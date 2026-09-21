為何 Andrea Principi 想在 Red Bull King of the Air 玩得更極限

"... strong wind that makes you feel like you can go to the moon." © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

如今被視為全球最具突破性的大跳台風箏衝浪選手之一，Principi 這種「寧可冒險也不重複」的心態，加上原始天賦和堅不可摧的本能，把這位 20 歲的義大利選手推上這項運動的最前端。過去幾個賽季，光是他的表現就改變了進步的節奏，為這項運動的頂端立下新標準。

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這位 2024 年 Red Bull King of the Air 冠軍 正準備今年再度挑戰冠軍，並坦言自己狀態到位、動力十足，想在 11 月這場全球最極限的風箏衝浪賽事下一屆中看看自己能走到多遠。

在今年的 Red Bull King of the Air finals 南非決賽登場前，一起來了解為什麼追逐極限並不總是輕鬆、也不總是没有風險——以及為什麼留在頂端從來沒有保證。

The 2024 Red Bull King of the Air champion is hungry for another win © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Quotation 我認為贏家選手和『普通』選手之間的差別，就在於你內心有什麼。你真的必須懷抱夢想才能贏 Andrea Principi

超高速的崛起

很難想像地球上還有誰像 Andrea Principi 這樣，生活與呼吸都離不開風箏衝浪。11 歲時，他在母親的啟發下拿起風箏，此後又被這項運動的傳奇人物激勵，他的冠軍之路快速、無畏，而且堪稱經典。

投入風箏衝浪不到十年，這位義大利選手就從新手變成重新定義大跳台風格的人。19 歲時，他已在 2023 年 Red Bull King of the Air 拿下歷史性勝利，實現夢想，那場突破性的表現讓評審給出當時前所未有的三個 9 分。

Quotation 從小，我的夢想就是參加 Red Bull King of the Air。 Andrea Principi

「我認為 Red Bull King of the Air 就是命定性的比賽。它是所有人都期待的一場，」Principi 解釋。「從小，我的夢想就是參加 Red Bull King of the Air。海灘上的氛圍很特別——很多人來觀看，氣氛瘋狂。然後條件也可能變得瘋狂，大浪加上強風，讓你覺得自己可以飛到月球。」

隔年，在陣風高達 40 節、浪高超過三公尺的情況下，Principi 有時可能真的覺得自己能飛進外太空。他駕馭那股原始力量，以另一場未經修飾、全力爆發的表現，拿下 2024 年 Red Bull King of the Air 冠軍，完成驚人的二連霸。

Andrea celebrates his 2024 win with his mum, who first inspired him to ride © Paul Ganse / Red Bull Content Pool

「我認為贏家選手和『普通』選手之間的差別，就在於你內心有什麼，」Principi 說。「你真的必須懷抱夢想才能贏。就像，勝利必須成為你唯一的生存方式。你必須為它付出一切、全年為它訓練，然後，如果你真的知道自己已經盡了全力，你就可以去爭 Red Bull King of the Air 的勝利。它來自你內心。我真的很喜歡贏，所以我就是全力以赴。」

這份對勝利的渴望只增不減。但關於這位從潛力新秀變成先驅者的義大利選手，如果有一件事你必須知道，那就是：Andrea Principi 對靠保守打法贏得冠軍沒興趣。贏，是關於整個過程：進步、 推向極限，以及看看自己能把投資報酬平衡到多遠。

具體到 Red Bull King of the Air，這不只是贏得全球最大賽事的榮耀，而是你必須做的一切，以及你願意走多遠才能贏得那個標誌性頭銜。

48分鐘 Red Bull King of the Air highlights Watch the biggest airs, epic tricks and historic wins from Red Bull King of the Air 2024 in Cape Town.

靠本能騎乘

Principi 有種無人能及的天賦，能在駕馭力量與野性騎乘之間找到平衡。一到了水上，這位義大利選手不再做「預期中的事」，而是探索當下那一刻的各種可能。

Cape Town is ready to serve up some serious action © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

事實上，這位大跳台冠軍通常不會帶著固定的招式清單進入比賽。其他頂尖選手可能有明確的攻擊計畫，他則偏好讀風、相信本能，並全力投入當下感覺對的事。

「我多少有個計畫，」他說。「但到了某個點，就只是關於 flow，然後直接上，你懂嗎？比如當一陣風來的時候，我的腦袋就自動切換，然後我就衝了。」

隨著每一場比賽，Principi 在水上的直覺似乎越來越銳利，他對這項運動，以及對勝利的熱情也依然高漲。他那響亮、有感染力的熱情，來源似乎是一種深層的自信，由對自身本能的信任所驅動，並在他最自在的地方得到驗證：水上，駕馭自然元素。

So stoked: When Andrea's constant grind pays off, the buzz is uncontainable © Nick Muzik/Red Bull Content Pool Quotation 當一陣風來的時候，我的腦袋就自動切換，然後我就衝了 Andrea Principi

到目前為止，這份不受拘束的自信已經轉化為成績，他靠本能騎乘並精準執行的能力，本賽季幾乎沒有動搖。在前往開普敦 Red Bull King of the Air 決賽以及即將到來的 Red Bull King of the Air 丹麥資格賽之前，他狀態正旺，這個賽季滿是頒獎台成績，包括在法國 Barcares 拿下 2025 Lords of Tram GKA Big Air Kite World Cup 冠軍。

「我的 2025 年到目前為止進展得相當不錯。我對自己在 Lords of Tram 的表現真的很興奮。我去了法國，風強得誇張。在那種條件下奪冠，真的讓我對下一場比賽充滿正面感覺，我覺得自己狀態很好，」他坦言。

訓練以駕馭混亂

雖然這種內建的自信和本能式打法已成為 Principi 最大的優勢之一，讓他能在每分鐘都在變化的條件下做出瞬間決定並即時調整，但在這種自發性背後，是清晰的時機感、覺察力和技術能力。

Andrea has had a strong 2025 season and feels in great shape © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

即使在天氣難以預測的條件下，他騎乘時仍充滿自信，因為他花了多年學習如何「回應」而不是「反應」，在水上和水下都投入了下一層級的訓練承諾。

「當我要挑戰新招時，訓練對幫助很大，」他解釋。「我試著為任何事做好準備。

這種準備是關鍵。Principi 的本能式騎乘風格意味著他常常在空中才決定要不要完成招式，取決於陣風或他飛到多高。他的體能準備讓他有能力瞬間適應、吸收不穩的落地，並在經驗較少的選手可能摔車時保持控制。

Quotation 我不知道極限會在哪裡，但我認為它還很遙遠。每天我下水，都會受到啟發，創造出新招。 Andrea Principi

來自 Casati 的影響

這種保持身心狀態的動力並非憑空而來。對 Principi 來說，最大的動力之一一直是其他同樣在 pushing 這項運動邊界的人存在。雖然他現在被視為大跳台風箏衝浪界最難擊敗的人，他仍面對一整代頂尖選手的無情競爭，其中包括一些離家很近的人。

Mutual respect and rivalry are elevating the sport © Paul Ganse/Red Bull Content Pool

「大跳台圈變化太大了，尤其是 Lorenzo Casati 和 Jeremy Burlando。我們開始互相激勵。我們帶來新的東西，一種完全不同的風箏風格。飛得越高越好，去掉無聊的空中動作——那就是我的風格。我一開始就是為此玩風箏，然後一切就自然發生了，風箏世界也改變了很多，」他解釋。

Principi 和同為義大利選手的 Lorenzo Casati 一起訓練、一起比賽，不只為個人進步和頒獎台更努力，也為了跟上彼此。16 歲時，在丹麥 Cold Hawaii Games 拿下第二名後的一年，Casati 在開普敦奪冠，被加冕為 Red Bull King of the Air 2022 冠軍。此後 Principi 兩度擋下他。

Quotation 水下我們大概是最好的朋友，但水上我們會 競爭。 Andrea Principi

接下來幾個賽季，這兩人共享頒獎台、互換大跳台冠軍，基本上一起撼動了風箏世界。他們在水上的激烈競爭並非建立在惡言或苦澀的失敗上，而是對彼此為這項運動帶來的一切抱持巨大敬意。

「我們認識好幾年了，」Principi 說。「但在水裡，我們真的會為它爭鬥，雙方都全力以赴。這滿有趣的，因為我們一起玩風箏時進步很多。我們以前總是一起訓練。水上，我們大概是最好的朋友。」

Casati 最新的榮譽——2025 GKA Big Air Kite World Championship 年度總冠軍——讓他成為 Principi 今年挑戰 Red Bull King of the Air 三連霸的最大威脅。但對這位地主選手來說，重點仍很簡單：「目前，就是訓練和心態。」

Principi, Casati and Ceruti on the Red Bull King Of The Air 2024 podium © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Quotation 我的騎乘風格看起來像控制，但有時是關於不控制。我就是衝了。 Andrea Principi

觸碰天空

與 Casati、Burlando 等選手並肩，Principi 幫助塑造了一種大膽的新大跳台風格，比以往更極限、更技術、更有創意。撇開頭銜不談，談到大跳台的下一步，Principi 不用「極限」這個詞——因為對他來說，根本還沒有到達極限。

「我認為大跳台正由我們塑造，」他說。「所以，我不知道極限會在哪裡，但我認為它還很遠。真的很難猜下一個招式會是什麼，因為每天我下水，都會受到啟發，創造出新招。」

「沒有極限」這個概念本身——以及隨之而來的腎上腺素和創新——正是讓這位年輕且才華洋溢的選手在巔峰狀態保持動力的原因。

Quotation 我的騎乘很特別，我想，因為我沒辦法下水做兩次一樣的招。 Andrea Principi

事實上，日復一日磨練同樣招式的想法，對這位即興型選手毫無吸引力，他也不覺得這種方式有趣或有用。他最大的動力和快感，來自那些駕馭純粹能量、善用單一獨特機會的時刻。

「我的騎乘風格看起來像控制，但有時是關於不控制。我就是衝了，我覺得這是玩風箏真正棒的部分。有時，你遇到一陣瘋狂的風，飛得比預期遠 100 公尺。然後你就即興發揮一個招式，很有創意。」

Every session on the water brings something new and inspiring © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

然而，當你身處當下、推向極限時，並非沒有風險——這位 20 歲選手非常清楚這一點：「招式變得越來越危險。現在，當你嘗試新東西時，真的需要好好思考，因為它可能真的、真的很危險。嘗試新東西可能真的很不穩定，尤其是在非常強的風中，但那正是我真正喜歡的點，」Principi 坦言，描述著在靠腎上腺素騎乘與精準完成招式之間的平衡。

「你知道，某種程度上我們每天都在飛得更高、更極限，」他笑說。

大跳台，大夢想

Principi 把最後的想法留給風箏世界的未來之星，為那些想登上頂端的人留下這些清楚簡單的建議：「對所有有一天想參加 Red Bull King of the Air 的年輕選手，我只給他們這些建議：永遠不要停止做夢，因為你的夢永遠不嫌大；繼續努力，就是享受樂趣，每天在水裡進步。總有一天，我相信你的夢想會到來。」

Andrea believes you can never dream too big © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

在開普敦 Red Bull King of the Air 決賽中，看 Andrea Principi 和全球最強的大跳台風箏衝浪選手一較高下，賽事目前預定於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 7 日舉行。

你也可以在 Nørre Vorupør 舉行的 Red Bull King of the Air 丹麥資格賽中看到他出賽，這個地區以強風和強烈的西向湧浪聞名，又被稱為「冷夏威夷」。資格賽為 9 月 5 日至 10 月 5 日，最新資訊請查看 Red Bull King of the Air Qualifier Denmark 賽事頁面。