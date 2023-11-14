App Run Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

5 Mayıs 2024'te Türkiye'de düzenleyeceğimiz Wings For Life World Run ise önceki yıllardan biraz daha farklı olacak. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. Tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için bu kez App Run mobil uygulaması ile koşacağız. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak. Bu konuda diğer detayları

adresinden öğrenebilirsin. Koşuya

ile katılmak istiyorsan, bilmen gereken her şey ise aşağıda: