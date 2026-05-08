Arda Saatçi 四天挑戰 600 公里超馬之路

從死亡谷到太平洋海岸， Arda Saatçi 正嘗試在不到 96 小時內完成 600 公里的距離。路線從美國最低點 Badwater Basin 出發，一路前往洛杉磯的聖塔莫尼卡碼頭， 全程皆有持續直播報導。

光是距離本身就已經極端艱難，但真正的難度在於，必須在幾乎沒有真正休息的情況下，連續四天管理移動、恢復、補水與決策。以下是圍繞這場跑步挑戰的主要問題，以及 Saatçi 如何應對。

01 Saatçi 是如何睡覺的？

Arda Saatçi catches a few brief moments of rest © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

在這類多日超馬中，睡眠會變成一種表現工具。目標並不是傳統意義上的完整恢復，而是獲得剛好足夠的休息，讓身體能持續運作，並降低因疲勞導致失誤的風險。

Saatçi 採用的是短時間、預先規劃好的睡眠區塊，而不是完整一整晚的休息。這些休息段落的設計，是為了讓他的身體與心智都能獲得剛好足夠的重置，使他能繼續安全且有效率地前進。

這種平衡非常重要，因為嚴重睡眠不足會影響反應時間、配速決策與體溫調節。在極端高溫下，即使只是短暫的注意力渙散，也可能變得危險。他的支援團隊也會利用這些休息時間進行醫療檢查、補充食物與更換裝備。

02 Saatçi 需要維持怎樣的配速？

Arda Saatçi needs to run fast enough to allow himself time to rest © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

從紙面上看，這個計算很簡單。若要在 96 小時內不停下來完成 600 公里，Saatçi 需要平均維持每公里約 9 分 36 秒的配速。

但超長距離配速很少只是維持固定速度而已。每一次停下來補給食物、補水、接受醫療檢查或短暫睡眠，都會減少實際移動時間。這代表他只要人在路上，實際跑步配速就必須明顯更快。

最佳估計是，為了替恢復停留創造足夠緩衝，他的實際跑步配速可能需要更接近每公里 6 分 30 秒至 7 分 30 秒。

03 Saatçi 會燃燒多少卡路里？他又是如何在跑步過程中進食的？

Arda Saatçi hits the 100km mark © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

在這樣的挑戰中，能量需求會變成持續不斷的狀態。身體幾乎連續四天都在運作，同時還必須在極端沙漠環境下調節體溫。

據估計，Saatçi 每 24 小時可能會燃燒 15,000 至 20,000 卡路里。這遠遠超過大多數人能透過正常餐食舒適補回的熱量。在長時間高溫運動中，固體食物也會變得更難消化。

因此，他主要依靠液態熱量、能量膠與高熱量奶昔，這些都能在移動中攝取。目標並不是像平常一樣進食，而是在不造成腸胃不適的情況下，穩定補充碳水化合物、鈉與熱量。

04 Saatçi 補充多少水分與能量？

Arda Saatçi must replace water and maintain his electrolyte balance © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

補水是整個挑戰中最大的風險之一。在接近 50°C 的高溫下，身體每小時都可能透過汗水流失大量水分。

這項挑戰不只是補回水分，同時還要維持電解質平衡。在超耐力運動中，如果只大量飲用白開水，卻沒有補充鈉與礦物質，也可能引發其他醫療問題。

Saatçi 的支援團隊會根據他的汗液流失量與環境條件，在飲品中混入精確劑量的鈉、鉀與鎂。團隊也會在整段路線中持續監測他的生命徵象。在多日沙漠超馬中，脫水影響的不只是運動表現，更可能對腎臟、心血管系統與核心體溫調節造成嚴重壓力。

05 Saatçi 使用哪些跑步裝備？

Arda Saatçi varies his running kit throughout the day © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

在這種環境下，裝備選擇主要圍繞效率與熱管理，而不只是舒適度或速度。

這條路線結合了曝曬的沙漠道路、爬坡路段，以及長時間的柏油路面奔跑。服裝需要降低熱量累積，同時仍要保護皮膚免受陽光直接曝曬。

在連續四天的挑戰中，小細節也會變得非常重要。他也會根據日夜溫差輪換帽子、太陽眼鏡、襪子與不同層次的衣物。任何平常看似輕微的裝備故障，在跑了數百公里之後，都可能變成嚴重問題。

06 Saatçi 穿的是什麼跑鞋？

Arda Saatçi will switch up his shoes as his feet swell © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

在長距離沙漠跑步中，足部管理變得至關重要，因為高溫與持續衝擊會隨著時間造成明顯腫脹。

Saatçi 準備了多雙跑鞋，其中包括比他平常尺寸大好幾號的鞋款。這些額外空間有助於在雙腳因長時間暴露於高溫、以及在柏油路上反覆移動而膨脹時，減少壓迫感。如果沒有做出調整，腫脹可能導致水泡、神經壓迫與腳趾甲受損。

輪換跑鞋也有助於管理濕氣、摩擦，以及整段路線中不斷變化的地形條件。

07 為什麼 Saatçi 要在死亡谷跑步？

Death Valley's conditions amplify every part of the challenge © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

死亡谷被廣泛認為是地球上最炎熱的地方之一。這讓這場挑戰的重點不在於風景，而在於環境壓力。

選擇這條路線，是因為這裡的環境條件會放大挑戰中的每一個環節。高溫會同時影響補水、配速、睡眠、消化與精神專注。經過數小時曝曬後，就連簡單的移動都會變得更加困難。

漫長的沙漠道路也會帶來心理上的挑戰。那裡幾乎沒有遮蔭，景色變化極少，也會有很長一段時間缺乏轉移注意力的事物。在超長距離賽事中，這種單調感可能會變得和體能消耗本身一樣艱難。

對 Saatçi 而言，這項企劃的設計重點，是在受控但極端的條件下測試耐力，而不只是單純完成距離。

08 路線從哪裡開始，又在哪裡結束？

Arda Saatçi gets underway at Badwater Basin © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

路線從美國最低點 Badwater Basin 出發，終點位於太平洋海岸的聖塔莫尼卡碼頭。

在這兩個地點之間，Saatçi 會跑過死亡谷、穿越沙漠公路，並沿著歷史悠久的 66 號公路部分路段前進，最後抵達洛杉磯。這條路線也包含約 5,700 至 6,000 公尺的累積爬升。

起點與終點之間的強烈對比，是這項挑戰設計的一部分。它從海平面以下、北美最嚴酷的環境之一出發，經過四天連續不斷地向前推進後，最終抵達海邊。

09 我可以在哪裡觀看 Saatçi 的跑步挑戰？

只要收看 Red Bull TV 的直播 ，就能觀看他在預定抵達聖塔莫尼卡碼頭前的最新進展；他的預計抵達時間為 5 月 9 日星期六 PST 上午 11 點（UTC 晚上 7 點）。