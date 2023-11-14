© Marcos Ferro for Wings for Life World Run
Koşu
App Run Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
Wings for Life World Run'da App Run aracılığıyla koşmak için bilmen gereken her şey burada.
Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşuyoruz. İstersen belirli şehirlerde Flagship Run'da, istersen App Run ile istediğin her yerde koşabilirsin.
Her iki durumda da giriş ücretinin tamamı, doğrudan omurilik felcine tedavi bulmayı amaçlayan bilimsel araştırmalara ve klinik deneylere fon sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan Wings for Life'a aktarılmaktadır.
5 Mayıs 2024'te Türkiye'de düzenleyeceğimiz Wings For Life World Run ise önceki yıllardan biraz daha farklı olacak. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. Tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için bu kez App Run mobil uygulaması ile koşacağız. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak. Bu konuda diğer detayları App Run adresinden öğrenebilirsin. Koşuya App Run ile katılmak istiyorsan, bilmen gereken her şey ise aşağıda:
01
Nasıl kaydolabilirim?
Dünya çapında düzenlenen büyük etkinliklerden birinde koşmak istiyorsan www.wingsforlifeworldrun.com adresinden çevrimiçi olarak veya etkinlik öncesinde App Store veya Google Play Store'dan indirilebilen Wings for Life World Run uygulamasından doğrudan kayıt olabilirsin.
02
Yarış ne zaman başlıyor?
Dünyanın dört bir yanındaki tüm katılımcılar tam olarak 14:00'de başlayacak.
03
Yarış uygulama üzerinde nasıl işliyor?
Yarış başladıktan 30 dakika sonra, Sanal Yakalama Aracı uygulama üzerinden seni takip etmeye başlar ve yarış devam ettikçe hızını giderek artırır. Aracın önünde kalmayı başardığın sürece yarışın devam eder. Yakalama Aracı seni geçtiğinde ise yarışın sona erer.
Yarış boyunca telefonunun hoparlöründen veya kulaklığından dinleyebileceğin heyecan verici bir ses deneyimi sana rehberlik edecek. Yine de çevrenin farkında olabilmen için sadece tek bir kulaklık takmanı tavsiye ediyoruz.
04
Sonucumu nasıl öğrenebilirim?
5 Mayıs günü saat 14:00'de uygulamayı kullanmaya başladığında sonuçlar Küresel Sonuç Listesi'nde görünür.
Kendim katılmayacağım ama başkasına bağış yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Giriş ücretleri ve tüm bağışların yüzde 100'ü doğrudan omurilik felci araştırmaları için Wings for Life Vakfı'na aktarılmaktadır. Bağışlarınla katılımcı bir arkadaşını motive etmek için wingsforlifeworldrun.com adresindeki arama alanına katılımcının adını girmen ve ardından profil sayfasını görmek için bağlantıya tıklaman yeterlidir.
05
Başka nasıl katılabilirim?
Wings for Life World Run'ın canlı deneyimini çevrimiçi olarak takip ederek koşunun tadını çıkarabilirsin. Bu bilgi ve eğlence merkezi canlı takip özelliğinin yanı sıra ve çeşitli istatistikleri de içerir. Canlı deneyime yarış günü boyunca wingsforlifeworldrun.com adresinden ulaşabilirsin.