《碧血狂殺2》西部就是江湖。人在江湖，是否能得救贖？附錄新手老手必知攻略彙整

《碧血狂殺2》的舞台設定於西元1899年的美國西部，這時間點正是美國當年西部開拓、跟掏金熱潮最如日中天的時期。

故事主軸是敘述亡命之徒亞瑟摩根，與他所在的幫派范特林黑幫，在黑水鎮犯下世紀搶案的過程嚴重失手後，一路逃亡的過程、以及在西部討生活的點點滴滴

我沒玩過碧血狂殺1代，該玩《碧血狂殺2》嗎

筆者這邊幫你畫重點，沒玩過一代沒關係，你可以直接玩這片二代，因為在劇情的關聯上，二代並非一代的續作，而是前傳，所以各種你怕看不懂劇情的顧慮，遊戲開發商Rockstar Games都幫你打理好了，放心、直接玩就對了。

而且《碧血狂殺2》雖然名稱掛二代，但其實這片是這個系列作的第三片，對，是第三片。《碧血狂殺2》原名《Red Dead Redemption 2》，是Red Dead這個系列的第三部作品，而第二部就是大家都知道的碧血狂殺一代；二代故事的時間點發生在一代的十二年前，所以時代背景同樣都是美國舊西部時代的末期。

這系列第一片則是《Red Dead Revolver》，不過這個作品並沒有在華文地區正式發行，而且和《碧血狂殺》兩部作品的劇情聯繫都只是彩蛋等級的點綴，沒有貫通性的傳承關聯，所以如果你對《碧血狂殺2》有興趣，一樣是那句，放心、玩就對了

某種程度來說，《碧血狂殺2》的故事算是整個淵源的起點，所以即便是完全沒接觸Red Dead這系列作品的新手，也能親身感受這個大西部時代的熱情、以及餘暉。

《碧血狂殺2》的故事背景－從時代上見證舊西部時代的黃昏

《碧血狂殺2》這個作品的單機部份我們拆成三個面向來看，分別是劇情敘事、開放世界、遊戲性

故事的舞台和時間，在美國舊西部時代末期，這個時期對美國來說是一個轉捩點，是一個美國社會正向文明世界過渡的時間點，所以政府對於西部的各種非法情事開始正式整肅，以往各種黑幫匪類為非作歹的地下勾當，也紛紛被政府秋後算帳。

《碧血狂殺2》的支線部分是透過無數栩栩如生、各自有自己情感和思考的NPC，去側寫西部末期的眾生百態，以及這個時代的風俗民情、和社會脈動，每個任務各自都有自己的獨特味道，玩家可以透過親身經歷這些任務支線，去拼湊出更多當代風貌

本作支線故事中的人物有別於其他多數遊戲，不是戲份結束就消失的免洗角色，各個NPC在整個支線任務結束之後，依舊會各有各的發展與自己的後續故事，他們有自己的日常和人生，他們跟你同樣都屬於這個世界，同樣也是這個世界的一份子

除了各支線的主要擔綱人物以外，對人類NPC的各種行為和生活描寫也是相當細膩，每個NPC各自有自己的每日工作細節流程、和宏觀的行事曆，今天你會看到這個NPC正在蓋房子，一磚一瓦慢慢推砌他的新居，過些日子子下次你再來這一帶，他就在屋頂乘涼了

《碧血狂殺2》的角色塑造－從點點滴滴中感受感受人物魅力

除了支線的點綴，主線的故事表現也是可圈可點，遊戲中也有不少的重要事件，在即時運算影片上的演出上，是直接複製了大量知名電影的運鏡，這些經典的分鏡和運鏡，以及細膩的敘事手法，讓整個故事情節的渲染力相當優異，再加上遊戲本身慢步調的各種遊戲流程，或者說在西部的生活方式，會將玩家拖進這個世界、成為這個世界的一份子，三者相輔相成，會讓玩家對遊戲中角色的心情和經歷更加的感同身受，也更有投入感，哪怕是你的坐騎、你的馬，也是有點戲份、而且有自己的生活的，並不是能讓你隨CALL隨到的交通工具，你長期跟牠朝暮相處，久了也是會有感情。

主線的部分，是由我們玩家的出發點和角度，去體驗這生活的一切

《碧血狂殺2》的故事主軸是范德林幫領袖的左右手－亞瑟 摩根，要在搶案失手後，一邊帶領著幫派成員逃亡、一邊在美國西部交雜使用各種合法、和非法手段，在夾縫中求生存討生活

雖然整個遊戲流程，是由亞瑟的角度來敘事，但《碧血狂殺2》的故事展開整體來說，有很大的一部分是一部群像劇，故事不僅描述亞瑟個人在面對景物變遷的心境轉變、也有很大的一部分比重放在范德林幫這個「群體」之上。

幫派就是你的家族

除了為非作歹以外，范德林幫的成員當中，有人立志革命，也有前軍人、有盜匪、有記帳士、有娼妓、也有牧師，和立志成為小說家的年輕女孩等等，范德林幫就是個囊括了各方人士、五湖四海的大家庭，各自有自己的想法、與目標，當中甚至也有《碧血狂殺》一代的主角加入其中

《碧血狂殺2》的主線故事就是圍繞著這些范德林幫成員展開。事實上，本作在故事的另一個重點，也正是亞瑟與范德林幫成員彼此之間的羈絆。而且整體故事發展的步調是偏緩慢的，因為范德林幫人數龐大，要鉅細靡遺刻劃成員想法，講得多、講得細，那就無可避免的多少會偏慢

但這樣的慢是有道理、有原因，合情合理的慢，因為是用整個范德林幫成員的想法、選擇、過去、經歷、以及將會遭遇到的未來，正面描述一個幫派的興衰、和時代的轉變

也有幫派成員會一天到晚告訴你I have a plan，然後三番兩次砸鍋，而你卻拿他毫無辦法

《碧血狂殺2》的遊戲特質－從開放世界上體驗西部時代的眾生百態

除了故事以外，在開放世界的精細度上，即便到了現在2021年，《碧血狂殺2》目前依然也是數一數二的優異。模擬的氣候和天空，會隨著時間流逝而有著非常逼真的變化和推進，而且雪地泥地的擬真效果都非常傑出

遊戲中有巨量的環境細節、以及和玩家的互動要素，並大幅強化了前作的遊戲引擎、突破很多技術上的瓶頸，例如早在2018年，連光追兩個字都還沒落地生根，Rockstar就大範圍投入，模擬現實光照反射的PBR技術就是事蹟其一。

遊戲中的每個景色都是獨特的，你每次上路的感受到的體驗也是不盡相同，除了各種五花八門的隨機事件以外，還大規模的模擬了當時北美的動物環境生態，你可以在路上遇到熊與狼之間的搶食和劃分地盤，也會見到雄鹿之間為了爭奪雌鹿的交配權大打出手，當成一部你可以自身加入其中的生態百科全書玩，是毫無問題的

除了前面提到的每個NPC都有自已的人生以外，再加上你在野外常常有機會接觸的動植物生態環節，即便到了2021的現在，《碧血狂殺2》對於整個開放世界的塑造和刻劃，依然是獨一無二的高水準表現

《碧血狂殺2》的優秀寫實－從遊戲系統上感受亞瑟的左右為難、和物力維艱

我們上面提到，Rockstar在新引擎投入的模擬技術，可以很寫實的模擬氣候和天空，但擬真的不只是外在的地圖環境，《碧血狂殺2》甚至還模擬了現實生活向的體力、清潔系統，並且和亞瑟的生存能力直接連結在一起，衣物穿著不單單只是顯示的社交外觀，玩家還要根據氣候、當下溫度，選擇適合的服裝，在不對的時間，作了不對的穿著打扮，這些都有可能造成是角色死亡，你得讀檔重新再來的其中一個原因

《碧血狂殺2》的刁難事實－從遊戲節奏上感受Rockstar的刻意為難、和要你舉步維艱

我們前面有提到，主線的故事展開節奏是偏慢，而且細膩的，但有別於主線故事本身的合情合理、步調慢得師出有名、理所當然，《碧血狂殺2》在系統層面上還有許多設計是蓄意要拖沓、而且相當嚴重的刻意要浪費玩家時間，例如剝皮的長時間動畫，撿屍、拾取物品翻腰包等等動作拖泥帶水而且無法跳過

原本《碧血狂殺》一代就有的快速移動功能，到了二代也蓄意閹割成半套只能由營地出發，並且還會因為各種主線進程因素故意封鎖驛站功能。同時一代有的座騎隨call隨到功能，到《碧血狂殺2》卻被限制使用範圍，你沒跟馬維持一定範圍，那不好意思請你步輪、11號公車，看是要去找馬還是走回營地，總之就是自己想辦法。以上等等諸多設計交通方面的設計，在原本《碧血狂殺》一代中都是完整，而且玩起來正常、並舒服的，而這些原本正常的設計，到了《碧血狂殺2》卻不進反退，變成蓄意要在交通功能上為難，刻意找消費者麻煩拖遊戲節奏。

即便你刷了什麼頂尖極品滿速馬，什麼純血狐步都一樣，對交通功能的幫助也同樣是杯水車薪。如果你自己實測過最慢的田納西馬、和最快的滿速馬的雙方差距有多大，你就會知道，田納西馬和頂速馬的差距也就只是56分和58分的差別而已，慢的程度都是半斤八兩。

也因為玩家被Rockstar各種花式逼迫過於冗長和刻意的拉長騎馬時間，當年PS4版《碧血狂殺2》發售後甚至一度被戲稱為騎馬模擬器。

朝夕相處四個字全無誇示

很多拖時間的設計雖然真實，但全被硬性限制成無法跳過。這些流程看一次很酷、看十次還不錯，看百次好像也還勉勉強強過得去，但如果你要被逼著看成千上萬次，那感受就完全不同。

《碧血狂殺2》除了故事之外，從收集物資、到維持生計、槍械保養、彈藥生產、甚至是各種交通功能上，都是面面俱慢，在各種遊玩體驗上無所不用其極的「慢」，而且這個慢並非是真正的慢，而是以慢步調和真實感這兩件事情為擋箭牌，蓄意在「拖」。

因為本作是PS4版發售日比PC版早了一年有多，開發商Rockstar為了防堵PS4實體片玩家快速打完主線而拋售二手，而刻意在遊玩體驗上找了首發的消費者麻煩，用各種手段拖，拖長你的遊玩時間阻止你賣二手，拖出玩家同時遊玩時數方便作出好看的報表等種種因素

《碧血狂殺2》的聲東擊西－你以為你真的是牛仔嗎？

除了以上蓄意拖時間的機制以外，狩獵系統在《碧血狂殺2》遊戲發售之前，Rockstar官方也是著墨甚少，而玩家實際購入之後，才發現狩獵系統不只是遊戲中你難以切割的重要核心，很難你說少碰就盡量少碰的那種，而且玩家還要被迫多次重複觀看不能跳過的剝皮動畫。

發售前你以為你是西部牛仔，發售後你才知道原來你大多的時間只能當西部盜獵仔，這個設計也是引來了部分消費者不滿，認為Rockstar掛羊頭賣狗肉。

《碧血狂殺2》的遊戲惡意－史詩級的集大成

整個遊戲的單機部分從頭到尾玩下來，剝皮、搜屍、騎馬、把物品放到腰包，光這些瑣事就保守估計至少佔你遊戲總時長的85%起跳，也就是你實際真正首次遊玩第一輪的主線，部分最多就是15%，即便這個數字可能會因人而異，但也很難會超過20%。

也因此《碧血狂殺2》當中太多刻意要浪費玩家時間的設計與惡意，可說是史詩級的集大成水準，而這種把單機遊戲當成網路遊戲在拖節奏的設計方式，也讓不少完整打完主線的玩家讚否倆論

步調慢、和硬要拖，也許兩者之間部分要素有所重疊，但本質上是完全不同的，每個人心中各自有一把不同的尺，如果你並非只是上網雲一下、看看人家整理過的劇情影片就自以為打完，而是親力親為的自己完整通關整片《碧血狂殺2》故事主線，那你就能很明顯的感受、並分別出在本作的諸多系統上，究竟是步調慢比較多、還是硬要拖比較多。

《碧血狂殺2》的敘事核心－這不是你的故事，這是亞瑟的人生

《碧血狂殺2》單機模式在遊戲性上的另一個關鍵，在於本作的兩大賣點「動人的主線故事」和「開放世界的自由度」兩者彼此之間是互斥的，玩家對主角亞瑟的養成和善惡榮譽值的經營，除了幾句無關痛癢的台詞差別以外，完全無法改動任何主線上的關鍵劇情。

你想當好人？不好意思，即便你在自由時間多想當好人，主線故事就是要你為非作歹，一日匪徒終生匪類，時間到了你還是要被通緝追殺。

既然當好人不行，那從頭到尾都當壞人總可以了吧？抱歉，還是不行。

故事主線上要你救人你就是得救人，即便你想對某些人做些壞壞的事，你會發現那些人就跟開了無敵金手指一樣；其他知名開放世界遊戲還會敬告你的祖先沒做過這樣的事，以此提示你這個行為不靠譜，但《碧血狂殺2》沒在跟你演的，直接鎖血鎖起來，你想當好人、沒門，你想當壞人、也不行

在遊戲的自由度層面上，有個已經定案的劇情發展方向其實不是壞事；在開放世界中限制玩家的行動，也是有助於集中開發資源在刀口上，只要有個合理的理由可以說服玩家都好說。但《碧血狂殺2》沒在跟你演的，沒打算給你任何理由，連說「不行」都不想說，總之Rockstar覺得不行，那就是不行。

《碧血狂殺2》的劇情相當優異，可圈可點；《碧血狂殺2》的開放沙盒世界也是相當獨樹一格。兩方都是《碧血狂殺2》的特色，也是傑出優秀的亮點，但兩者在整合的部分是非常粗糙、並且衝突的

而且開放世界不等同於自由度高，實務上你的搶劫行動並非是你和執法人員的公平對決；不管你的偽裝再高竿、不管你的行動隱密、即便目擊者你也確實殲滅沒給逃脫，但只要你搶劫、或是你攻擊執法人員，之後不管你的變裝再完美都會直接被執法人員攻擊。

沒有什麼先識破再攻擊這種事情，因為你的任何偽裝都是無用武之地，而且執法人員和其他的村民NPC不同，沒有自己的行事曆和固定生成地點、當然也沒有所謂的固定巡邏路線，因為執法人員是直接在玩家附近隨機產生。也由於這個不公平的生成機制，讓玩家的偽裝系統和懸賞機制存在意義直接跌進谷底。

劇情上逼迫你當壞人、與不講道理的執法人員生成機制，這兩者相加起來，說穿就是很直接粗暴的硬要增加你讀檔的機率，也再更雪上加霜、更加強化前面我們提到的硬要拖慢玩家遊戲步調這件事情。整個《碧血狂殺2》其實大多時間，就是要玩家硬吞下去各種妨礙玩家角色成長的手段，以阻止你賣二手片。

而且即便你真的逆流而上、排除萬難，終於讓亞瑟得以揚眉吐氣在能力與裝備上獲得成長，但你越是親自玩到後面、你越會發現，無論你想經營亞瑟的能力，或是認真提升你的營地，最後你都會發現是徒勞無功，你的努力無法改變任何事情

在這個精緻的世界，你無法有著太多發揮，也沒有太多自由度可言，你只能依Rockstar硬性規定你的方式，緩慢的、而且自由度欠佳的，照開發商的想法玩這個遊戲；你的自由只有在盜獵的時候可以去跟那些野生動物大小聲。

因此雖然本作有著精緻的開放世界、但《碧血狂殺2》其實本質是線性的看影片遊戲，製作公司讓你在遊戲中過程的點點滴滴，經歷的各式各樣人際關係，最大用意都只是為了增加你看影片的投入感，而你完全無法對故事主線做出任何根本性的主導、改變、或走向不同的結局

因為這不是你的故事、這不是消費者的故事

這是亞瑟的人生，這是一個亞瑟結局已經被劇本寫定的人生。

《碧血狂殺2》的旅程主題－這是一個尋求救贖的故事

本作原名《Red Dead Redemption 2》，當中的Redemption指的是救贖，這是為惡大半輩子的亞瑟，支付了他的下半生慢慢在探詢的事物，也是本作主題之一，這個探詢的過程、轉變、以及結果，都是很細膩，並且動人心弦的

但你要感受到動人的前提，是你必須先投資數十到上百小時的現實人生，數度重複那些繁瑣的過程。

《碧血狂殺2》本作在故事上的出色也是鐵一般的事實，有親自體驗的人很難不為之動容，完成度之高甚至達到了拿下2018年The Game Award最佳敘事大獎的水準，足以證明其故事性的傑出和優越；開放世界當中許多擬真、而且寫實的環境模擬，即便放到2021年的現在來看，依然也是許多大作只能望其項背的水準

而本作在遊戲機制上蓄意搞人拖時間的程度也是前無古人，你很難在一款單機遊戲中，同時見到這麼多如此刻意要找你麻煩拖時間的要素。《碧血狂殺2》就是這麼一款同時結合了史詩級優缺點於一身的爭議性大作。

同樣是那句話，每個人心中各有一把尺，那這份感動，值不值得上百小時的投資，值不值得你消費自己的情緒、和耐心，進場親自體驗，這一切都要看你自己的選擇。

對了，前面有說過《碧血狂殺2》是《碧血狂殺》一代的前傳，也就是有很多關鍵角色的真正結局，你在本作中是無法親眼看到的。如果你還想親身見證他們的末路、了解他們的歸所，你還得回頭補過《碧血狂殺》一代，去探尋另一個人的救贖、另一個人的Red Dead Redemption。

傳承

如果看到這邊你確定你你要進坑《碧血狂殺2》，或是你人已經在坑裡了，接下來的這些攻略知識，你越早知道，就對你的救贖之旅越有助益

《碧血狂殺2》新手到老手都必知的重點攻略－快速提升能力

要提升前期能力值不難，只要及早多做對應的動作就可以累積隱藏經驗值，經驗值足夠就加血、加體力、加死亡之眼，這邊就列舉幾個從初期到破關都會用到的動作

生命值提升方法

划船一百公尺

弓箭或投擲武器攻擊

弓箭或投擲武器擊殺

近戰擊倒或擊殺

匿蹤擊倒或擊殺

成功釣到魚，尺寸越大經驗越多

狩獵時俐落擊殺

體力值提升方法

喝海盜蘭姆酒

游泳15秒以上

以HP25以下的狀態，在戰鬥中獲勝

衝刺一百公尺，這個通常可以跟狩獵一起解

死亡之眼提升方法

喝纈草根

製作物品、或烹煮食物

完成營地雜物

找到收藏品

盲射擊殺

動物剝皮

五十公尺外爆頭

順便一提，每天中午營地會重置肉湯，吃完肉湯可以補滿耐力和血核心，這在初期相當有幫助

《碧血狂殺2》新手到老手都必知的重點攻略－高機率取得完美毛皮教學

我們前面提到，狩獵系統是《碧血狂殺2》的重要核心，也就是不管你是不是打算走馬看花直衝劇情結局，狩獵系統都是你早晚要面對的，那既然早晚都要面對，這邊也幫你準備好了最速上手大補帖，讓你早早刷滿完美皮革，節省你保貴的下班時間

步驟如下

找出三星動物，接著按R1研究，如果你還不懂得怎麼把握適當距離，也滿推薦直接用望遠鏡觀察研究 按下R1，會顯示資訊，資訊會說明有哪些武器需要升級 如果資訊說明的武器升級，你還沒有準備好，那先回去準備 如果你已經準備好對應的武器和升級，那就拿出資訊說明要求的武器 按下R3啟動死亡之眼，動物身上顯示紅色的部分就是弱點，如果用說明資訊建議的武器打中三星動物弱點，恭喜你！必出完美毛皮 出了完美毛皮還沒結束，過去回收的時候記的小心不要讓馬踩踏到你的獵物

《碧血狂殺2》新手到老手都必知的重點攻略－狩獵重點須知彙整

當你開始熟悉完美皮革的取得流程後，那你只需要再懂一點就換你出師了

野牛皮和麋鹿皮分類都是大皮，需要額外綁成一綑扛起來，所以出門打獵時建議這兩隻動物分開獵取，等回到營地繳納素材之後再出門去解決下一隻 毒箭是前期在黑市就可以取得的狩獵神器，死亡之眼的手動標記功能並非一開始就解鎖，而毒箭在獵場中，前期就可以跟死亡之眼高度互補，如果你發現這個三星動物你的死亡之眼難以標到頭，那毒箭直接下去就對了，只要這個動物跑速沒有特別高，不會磨損屍體，那毒箭下去之後幾乎都是完美毛皮，而且毒箭可以回收，所以折損消耗非常低，一本萬利 浣熊、松鼠、兔子，這種小動物分布很廣，不用刻意撥時間去獵取，你在蹲其他動物的時候如果剛好看到有三星的小動物再順手收集就好 這遊戲有很多傳說動物，中期開始你會有機會遇到傳說雄鹿，如果遇到傳說鹿記得優先處理，傳說雄鹿的素材可以用來製作提升狩獵戰利品品質的裝飾品，這是後期狩獵標配神器 不管你是不是新手，都建議到了獵場，開始準備打獵之前要先存個檔，先存檔有幾個好處：

有時你整區清空也不見三星動物，先存檔能以防萬一方便讀檔繼續刷

遊戲初期中，獵場的隱藏風險層出不窮，偶爾天外飛來橫禍會讓你辛苦成果全泡湯，提早存檔再讀個檔，馬上又是一條好漢

《碧血狂殺2》新手到老手都必知的重點攻略－當你狩獵時遇到肉食動物

初期獵場當中的隱藏風險首推肉食動物，不過即便在初期遇到食物鏈頂端肉食動物什麼熊、山獅、美洲獅，也都不用慌，拿出你火力最大的武器收掉牠就對了，補血菸草彈藥之類的耗材不用省，初期能下去的全部下去，死亡之眼全部送牠

這些肉食動物之所以會是食物鏈頂端，都是有牠們的爆發力和和攻擊力的優勢，你一個猶豫，就會直接敗北。

你果斷的拿出所有家當招呼牠再反殺，這樣只有一個缺點，就是毛皮等級”可能”會下降，但這個代價絕對好過你直接被秒殺，然後讀檔白做工，而且時間就是金錢，你速殺掉這個威脅之後省下的時間、和取得的獲利，絕對高過所支付的時間成本、耗材成本、還有可能會翻車的風險成本，而且你運氣好的話搞不好還不掉毛皮等級。

而且收掉牠之後你近期在這邊打獵的風險又少了一個，看到肉食動物就是多清多賺，等你之後翅膀硬了還可以再回來找牠們討高級毛皮來好好算帳

《碧血狂殺2》新手到老手都必知的重點攻略－生活小常識大補帖

這邊的生活小常識比較零散，但同樣都是西部生活須知，越早知道對你幫助越多，我們直接整理在一起