什麼是 HYROX，為何它如此受歡迎？

HYROX 是跑步與功能性健身的結合——規則明確、標準統一，且為所有體能程度的人而生。與傳統賽事或障礙賽不同，無論在世界任何地方，HYROX 賽事都遵循完全相同的形式：八個健身訓練站之間穿插著 1 公里的跑步。就是這麼簡單。這種標準化的賽制確保了每場比賽的一致性，為所有參賽者提供了一個公平競爭的平台。
這種賽事規格在全球各地的連貫性，意味著無論運動員在哪裡參賽，都能對比自己的完賽時間與進度，進而培養出一種全球性的社群感與競爭意識。
想了解運動員本身嗎？ 深入探索這些 HYROX 精英選手在加入賽事前的經歷，以及他們多元的背景如何造就了今日的場上表現。
觀看全新系列影片 Beyond the Rox ，深入了解 HYROX 賽事，以及那些將這項全球健身競賽轉化為一場運動潮流的頂尖運動員：
26分鐘
Grind to glory: off-season prep to be an Elite 15
Discover the physical and mental grind required in the off-season to compete against HYROX’s elite athletes.
HYROX 的 8 個訓練關卡是什麼？
在 HYROX 賽事中，參賽者總共需跑 8 公里，並被拆分為 1 公里的區塊，每跑完 1 公里後必須盡快完成一個不同的健身關卡。這八項高強度的健身關卡涵蓋了從划船、推雪橇到軟式藥球以及波比跳的所有項目。
以下是 HYROX 賽事結構的詳解：
- 1公里賽跑
- 1000公尺滑雪機
- 1公里賽跑
- 50公尺推雪橇
- 1公里賽跑
- 50公尺拉雪橇
- 1公里賽跑
- 80公尺波比跳
- 1公里賽跑
- 1000公尺划船
- 1公里賽跑
- 200公尺農夫走
- 1公里賽跑
- 100公尺 沙袋弓箭步
- 1公里賽跑
- 100 次軟式藥球
對於初學者來說，HYROX 是否具有難度？
HYROX 開放給所有人參加，這意味著任何人都可以上官網購買心儀組別的參賽名額。比賽分為兩個組別——職業組（Pro）與公開組（Open），為各種體能程度提供對應的層級。公開組適合任何想要挑戰自我的人，而職業組則保留給體能水準較高、目標與頂尖運動員競技的人。這兩個組別的門票通常很快就會售罄，因此在開放報名時迅速行動至關重要。HYROX 全球賽程表中的許多賽事目前都已經額滿。
對於懷抱強烈競賽抱負的人而言， Elite 15 是競技的巔峰，匯集了最強悍的頂尖選手。一般參賽者也有機會晉升至這個享有盛譽的組別。
「門檻其實非常低，」HYROX 教練兼 Elite 15 運動員Jake Dearden解釋道。「這是因為與其他運動相比，這些動作不需要極高的技巧。任何人都可以參加；無論是普通健身房使用者，還是專注的 HYROX 運動員。」
HYROX 的設計旨在考驗參賽者的力量、耐力與整體體能。低門檻的特性讓許多健身愛好者都能參與其中，但請不要誤解，這場健身賽事在比賽當天確實需要良好的體能基礎與充分準備。HYROX 的理念是提供一項標準化的健身競賽，讓各個程度的運動員都能參與。
HYROX 的年齡層有哪些？
HYROX 賽事包含三種主要的競賽組別——單人組、雙人組與接力組——且全部遵循相同的運動格式。除了接力組外，每個組別都設有公開組與職業組，並進一步劃分為年齡組。這種結構讓不同年齡層的運動員能共同競技，同時也能在各自特定的年齡區間內進行排名，確保了競賽的公平性與包容性。
以下是個人組別（HYROX 公開組與 HYROX 職業組）的年齡分段：
年齡以比賽當日為準，共分為 14 個級別，涵蓋從青少年到年長者。此格式包含最精細的分組，確保您能與同齡對手同場競技。
- 24 歲以下 (16–24 歲)
- 隨後以每五歲為一個級距：25–29 歲、30–34 歲、35–39 歲、40–44 歲、45–49 歲、50–54 歲、55–59 歲、60–64 歲、65–69 歲
- 加上高齡組別：70–74 歲、75–79 歲、80–84 歲、85–89 歲
在 HYROX 雙人組中，年齡是以兩位夥伴在比賽當日的平均年齡為基準。透過六個年齡分段，此格式為不同年齡組合的隊伍提供了更大的靈活性。
- 29 歲以下 (16–29 歲)
- 30–39 歲、40–49 歲、50–59 歲、60–69 歲、70 歲以上
由四人組成的 HYROX 接力組，根據團隊平均年齡僅分為兩個年齡組別。
- 40 歲以下
- 40 歲以上
什麼是 HYROX 訓練？
賽事本身將八個功能性健身關卡與八次 1 公里跑步交錯進行，且不論組別或類別，所有項目均按相同順序完成。由於不設時間限制，這使得 HYROX 向所有體能程度的人開放，同時也根據您的體能與經驗，提供較輕鬆或難度較高的組別供您參賽。
HYROX 個人公開組
在兩種個人賽規格中較為容易的公開組（Open）是一項個人賽事，每位參賽者須完成全部八個功能性健身關卡與 1 公里跑步。其與職業組（Pro）的區別在於八個關卡中有五個關卡所使用的器材重量不同。
HYROX 個人職業組
作為 HYROX 中難度最高的規格，職業組（Pro）要求個人在每個功能性健身關卡搬運極重的重量。最頂尖的職業運動員可以獲得 Elite 15 的參賽資格——這是一個獨立的系列賽，邀請全球最強的 15 位 HYROX 運動員在賽季中的多場賽事進行對決，最優秀的選手將晉級 HYROX 世界錦標賽。
HYROX 雙人組
雙人組可以由全女性、全男性或混合組隊參賽——但在混合賽事中，重量標準與女子個人職業組相同。雖然雙人組的兩位成員都必須跑完所有的八次跑步，但他們可以共同分擔功能性健身關卡的工作量，這使得雙人組在論點上比對應的個人賽更容易，因為在每次發力之間有休息與恢復的機會。
HYROX 職業雙人組
作為雙人組中難度較高的組別，職業組的重量標準提升至與個人職業組一致。
HYROX 接力組
接力組是 HYROX 中對初學者最友善的組別，也是初次參賽者在晉級至雙人或個人賽前，體驗賽事氛圍的絕佳方式。接力組由四人組隊，每位隊員需完成兩棒——每棒包含一個功能性健身關卡與一次 1 公里跑步。
