《仁王3》腎上腺素的重磅炸彈、高難動作RPG的業界新標竿

本文開宗明義先講兩件事

第一件事

很多還沒進場的玩家，對於《仁王》系列的判斷常常有個誤區，就是這系列雖然雖然常被貼上「類魂遊戲（Soulslike）」的標籤，但其實它從1代開始已經走出自己的另外一條路

對比From Software的正統魂系來說，《仁王》系列的敵我雙方攻防節奏比起魂類快了兩三倍、然後你能用的招式多了幾十倍，但敵人的攻擊同樣也更不講道理，所以你必須在電光石火的一瞬間就決定好你接著要出哪幾招，如何進攻、如何周旋、如何壓制、以及如何規劃為自己留好後路的B計畫

簡單的說，如果你先入為主抱著《黑暗靈魂》那種、敵方會跟你跳恰恰的慢步調回合制心態來玩《仁王3》，那你絕對會不斷翻車，然後覺得自己花錢找罪受

但《仁王》戰鬥系統的爽快和令人上癮，也是建立在這些劍拔弩張的高速過招之上，你會在無數次生死一線的交戰中、感受到腎上腺素不斷爆發的興奮、緊張，和刺激感

如果你覺得仁王3節奏同樣慢條斯理，這位血刀修羅會教你做人 © KOEI TECMO

第二件事

本篇就是只講《仁王3》，在遊戲細節是上能不提就盡量不提前作，以方便新手減負、聚焦、理解

－因為1. 如果你有接觸過《仁王》系列

那你會知道本作《仁王3》是盡其所能的在友善新手，雖然還是難、但這次少了更多刁難；本次《仁王3》比起前作的是非優劣，你自己心理本來就有答案了，不需要筆者多言

－因為2. 如果你沒接觸過《仁王》系列

由於《仁王3》的設計用意就是招納新玩家，而且本作自身的系統已經很龐大了，算是歷代集大成，如果還要多提兩片你沒玩過的前作，去燒你的腦和嚇唬你，說實話滿缺德、雖然筆者不是什麼善男信女，但我一定希望你玩得開心

那本文正式開始

《仁王3》的故事背景

本作主角是德川幕府的正統第三代繼承人－體弱多病的「竹千代」

在他正式繼位成為將軍的前一天，全日本都遭受排山倒海的妖怪大軍來襲而生靈塗炭，竹千代所在的江戶都城也難避戰火，諸多名將紛紛殞落，就連知名的服部半藏與柳生宗矩也雙雙戰死

而這一切的幕後黑手，居然是從小一直陪伴竹千代的親生兄弟「國松」?!

前面還有說有笑，一個轉眼江戶城就變成這樣 © KOEI TECMO

雖說國松一臉看起來就是會背叛的樣子，但想都沒想過的居然是開頭直接攤牌，手起刀落直接送乳母阿福領便當的舉動、以及連演都不演的行為倒反而更加詭異

體弱多病的竹千代在交鋒中，自然不敵武藝高強的國松，就在竹千代命懸一線時，神秘的守護靈將竹千代穿越傳送到了五十年前的戰國末年，但在五十年前同樣也出現了與現代江戶城相同的地獄

竹千代由此將會與守護神穿越無數時代，救萬民於地獄之中，並且揭開國松是否背叛的真相、以及將扭曲不祥的扭曲時間軸導回歷史正軌

體弱多病都讓你幾乎沒有敵手了，萬一身強體健那還得了 © KOEI TECMO

《仁王3》戰鬥系統：武士與忍者雙風格共舞

《仁王3》最大的亮點與革新之一，就是武士與忍者兩種玩法的「雙風格切換」

忍者風格 © KOEI TECMO

忍者風格是本作新增風格，敏捷、高速、靈巧，擅長繞背攻其不備，有著更高的背後攻擊傷害加成、與更多的突進反攻手段

作為忍者就是快還要更快，當然也是有著多種忍具、忍術、陷阱、幻術，各種精準迴避、位移取消、影分身、手裡劍反擊、潛行暗殺，以及帥氣的高速體術當然也都是應有盡有

你喜歡《忍者外傳》(NINJA GAIDEN) 那種帥氣的花式螺旋摔飯綱落、或是浮誇的空中突進三段往返飛燕斬嗎？不用羨慕，《仁王3》身為TEAM NINJA自家純血親兒子，忍者風格當然都有

武士風格 © KOEI TECMO

《仁王》系列的武士，則是有著其他動作打鬥遊戲相當少見的厚重感，主要核心建立在近戰周旋、耐力控管，以及上中下三個檔位各自有不同作戰手法的架式系統

《仁王3》除了繼承這個傳統血脈以外，又新加入精準防禦、和效果實用而且不耗耐力的武技冬月、與武器連綿不斷的爆發輸出系統「琢技」

兩種風格帶來高度自訂的戰鬥體驗

嚴格來說，雖然武士和忍者除了武器不同，操作手感、資源管理，到實戰周旋都是完全不同的邏輯，但在「耐力控管」這件事情則是同樣重要，這是在本作兩個風格都相當重要的作戰核心

忍者可以透過「霞」這個取消還能帶墊步的動作，可以同時做出位移、取消，以及把耐力回復的時機大幅往前拉，再配合忍術、守護靈，或是透過高機動力去拉開敵我雙方距離，以空間爭取時間去做耐力循環

忍者7武器與相關系統 © KOEI TECMO

而武士要靈活維持耐力水位的機制，則是《仁王》一系的招牌系統「殘心」，在多數的攻擊之後按下殘心鍵，就可以瞬補流失掉的耐力，因應按下的時機不同，能補充的耐力量也不同

你從文字上看起來可能覺得沒什麼大不了的，不就多按一次按鍵而已，但在敵我雙方過招是間不容瞬的《仁王3》來說，你不見得每一刀都能記得要按，也不見得能按到你心目中的理想時機

然後學會殘心只是入門而已，因為後面還有拆除敵人陣地的「祓除常世」、殘心加換檔一次來的「流轉1」「流轉2」，以及本作新增在流轉後的「冬月」，以及上面先提過的招式連段爆發系統「琢技」

這些系統要等你反覆陣亡到練成肌肉記憶，說實話還是需要一點時間的

簡單的說，本作的在「武士」一端的戰鬥系統門檻奇高，在實戰中的招式連段、精力控制，和操作指令的變招組合可以說是多如繁星，可以說是難學、難懂，也難精

尤其是琢技系統，當充能完畢之後能因應你編排的武學順序，用最少的耐力連綿不斷的發動強化版重攻擊與武技，只要你的腦袋夠清楚、手夠快，單獨只看這個系統，你可以理解成讓你的輸出幾乎沒有極限，帥氣華麗和實戰強度兼具

上面這些你都秀完之後，武士後面還有精準格擋在等你練

武士7武器與相關系統 © KOEI TECMO

因此「忍者」風格就是來緩和新人玩家的學習曲線，比起精密多變的武士來說、忍者的操作手感是更接近傳統的動作打鬥遊戲，同時也更為直觀、更為靈活

如果武士是需要你熟悉各種變檔、離合、傾角、補油的精密高速賽車，那忍者就是你只要會催油、會手煞車，就能帶你在城市中愉悅穿梭的現代速克達

要是複雜的武士讓你覺得有點被勸退，那你先玩忍者，等對整個遊戲環境熟悉了、對敵我攻防節奏上手了，再來研究武士也是OK的，事實上忍者的性能高度，也確實是足以你完全不碰武士就一套走到底

等你兩邊都摸熟了，還能有更多花樣、可以讓你玩出專屬自己風格的獨一無二花式戰法，兩種風格合計14種武器，加上殘心、流轉、冬月、琢技等等花式自訂連招手段，絕對夠你鑽研到明年過年

上面練完了，後面還有爽快的大招反攻和精準格擋等你好蒿爽爽

如果你打王喜歡完全只靠自己，那這個型態會是你絕地翻盤的最後王牌，學習在正確的時間打出大招也是學習的一環 © KOEI TECMO

《仁王3》地圖探索：精密與遼闊兼具的冒險舞台

雖然《仁王3》的冒險舞台不是完全的開放世界，但《仁王3》的三大章節各自擁有獨立大型地圖，探索上是在【關卡制箱庭式的路徑設計】、與【開放世界的自由度】兩者之間抓了一個不錯的平衡點

既保留了峰迴路轉、曲徑通幽探索體驗的同時，玩家在攻略的路經規劃上也有這更高的自主度，感受更自由

收集要素的標示，會隨著探索進度逐漸自動揭盅，具體標出俯瞰座標給你

同時由於《仁王3》新增跳躍機制，讓地圖的構建和玩家的探路更強調立體感，這個探索系統除了讓你收集變強的要素，例如技能點、裝備、新招式以外，也能直接數據上強化你的角色性能，讓探索與成長緊密結合，讓你的每一次探索都有正面驚喜、與對應的實質回饋，大幅降低了傳統開放世界常見的冗長與空洞罐頭感

對於忍者來說，飛簷走壁或空中二段跳再接空中衝刺，已經是常規操作了 © KOEI TECMO

如果某個BOSS讓你卡關，你也不見得只能跟他硬碰硬，你大可以繞路先去收集其他裝備、找尋其他技能點、或某個秘密區域的隱藏強力招式、重要被動技能，或是先去解其他故事線

這次《仁王3》官方明訂是動作RPG，也就是只要你喜歡，你完全可以第一輪就當成一款RPG好好培育你喜歡的角色數值、建構特化流派，然後用強勢招式輕鬆車過去

《仁王3》連線體驗：當孤狼還是想圍毆讓你自選，遊戲難度你自己決定

除了上面說的透過地圖探索提高玩家角色強度，藉以降低通關難度以外，本作也提供了不少連線相關的輔助功能，名為稀人、和常世同行

可以直接邀請你的親友助陣，或是隨機等待善心人士加入你的戰局，如果你覺得等待真人玩家來支援很麻煩，也可以消耗一些小耗材找尋地上藍色的義刀塚召喚助戰NPC

這個就是義刀塚，你可以從這邊召喚助戰玩家分身NPC，也可以設立自己的義刀塚扶弱救新 © KOEI TECMO

這些NPC數據都是真人玩家的角色分身，AI也是會模仿該玩家的遊玩風格

同樣的，如果你已經成為了一條粗壯的大腿，你同樣可以去他人世界助戰，尤其是成為稀人除了可以普渡眾生以外，通常給的額外報酬加權通常都還不錯

《仁王3》最多可以3人一起連線，大家一起玩就變成Party Game了，很歡樂 © KOEI TECMO

《仁王3》的敵人魂核與守護靈系統

魂核這東西，簡單的說有三個用途

你能理解成，這遊戲所有妖怪敵人都是你的召喚獸，打到他們的魂核牠們就能當你打手 魂核嚴格來說也是裝備的一種，能強化你的攻防數據，以及提供你強化詞條 魂核可以成為你使用陰陽術的觸媒道具，不同的魂核能讓你不同的陰陽術

擊敗妖怪獲得的魂核有兩種裝備欄位，分別是「陽之座」與「陰之座」，裝在陽之座可以觸發上述1和2，裝在陰之座則是觸發3，尤其3的這些觸媒道具只要回到存檔點就是無條件補充到滿，可以讓你放到爽不必心疼

即便是上面提過的強敵血刀修羅，只要你打到牠的魂核，牠同樣會加入你麾下成為你的召喚獸，情緒價滿滿滿

守護靈則是類似魂核的另一種強化系統，同樣有上面的1和2兩個特性，還能和竹千代合體變身，都同樣非常強力

竹千代的武士九十九變身 © KOEI TECMO

竹千代的忍者九十九變身，有沒有覺得這個神韻像隔壁棚龍隼哥 © KOEI TECMO

守護靈技是用來爭取耐力回復的重要手段，合體變身則是稱為「九十九」的系統，變身期間攻擊力大幅強化、解鎖必殺技以外，受到攻擊不扣血、改為扣變身時間

而召喚守護靈或合體變身，使用的資源，分別是靈力值和精華量表，這兩種資源有別於妖怪魂核的陰陽術耗材，並不會隨著你回到神龕而自動補滿，所以學習如何將資源花在重要戰局就是重要關鍵

《仁王3》優缺點快速條列式清單

優點部分：

無代價重新捏角色

無代價洗能力點、技能點

技能點數，也就是武士忍者遺髮給得相當大方

雙戰鬥風格、合計14種武器、以及多樣武技變化

承上幾項，讓你無痛多樣化的快速自訂自己喜歡的戰鬥風格，非常爽快

補血用的仙藥掉落率有感提升，不刁難不為難

忍術和陰陽術耗材無限補充讓你放到爽，再也不心疼

傳送機制友善，終於不用消耗素材或是自殘才能回到傳點

守護靈狗賓超級強，而且過完新手教學直接送你，這企劃功德無量

新增精準迴避和精準格擋技能，防禦擋招終於不會玩起來像是被懲罰

這位就是狗賓，是誰讓他這麼早加入的，功德無量 © KOEI TECMO

缺點部分：

效能優化差，不過這個日後更新應該會調整

2026年的遊戲裝備還沒得染色，不知道是復古還是離譜

第一章的地圖美術算認真建構，但從第二章開始素材覆用率大幅提高

敵人抓技太多、判定巨大，抓技多以外、玩家除了迴避還沒有應對反擊手段，打起來有點掉節奏

不提劇情主軸好壞，但不少細節像是AI寫出來的，當中還有關鍵人物立場前後脫鉤或行為跳脫常理

登場人物不少，但當中【一邊塗炭生靈、一邊滿嘴仁愛道德】的這個人物模板重複使用太多次了，有點膩

是優點還是缺點見仁見智：

地圖資源點緊湊，探索與成長強綁定

對應技能和詞條撐高之後，我方匿蹤性能強到匪夷所思的程度

整個場景美術主題幾乎都是圍繞在破敗和地獄景象，容易審美疲勞

塞滿小廢物的無用精華點(小寶箱)太多

深黑、亮紅、超高對比，後期滿山滿谷這種場景 © KOEI TECMO

這邊特別把最後一條【塞滿小廢物的無用精華點(小寶箱)太多】拉出來另外說，這個設計逼死強迫症

尤其精華點在地圖上還沒標高度，很容易夢裡尋你千百度結果開出一堆垃圾徒勞，以結果來說有點降低探索回饋感

但你也不能真的完全不搜這些精華點，因為偶爾裡面還是會塞一些重要過關事件道具在裡面，尤其這種事件道具不會在大地圖上直接透過探索系統攤出來給你看

簡單的說，如果你選擇完全PASS這些大地圖不會出現的小精華點，那你早晚都是要被懲罰的，變成伸頭是一刀縮頭也是一刀的詭異狀況，說實話筆者個人認為這個設計算是缺點比較多

《仁王3》是一款到處充滿貓咪的遊戲，甚至可以說本作就是靠貓咪沖淡絕望破敗感 © KOEI TECMO

《仁王3》值不值得購入

講到「值不值得」，那不可免俗的就是要聊到錢錢和售價

所以有言在先，如果你是PC玩家，這邊就得把《仁王》和《仁王2》拿回來講了

因為當年《仁王》與《仁王2》並沒有在STEAM上首發，而是晚了家用機版本一年後才發售，但相對的是一登陸PC，就連DLC都直接打包好一起送你，所以你會發現STEAM的仁王前兩作，後面都掛著【Complete Edition】字串

不過這次《仁王3》是首發也一起上了PC，自然沒有這種優惠，你想第一時間玩到PC首發，就是1990台幣，然後DLC另購賣你1140，這個價格值不值得，就看你對《仁王》這個系列有多少信仰

但，即便這次PC版沒有像《仁王》與《仁王2》PC版那種免費送你DLC的優惠，《仁王3》在動作RPG這個範圍內，對打鬥相關的建構和堆料，認真程度算是業界頂端之一

如果你本來就喜歡使出多變招式的同時，還想要刀口舔血、生死一瞬的刺激感，《仁王3》目前確實難有競品

跟它一樣刺激的遊戲，招式和武器沒它多變豐富；招式和武器跟它同樣豐富的，也難有它這種命懸一線的緊張感，簡單的說，在茫茫遊戲海當中，目前能做到雙方都兼顧的，《仁王》系列確實是only one

然後就事論事，即便是已經努力把新手友善做到最好的《仁王3》，也不會是一款所有人都會喜歡的遊戲

本作的「新手友善」，嚴格來說是在一群矮子裏頭拔高個，這種類型的遊戲本質就是難，《仁王3》所謂的簡單和友善，只是相較同類型的其他舊有品項來說，少了更多惡意和刁難、以及更鼓勵你先去練完等級和改完建構，再來對打不贏的BOSS重新上訴

這是《仁王3》地表最強生物貓妖善擦aka對人形敵人最強召喚獸，有玩過前作的人才會知道牠的牽制多離譜，同時牠的強度也是新手友善的其中一環 © KOEI TECMO

《仁王3》除了原有的難以外，系統上也更加繁瑣，但與之相對的就是玩家的操作天花板可以更高、更秀，研究起來也更有成就感

如果你本來就對高難度的動作遊戲或者動作RPG有興趣，或是對自己的手腕有點自信，那《仁王3》是非常值得你挑戰的

只要你自己好好打完整條故事線，沒有依靠外力支援、全靠自身實力征服這遊戲，那你會親身感受到本文標題「腎上腺素的重磅炸彈、動作RPG的業界新標竿」絕對所言非虛，非常值得你在連假當中好好沉迷救世一番

不然如果你沒這麼喜歡高難度動作遊戲，只是有點好奇、只是想先稍微觀望，《仁王3》也確實值得你加進願望清單等它特價、或等二手實體片，這種堆料等級，說實話的確是業界良心

《仁王3》實際遊玩心得簡單總結

《仁王3》是製作小組TEAM NINJA的全面進化。

在戰鬥建構、探索冒險、角色構築三方面都達到新高度，雖然仍有不少缺點、短版是有點短的，但長處部分也是相當優秀，尤其是戰鬥環節的整體完成度極高

對系列老客戶來說，它是一款必玩之作；對於喜歡動作遊戲的新玩家而言，則是無數場高速爽快的全新挑戰

貼個筆者人權指數以示負責，本文對於難度的感受和理解，全出自筆者親身所戰所感 © 大王認真玩