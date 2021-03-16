衝浪新手必學的入門常識

衝浪活動的起源

The Girls Of Hawaii © Brian Bielmann

現代衝浪的起源大概可以追溯回二十世紀初的夏威夷（Hawaii）群島，當時波利尼西亞人（Polynesians）從塔西堤島（Tahiti）、馬克薩斯島（Marquesas）進入到夏威夷群島，當時的波利尼西亞人（Polynesians）將趴在 Paipo 板上玩浪的文化帶入夏威夷（Hawaii）群島，而在當地逐漸演變出站立式衝浪的風格。

後來隨著西方文化的輸入，新傳教士開始影響波利尼西亞人（Polynesians）的生活型態，傳教士們提倡少玩樂、多工作、多閱讀的經濟思維。接著猶太人的到來更加深度的掌控當地人民的各種運動活動，衝浪活動還因此差點絕跡。還好後來由文學家傑克·倫敦（Jack London），記者兼滾石樂隊亞歷山大·休姆·福特（Alexander Hume Ford）和衝浪專家喬治·弗里斯（George Freeth）這三人聯手透過他們各自的強項復興了衝浪這項運動。

夏威夷（Hawaii）可以說是衝浪者們的經典衝浪勝地，擁有一年四季都可以前往衝浪的優勢，此外將衝浪文化結合夏威夷（Hawaii）的海島生活絕對是令世界旅客流連忘返的迷人魅力。

早期的衝浪板是用木頭製成的，體積小卻非常重。而現代衝浪板大多由玻璃纖維（Fiberglass）、環氧樹脂（Epoxy）製作，更輕便且堅固耐用。

衝上浪頭 © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

台灣 4 大衝浪地點大公開

全台灣都有衝浪點可以前往，從北到南細細數起來約莫有 40 多個地點，有的浪點是屬於衝浪老手的遊樂場，對新手來說相當危險，像是需要爬下懸崖山谷、避開海中大石頭，珊瑚礁石險峻環境等，這些專屬於高手衝浪客的口袋名單就不多說！

以下分享網路中最有討論聲浪最高的四大衝浪點給你們參考！

新北市衝浪

福隆海灘（Fulong Beach）

距離台北市都會區最近的衝浪景點之一，因為適合都市人一日遊的移動距離，因此常常舉辦大型海灘活動，像是「 國際福隆沙雕藝術季 」（Fulong International Sand Sculpture Art Festival）、「 貢寮國際海洋音樂祭 」（Hohaiyan Rock Festival），浪店不多，需要注意福隆海水浴場部分區域是需要收費入場，而衝浪地點則是在東興宮廣場前，不需收費喔 ! 福隆這個衝浪點曾經入選衝浪雜誌「Surfing Magazine」全球 50 大最棒浪點第 48 名的榮譽，住在北部地區的朋友，別錯過這個景點囉！

為 2019 年成立的衝浪勝地，擁有便利的硬體設施，像是旅客中心、汽機車停車場、衝浪中心、觀景平台、多元的輕食服務，可以說是非常現代化的衝浪旅遊景點，然而這裡的浪況溫和，適合初學者前往，以及想輕鬆享受海邊渡假的家庭們。

宜蘭衝浪

外澳（Waiao Beach）海灘與頭城烏石港

這裡絕對是北部衝浪客最愛的浪點，從台北出發約莫 90 分鐘車程，捷運周邊還有國光號直達烏石港旁邊的「 蘭陽博物館 」（ Lanyang Museum），因此沒有開車的朋友你也可以選擇搭乘大眾工具前往，非常方便。

當地的衝浪店非常多，不論在衝浪裝備、衝浪教學、衝浪板的提供都非常的齊全，每到衝浪季的周末，海上會湧入非常多衝浪客，海上畫面戲稱如 「下水餃」的盛況屢見不鮮，建議在非熱門平日時段前往才能享受到舒適的衝浪體驗。

台東衝浪

金樽（Jinzun）

所有衝浪高手都知道的「 臺灣國際衝浪公開賽 」（ 從 2011 年開始，目前為全台衝浪界最高頂級國際賽事 ) ，就是舉辦在台中東河鄉的金樽漁港，東部地區的遼闊海岸線、潔淨清爽的海水、得天獨厚依山傍海的特性，曾榮獲「亞洲國際衝浪組織（Asian Surfing Championship, ASC）、WSL（World Surf League 世界衝浪聯盟）」評選為亞洲最新的衝浪賽場地，美麗純淨的碧海藍天搭配完美浪型與浪速成為國內外衝浪者心目中的「衝浪天堂」，就是這裡！

墾丁衝浪

佳樂水（Jialeshui）

台灣南端最佳的衝浪場地，擁有遼闊的大海同時周邊環繞著茂密森林與山脈，比較偏向田園漁村的風格，不喜歡過多海上商業活動的衝浪客這邊會非常適合你，從 2006 開始透過舉辦「 國際衝浪大賽 」（Jialeshuei International Surfing Competition）吸引國內外的衝浪客來到墾丁，帶動當地的觀光產業。

衝浪板 © [unknown]

衝浪板（Surfing Board）怎麼選？

如果你是第一次接觸衝浪，選對一個適合你的衝浪板，將決定你是否會想繼續投入這項迷人的運動，千萬別看到其他衝浪客使用的衝浪板很帥、很漂亮、很長、很短就跟著用，每塊板子都擁有著它們的特性，不見得適合你目前的狀態。

初學者的第一步，先掌握能順利站上衝浪板感受海浪推動的基礎技能吧 !

初學者的你可以先從下列幾點來跟販售衝浪板的店家討論 :

身高體重

衝浪經驗

衝浪地點

衝浪的頻率

衝浪板的選擇五花八門，最早期的衝浪板大多是由木頭製成，而現代化的衝浪板則不斷演化，像是泡棉板（Foamie）、玻璃纖維 PU（Fiberglass Pu）或環氧樹脂（Epoxy）這些材質的衝浪板是目前市場上熱門的最佳選擇。

不同材質提供衝浪板產生不同的特性，像是柔軟性增加安全性、堅固的同時具備輕巧優勢、高浮力不易插水適合培養新手成就感等，讓不同需求的衝浪客，能依據自己目前的衝浪經驗，選擇到最適合自己的衝浪板來享受衝浪運動。

Over two decades of making surfboards © Jason Kenworthy

衝浪新手如何選衝浪板？

如果你是衝浪新手，我們先把目標放在能對這項衝浪這項活動產生興趣！先從征服白浪花開始，再來征服巨浪吧！

初學者的衝浪板應該具備高浮力的特性，因為這個階段的衝浪新手大多無法掌握平衡以及操控衝浪板方向的技巧，因此高浮力的特性可以幫助初學者有更高的機會成功站立在板上滑行。

這種具備高浮力的衝浪板有泡棉衝浪板（Foam Surfboards）/ 軟式衝浪板（Soft Top Surfboard），成人需要的衝浪板長度約莫介在 7 英吋到 9 英吋的長度之間，衝浪板價格約莫在 4000 元到 10000 元之間就能有相當多的選擇！

Surfbrett © IRIS

泡棉衝浪板（Foam Surfboards）/ 軟式衝浪板（Soft Top Surfboard） 的優勢

平價實惠

非常耐用

衝浪教學中心都會使用

最重要的！對自己與周邊人都安全！沒有尖銳或是銳利的結構

相信我，當你還是初學衝浪的階段會常常落海，衝浪板噴出去，自己被浪打擊後，再被自己的衝浪板攻擊。

這些狀況會接連出現，軟式衝浪板在這些情況下，提供了保護你自己以及周邊浪客安全的保障。千萬別讓自己成為海上的行動武器！

若你只是剛開始接觸衝浪，在浪點附近的衝浪店，都會提供出租衝浪板的服務（通常會落在 500 元 / 天），搭配衝浪所需的各種裝備（另外計費），相當的便利，因此剛入門衝浪的朋友，可以先用租借的方式，試試自己對這項運動水溫，有了衝浪體驗，也覺得自己對這項活動有興趣，再購買屬於自己的第一塊衝浪板，很多初學者光是經歷反覆划水去追浪這件事就消耗掉興趣了呢！

Pimp my surf © [unknown]

衝浪裝備建議

衝浪板（Surfboard）：衝浪必備，請選擇適合自己狀態的衝浪板。 衝浪腳繩（Surfboard Leash）：衝浪必備，保持你與衝浪板的連結。 抗 UV 防磨衝浪水母褲 / 水母衣（Wetsuit）：衝浪選配，在水中太陽會直接長時間照射，以及身體與衝浪板的長時間磨擦。 衝浪靴（Wetsuit Booties）：衝浪選配，依環境特性，有些浪點有許多礁石、珊瑚礁等。 衝浪蠟塊（Surf Wax）：衝浪必備，塗抹在衝浪板上，保持你的腳能抓住衝浪板，不會掉下來。 衝浪運動帽、衝浪太陽眼鏡：衝浪選配，擁有特殊綁帶設計，保持被海浪沖擊時不會掉落，能避免陽光直射折射眼睛或雨水阻礙視線。

衝浪教學入門技巧大公開

平衡感練習絕對所有衝浪者開始學習的第一步，為了要讓衝浪板能順利滑行在海浪上，你的平衡感同時還需要具備持久力 !

通常租借衝浪板的店家都會提供簡單的衝浪教學與基本知識，這是初學者的你可以先把握的第一堂課，一開始的練習包含：

趴上衝浪板找到你與板子之間的重心

胸部挺高的划水姿勢練習

起乘（Pop Up），雙手撐起身體瞬間轉換為站立姿勢在衝浪板上

前進白浪花區，反覆操作這些動作

你得先實際感受不斷被浪衝的考驗後，才能開始掌握衝浪的心得！

John John, cabeza abajo © Youtube/Freesurf Magazine

衝浪初學者常犯的錯誤

選錯衝浪板

常見的狀況是選擇的衝浪板的尺寸與身高體型不合，或是選了一塊造型很帥的進階衝浪板。初學者的衝浪板以長、厚、大的方向為首選，目的是要讓初學者有更多機會站上浪做練習。

選錯衝浪場地

初學者建議前往浪況平穩、力量較小、速度較慢的沙質型海灘，以安全性與學習效率出發，這是初學者的最佳場地。

不了解如何使用衝浪周邊配備

幫助你防曬裝備的水母衣、潛水衣、衝浪帽

防止你滑落衝浪板的衝浪蠟塊

合適長度的衝浪腳繩

這些配備有各自適合使用的環境，因此了解你前往衝浪的環境後做出對應的裝備使用，可以幫助你獲得更美好的衝浪體驗。

划水的施力方式、位置不當

通常初學者一進到海中，反覆兩三次從水中爬上衝浪板後，姿勢就會開始走針，趴太前容易直接前端插入水中，趴太後面則不利划水前進，追不到浪。

因此建議衝浪新手一定要在沙灘上多做練習，這種練習可以幫助你在一個穩定的環境下讓訓練肌肉記憶正確的划水姿勢操作。

起乘（Pop Up）時雙腳踩錯位置

起乘（Pop Up）的瞬間，雙腳踏的位置太前面、太後面、歪斜都會造成衝浪板的不穩定，就容易摔下海。你的腳需要踩在衝浪板的重心位置，並且保持雙腳平行，約莫與肩同寬，這是讓你穩住身體平衡的最佳狀態，同時膝蓋彎曲不是背部彎曲，可以讓人的重心與衝浪板更靠近，借此獲得更佳的操控性。

Surf päikeseloojangus © Roman Neimann

衝浪客都需要了解的 3 種浪點類型

依據浪點的本身的地理位置、環境特徵產生不同特性的海浪種類做區分，最常見的有下列三種：

沙灘浪點 Beach Breaks

初學者最適合入門的類型，海浪產生的地方在沙灘上，因此底部柔軟，但由於潮汐、海流、風向的影響，海浪常常會有變化。e.g. 宜蘭烏石港、台南漁光島、澳洲 Bells Beach。

礁岩浪點 Reef Breaks

浪形成的原因是海流透過海底礁岩、珊瑚礁後產生，也因為海底環境相對固定，因此浪的變化小，但礁岩浪（Reef Breaks）產生的浪是從海底深處生成因此力量強大，當海底充滿堅硬珊瑚礁、石塊的時候，這種環境對衝浪客就相當刺激危險。e.g. 夏威夷 Pipeline、巴厘島 Uluwatu。

定點浪 Point Breaks

波浪經過岩石、峽角、沙灘後沿著海岸轉彎時延伸出來的海浪，通常會形成一道道延伸的穩定長浪，因此衝浪客可以享受比較長的航行時間，適合初學衝浪者。e.g. 祕魯 Chicama（世界最長的浪）、屏東佳樂水、台東金樽。