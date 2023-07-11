Voleybol Tarihimizin En İyi Kadın Oyuncuları

2003 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiğimiz ikinciliğin ardından voleybolcu olmayı hayal eden o küçük kızları sahalarda izliyoruz şimdilerde. Bu yazımızda son 20 yılda voleybol tarihimize izini bırakarak jübilesini yapan isimleri mercek altına aldık.

Arzu Göllü

32 yılını bu spora adamış bir voleybol figürü Arzu Göllü. 1986 yılında ilk kez Eczacıbaşı A Takımı’nda görev alan Göllü, 17 sezonunu turuncu beyazlı kulübün çatısı altında geçirdi. Dokuz Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra Challenge Kupası (Kupa Galipleri Kupası) kazanan ilk Türk voleybol takımının bir parçası olan Arzu Göllü’nün kariyerinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası İkinciliği, Akdeniz Oyunları İkinciliği, CEV Kupası Üçüncülüğü gibi önemli başarılar bulunuyor. 300 kez milli formayı giyen tecrübeli ismin, Türk voleybolunun efsane ismi babası Cengiz Göllü’den devraldığı mirası şimdilerde Beşiktaş Ceylan forması giyen kızı Duru taşıyor.

Bahar Mert Üçoklar

Gençliğinde sahadaki duruşu, servis stili ve özgüveni ile akıllarda yer edinen Bahar Mert Üçoklar, 2003 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan kadronun unutulmazlarından biri. Pasör mevkiinde görev yapan isim; Eczacıbaşı, Vakıfbank, Türk Telekom takımlarının yanı sıra ülkemizi yurt dışında da temsil etmişti. Novara ve Berlin forması giyen Bahar Mert Üçoklar, iki kez Şampiyon Kulüpler Kupası’nda final oynarken 1999 yılında turnuvanın en iyi pasörü ödülünün de sahibi olmuştu. 300’den fazla giydiği milli formayla Akdeniz Oyunları’nı kazandı, uzun yıllar mücadele ettiği sahalara 2009 yılında veda etse de voleyboldan kopamayanlardan oldu. Beşten fazla yabancı dil bilen Üçoklar, şimdilerde TVF Voleybol Milli Takımları’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Özlem Özçelik

Orta oyuncu olarak sürdürdüğü kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Özlem Özçelik, hafızalarda Avrupa İkincisi olan efsane kadromuzun kaptanı olarak da yer etti. Dinamo Moskova ile yurtdışı tecrübesini yaşayan ve Rusya Ligi Şampiyonluğu bulunan Özçelik, Eczacıbaşı formasıyla da dokuz kez Türkiye Şampiyonu oldu. Akdeniz Oyunları ve Kupa Galipleri Kupası’nda da altın madalyanın sahibi olan Özçelik, 2012 yılında profesyonel kariyerini sonlandırma kararı aldı. Voleybolun içinde kalan bir diğer isim, kariyerine voleybol yorumcusu olarak devam ediyor.

Esra Gümüş Kırıcı

Esra Gümüş Kırıcı voleybola Ankara Vakıfbank’ta başladı ve sırasıyla Yeşilyurt, Eczacıbaşı,Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor takımlarında görev aldı. Kırıcı, 10 yıl giydiği turuncu beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları gibi önemli birçok başarıya imza attı. Aynı zamanda tarihte Olimpiyat Oyunları’na katılan ilk A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı olma ünvanı da kendisine ait olan başarılı isim, voleybol kariyerini 2016 yılında düzenlenen jübile ile sonlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam eden Esra Gümüş Kırıcı, aynı zamanda İBB Spor Kulübü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor.

Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ikilisinin jübilesi © Eczacıbaşı Dynavit

Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu

Kadın voleybol tarihimizde “libero” deyince akla gelen ilk isimlerden biri Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu. O da 2003 Avrupa Şampiyonası sırasında keşfedildikten sonra unutulmaz bir kariyere imza atanlardan. Hep güler yüzlü, enerjik ve oyun içinde varlığıyla güven veren Kuzubaşıoğlu; 2011’de Avrupa, 2012’de Grand Prix Üçüncüsü olan, Olimpiyat Oyunları’na giden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bir parçasıydı. Beş kez Türkiye Ligi’nin en iyi liberosu seçilirken, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi’nin en iyi liberosu ödülünün de sahibi oldu. Kariyerinin son senesinde üst üste ikinci kez Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu kazanan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 2016 yılında profesyonel voleybol yaşantısını sonlandırdı.

Çiğdem Can

Kariyerinde Eczacıbaşı, Vakıfbank, TOKİ ve Fenerbahçe forması giyen başarılı orta oyuncu, tarihe iz bırakan isimlerden bir diğeriydi. 10 kez Türkiye Ligi’ni, dokuz kez Türkiye Kupası’nı kazanan Çiğdem Can, Fenerbahçe formasıyla tarihte ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonu olan takımın bir parçası oldu. 100’den fazla kez milli takımda görev alan Can, Avrupa İkinciliği ve Akdeniz Oyunları İkinciliği kazandı. Voleybolu bıraktıktan sonra iki sezon Fenerbahçe’de menajerlik görevini üstlenen tecrübeli isim, şimdilerde sporcu menajeri olarak voleybolun içinde kalmaya devam ediyor.

Gözde Kırdar Bracceschi

19 yıllık kariyeri boyunca Vakıfbank’ta forma giyen Gözde Kırdar Bracceschi, 20 kez şampiyonluk yaşadı. Milli Takım formasıyla Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Avrupa Üçüncülüğü, Grand Prix Üçüncülüğü gibi önemli başarılara imza atan Kırdar, aynı zamanda bir olimpik sporcu. Başarılı smaçör, 2018’de voleybol kariyerini herkesin yaşamak isteyeceği bir sonla tamamladı. O yılki tüm kupaları takım kaptanı olarak kaldıran Kırdar Bracceschi, son maçında Şampiyonlar Ligi’nin En Değerli Oyuncusu seçilerek sahalara veda etti.

Neslihan Demir

Voleybol tarihimizin en özel yeteneklerinden olan Neslihan Demir, voleybolcu olmak isteyen genç kızların gece uyumadan önce kurduğu hayallerde kendini yerine koyduğu isimlerdendi. İki yandan topuz yapılmış saçları, güçlü sol eli, akıl dolu plaseleri ile bir dönemin simgelerinden olan Neslihan Demir’in en skorer olarak tamamladığı turnuva sayısı oldukça fazla. En öne çıkanı ise voleybol tarihinde Dünya Şampiyonası’nda iki kez üst üste en skorer olan ilk isim olması. Kariyerinde Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa İkinciliği, Üçüncülüğü gibi başarılar bulunan ve olimpiyatlarda da forma giyen efsane oyuncu, 2018’de Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri’nden sonra voleybola veda etti. 2020 - 2023 sezonları arasında Vakıfbank’ın menajerliğini üstlenen Demir’in bu serüvende de takımla kazandığı dokuz şampiyonluk bulunuyor.