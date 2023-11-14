Wings for Life World Run App Run
© Marcos Ferro for Wings for Life World Run
Koşu

App Run Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Wings for Life World Run'da App Run aracılığıyla koşmak için bilmen gereken her şey burada.
Yazar: Red Bul
3 dakikalık okuma itibarıyla güncel

Bu haberin içinde

Wings for Life World Run

The world's largest running event, the Wings for Life World Run is back in 2024. Watch hundreds of thousands of people run for those who can't.

Etkinlik Hakkında Bilgi

İçerik Rehberi

  1. 1
    Nasıl kaydolabilirim?
  2. 2
    Yarış ne zaman başlıyor?
  3. 3
    Yarış uygulama üzerinde nasıl işliyor?
  4. 4
    Sonucumu nasıl öğrenebilirim?
  5. 5
    Başka nasıl katılabilirim?
5 Mayıs 2024'te dünyanın dört bir yanındaki koşucular Wings for Life World Run'a katılarak güzel bir amaç için bir araya gelecek. Koşuya uygulama aracılığıyla katılmak için bilmen gerekenler bu içerikte.
Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşuyoruz. İstersen belirli şehirlerde Flagship Run'da, istersen App Run ile istediğin her yerde koşabilirsin.
Her iki durumda da giriş ücretinin tamamı, doğrudan omurilik felcine tedavi bulmayı amaçlayan bilimsel araştırmalara ve klinik deneylere fon sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan Wings for Life'a aktarılmaktadır.
5 Mayıs 2024'te Türkiye'de düzenleyeceğimiz Wings For Life World Run ise önceki yıllardan biraz daha farklı olacak. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. Tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için bu kez App Run mobil uygulaması ile koşacağız. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak. Bu konuda diğer detayları App Run adresinden öğrenebilirsin. Koşuya App Run ile katılmak istiyorsan, bilmen gereken her şey ise aşağıda:
01

Nasıl kaydolabilirim?

Dünya çapında düzenlenen büyük etkinliklerden birinde koşmak istiyorsan www.wingsforlifeworldrun.com adresinden çevrimiçi olarak veya etkinlik öncesinde App Store veya Google Play Store'dan indirilebilen Wings for Life World Run uygulamasından doğrudan kayıt olabilirsin.
Wings for Life World Run Uygulaması, koşucuları dünyanın dört bir yanındaki tüm katılımcılarla buluşturuyor.

Tek başına koşan katılımcılar sesli deneyim sayesinde yalnız kalmıyor

© Marcos Ferro for Wings for Life World Run

02

Yarış ne zaman başlıyor?

Dünyanın dört bir yanındaki tüm katılımcılar tam olarak 14:00'de başlayacak.
03

Yarış uygulama üzerinde nasıl işliyor?

Yarış başladıktan 30 dakika sonra, Sanal Yakalama Aracı uygulama üzerinden seni takip etmeye başlar ve yarış devam ettikçe hızını giderek artırır. Aracın önünde kalmayı başardığın sürece yarışın devam eder. Yakalama Aracı seni geçtiğinde ise yarışın sona erer.
Yarış boyunca telefonunun hoparlöründen veya kulaklığından dinleyebileceğin heyecan verici bir ses deneyimi sana rehberlik edecek. Yine de çevrenin farkında olabilmen için sadece tek bir kulaklık takmanı tavsiye ediyoruz.
Yakalama Aracı seni geçmeden önce ne kadar uzağa gidebileceğini öğrenmek için hedef hesaplayıcıyı kullan.
04

Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

5 Mayıs günü saat 14:00'de uygulamayı kullanmaya başladığında sonuçlar Küresel Sonuç Listesi'nde görünür.
Bağışta bulunarak bir arkadaşını destekle

Bağışta bulunarak bir arkadaşını destekle

© Patryk Kościelniak/4F for Wings for Life World Run

Kendim katılmayacağım ama başkasına bağış yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

Giriş ücretleri ve tüm bağışların yüzde 100'ü doğrudan omurilik felci araştırmaları için Wings for Life Vakfı'na aktarılmaktadır. Bağışlarınla katılımcı bir arkadaşını motive etmek için wingsforlifeworldrun.com adresindeki arama alanına katılımcının adını girmen ve ardından profil sayfasını görmek için bağlantıya tıklaman yeterlidir.
05

Başka nasıl katılabilirim?

Wings for Life World Run'ın canlı deneyimini çevrimiçi olarak takip ederek koşunun tadını çıkarabilirsin. Bu bilgi ve eğlence merkezi canlı takip özelliğinin yanı sıra ve çeşitli istatistikleri de içerir. Canlı deneyime yarış günü boyunca wingsforlifeworldrun.com adresinden ulaşabilirsin.

Bu haberin içinde

Wings for Life World Run

The world's largest running event, the Wings for Life World Run is back in 2024. Watch hundreds of thousands of people run for those who can't.

Etkinlik Hakkında Bilgi
Koşu
Atletizm