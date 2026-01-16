什麼是 HYROX，為何它如此受歡迎？

HYROX 是跑步與功能性健身的結合——規則明確、標準統一，且為所有體能程度的人而生。與傳統賽事或障礙賽不同，無論在世界任何地方，HYROX 賽事都遵循完全相同的形式：八個健身訓練站之間穿插著 1 公里的跑步。就是這麼簡單。這種標準化的賽制確保了每場比賽的一致性，為所有參賽者提供了一個公平競爭的平台。

這種賽事規格在全球各地的連貫性，意味著無論運動員在哪裡參賽，都能對比自己的完賽時間與進度，進而培養出一種全球性的社群感與競爭意識。

想了解運動員本身嗎？ 深入探索這些 HYROX 精英選手在加入賽事前的經歷，以及他們多元的背景如何造就了今日的場上表現。

觀看全新系列影片 Beyond the Rox ，深入了解 HYROX 賽事，以及那些將這項全球健身競賽轉化為一場運動潮流的頂尖運動員：

26分鐘 Grind to glory: off-season prep to be an Elite 15 Discover the physical and mental grind required in the off-season to compete against HYROX’s elite athletes.

HYROX 的 8 個訓練關卡是什麼？

Ida Mathilde Steensgaard doing sandbag lunges © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

在 HYROX 賽事中，參賽者總共需跑 8 公里，並被拆分為 1 公里的區塊，每跑完 1 公里後必須盡快完成一個不同的健身關卡。這八項高強度的健身關卡涵蓋了從划船、推雪橇到軟式藥球以及波比跳的所有項目。

以下是 HYROX 賽事結構的詳解：

1公里賽跑

1000公尺滑雪機

1公里賽跑

50公尺推雪橇

1公里賽跑

50公尺拉雪橇

1公里賽跑

80公尺波比跳

1公里賽跑

1000公尺划船

1公里賽跑

200公尺農夫走

1公里賽跑

100公尺 沙袋弓箭步

1公里賽跑

100 次軟式藥球

對於初學者來說，HYROX 是否具有難度？

Alexander Roncevic is the reigning HYROX world champion © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 開放給所有人參加，這意味著任何人都可以上官網購買心儀組別的參賽名額。比賽分為兩個組別——職業組（Pro）與公開組（Open），為各種體能程度提供對應的層級。公開組適合任何想要挑戰自我的人，而職業組則保留給體能水準較高、目標與頂尖運動員競技的人。這兩個組別的門票通常很快就會售罄，因此在開放報名時迅速行動至關重要。 HYROX 全球賽程表 中的許多賽事目前都已經額滿。

「門檻其實非常低，」HYROX 教練兼 Elite 15 運動員 Jake Dearden 解釋道。「這是因為與其他運動相比，這些動作不需要極高的技巧。任何人都可以參加；無論是普通健身房使用者，還是專注的 HYROX 運動員。」

Jake Dearden training © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool 因為這些動作不需要極高的技巧，所以任何人都可以參加。 Jake Dearden

HYROX 的設計旨在考驗參賽者的力量、耐力與整體體能。低門檻的特性讓許多健身愛好者都能參與其中，但請不要誤解，這場健身賽事在比賽當天確實需要良好的體能基礎與充分準備。HYROX 的理念是提供一項標準化的健身競賽，讓各個程度的運動員都能參與。

HYROX 的年齡層有哪些？

Ida Mathilde Steensgaard at the sled push: In Hyrox, smart pacing is key © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 賽事包含三種主要的競賽組別——單人組、雙人組與接力組——且全部遵循相同的運動格式。除了接力組外，每個組別都設有公開組與職業組，並進一步劃分為年齡組。這種結構讓不同年齡層的運動員能共同競技，同時也能在各自特定的年齡區間內進行排名，確保了競賽的公平性與包容性。

以下是個人組別（HYROX 公開組與 HYROX 職業組）的年齡分段：

年齡以比賽當日為準，共分為 14 個級別，涵蓋從青少年到年長者。此格式包含最精細的分組，確保您能與同齡對手同場競技。

24 歲以下 (16–24 歲)

隨後以每五歲為一個級距：25–29 歲、30–34 歲、35–39 歲、40–44 歲、45–49 歲、50–54 歲、55–59 歲、60–64 歲、65–69 歲

加上高齡組別：70–74 歲、75–79 歲、80–84 歲、85–89 歲

在 HYROX 雙人組中，年齡是以兩位夥伴在比賽當日的平均年齡為基準。透過六個年齡分段，此格式為不同年齡組合的隊伍提供了更大的靈活性。

29 歲以下 (16–29 歲)

30–39 歲、40–49 歲、50–59 歲、60–69 歲、70 歲以上

由四人組成的 HYROX 接力組，根據團隊平均年齡僅分為兩個年齡組別。

40 歲以下

40 歲以上

什麼是 HYROX 訓練？

賽事本身將八個功能性健身關卡與八次 1 公里跑步交錯進行，且不論組別或類別，所有項目均按相同順序完成。由於不設時間限制，這使得 HYROX 向所有體能程度的人開放，同時也根據您的體能與經驗，提供較輕鬆或難度較高的組別供您參賽。

HYROX 個人公開組

在兩種個人賽規格中較為容易的公開組（Open）是一項個人賽事，每位參賽者須完成全部八個功能性健身關卡與 1 公里跑步。其與職業組（Pro）的區別在於八個關卡中有五個關卡所使用的器材重量不同。

The starting line at Hyrox © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

HYROX 個人職業組

作為 HYROX 中難度最高的規格，職業組（Pro）要求個人在每個功能性健身關卡搬運極重的重量。最頂尖的職業運動員可以獲得 Elite 15 的參賽資格——這是一個獨立的系列賽，邀請全球最強的 15 位 HYROX 運動員在賽季中的多場賽事進行對決，最優秀的選手將晉級 HYROX 世界錦標賽。

HYROX 雙人組

雙人組可以由全女性、全男性或混合組隊參賽——但在混合賽事中，重量標準與女子個人職業組相同。雖然雙人組的兩位成員都必須跑完所有的八次跑步，但他們可以共同分擔功能性健身關卡的工作量，這使得雙人組在論點上比對應的個人賽更容易，因為在每次發力之間有休息與恢復的機會。

Jake Dearden and Marc Dean cross the line to claim the HYROX doubles title © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX 職業雙人組

作為雙人組中難度較高的組別，職業組的重量標準提升至與個人職業組一致。

HYROX 接力組

接力組是 HYROX 中對初學者最友善的組別，也是初次參賽者在晉級至雙人或個人賽前，體驗賽事氛圍的絕佳方式。接力組由四人組隊，每位隊員需完成兩棒——每棒包含一個功能性健身關卡與一次 1 公里跑步。

The four-person relay is a brilliant way to get started in HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool