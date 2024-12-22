自1960年代以來，南非一直是F1旅程的一部分，標誌性的凱拉米賽道更成為這項運動最受喜愛的賽道之一。如今，Oracle Red Bull 車隊以一部扣人心弦的短片，重燃南非對F1的熱情，展示F1在南非復興的潛力與期待。快來一起觀賞吧！

01 以Oracle Red Bull 車隊新影片重燃夢想

4分鐘 Bringing F1 Back to South Africa After 30 years since it last hosted a Grand Prix, the Kyalami circuit in South Africa is alive with the sound of Formula 1 cars, featuring David Coulthard at the wheel of Oracle Red Bull Racing’s RB7.

Oracle Red Bull 車隊對南非並不陌生，早期在開普敦和約翰尼斯堡的Red Bull街頭秀已經讓觀眾驚嘆不已。然而，這次車隊更進一步，重返傳奇的凱拉米賽道，展現南非成為F1賽事地點的潛力。

Samkeliso 'Sam Sam' Thubane © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

非洲最具標誌性的賽道為背景，這部影片以電影般的視角勾勒出F1若重返南非，未來在這片大陸的模樣。

Coulthard表示：「在凱拉米駕駛RB7是一次令人難忘的體驗。南非人民的熱情和凱拉米世界級賽道都顯示出，這個國家已經準備好重新加入F1的賽程表。」

02 早期歷史：南非的首場大獎賽

David Coulthard back at Kyalami © Wayne Reiche/Red Bull Content Pooll

南非的F1旅程始於1962年在東倫敦舉行的首場正式大獎賽。這座位於東開普省的城市首次將南非納入F1賽程表，賽事設於一條風景如畫的沿海賽道，很快吸引了國際頂尖車手參賽。這場首賽是世界錦標賽的一部分，使南非成為最早加入F1全球賽事的非歐洲國家之一。傳奇車手如Jim Clark、Graham Hill 和Jack Brabham都曾在這條賽道留下自己的印記，為南非大獎賽添上光輝一頁。

03 凱拉米賽道的崛起：F1標誌性場地

The RB7 roars around Kyalami © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool The Red Bull Racing crew service the RB7 © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool Coulthard turns his hand to a bit of spinning © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Hopefully F1 cars like this will be a common sight at Kyalami in the future © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

1967年，F1移師至位於豪登省的新建凱拉米大獎賽賽道，為南非大獎賽確立了一個長期的主場。憑藉高速直道、挑戰性彎道以及約翰尼斯堡附近的優美環境，凱拉米迅速贏得「F1賽程中最刺激賽道之一」的美譽。這條賽道見證了許多難忘時刻，包括Jackie Stewart在1968年的勝利、Niki Lauda於1976年的奪冠，以及1980年代的激烈對決。凱拉米賽道尤其以考驗車手技術而聞名，特別是因其高溫和高海拔地勢帶來的挑戰。

04 南非的F1傳奇人物

Coulthard and Thubane drift at Kyalami © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

南非也為F1賽場貢獻了頂尖人才，其中Jody Scheckter在1979年奪得F1世界冠軍後成為國民英雄。Scheckter代表法拉利車隊出賽，至今仍是南非唯一的F1世界冠軍。他的成功激勵了一代南非賽車迷，並鞏固了南非在F1歷史中的地位。其他備受矚目的南非車手如 Ian Scheckter 和Eddie Keizan也在F1留下足跡，與全球頂尖車手一同在凱拉米賽道競逐，展現南非車手的實力與風采。

05 短暫回歸後的漫長中斷

'DC' back on South African soil © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

在1980年代中期，地緣政治緊張局勢以及國際反種族隔離運動導致南非大獎賽暫時中止。F1在南非的存在變得越發具有爭議性，到1985年，該賽事即從賽程表中移除。種族隔離制度結束後，大獎賽於1992年和1993年短暫回歸，但最終因財務與後勤挑戰，凱拉米無法持續在F1賽程中占有一席之地。

06 未來展望：凱拉米的重返希望

Sam Sam goes up in smoke © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

如今，將F1帶回南非的構想再次燃起了希望與興奮，凱拉米賽道被重新視為F1大獎賽的潛在場地。這條賽道經過大幅升級，已符合國際標準，並舉辦了多項重要的賽車活動，保持在迎接F1回歸的最佳狀態。熱情的南非車迷持續關注F1，他們迫不及待想看到新一代車手在凱拉米賽道的蜿蜒路線上競逐。

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