanya, İtalya, Avustralya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta coğrafi olarak kısıtlanacak. Portimao’daki sezon finalinde Verstappen, Rossi ve GT yarışlarının güçlü isimlerinin mücadelesini kaçırmamak için 17 Ekim saat 19.00’da ekran başında olun!