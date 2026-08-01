Elite 15 勇闖 HYROX 巔峰

在分秒必爭的健身競速世界裡，一場精彩對決即將展開。歡迎來到 HYROX 的世界，Elite 15 頂尖選手不僅追求勝利，更不斷突破自身極限。隨著 2024–25 賽季展開，這群非凡選手超越自我，與時間及彼此激烈競爭，只為爭取芝加哥世界錦標賽的珍貴席位。

Beyond the Rox 不只聚焦終點線上的勝負，更深入這群非凡選手的生活，記錄他們的勝利、掙扎與永不屈服的精神。本系列現已於 Red Bull TV 上線，立即觀看下方預告片。

1分鐘 超越 ROX 跟隨這段充滿挑戰的休賽季旅程，看運動員如何磨練自我，在終極體能競賽中脫穎而出，成為 HYROX 的頂尖菁英選手。

馬拉松高手遭遇震撼開季

Rončević hones his sled-push technique © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Elite 15 賽季在阿姆斯特丹揭開序幕，這是首場大賽，也是選手宣告實力的第一戰。這場比賽將看出誰在休賽季埋頭苦練，又有誰準備撼動排名。由於共有三個世界錦標賽席位可供爭奪，成功晉級的選手得到的不只是炫耀的本錢，更能掌握整個賽季的主導權。

男子組方面，34 歲衛冕 Elite 15 世界冠軍的 Alexander Rončević 奪得勝利，朝著在 2024–25 賽季包辦所有 Major 大賽及世界冠軍的宏大目標邁出第一步。女子組則由三屆 Elite 15 世界冠軍 Lauren Weeks 從頭領先到終點，展現絕對統治力。

眾人焦點也落在 Elite 15 新秀 Jake Dearden 身上。他是 2024 年雙人組世界冠軍暨世界紀錄保持者，並在 HYROX 開普敦站跑出個人最佳成績 56 分 53 秒，首度取得 Elite 15 參賽資格。他表示：「想躋身 HYROX Elite 15，需要高度自律與長期穩定的訓練。無論做什麼，都應重質不重量。必須經過多年的磨練，才能登上頂尖舞台。」

為了強化跑步基礎，這位健身選手兼資深教練在阿姆斯特丹站前不到兩週，於柏林馬拉松跑出令人矚目的 2 小時 28 分。Dearden 表示：「這是一場冒險，但我認為它會對我的 HYROX 表現有所幫助。12 天後，我就要迎來首場 Elite 15 Major 大賽，心裡有點緊張。很顯然，到時我不可能處於最佳狀態。」

Jake Dearden training © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Dearden 的冒險最終沒有完全奏效，他以第 11 名完賽，但從首次頂級賽事中獲得了寶貴經驗。更重要的是，他的表現已讓其他競爭對手提高警覺。

被視為頭號勁敵的 Alex Rončević，在競爭已相當激烈的陣容中注意到了這位新對手。他表示：「如果他能將各方面整合到位，或許我們會在世界錦標賽看到他。」

Megan Jacoby and Lauren Weeks catch their breath at Hyrox Amsterdam © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

女子組賽事則呈現三位選手截然不同的人生階段與背景。HYROX 資深選手 Lauren Weeks 努力兼顧運動員與母親的身分；Megan Jacoby 正適應成為全職 HYROX 職業選手的新生活；年僅 22 歲的 Joanna Wietrzyk 則是嶄露頭角的新秀，投入這項運動僅三個月便掀起波瀾。

01 轉戰 HYROX，開啟成功之路

在 HYROX 香港 Major 大賽中，澳洲選手 James Kelly 證明自己能在關鍵時刻發揮最佳實力。他在 Elite 15 的激烈混戰中脫穎而出，拿下生涯首勝，也粉碎了 Alexander Rončević 包辦所有 Major 冠軍的宏大夢想。他表示：「如果能選擇贏下任何一場 Major，那絕對就是今晚。你可以說我偏心，但我們澳洲選手才正要開始發威。」

他說得一點也沒錯。女子組方面，同為澳洲選手、年僅 22 歲且接觸 HYROX 才幾個月的 Wietrzyk，當時已經取得世界錦標賽資格。這位前職業網球選手在個人第二場 HYROX 賽事中便一路甩開對手、強勢奪冠，締造澳洲選手包辦男女雙冠的歷史性佳績。

越來越多職業運動員開始轉戰 HYROX。曾效力曼聯的足球員 Sadiq El Fitouri，為了重新找回競技熱情而投入這項運動。他表示：「轉換跑道並不困難，因為我早已習慣在訓練、飲食與生活上遵循嚴格而規律的安排。」

Ida Mathilde Steensgaard doing sandbag lunges © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

另一位成功轉戰 HYROX、並在香港站取得世界錦標賽資格的選手，是來自丹麥的 Ida Mathlide Steensgaard 。這位 33 歲選手曾多次奪得障礙賽（OCR）世界冠軍，也曾打造「世界最艱難遊樂場」挑戰自我。她表示：「我真的很自豪自己能夠成功做到。我的潛力還不只如此，現在我可以專心為芝加哥世界錦標賽備戰了。」

02 拉斯維加斯的痛苦與榮耀

2025 年首場 HYROX Major 大賽中，美國選手火力全開，曾在此奪得 2022 年世界冠軍的地主名將 Hunter McIntyre 也強勢回歸。然而，另一位美國選手 Dylan Scott 表現更加凌厲，在藥球擲牆項目反超 McIntyre。這位 HYROX 資深選手抵達終點後，也毫不客氣地回應了質疑他的批評者。

拉斯維加斯站也迎來 Dearden 的回歸。他表示：「阿姆斯特丹站讓我認清了自己的不足。以當時的身體狀態來說，我很自豪能取得第 11 名。但後來我的背部受傷，因此錯過了香港站。」

Dearden 隨後前往薩爾斯堡的紅牛運動員表現中心，接受生物力學分析與肌力測試，以找出問題的根本原因。

他表示：「我們找出了問題、擬定復健計畫，而我現在感覺比以往任何時候都更強健。」他在比賽後半段強勢追趕，最終以個人最佳成績獲得第四名，卻令人惋惜地只差一個名次，無緣取得世界錦標賽資格。

03 從跑者到 HYROX 新星

Lucy Procter powers through HYROX training © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

女子組方面，焦點落在另一位年輕新星、以倫敦為訓練基地的 Lucy Procter 身上。她以第五名完賽，首度取得世界錦標賽 Elite 15 組的參賽資格。這位 21 歲選手之所以接觸 HYROX，是因為跑步俱樂部的一位成員建議她不妨嘗試看看。

她表示：「當時我完全不知道 HYROX 是什麼，直到 2023 年才參加第一場比賽。我心想：『我就是要做這個，我要離開純跑步的道路。』這是一場很大的冒險，但我知道這就是我要追求的方向。此後一切迅速起飛，過去兩年就像坐雲霄飛車一樣，充滿起伏。」

她的教練是現任 Elite 15 世界冠軍、改寫 HYROX 格局的 Megan Jacoby。Jacoby 表示：「我自己較晚才成為職業選手，因此能夠指導更年輕的選手，讓我感到非常興奮。」

隨著 HYROX 競技水準迅速提升，專項教練對選手發揮最大潛力也變得越來越重要。The Hybrid Engine 的 Anthony Perissini 共執教九位 Elite 15 選手，其中包括 2024–25 賽季冠軍得主 Lauren Weeks 與 James Kelly。

Peressini 表示：「我們的訓練理念是提升整體體能。除了單場比賽中出現的特定動作外，選手還必須在多個不同層面都具備良好的體能。」

04 格拉斯哥激戰升溫，地主英雄重返舞台

Lauren Weeks reclaimed her throne in Glasgow © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

在英國格拉斯哥舉行的賽季第四場、也是最後一場 Major 大賽中，緊張氣氛持續升高。Elite 15 的九個世界錦標賽資格席位已經確定，只剩最後三個直接晉級名額可供爭奪。

Lauren Weeks 在賽事前一天才抵達格拉斯哥，卻成功刷新自己保持的世界紀錄；James Kelly 則一路疾速狂奔，最終僅比 McIntyre 的紀錄慢一秒衝過終點，拿下個人本賽季第二座冠軍。

勁敵 James Kelly、Hunter McIntyre 與深受歡迎的格拉斯哥地主選手 Graham Halliday，在喧騰觀眾的助威下從起跑便火力全開。本賽季英國共舉辦七場 HYROX 賽事，吸引 8.5 萬人參賽，鮮少有其他國家能對這項運動展現如此高漲的熱情。

Major Elite 15 competitor Graham Halliday © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

對以英國為訓練基地的 Jake Dearden 而言，這是他的主場，也是取得世界錦標賽資格的最後機會。

「每個人都不斷告訴我一定能晉級，所以我想，自己最好也開始表現得像個能晉級的人。你必須相信自己做得到。」

這份信念支撐著他在比賽後半段再次展現招牌式加速，抵達藥球擲牆項目時，晉級資格已近在眼前。自拉斯維加斯站以些微差距錯失資格後，他便將訓練重點放在這個最後關卡；最終，憑藉更強勢的藥球擲牆表現，他終於拿下整個賽季始終與他擦肩而過的世界錦標賽資格。

05 HYROX 征途續寫芝加哥新篇章

隨著世界錦標賽將於 6 月中旬在芝加哥舉行，取得資格的 Elite 15 選手正全力備戰，力求以最佳狀態迎接本賽季最重要的一戰。

選手、教練、家人與觀眾在兼顧日常生活之餘，仍為訓練與賽事傾注如此多的心力，足以證明 HYROX 作為職業運動的發展有多麼迅速。如今，這股前進的勢頭已無法阻擋。