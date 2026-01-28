Arvid Lindblad and Liam Lawson of Visa Cash App Racing Bulls unveil their new livery at the team's season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan.
© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
2026 年 Visa Cash App Racing Bulls F1 賽車塗裝發表搶先看

在美國底特律舉行的賽季官方發表會上，Visa Cash App RB 車隊揭曉了一款令人驚豔的白色塗裝，象徵這支義大利車隊正式邁向一級方程式的新紀元。
由 Paul Keith 編寫
5 min readUpdated on

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

Summary

  1. 1
    2026 年 Visa Cash App Racing Bu…
  2. 2
    設計細節解析：核心配色、紋樣與細部特徵
  3. 3
    2026 年 VCARB 的前景展望為何：
  4. 4
    觀賞 VCARB 2026 年 F1 賽車塗裝發表會完整版
Visa Cash App Racing Bulls 今晚於一場里程碑式的盛會中，揭曉了 2026 年一級方程式賽車塗裝並介紹新任車手 Arvid Lindblad ；該活動將具代表性的密西根中央車站轉化為絢麗的舞台，開啟車隊在 F1 的最新篇章。
在這座位於美國底特律福特總部核心地帶、充滿歷史底蘊的雄偉建築背景下，VCARB、福特賽車部門（Ford Racing）與 Oracle Red Bull Racing 齊聚一堂，共同慶祝創新、速度與卓越工程技術，並正式開啟合作夥伴關係，打造出史上首款 Red Bull Ford Powertrains 動力單元。
01

2026 年 Visa Cash App Racing Bulls 的全新變革

Arvid Lindblad and Liam Lawson of Visa Cash App Racing Bulls unveil their new livery at the team's season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan.

Arvid Lindblad and Liam Lawson reveal the new VCARB livery for 2026

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

全新外觀：車手Liam Lawson 與 Lindblad，在車隊執行長 Peter Bayer 及領隊 Alan Permane 的陪同下，於現場 1,500 名賓客及全球直播觀眾面前揭曉新塗裝。繼上一賽季深受粉絲喜愛後，車隊選擇保留全白配色，並加入細微的視覺元素，向與福特的合作夥伴關係致敬。
全新車手陣容：Lindblad 作為更新後車手陣容的一員加入車隊，並帶著以速度著稱的聲望與不懈的決心。
對於 Lindblad 而言，晉升 F1 的歷程極其神速。他在上個賽季初奪得區域方程式大洋洲錦標賽（Formula Regional Oceania）冠軍，並因此獲得 F1 超級駕照資格，隨後展開其二級方程式（Formula 2）的新秀賽季。他將以 2026 年唯一的菜鳥身分及場上最年輕車手的地位進軍 F1，成為史上第四年輕的 F1 車手（並取代 Oliver Bearman 成為史上最年輕的英國籍車手）。
In 2026, Arvid Lindblad represents Visa Cash App Racing Bulls on stage at Michigan Central Station in Detroit, wearing his Red Bull branded race suit.

This will be Arvid Lindblad's first season as an F1 driver

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

這刻感覺真的很不真實。能在這樣一個具有代表性的場地、在這樣的盛會中以一級方程式車手身分亮相，是我永遠不會忘記的事情。
Arvid Lindblad
Lindblad 表示：「這刻感覺真的很不真實。能在這樣一個具有代表性的場地、在這樣的盛會中以一級方程式車手身分亮相，是我永遠不會忘記的事情。我已經準備好在我們共同開啟這段新篇章之際，在賽道上學習、努力並付出一切。」
Lindblad 於 2021 年加入紅牛青年軍（Red Bull Junior Team），是最新一位贏得 F1 入場券、並在賽車運動最高殿堂展開其進階賽事生涯的畢業生。他將與同樣出身於該體系的 Lawson 搭檔，後者正要開始其第二個完整賽季；而另一位畢業生、超級方程式（Super Formula）冠軍岩佐步夢（Ayumu Iwasa） ，則擔任預備兼測試車手。
02

設計細節解析：核心配色、紋樣與細部特徵

3D render of the Visa Cash App Racing Bulls livery for the 2026 F1 season

Looking cool: The new Racing Bulls livery for 2026

© VCARB/Red Bull Content Pool

3D render of the Visa Cash App Racing Bulls livery for the 2026 F1 season

The crisp, clean matt-white look has been continued

© VCARB/Red Bull Content Pool

3D render of the Visa Cash App Racing Bulls livery for the 2026 F1 season

Sleek, blue accents trace the contours

© VCARB/Red Bull Content Pool

3D render of the Visa Cash App Racing Bulls livery for the 2026 F1 season

The 2026 look has a sharper, more streamlined finish

© VCARB/Red Bull Content Pool

3D render of the Visa Cash App Racing Bulls livery for the 2026 F1 season

The addition of blue is a reference to the partnership with Ford

© VCARB/Red Bull Content Pool

Visa Cash App Racing Bulls 繼續沿用其清爽、潔淨的霧面白車色。俐落的藍色飾條現在沿著底盤輪廓勾勒，以更銳利、更流線的質感提升設計感，並巧妙地呼應了與福特賽車部門（Ford Racing）的全新合作夥伴關係。
Lawson 表示：「福特與紅牛之間的合作夥伴關係、車隊周遭展現的活力，以及對未來願景的雄心，讓現在成為加入 VCARB 令人無比興奮的時刻。我比以往任何時候都更有動力向前邁進，並致力於將這份願景轉化為賽道上的成績。」
03

2026 年 VCARB 的前景展望為何：

Arvid Lindblad and Liam Lawson of Visa Cash App Racing Bulls unveil their new livery at the team's season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan.

New team-mates Liam Lawson and Arvid Lindblad

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

該車隊將面臨與 Oracle Red Bull Racing 相同的挑戰 ，即嘗試使用由初次登場的製造商所提供的引擎進行競賽，但對於即將於 3 月 8 日由澳洲大獎賽揭開帷幕的新賽季前景，仍保持樂觀態度。
在工廠端的 Peter Bayer、維修區指揮台上的 Alan Permane，以及維修車庫內的設計師 Tim Goss 共同領導下，VCARB03 旨在為車手提供一個具備穩定獲取積分、甚至登上頒獎台實力的競賽平台。
Visa Cash App Racing Bulls drivers Liam Lawson and Arvid Lindblad model their new race suits for 2026

Liam Lawson and Arvid Lindblad model their new race suits for 2026

© Visa Cash App Racing Bulls

福特與紅牛之間的合作夥伴關係、車隊周遭展現的活力……讓現在成為加入 VCARB 令人無比興奮的時刻。
利亞姆·勞森 - Liam Lawson
上個賽季， Isack Hadjar 駕駛 Racing Bulls VCARB02 賽車在荷蘭大獎賽奪得第三名。這是他個人以及車隊在現有身分下的首座頒獎台——儘管過去在 Scuderia AlphaTauri 時期，他們曾獲得過分站冠軍與季軍；而在 Toro Rosso 時期，他們不僅為紅牛體系拿下了在 F1 的首場勝利，還額外獲得過兩次頒獎台。Lawson 與 Lindblad 將駕駛全新的 Racing Bulls VCARB 底盤，力求爭取更多佳績。
領隊 Alan Permane 表示：「2026 年代表了一級方程式史上最重大的技術變革之一，而在這段旅程的起點便與福特合作，對我們而言意義重大。」
Team bosses Alan Permane and Peter Bayer join Arvid Lindblad and Liam Lawson at the team's season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan.

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad and Peter Bayer

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

「Red Bull Ford Powertrains 計畫匯集了世界級的工程技術、創新思維以及賽車基因，這使我們在運動賽事進入此新紀元之際，處於強而有力的位置。我們一直保持緊密合作，並為紅牛家族所研發出的成果感到自豪。我們非常期待在接下來幾週內，讓這套系統搭載於賽車上正式上場。」
04

觀賞 VCARB 2026 年 F1 賽車塗裝發表會完整版

2026 賽季發表會：紅牛福特動力單元

Red Bull F1 車隊揭曉 2026 賽季塗裝，以及與紅牛福特動力單元（Red Bull Ford Powertrains）的全新合作夥伴關係。

您可以透過上方的播放器重溫發表會的完整活動內容。
