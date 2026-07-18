一位舞者，兩個世界：KiiLo 通往 Red Bull Dance Your Style 的文化之路

Bertrand 以藝名 KiiLo 活躍於本地及國際舞蹈界，他既傳承著西印度群島的血脈，又融入了德州的成長經歷，更懷揣著將二十年來舞蹈學習所獲知識廣為傳播的熱忱。 隨著 Red Bull Dance Your Style 賽事將於 7 月 11 日登陸他的家鄉休斯頓，舉辦今年的南部地區預選賽，這位經驗豐富的選手已準備好獻上一場令人難忘的精彩表演。

KiiLo at Red Bull Dance Your Style Qualifier East in Boston, Massachusetts © Faith Nguyen / Red Bull Content Pool

「我想讓大家了解我的根源，」這位 31 歲的舞者在一次友好的 Zoom 通話中詳細說道。 「我努力將這份根源深植於內心，並通過舞蹈表達出來，因為歸根結底，舞蹈是一種語言，我希望人們了解我們的生活、我的出身以及我在做的事情。」

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這位 31 歲的舞者從母親那裡繼承了節奏感極強的天賦，並能清晰地回想起母親對他創造力的影響。KiiLo 出生於多明尼克島，並在那裡與母親和祖母一起度過了童年早期，他觀察並學習了 Mazouk 和 Bèlè 等傳統舞風，這徹底改變了他對舞蹈的看法。

「我們把舞蹈作為傳統，也是為了慶祝狂歡節以及國內舉辦的某些活動。我知道我的祖母跳過，母親跳過，我也跳過。所以這可以說就是代代相傳給我的，」KiiLo解釋道。他興奮地微笑著，描述著自己家族和祖先那悠久的歷史與美。 「這很重要，因為首先，我想讓人們知道我的根源……歸根結底，舞蹈是一種語言，我希望人們了解我們是什麼樣的人、我來自哪裡，以及我在做什麼。」

10 歲那年，KiiLo 搬到了休斯頓，這座大城市拓寬了他的視野。 雖然他從小在島上和母親一起觀看音樂影片時就從 Usher 那裡獲得了靈感，但與父親和姐妹們一起在南方定居的生活，將嘻哈文化融入了他的個人價值觀，並為他日後的街舞技巧奠定了基礎。 適應新環境的過程讓 KiiLo 在擁抱這一重大變化的同時，也加深了對自我的接納。

高中時加入舞蹈團、在派對上大展身手以及結交朋友，這些對 KiiLo 的青少年和少年時期都至關重要。 如今，憑藉十餘年的生活經歷，他正準備繼續保持自己作為休斯頓多元化舞蹈圈中最令人期待的成員之一的地位。他對 Red Bull 的舞蹈比賽並不陌生， 去年曾贏得 Red Bull Dance Your Style 地區預選賽冠軍 ，此外還取得了其他諸多成就。

觀看 KiiLo 在 2025 年 Red Bull Dance Your Style 波士頓站的表演：

「說實話，Red Bull 真的很棒，這是我逐漸完全愛上的一個比賽，因為起初它與地下街舞對決有些不同，」KiiLo 描述道，「由觀眾投票決定勝負，所以你必須懂得如何調動觀眾情緒，基本上就是如何表演，以及如何做自己。 我嘗試了幾次，記得大概是第三次才真正贏了一場比賽。 在這個過程中，我不斷試錯，始終在學習如何更貼近觀眾，如何在舞池中展現我的文化——美國文化，以及作為一個人我所熱愛的一切。這真的太棒了。」

在 Dance Your Style 大賽上，各類街舞風格競相綻放。獨特的對決賽制將從 hip-hop、house、當代舞到 popping 等流派中脫穎而出的頂尖舞者層層篩選。這位兩個孩子的父親形容休斯頓的舞蹈圈團結一致，對比賽的回歸欣喜若狂。 KiiLo 的摯友 Prince Wayne 也參加了本次比賽。兩人透過休斯頓舞蹈圈中建立的團結情誼，結下了兄弟般的深厚情誼。他們既曾正面交鋒，也曾並肩共舞，由此培養出「鐵磨鐵，磨出刃來」的互進精神。

Red Bull Dance Your Style 南部地區預選賽的冠軍將晉級，於 2026 年 9 月 19 日在 Tampa 舉行的Red Bull Dance Your Style 全國總決賽中繼續角逐。

「無論在哪裡，無論舞蹈水準有多高，壓力總是存在的。對我來說，我總是會緊張，但這本就是比賽的一部分。不過要說因此而感到惶恐，倒也並非如此。我更多的是感到興奮，」KiiLo說道。

「我盡量回饋更多，幫助新一代舞者，當他們受我啟發時，我會引導他們並給予建議。今年代表休斯頓參賽，我覺得這會很美妙。關鍵在於享受樂趣。在自己的城市比賽感覺截然不同。當我去外地參賽時，心裡總想著：『哦，我得讓他們知道我來了。』但既然這次是在我的城市，我覺得自己沒什麼需要證明的。現在只需專注於比賽，呈現一場精彩的表演，讓大家欣賞我的舞蹈就行了。」