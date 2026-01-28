2026 年 Visa Cash App Racing Bulls F1 賽車塗裝發表搶先看

Visa Cash App Racing Bulls 今晚於一場里程碑式的盛會中，揭曉了 2026 年一級方程式賽車塗裝並介紹新任車手 Arvid Lindblad ；該活動將具代表性的密西根中央車站轉化為絢麗的舞台，開啟車隊在 F1 的最新篇章。

在這座位於美國底特律福特總部核心地帶、充滿歷史底蘊的雄偉建築背景下，VCARB、福特賽車部門（Ford Racing）與 Oracle Red Bull Racing 齊聚一堂，共同慶祝創新、速度與卓越工程技術，並正式開啟合作夥伴關係，打造出史上首款 Red Bull Ford Powertrains 動力單元。

01 2026 年 Visa Cash App Racing Bulls 的全新變革

Arvid Lindblad and Liam Lawson reveal the new VCARB livery for 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

全新外觀： 車手 Liam Lawson 與 Lindblad，在車隊執行長 Peter Bayer 及領隊 Alan Permane 的陪同下，於現場 1,500 名賓客及全球直播觀眾面前揭曉新塗裝。繼上一賽季深受粉絲喜愛後，車隊選擇保留全白配色，並加入細微的視覺元素，向與福特的合作夥伴關係致敬。

對於 Lindblad 而言，晉升 F1 的歷程極其神速。他在上個賽季初奪得區域方程式大洋洲錦標賽（Formula Regional Oceania）冠軍，並因此獲得 F1 超級駕照資格，隨後展開其二級方程式（Formula 2）的新秀賽季。他將以 2026 年唯一的菜鳥身分及場上最年輕車手的地位進軍 F1，成為史上第四年輕的 F1 車手（並取代 Oliver Bearman 成為史上最年輕的英國籍車手）。

This will be Arvid Lindblad's first season as an F1 driver © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool 這刻感覺真的很不真實。能在這樣一個具有代表性的場地、在這樣的盛會中以一級方程式車手身分亮相，是我永遠不會忘記的事情。 Arvid Lindblad

Lindblad 表示：「這刻感覺真的很不真實。能在這樣一個具有代表性的場地、在這樣的盛會中以一級方程式車手身分亮相，是我永遠不會忘記的事情。我已經準備好在我們共同開啟這段新篇章之際，在賽道上學習、努力並付出一切。」

Lindblad 於 2021 年加入紅牛青年軍（Red Bull Junior Team），是最新一位贏得 F1 入場券、並在賽車運動最高殿堂展開其進階賽事生涯的畢業生。他將與同樣出身於該體系的 Lawson 搭檔，後者正要開始其第二個完整賽季；而另一位畢業生、 超級方程式（Super Formula）冠軍岩佐步夢（Ayumu Iwasa） ，則擔任預備兼測試車手。

02 設計細節解析：核心配色、紋樣與細部特徵

Looking cool: The new Racing Bulls livery for 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool The crisp, clean matt-white look has been continued © VCARB/Red Bull Content Pool Sleek, blue accents trace the contours © VCARB/Red Bull Content Pool The 2026 look has a sharper, more streamlined finish © VCARB/Red Bull Content Pool The addition of blue is a reference to the partnership with Ford © VCARB/Red Bull Content Pool

Visa Cash App Racing Bulls 繼續沿用其清爽、潔淨的霧面白車色。俐落的藍色飾條現在沿著底盤輪廓勾勒，以更銳利、更流線的質感提升設計感，並巧妙地呼應了與福特賽車部門（Ford Racing）的全新合作夥伴關係。

Lawson 表示：「福特與紅牛之間的合作夥伴關係、車隊周遭展現的活力，以及對未來願景的雄心，讓現在成為加入 VCARB 令人無比興奮的時刻。我比以往任何時候都更有動力向前邁進，並致力於將這份願景轉化為賽道上的成績。」

03 2026 年 VCARB 的前景展望為何：

New team-mates Liam Lawson and Arvid Lindblad © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

該車隊將面臨與 Oracle Red Bull Racing 相同的挑戰 ，即嘗試使用由初次登場的製造商所提供的引擎進行競賽，但對於即將於 3 月 8 日由澳洲大獎賽揭開帷幕的新賽季前景，仍保持樂觀態度。

在工廠端的 Peter Bayer、維修區指揮台上的 Alan Permane，以及維修車庫內的設計師 Tim Goss 共同領導下，VCARB03 旨在為車手提供一個具備穩定獲取積分、甚至登上頒獎台實力的競賽平台。

Liam Lawson and Arvid Lindblad model their new race suits for 2026 © Visa Cash App Racing Bulls 福特與紅牛之間的合作夥伴關係、車隊周遭展現的活力……讓現在成為加入 VCARB 令人無比興奮的時刻。 利亞姆·勞森 - Liam Lawson

上個賽季， Isack Hadjar 駕駛 Racing Bulls VCARB02 賽車在荷蘭大獎賽奪得第三名。這是他個人以及車隊在現有身分下的首座頒獎台——儘管過去在 Scuderia AlphaTauri 時期，他們曾獲得過分站冠軍與季軍；而在 Toro Rosso 時期，他們不僅為紅牛體系拿下了在 F1 的首場勝利，還額外獲得過兩次頒獎台。Lawson 與 Lindblad 將駕駛全新的 Racing Bulls VCARB 底盤，力求爭取更多佳績。

領隊 Alan Permane 表示：「2026 年代表了一級方程式史上最重大的技術變革之一，而在這段旅程的起點便與福特合作，對我們而言意義重大。」

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad and Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

「Red Bull Ford Powertrains 計畫匯集了世界級的工程技術、創新思維以及賽車基因，這使我們在運動賽事進入此新紀元之際，處於強而有力的位置。我們一直保持緊密合作，並為紅牛家族所研發出的成果感到自豪。我們非常期待在接下來幾週內，讓這套系統搭載於賽車上正式上場。」

04 觀賞 VCARB 2026 年 F1 賽車塗裝發表會完整版

2026 賽季發表會：紅牛福特動力單元 Red Bull F1 車隊揭曉 2026 賽季塗裝，以及與紅牛福特動力單元（Red Bull Ford Powertrains）的全新合作夥伴關係。

您可以透過上方的播放器重溫發表會的完整活動內容。