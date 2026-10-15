Verstappen ve Rossi, GT World Challenge Sezon Finalinde Karşı Karşıya!

ve Valentino Rossi, farklı takımların GT3 otomobilleriyle galibiyet mücadelesine katılacak. Formula 1 ve MotoGP dünyasının yıldızlarını aynı yarışta izleme fırsatı sunan final, Türkiye saatiyle 19.00’dan itibaren Red Bull TV ve Red Bull Motorsports YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Max Verstappen, Portimao’da 3 numaralı Mercedes-AMG GT3’ün direksiyonunu Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile paylaşacak. Valentino Rossi ise Team WRT’nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO otomobiliyle yarışacak. Rossi’nin takım arkadaşları Neil Verhagen ve Max Hesse olacak.

Max Verstappen, Portimao’da 3 numaralı Mercedes-AMG GT3’ün direksiyonunu Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile paylaşacak. Valentino Rossi ise Team WRT’nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO otomobiliyle yarışacak. Rossi’nin takım arkadaşları Neil Verhagen ve Max Hesse olacak.

Max Verstappen, Portimao’da 3 numaralı Mercedes-AMG GT3’ün direksiyonunu Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile paylaşacak. Valentino Rossi ise Team WRT’nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO otomobiliyle yarışacak. Rossi’nin takım arkadaşları Neil Verhagen ve Max Hesse olacak.

Umarım onunla (Valentino Rossi) görüşme fırsatım olur. Çok kafa bir adam, oturup sohbet etmek isterim. Onunla aynı yarışta olmak güzel ama yarış sırasında karşılaşmamayı umuyorum; bu genellikle iyiye işarettir.

Umarım onunla (Valentino Rossi) görüşme fırsatım olur. Çok kafa bir adam, oturup sohbet etmek isterim. Onunla aynı yarışta olmak güzel ama yarış sırasında karşılaşmamayı umuyorum; bu genellikle iyiye işarettir.

Umarım onunla (Valentino Rossi) görüşme fırsatım olur. Çok kafa bir adam, oturup sohbet etmek isterim. Onunla aynı yarışta olmak güzel ama yarış sırasında karşılaşmamayı umuyorum; bu genellikle iyiye işarettir.