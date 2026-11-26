《俠盜獵車手6》（GTA 6）－史上規模最大、或許也是最棒的電子遊戲終於發售！迫不及待想踏上罪惡市的沙灘了嗎？這份GTA 6新手指南將為你提供遊戲初期最重要的資訊：在基倫托（Key Lento）的首要任務、如何保護你的現金、健身模式和專注模式的運作原理、如何成功實施搶劫並擺脫警察的追捕，以及為什麼你的犯罪檔案比你想像的更重要。

01 到了基倫托先要做什麼

GTA 6 將帶你進入現代版的罪惡都市。 © Rockstar Games

在一段簡短的教學（期間你將短暫扮演傑森和露西亞）之後，《俠盜獵車手VI》正式讓你自由探索。遊戲開始時，你身處一個名為基倫托的區域，故事大約會在這裡展開五分之一的流程。好好利用這段時間吧。

必買消音器。 消音武器幾乎能讓所有戰鬥都變得輕鬆許多。你不會像開槍一樣第一槍就驚動周圍的人，而是可以逐一擊破敵人。 「軍火國度」出售大多數槍械的消音器。教學結束後，在基倫托就有一家，而且價格便宜，完全可以一開始就買得起。 規劃車庫。 劇情中你可以購買近十二個車庫，但只有在傑森和露西亞離開基倫託之後才能購買。車庫開放購買時，趕緊入手一個。你可以免費存放任何車輛，取用你的武器裝備，也可以存放非法物品供其他人出售。 探索這片區域。 基倫托擁有熱鬧的主街、令人難忘的角色以及幾個完整的室內場景，包括“銹錨”酒吧和“頑皮叛徒”酒吧。給自己一些時間和空間去探索周遭環境，並熟悉《GTA 6》的遊戲機制。 儘早完成支線內容。 一旦主線劇情將你帶到其他區域，開車返回萊昂尼達群島大約需要 10 分鐘。水下尋寶、釣魚以及鄰居雪莉的奇葩請求最好趁著你已經到了那裡的時候一併完成。 現金放水流就好。 故事初期你的預算很快就會見底，而且你對此也無能為力。把賺來的錢花在武器和載具改裝等有用的東西上，但不要為了每一分錢都去苦苦耕耘去當韭菜。

02 趁手上還有現金，先存起來。

遊戲初期，你所有的東西都裝在口袋裡。在「元交」任務中，大約在GTA 6遊戲開始一到兩個小時後，你才能獲得第一個銀行帳戶。在此之前，你的每一分錢都面臨風險：一旦被殺或被逮捕，錢就沒了。但在你拿到第一個銀行帳戶之前，有一種方法可以幫你把錢藏起來。

你要做的就是：前往傑森的臥室，調查鬆動的地板。地板下方你會找到幾張照片，這些照片能補足傑森的故事背景，還有個能藏錢的地方。建議養成每次經過都放錢進去的習慣。

03 建立健康的生活習慣

GTA6的 傑森．杜瓦 © Rockstar Games

有趣的是：《GTA 6》是一款人生模擬遊戲——某種程度上來說。它比之前的任何一款GTA都更注重模擬。吃飯、睡覺、洗澡和運動都會影響傑森和露西亞的生活。跳過這些日常活動不會直接破壞遊戲，但會讓你處於劣勢。

有三個核心屬性需要關注： 生命值（代表你的生命條）、耐力（決定你的衝刺和運動能力）和專注力（決定你減緩時間以瞄準投籃的持續時間）。而且，有幾種方法可以提升這些屬性。

舉重可以提升健康值。跑步、騎腳踏車或劃皮艇等有氧運動可以提升耐力值。而釣魚或打桌球等舒緩的活動可以提升專注值。停止訓練後，健康值和耐力值的提升會逐漸消失，但專注值會永久提升。

進食、睡眠和洗澡都能提供暫時的增益效果。粉紅色愛心代表生命值，藍色閃電代表耐力，紫色眼睛代表專注力。這些增益效果持續到遊戲結束或玩家死亡為止。

簡單的作息安排很有效： 晚上睡覺，早上鍛煉，吃飯，洗澡。隨著劇情推進，你的安全屋會發生變化，所以每個新地點都會有新的活動。這雖然不是什麼大問題，但養成健康的日常作息對玩《GTA 6》（以及現實生活）絕對大有裨益。

偷雞小捷徑： 儘早餵食傑森的寵物蛇「德洛麗絲」。看著牠吃老鼠可以提供你少量專注值加成。

04 該健身了

肌力訓練的關鍵在於掌握節奏：快速按下雙槓，緩慢釋放，並在體力耗盡前完成整組動作。時機把握不當或速度過慢都會消耗額外的體力。選擇哪個動作對結果並不重要，而且有些動作的組數比其他動作少。硬舉動作很快，壺鈴擺盪則節奏穩定。不妨都嘗試一下，找到你最喜歡的。

重要提示：兩個角色都使用健身APP來追蹤鍛鍊狀況和鍛鍊視窗。健身圓環完成後停止鍛煉，然後吃一根蛋白棒或蛋白奶昔來鞏固鍛煉成果。鍛鍊窗口大約每天（遊戲內）重新開放。傑森家門口就有舉重器材。

就耐力而言，跑步或槳板運動需要很長時間才能完成目標圓環。健身房會員卡可以讓你使用跑步機或動感單車，並保持遊標在粉紅色區域內。通常一次運動就足夠了。問題是：起始區域附近沒有健身房。

用兩個角色一起訓練聽起來很枯燥，但如果你們一起去健身房，無論你控制哪個角色，他們都會一起鍛鍊。而且你也知道，有個健身夥伴對你的動力很重要，對吧？

05 使用專注模式

專注模式讓你彈無虛發 © Rockstar Games

同時按下手把上兩顆香菇頭即可啟動專注模式。裝備槍械後，專注模式會短暫緩速，方便你瞄準射擊。非戰鬥狀態下，專注模式可以無限使用。專注模式會將敵人高亮顯示為紅色，可互動物品高亮顯示為黃色，現金高亮顯示為綠色。

用它可以隔牆發現敵人，找到隱藏保險箱密碼的紙條，追蹤動物足跡，或檢查是否有人在箱子裡藏了貴重物品。它還能告訴你門的狀態：白色表示可以進入，紅色表示門已觸發警報。

06 規劃犯罪活動時要考慮到晝夜交替。

《GTA 6》回歸了晝夜循環系統，而且白晝時間比以往的GTA遊戲都要長得多。考慮到本作遊戲地圖的龐大規模，這樣的設定也合情合理。若要查看時間，請按方向鍵上鍵開啟手機。部分商店會在夜間關門，某些任務只能在特定時間內進行。

一天中的不同時間也會影響警方的反應。夜晚安靜的街道比熙熙攘攘的罪惡市午後更容易破案。想要快轉到第二天，可以在傑森家過夜，然後選擇新的時間。

07 找出隱藏的房間和可進入的建築物

小地圖： 走進商店，你會看到主樓層。朝著後門走去，小地圖會顯示是否還有更多東西可以探索：例如可以進入的隱藏房間、樓梯，或是永遠打不開的門。隨時留意小地圖－它是你探索周遭環境的最佳夥伴。

世界地圖： 大多數建築物都以藍色陰影顯示，分為兩種色調。深藍色表示建築物有入口或內部空間。淺藍色表示它只是風景。在可進入的建築物附近，小地圖會標示入口，通常以一條白線表示。

08 《俠盜獵車手VI》中的快速旅行機制

GTA 6 中沒有地圖傳送功能。不過，你還是有三種快速到達雷歐奈達的方法：

RydeMe 。 打開APP，在地圖上標記地點，叫輛車，然後坐上後座。加100美元，就可以免去車程，直接到達目的地。不過，剛開始用的時候價格比較貴。

大眾交通工具。 雷歐奈達城內遍布公車和火車，幾乎可以帶您前往網路覆蓋範圍內的任何地點。由於它們都按照時刻表運行，所以您需要等待。在罪惡市內出遊更為便捷，但也有一條火車線覆蓋整個區域。

切換角色。 這是最省事、最省錢的方法。如果你扮演傑森時離罪惡市很遠，那就切換到露西亞。你目前未操控的角色通常會在你安全屋附近等候。

09 偷車…的正確(?)方法

GTA 6 會因地制宜「提供」各種車輛 © Rockstar Games/Take-Two

劫車是每一款《俠盜獵車手》系列遊戲的核心機制之一，當然，在《俠盜獵車手6》中也扮演著重要角色。但要注意：偷車不再是按一下按鈕那麼簡單了。車輛都配備了警報器和安全系統。按住方向鍵上鍵即可開啟Waink程式，然後選中車輛即可查看其安全系統、售價和註冊費用。

當你砸碎車窗時，警報會響起，提醒NPC。標準追蹤器意味著你必須先註冊車輛才能對其進行改裝。高級追蹤器會在車輛偏離初始位置太遠時向警方發出警報，而停止警報的唯一方法是高速行駛，飆起來就對了。大多數車輛都可以透過短路啟動，但高階免鑰匙車輛需要鑰匙複製器。在遊戲初期，這會限制你可以駕駛的車輛類型。隨著劇情推進，你會解鎖更多工具。

找到心儀的車了嗎？開到 Pay 'n' Spray 噴漆店，繳交註冊費。車況越差，費用越低。註冊後的車輛可隨時透過 Scooter Bros APP叫車。

10 想在 GTA 6 中搶劫：你需要知道這些

搶劫是你的主要收入來源，而且從一開始你幾乎可以搶劫任何地方。但這並非像進出建築物那麼簡單，有許多需要注意的地方。

先偵察一下。 查看地圖，了解潛在的目標和安全等級。除了銀行之外，初始區域內的所有商店安全等級都很低：沒有武裝保安，攝影機和警報器也很少。低安全等級的地點只需要一個人就能搞定。中等和高安全等級的地點兩人合作會容易得多。如果你單人遊戲，想要更大的目標，可以在地圖圖示上按三角鍵或Y鍵邀請另一個角色加入。由於在劇情發展到某個階段之前無法同時操控兩個角色，許多玩家會等到那時再進行搶劫。

找後門。 很多地方都有後門。用防盜槍，你就可以在不觸發警報的情況下進入。

破解保險箱。 大多數貴重物品都存放在後屋的保險箱裡。有些密碼就在附近，專注模式可以幫助你找到它們。有些保險箱可以用適當的工具撬開，有些則可以用黏性炸彈炸開。保險箱密碼是隨機產生的，所以要記得並沒有通用的密碼。

暫時別去銀行和貸款店。 他們的現金裡通常含有染料包，離建築物太遠就會爆炸。你需要一個染料包干擾器，這個道具要到第三章才能拿到。

將贓物裝在藏匿袋裡。 傑森和露西亞每人可以攜帶兩個袋子。汽車後車箱可以裝下好幾個袋子。廂型車和卡車最多可以裝八個，摩托車則裝不下。兩人組隊搶劫時，按方向鍵右，然後按圓圈鍵或B鍵，即可將袋子交給你的搭檔。這樣，另一名角色就可以把贓物賣給銷贓物者，而你則可以趁機擺脫警察。錢需要一些時間才能到帳。

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別帶著裝滿贓物的袋子去送死。 如果你死了，你不僅會失去現金，還會失去所有藏匿贓物的袋子。或許能保住藏在車裡的袋子，但如果警察扣押了車輛，那就另當別論了。建議每次搶劫完大件贓物後，都去傾銷一下。

把贓物賣給銷贓物者。 贓物分為三類：毒品、珠寶和標記鈔票。大多數銷贓物者都收購這三類，但出價不同。小古巴的亞斯馬尼出價高，珠寶和標記鈔票都賣得好；泰隆則出價高，毒品就賣得好。一開始你需要親自送貨。跟銷贓物者合作久了，他們會提供收費的上門取貨服務，有些銷贓物者還會為某些特定物品提供更高的分成。

11 了解新的所需系統

在《俠盜獵車手6》中起飛！ © Rockstar Games/Take-Two

警方不會在犯罪發生後立即知道你的位置。他們會透過幾個關鍵因素追蹤你：你的外表、衣著、是否攜帶武器、車輛、監視器畫面以及你的同伴。迅速且不被發現地解決這些問題，警方就能擺脫你的追蹤。

外貌：作案時戴帽子和頭巾，案發後摘掉。

服裝：在後車箱放一套備用衣服，或是去服飾店買一套新的。

可見武器：手槍請入套，長槍請收好或丟了。你丟棄的武器會回到後行李箱。

車輛：要嘛丟掉，要嘛換車。

監視器錄影：銷毀後屋的錄影。

搭檔：分開行動。

12 選擇合適的武器配件

GTA 6 的武器客製化系統非常豐富，但其中兩個配件最為重要。

瞄準具：帶有瞄準器的武器可以讓你透過按壓右搖桿切換到第一人稱視角。機械瞄準具則不具備此功能。找到心儀的槍枝後，記得配備紅點瞄準鏡。

消音器：警方會對槍擊事件的報告做出反應，如果幫派藏身處附近發生過多槍擊事件，他們也會趕到，但速度會慢一些。消音器能讓你有更多時間搜刮物資，並幫助你避開成群的警察和幫派成員。

13 了解你的犯罪檔案

露西亞和傑森是《俠盜獵車手6》中的兩名主要角色。 © Rockstar Games

共有五個級別，每個級別都有自己的圖示顏色：

專業（黃色）。 你盡量減少暴力，盡可能以非致命方式製服他人，並避免被發現。非致命製服和善待市民的行為會提升你的專注價值。

冷酷（橘色）。 你只在自衛時才會殺死敵人和平民，而且你也不太在意被發現。你享有與專業級相同的專注加成。

暴力（紫色）。 你放棄非致命選項，攻擊警察無故殺害平民。爆頭可累積專注值。

瘋狂（淺灰色） 。你殺害了大量警察、手無寸鐵的市民和毫無防備的動物。爆頭仍然會填滿你的專注槽，但你不能再向警察投降。狩獵不算在內。

不可救藥（深灰）。 如果你長期處於精神病狀態，最終就會落到這步田地。遊戲過程中你可以在前四個等級之間切換，但這等級是永久性的。 Rockstar 表示，這將對傑森和露西亞產生持久的影響。具體影響目前尚不清楚。

如果你希望你做出的攻擊都是非致命性的，可以，但難度很高。擊中頭部和心臟會致命，擊中關節和四肢會造成傷害。紅色命中標記表示目標已死亡，黃色表示目標受傷並失去戰鬥力。對付車輛，擊穿一兩個輪胎會讓追擊者失控打滑。如果對著直升機方向射出足夠數量的子彈，直升機就會撤退，飛行員會透過警用通訊系統發出警報。

這其中有實際的原因。你無法控制的角色會根據其角色設定行事，所以一個性格暴戾的露西亞在遊戲操控下會表現得更暴力。在這款體量龐大的遊戲中，做好殺戮的準備。想要達到「專業」難度，關鍵在於避免在任務之外進行不必要的殺戮，並且只在自衛時才出手。

14 GTA 6 新手常見問題

常見問題解答 我何時在GTA6中能有銀行帳戶 在「元交」任務期間，請將現金藏在傑森臥室鬆動的地板下方。 我應該在GTA6先做什麼？ 在彈藥國度購買消音器、探索基倫托 ，清掉支線，並計劃在離開該地區後購買車庫。 GTA 6有傳送功能嗎 不能透過地圖傳送。請使用 RydeMe、大眾運輸工具或切換角色。 如何查看時間和跳過夜晚 按方向鍵上鍵即可開啟手機查看時間。在傑森家過夜可以跳過一晚。 如何判斷那些建築物可以進入？ 在世界地圖上，深藍色建築物有內部空間或入口，淺藍色建築物則沒有。 如何判斷一道門有沒有警報器 使用專注模式。白色門可以進入，紅色門會發出警報。 如何擺脫條子 處理所有可能引發熱議的因素：外觀、穿著、可見武器、車輛、監視器畫面以及你的同伴。 我能挽回無法撤銷的犯罪檔案嗎 沒戲，只要到了「不可救藥」就真的回天乏術