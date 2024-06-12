Voleybol Pozisyonları Rehberi

Voleybol, ilk olarak William Morgan tarafından "Mintonette" adıyla keşfedilmiştir. Oyun alanı, 18x9 metre ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her iki alanda da 3 metre çizgisi saha üzerinde belirlenmiştir. Oyunun amacı; topun rakip saha sınırları içinde yere temas etmesini ya da yere düşmeden önce son temasın rakibe ait olmasını sağlamaktır. Modern voleybolda servis manşetle pasöre ulaştırılır, pasör hücum opsiyonlarından birini kullanarak takımın hücumunu set eder. Voleybol mevkileri günümüzde pasör, pasör çaprazı, smaçör, libero ve orta oyuncu olmak üzere beş ana role ayrılmıştır.

Voleybol, ilk olarak William Morgan tarafından "Mintonette" adıyla keşfedilmiştir. Oyun alanı, 18x9 metre ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her iki alanda da 3 metre çizgisi saha üzerinde belirlenmiştir. Oyunun amacı; topun rakip saha sınırları içinde yere temas etmesini ya da yere düşmeden önce son temasın rakibe ait olmasını sağlamaktır. Modern voleybolda servis manşetle pasöre ulaştırılır, pasör hücum opsiyonlarından birini kullanarak takımın hücumunu set eder. Voleybol mevkileri günümüzde pasör, pasör çaprazı, smaçör, libero ve orta oyuncu olmak üzere beş ana role ayrılmıştır.

Voleybol, ilk olarak William Morgan tarafından "Mintonette" adıyla keşfedilmiştir. Oyun alanı, 18x9 metre ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her iki alanda da 3 metre çizgisi saha üzerinde belirlenmiştir. Oyunun amacı; topun rakip saha sınırları içinde yere temas etmesini ya da yere düşmeden önce son temasın rakibe ait olmasını sağlamaktır. Modern voleybolda servis manşetle pasöre ulaştırılır, pasör hücum opsiyonlarından birini kullanarak takımın hücumunu set eder. Voleybol mevkileri günümüzde pasör, pasör çaprazı, smaçör, libero ve orta oyuncu olmak üzere beş ana role ayrılmıştır.

Sahada genelde servis karşılamanın ardından ikinci topları kullanan ve pası hücum edecek oyuncuya ulaştıran kişilerdir. Pasörlere takımın beyni de denilir. Pasör, oyun içinde neredeyse her rallide topa temas eder ve rakip alandaki zaafları gözlemleyerek takımın hücum edeceği bölgeye karar verir. Hızlı karar verme becerisi, yüksek kondisyon, sık tekrar yaparak pası ideal noktada buluşturabilme gibi etkenler pasörler için önem taşır.

Sahada genelde servis karşılamanın ardından ikinci topları kullanan ve pası hücum edecek oyuncuya ulaştıran kişilerdir. Pasörlere takımın beyni de denilir. Pasör, oyun içinde neredeyse her rallide topa temas eder ve rakip alandaki zaafları gözlemleyerek takımın hücum edeceği bölgeye karar verir. Hızlı karar verme becerisi, yüksek kondisyon, sık tekrar yaparak pası ideal noktada buluşturabilme gibi etkenler pasörler için önem taşır.

Sahada genelde servis karşılamanın ardından ikinci topları kullanan ve pası hücum edecek oyuncuya ulaştıran kişilerdir. Pasörlere takımın beyni de denilir. Pasör, oyun içinde neredeyse her rallide topa temas eder ve rakip alandaki zaafları gözlemleyerek takımın hücum edeceği bölgeye karar verir. Hızlı karar verme becerisi, yüksek kondisyon, sık tekrar yaparak pası ideal noktada buluşturabilme gibi etkenler pasörler için önem taşır.

Smaçörlerin servis karşılamak, hücum etmek, defans yapmak gibi birçok farklı alanda görevi vardır. Oyun içinde aynı anda iki smaçör bulunmaktadır ve birbirleriyle çapraz şekilde sahada yer alırlar. Genellikle oyunun “4 numara” olarak bilinen bölgesinden atak yaparlar. Pasörler smaçörleri oyun varyasyonlarına göre arka orta alandan “pipe” hücuma dahil edebilir. Günümüzde “all-round” olarak da tabir edilen, her özellikte belli bir seviyenin üstü performans sağlayabilen komple smaçörlerin önemi artmaktadır. Komple smaçör deyince akıllara