健身：最新研究揭露最聰明的 HYROX 訓練方式

轉換至關重要。 兩項研究皆強調，各站點與跑步之間的轉換時間，是頂尖選手脫穎而出的關鍵。動作的經濟性與配速策略，與純粹的體能同樣重要。

轉換至關重要。 兩項研究皆強調，各站點與跑步之間的轉換時間，是頂尖選手脫穎而出的關鍵。動作的經濟性與配速策略，與純粹的體能同樣重要。

有氧能力是關鍵。 Brandt 的研究結果顯示，最大攝氧量（VO₂ max）與耐力訓練量與更快的完賽時間有強烈關聯，而握力與整體肌肉量則不是可靠的預測指標。將 HYROX 理解為一項以間歇為基礎的耐力運動最為貼切。

有氧能力是關鍵。 Brandt 的研究結果顯示，最大攝氧量（VO₂ max）與耐力訓練量與更快的完賽時間有強烈關聯，而握力與整體肌肉量則不是可靠的預測指標。將 HYROX 理解為一項以間歇為基礎的耐力運動最為貼切。