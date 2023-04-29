Oracle Red Bull Racing's Sergio Pérez celebrates a third place finish at the 2022 Abu Dhabi F1 Grand Prix.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1賽季新規則

2022 年F1發生一些重大變革之後，2023 年一級方程式賽季又將引入一套新規定。 讓我們來看看有何新期待……
由 Jamie Burn and Philipp Briel 編寫
3 min read更新於

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Sergio Pérez

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Horner 與 Newey專訪

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48分鐘

Summary

  1. 1
    2023 F1 賽季新規則
  2. 2
    前後翼的新規定
  3. 3
    其他規則的變化
2022 年F1一級方程式賽季對頂級賽車運動來說是一場真正的革命。 新設計的賽車承諾更多的動能和更低的成本，最重要的是，三巨頭（Mercedes、Ferrari 及Oracle Red Bull Racing車隊）之間的性能差異將縮小。
歷經激動人心且多事之秋的 2022 賽季結束後，荷蘭籍車手 Max Verstappen蟬聯第二次成為 F1 世界冠軍。
F1 規則方面去年發生巨大的動盪。 這些規則變更導致車隊必須重新設計汽車，以滿足最新的空氣動力學法規。 汽車最小重量也發生了變化，增加到 798 公斤，使用的懸架和 引進18 英寸（45.7 公分）的車輪。
2023 賽季的變化較少，而且更小，所以請繼續參閱以了解所有的更動細節。
洞察力：經由 Oracle Red Bull車隊負責人兼首席執行長Christian Horner，進一步了解 F1賽事之前、之中和之後的所有變革。

10分鐘

Behind The Charge: Christian Horner

Get ready for an exclusive look behind the scenes of the 2023 Formula 1 season with Oracle Red Bull Racing at the Australian Grand Prix.

01

2023 F1 賽季新規則

An aerial display is seen over the car of Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing on the grid during the F1 Grand Prix of Australia on April 02, 2023 in Melbourne, Australia.

Oracle Red Bull Racing's 2023 car

© Getty Images/Red Bull Content Pool

當然，2022 年的規則仍將適用於 2023 年一級方程式賽季。 最重要的是，今年一級方程式賽季需要更大的後視鏡，這對安全性提升應有助益。
在 2022 年Alfa Romeo車手周冠宇在銀石賽道遭遇可怕的撞車事故後，汽車的座艙防撞系統(Halo)正在進一步加強，以確保車手在翻車事故中的安全保障。
為了抵消海豚跳效應——F1 賽車上下彈跳的方式——新的 2023 賽車必須製造得高 15 毫米。 氣動零件的最小高度也進行了調整，以最大限度減少海豚跳和火花。
02

前後翼的新規定

The front wing of the Scuderia AlphaTauri racing car for the 2022 season.

Front wing design is being looked at by the FIA more closely

© Getty Images/Red Bull Content Pool

未來在襟翼和側板方面也會對前翼有更明確的限制。 這是國際汽聯試圖制止過於複雜設計的一部分。但尾翼必須比前一年高出 60 毫米。
成功的締造者： 您可以在影片《Horner 與 Newey專訪》Unfiltered: Horner and Newey中看到這兩位巨頭如何帶領Oracle Red Bull車隊登上 F1 的頂峰

48分鐘

Horner 與 Newey專訪

Oracle Red Bull 車隊的負責人和技術總監回顧了他們成功的歷程。

英语 +1

Christian Horner OBE
03

其他規則的變化

多次判罰後確定首發位置的順序”目前定義已明確，以確保更大的透明度。
其他的規則變化還包括燃料和燃料箱的溫度和混合物，出於安全原則現在必須有一個壓力控制閥。
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