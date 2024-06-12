© Eczacıbaşı Dynavit
Voleybol
Voleybol Pozisyonları Rehberi
Voleyboldaki pozisyonlar nelerdir? Oyuncuların sahadaki rollerini öğrenmek istiyorsan bu rehber sana yardımcı olacaktır.
Voleybol, ilk olarak William Morgan tarafından "Mintonette" adıyla keşfedilmiştir. Oyun alanı, 18x9 metre ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her iki alanda da 3 metre çizgisi saha üzerinde belirlenmiştir. Oyunun amacı; topun rakip saha sınırları içinde yere temas etmesini ya da yere düşmeden önce son temasın rakibe ait olmasını sağlamaktır. Modern voleybolda servis manşetle pasöre ulaştırılır, pasör hücum opsiyonlarından birini kullanarak takımın hücumunu set eder. Voleybol mevkileri günümüzde pasör, pasör çaprazı, smaçör, libero ve orta oyuncu olmak üzere beş ana role ayrılmıştır.
Voleybol pozisyonlarını öğrenmeden önce Hande Baladın'ın Red Bull TV'deki belgeselini aşağıda izleyebilirsin!
46 dakika
BALADIN
Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselini şimdi izle!
01
Pasör
Sahada genelde servis karşılamanın ardından ikinci topları kullanan ve pası hücum edecek oyuncuya ulaştıran kişilerdir. Pasörlere takımın beyni de denilir. Pasör, oyun içinde neredeyse her rallide topa temas eder ve rakip alandaki zaafları gözlemleyerek takımın hücum edeceği bölgeye karar verir. Hızlı karar verme becerisi, yüksek kondisyon, sık tekrar yaparak pası ideal noktada buluşturabilme gibi etkenler pasörler için önem taşır.
02
Smaçör
Smaçörlerin servis karşılamak, hücum etmek, defans yapmak gibi birçok farklı alanda görevi vardır. Oyun içinde aynı anda iki smaçör bulunmaktadır ve birbirleriyle çapraz şekilde sahada yer alırlar. Genellikle oyunun “4 numara” olarak bilinen bölgesinden atak yaparlar. Pasörler smaçörleri oyun varyasyonlarına göre arka orta alandan “pipe” hücuma dahil edebilir. Günümüzde “all-round” olarak da tabir edilen, her özellikte belli bir seviyenin üstü performans sağlayabilen komple smaçörlerin önemi artmaktadır. Komple smaçör deyince akıllara Hande Baladın ismi gelebilir!
03
Pasör Çaprazı
Çoğunlukla sahada “1 ve 2 numara” olarak numaralandırılan sağ alandan hücum eden, en önemli görevlerinden biri skor üretmek olan oyunculardır ve smaçörlerden farklı olarak servis karşılamazlar. Adından da anlaşılacağı üzere pasör pozisyonundaki oyuncuyla sahada çapraz olarak konumlanırlar. Belki de rakiplerin en çok önlem aldığı pozisyon olan bu mevkinin oyuncuları hem oyununu plase ve farklı açıya vuruşlarla çeşitlendirmeli hem de en kritik anda gelecek pası tamamlamaya hazır olmalılardır.
04
Orta Oyuncu
Sahadaki ana görevi blok takibi ile rakiplerin hücumunu engellemek, bloktan top sektirerek kendi takımının yeniden hücum organizasyonu oluşturmasını sağlamaktır. Reaksiyon hızı ve çabukluk orta oyuncular için gereklidir. Hücum üretmekte de aktif görev alan orta oyuncular gerek tek ayak gerek kısa ve kurşun paslara yaptıkları hücumlarla oyun varyasyonlarını çeşitlendirmektedir. Bu pozisyonda görev alan isimler, oyunun arka alanına geldiklerinde servis attıkları ralli sonlandıktan sonra libero ile değişir.
05
Libero
İşte o “farklı forma giyen” mevki. Takımın servis karşılama ve defans hattının önemli ismi liberolar oyun akışında orta oyuncularla değişerek forma giyer. Orta oyuncuların servis attıkları pozisyonlar dışında arka alanda sürekli aktif olan liberolar, adeta takımın savunmadaki bel kemiğidir. Liberolar hücum etmedikleri ve bu sebeple nadiren sayı aldıkları için çok ön plana çıkmasalar da oyunun daimi “gizli kahramanları” olmaya adaydırlar. Rakiplerin hücum edeceği alanı görüp doğru yer tutarak zorlu bir defans yapması, nokta servis karşılamalar ile pasörün oyun varyasyonlarını çeşitlendirebilmesini kolaylaştırması liberoları öne çıkaran becerilerdendir.