《俠盜獵車手5》在洛聖都，你可以實現你平常不能作的事

《俠盜獵車手5》原名《Grand Theft Auto V》在玩家之間普遍簡稱GTAV、或是 GTA5，而GTA5是近年來最熱賣的3A開放世界大作，沒有之一的那種

本作分別有著單機和線上兩種遊戲模式，各有各的故事主軸、各有各的遊戲重心， 而且兩個模式各自都有相當豐富的遊戲內容，線上模式還會不定期更新，所以基本 上一片GTA5至少夠你當成兩片遊戲玩

《GTA5》的故事背景

有個好的故事設定是一門功夫、而如何把故事說好更是一門學問，GTA這系列以往 在作好故事設定、和說好故事這兩個面向上一直都相當細心，而GTA5作為這系列 的最新招牌作自然也沒在這邊馬虎

GTA5的遊戲地點設定在美國一個架空的聖安地列斯州，玩家可自由在荒漠間和虛 構城市-洛聖都中漫遊。

當然，GTA5這片也同樣繼承了Rockstar以往最知名的開放世界要素，洛聖都是以 現實世界的洛杉磯為範本打造出來的開放世界，可說是洛杉磯有多大，洛聖都就有 多大，玩家可以自由的在這世界中過上自己想要的奢侈生活，並以各樣合法、與非 法手段花式賺錢謀生，而非法手段中最為著名的首當是搶劫銀行

《GTA5》的三名重要角色

單機模式中有三名主角，各有各的理想與窘困

麥克、富蘭克林、崔佛 © Rockstar Games

分別是前銀行大盜－麥可，麥可是一名以搶銀行為畢生志業的奇人，而且都說是畢生志業了，自然不是那種眼高手低的菜雞三腳貓。行行出狀元，即便在銀行劫匪這個領域也不例外，麥可確實身懷五花八門的各項絕技，能夠讓他多次攻略各家銀行金庫還能全身而退的那種，又膽大心細、兼具身為劫匪該有的各樣心理、與知識素質，是這個領域的老江湖、也是頂尖的佼佼者

麥可就是行行出狀元的最佳代表之一 © Rockstar Games

但這樣的頂尖佼佼者，卻為了家人而金盆洗手，而他的人生似乎是洗手後才正式開始，這同時也是遊戲的正式開始

但麥可為了家人放棄人生志業後，雖然富有，但與搶劫銀行大相逕庭的是，他的家庭生活事與願違的並不圓滿

GTA5這款遊戲，就是以主角麥可，親眼目睹老婆數度偷吃、漂亮女兒想要一夕成名因而轉戰成為色情片女星，以這樣令人跌破眼鏡的章節，開頭作為故事的真正起點

第二名主角是富蘭克林，出身貧窮、而且有著黑人血統，在遊戲中飽受歧視，因而藉由加入幫派，想藉此翻身賺大錢、壯大自己的聲勢

小查與富蘭克林，你猜猜誰比較友善？ © Rockstar Games

但人在江湖就是身不由己，搞了幫派就是三不五時得作一些見不得光的勾當，不過性格外冷內熱的他對朋友相當有義氣，GTA5中的富蘭克林故事線，幾乎都是富林克林東奔西走、為身邊親友兩肋插刀

第三名主角是崔佛，外貌其貌不揚，登場最晚、戲份也最少，性格扭曲、偏執、極端，也超乎常人想像的瘋狂。

崔佛的章節一開始就有著連續的離奇發展，玩家可以由崔佛的扭曲性格為角度，去見證瘋狂的崔佛如何面對這些離奇事故、作出更荒唐的應對，基於不爆雷的立場這邊就不多說，留給你自己體驗

登場最晚、戲份最少、腦袋也最有洞，但官方人氣投票裡是崔佛人氣票數最高 © Rockstar Games

《GTA5》的遊戲核心之一，巨大的開放世界

一開始正式進遊戲地圖後，應該很難不對誇張龐大的地圖感到意外，因為這次GTA5的主城洛聖都是以洛杉磯為藍本所建立，可以說是洛杉磯有多大，洛聖都就有多大。

不要懷疑，背景中你看到的大樓，你都可以到它下面晃一圈 © Rockstar Games

光是在路上駕車就可以感受到，自己確實是在一個城市中兜風。此外由於是開放世界，所以除了主線故事之外，你也可以自由探索其他想作的事情，像是參加導覽旅行團、跟拍藝人、參觀好萊塢片場，越野運動、跳傘、潛水、高爾夫等，你也可以來點壞壞的打算，像是搶劫路人、商店、流連脫衣酒店等等，太多太多，族繁不及備載，甚至你想每天泡在網路上看影片也毫無問題

洛聖都的生活一隅 © Rockstar Games

除了這些你可以去探索的地點、以及活動以外，洛聖都的各個角落中也準備好了許多支線與隨機任務，洛聖都是一座目無王法的都市，每天從早到晚、至小到大，都會有各種不同規模的犯罪，例如搶劫、綁票、擄人勒贖等等，在洛聖都中這些都是見怪不怪，當你遭遇到這些犯罪案件時，你也有可能要決定是否要助人一臂之力，但畢竟洛聖都就是一個不講道理的地方，很多時候你幫忙未必有好處，也有可能袖手旁觀結果反而漁翁得利，這些選擇一切都決定於你的一念之間

遊戲中也充滿各樣的反諷，舉同種族歧視、膚色歧視、同性戀歧視、性別歧視，甚至是各種曬美國優越感的各種正經話、玩笑話，都市沒在跟你客氣直接火力全開的那種，可說是除了場景之外，GTA5在人文習性和社會風俗上面的塑造也是相當用心

因應主角的不同，每個角色的支線更是各有千秋，像是麥可的鐵人三項、富蘭克林的黑道人生、崔佛的大開無雙等等，都可以讓你用更多不同的角度去看看洛聖都中的眾生百態

《GTA5》的遊戲核心之二，生活的沉浸感和浮誇的火力

洛聖都的每個角落都有著各式各樣的故事插曲，當你一一了解這些插曲，也就是一一拼湊洛聖都的全貌，你也會對這個都市有著更多更深的了解

除了這些比較人文的部分，遊戲中還有相當大一部分的功能是生活機能的細節打造相當用心

像是服飾店中有多到誇張的衣服和款式、花色任你挑選

遊戲中架構的網際網路內容也是相當豐富，你可以在遊戲內上網、看片、甚至是閱讀新聞、看部落格，都不是問題，當中你在遊戲如果有過於誇張的所作所為，甚至媒體還會報導你的新聞

當然，都有網際網路了，你買個網拍或是上網炒個股票也是理所當然的

當你用了各種手段致富，如果你口袋夠麥可麥可，也是可以各種買車買房任你揮霍

你買了車之後想各種花式爆改也完全沒問題，除了基本烤漆改色以外，其他像是引擎、煞車、渦輪，引擎蓋、飾條、尾燈、排氣管、車窗隔熱紙、隔熱紙色彩、車輪、引擎蓋和擾流板、排氣管、懸吊系統，多種新型車燈、喇叭、輪胎和護甲配件，能改的項目多到超級浮誇、你想得到的都可以改

你不用糾結於要選擇購買哪台名車，來洛聖都，你可以全部都要 © Rockstar Games

你以為改車的浮誇就到這邊嗎？告訴你，想改車除了直接開遊戲以外，官方甚至提供了手機APP－洛聖都改車王，讓你直接隨時隨地的想改就改，在酒吧、海灘，甚至是廁所裡都可以隨時爆改毫無問題

真正的讓你抓到改車靈感的那一瞬間，就可以不用放手、直接下手

除了以上這些比較良民導向的生活之道以外，畢竟這是GTA5，所以其他543的方面也沒在跟你客氣的

遊戲中也提供了各式多樣化的武器，斧頭、手槍、半自動步槍、狙擊槍、霰彈槍、火神砲、榴彈砲、各種炸彈等等，只要你口袋夠深，沒什麼軍火是你弄不到的，就算你口袋不夠深，也可以撿骨、偷竊、行搶，甚至是光明正大找活跳跳的警察越貨

除了武器種類豐富，武器客製設計的細節也是跟改車項目那邊同樣誇張，改彈藥、改彈匣、改槍管、改滅音器、改手電筒、改制動器、改瞄準鏡、改握把，太多太多族繁不及備載，只要你想到的幾乎都能改

爆改完的武器總是得找個地方發揮，例如銀行 © Rockstar Games

除了性能方面的改裝，外觀上的客製也是相當豐富，各種顏色、圖騰、或是雕花，都可以讓你在自己的武器上揮灑自己的奢華和巧思

除了軍火槍械之外，也可以再額外購買各種武裝載具方便你 「作大事 」，像什麼武裝直升機、戰鬥機、坦克車，只要你有錢，沒什麼不可以，而且買回來之後改造細節也是同樣豐富到離譜

《GTA5》的遊戲核心之三，銀行搶劫任務

銀行搶劫任務在歷代GTA中都至關重要，也是一夕致富的最佳選擇之一，當然銀行搶劫這個要素在GTA5中也是同樣重要

這次GTA5的銀行搶劫的事前規劃頗擬真，一切書面資料都只用紙本而不用電子檔案以防資訊外流，也有著更高度的客製模式，包括自訂搶劫的風格：例如暴力硬搶、或是智取潛行；自訂搶劫的隊員：不同的成員擅長的分野不同，有人是槍手、有人是駭客、有人是車手，能力好的人比較不會出包，但分紅拆帳要的金額也會比較高，也有些隊員是大器晚成的醜小鴨，一開始能力普普，但會隨著你的規劃突飛猛進

搶案規模越大，事前準備和調查也更複雜，會需要準備好各樣需求工具、車輛，以及探勘路線等等，當完成紙本上的所有條列出的事前準備之後，就可以準備大撈一筆了

可說是遊戲本體的銀行搶劫 © Rockstar Games

線上模式會不定期更新不同的搶劫任務，因此線上搶劫任務更多變，而搶劫犯案的過程中，常常是計畫之外還會再有變化，考驗臨場反應的同時也相當刺激

加入《GTA5》，永遠不嫌晚

除了豐富的單機模式以外，GTA5至2013上市至今，依然靠著線上更新吸引玩家並持續熱賣，也有其他玩家開發出屬於自己的角色扮演Role Playing模式，多樣化的遊戲內容絕對可以讓你找到自己的遊玩方式

線上模式最新版本－造訪佩里克島 © Rockstar Games

充實的遊戲內容，加上常常跳樓的特賣價格，如果你喜歡這樣的放蕩無羈的遊戲調性，GTA5是相當值得你與親朋好友一同遊玩的誠意之作

在洛聖都，你可以實現你平常不能作的事。

下面也幫你準備好了進軍洛聖都之後快速致富的攻略