Lucy Procter takes on the Women’s Elite 15 at the Hyrox World Championship in Chicago, USA, showcasing her strength and endurance on June 12, 2025, amid fierce Red Bull-fuelled competition
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

2026 年 HYROX 賽事：尋找離你最近的下一場體能競賽！

正在考慮挑戰你的體能極限嗎？查看 HYROX 賽事（Hybrid＋Rockstar，適合每個人的全球性健身賽事。包含8 種功能性動作，每組動作皆搭配1 公里跑步組合而成。 ）行事曆，找出 2026 年在你附近舉行的比賽。
由 Charlie Allenby and Agnes Aneboda 編寫
20 min readUpdated on

Part of this story

Lucy Procter

The English HYROX Elite 15 athlete pushes limits in fitness racing with resilience and focus. She embraces challenges, fuels growth and strives to achieve peak performance.

United KingdomUnited Kingdom

Jake Dearden

A fast-rising star of the fast-rising fitness racing sport, Britain's Jake Dearden is already a HYROX world champion and record holder – and has his sights set on more.

United KingdomUnited Kingdom

Alexander Rončević

From swimming pools to fitness racing podiums – Austria's Alexander Rončević is a HYROX champion. This is his journey.

AustriaAustria

Summary

  1. 1
    一月
  2. 2
    二月
  3. 3
    三月
  4. 4
    四月
  5. 5
    五月
  6. 6
    六月
  7. 7
    HYROX 有哪些比賽組別？哪一個 HYROX 組別最適合我…
  8. 8
    運動員該如何獲得 HYROX 世界錦標賽的參賽資格？
HYROX 以席捲健身界之姿爆紅，將功能性訓練與跑步間歇結合，打造出兼具挑戰性與競技性的賽制，無論年齡或能力程度，都能參與其中。
隨著人氣快速攀升，HYROX 賽事如今已在全球各地舉行。無論你是經驗豐富的運動員，還是首次參賽的新手，以下將帶你一覽即將登場的賽站，讓你測試自我體能並加入這股熱潮。

25分鐘

HYROX: The ultimate fitness competition explained

Discover what makes HYROX – the indoor fitness competition – a test of strength, endurance and determination.

英语 +1

01

一月

1 月 16–18 日：Well Come Fit HYROX 聖加侖站 —— 瑞士・聖加侖

聖加侖在 2025 年的首度登場大獲成功，因此這座瑞士城市在回歸成為 2026 年首場 HYROX 賽事時，賽程將擴增為三天。

1 月 21–25 日：HYROX 阿姆斯特丹站 —— 荷蘭・阿姆斯特丹

作為 2026 年荷蘭首場 HYROX 賽事，阿姆斯特丹將第五度回歸登場，並在阿姆斯特丹 RAI 會展中心舉辦為期四天的大型活動，以應付眾多 HYROX 參賽者渴望在新年一開始就火力全開的熱烈需求。

1 月 21–25 日：Myprotein HYROX 曼徹斯特站 —— 英國・曼徹斯特

曼徹斯特中央會議中心將於 1 月敞開大門，迎接為期五天的 HYROX 賽事。這個曾舉辦 2023 年 HYROX 世界錦標賽的場地一向是熱門選擇，門票一旦正式開賣，勢必迅速售罄。
Competitors perform during Hyrox in Auckland, NZ on February 2, 2025.

HYROX is for everyone, with categories and classes to cover all bases

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Competitors perform during Hyrox in Auckland, NZ on February 1, 2025.

The format is identical everywhere, so easy to learn and understand

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

1 月 29 日－2 月 1 日：HYROX 奧克蘭站 —— 紐西蘭・奧克蘭

HYROX 在大洋洲的人氣持續飆升、毫無止境，賽事將於南半球夏季回歸奧克蘭展覽場，舉辦為期四天的盛大賽事。

1 月 29 日－2 月 1 日：HYROX 鳳凰城站 —— 美國・亞利桑那州・鳳凰城

美國年度首場 HYROX 賽事同時也將舉辦本賽季第三場 Major 賽事，規模勢必盛大。可容納 63,400 人的 NFL 球隊亞利桑那紅雀主場將成為連續四天賽事的舞台，其中也包含 Elite 15 的精彩對決。

1 月 30 日－2 月 1 日：HYROX 杜林站 —— 義大利・杜林

義大利北部的建築與美食之都將於今年冬季第三度迎來 HYROX，並在 Oval Lingotto 舉辦為期三天的賽事。

1 月 30 日－2 月 1 日：HYROX 大阪站 —— 日本・大阪

加入挑戰吧！選擇權在你手中：可單人出戰 HYROX Open／Pro，與夥伴並肩作戰的 HYROX Doubles／Doubles Pro，或號召三位好友，一起挑戰 HYROX 接力賽。
Team England pose for a photo at the Hyrox World Championship in Chicago, USA on June 13, 2025.

Racing as a team is the best way to get into HYROX

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

02

二月

2 月 6–8 日：HYROX 維也納站 —— 奧地利・維也納

在主辦 2024–25 賽季歐洲公開錦標賽後，奧地利首都將迎來 Pro 組別的回歸。該城市上一屆賽事依然吸引了多位運動界頂尖好手參與，包括 2024 年 HYROX 世界冠軍Alexander Roncevic

2 月 7–8 日：HYROX 畢爾包站 —— 西班牙・畢爾包

巴斯克地區最大的城市將主辦為期兩天的賽事，過去也曾吸引眾多明星選手為爭取 Major 賽資格而來，上一次賽事中，Jake Dearden 奪下男子 Pro 組冠軍。

2 月 7–8 日：SmartFit HYROX 瓜達拉哈拉站 —— 墨西哥・瓜達拉哈拉

HYROX 將重返被譽為「西部明珠」的美麗瓜達拉哈拉，作為 2026 年墨西哥的首場賽事。EXPO Guadalajara 將連續兩天迎接 Pro、單人、雙人及接力組別選手同場競技。

2 月 12–15 日：HYROX 尼斯站 —— 法國・尼斯

曾作為 2024 年 HYROX 世界錦標賽場地的尼斯，上季首度舉辦常規 HYROX 賽事，並將於 2026 年重返蔚藍海岸，帶來為期四天的盛大賽事。上一次由 Joffrey Voisin 與 Jezabel Kremer 奪下 Pro 組冠軍，因此本屆賽事勢必競爭激烈、高手雲集。
Onthatile Zulu and Matthew Stone perform at Hyrox at CTICC in Cape Town, South Africa on July 20, 2025.

All of HYROX's exercise stations are recognisable to fitness fans

© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

2 月 13–14 日：HYROX 伊斯坦堡站 —— 土耳其・伊斯坦堡

是時候迎接世界級城市首次加入 HYROX 行列了——伊斯坦堡。這座土耳其的古老大都會，亞洲與歐洲交會之地，如今將與體能競賽熱潮正面碰撞。如果你正在尋找 2026 年最獨一無二的 HYROX 比賽城市，這裡就是最佳選擇。

2 月 20–22 日：HYROX 拉斯維加斯站 —— 美國・內華達州・拉斯維加斯

曾主辦 2022 年 HYROX 世界錦標賽及 2024–25 賽季 Major 賽事的城市，將於 2026 年重返曼德勒灣會議中心。上一次 Elite 15 賽事由 Lauren Weeks 與 Dylan Scott 奪冠，預期將有強大的北美選手陣容參賽，特別是錯過鳳凰城 Major 的選手。

2 月 21–22 日：HYROX 卡托維治站 —— 波蘭・卡托維治

這座波蘭城市正逐漸成為冬季賽事的固定站點，並將於 2026 年迎來第三屆賽事。Elite 15 明星選手 Jon Wynn 在 2025 年奪下男子 Pro 組冠軍，擊敗最終獲得第三名的 Jake Williamson。
James Kelly seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Hong Kong on November 22, 2024

HYRROX Major events feature the ultra fit Elite 15 competitors

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

2 月 28 日：HYROX 台北站 —— 台灣・台北

HYROX 重返台北！你期待已久的賽事正式回歸，是時候挺身而出，迎接這場挑戰了。

2 月 28 日：HYROX 福塔雷薩站 —— 巴西・福塔雷薩

在巴西海灘旁參加 HYROX 聽起來很棒嗎？那就該報名福塔雷薩站了。巴西目前僅舉辦過兩場 HYROX 賽事，因此這場位於東北部熱帶海岸城市的首度登場，預計將迅速售罄。
Ida Mathilde Steensgaard seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Hong Kong on November 22, 2024.

Elite 15 races take place at a few venues around the world during the year

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

03

三月

3 月 7–8 日：HYROX 美洲錦標賽 —— 美國・華盛頓特區

誰是整個美洲地區最強的 HYROX 選手？答案將在華盛頓特區主辦 HYROX 美洲區域錦標賽時揭曉。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX 美洲區域錦標賽為開放報名賽事，代表所有來自美洲地區的選手都能站上起跑線，參加 Open 組別的競賽。
此賽事同時也是通往世界錦標賽的直接門票，因此預計將吸引大量選手參賽，並在華特・E・華盛頓會議中心上演本季競爭最激烈、氣氛最炸裂的 HYROX 賽事之一。

3 月 11–15 日：HYROX 格拉斯哥站 —— 蘇格蘭・格拉斯哥

HYROX 第三度回到 SEC。加入蘇格蘭持續成長的 HYROX 社群，在史上規模最大的 HYROX 賽季中，選擇你所屬的組別——Open、Pro、雙人或接力——一起參戰。

3 月 13–15 日：HYROX 哥本哈根站 —— 丹麥・哥本哈根

丹麥首都前兩屆賽事皆迅速售罄，因此本次在 Bella Center 增加第三天賽程，以滿足熱烈需求。若依去年的成績來看，這同樣是一條速度極快的賽道——男子 Pro 組共有 11 位選手在 60 分鐘內完賽。

3 月 14–15 日：SmartFit HYROX 坎昆站 —— 墨西哥・坎昆

全新登場的 SmartFit HYROX 坎昆站，或許正是將度假與 HYROX 完美結合的終極選擇。這座以湛藍海水、令人垂涎的美食與不間斷歡樂聞名的墨西哥度假勝地，是遠離寒冬、同時追求個人最佳成績（PB）的絕佳去處。準備迎接陽光、沙灘，以及大量揮灑的汗水吧。

3 月 19–22 日：HYROX 土魯斯站 —— 法國・土魯斯

在法國南部成功首秀後，HYROX 將於今年 3 月在土魯斯把賽程擴增為四天，以滿足眾多渴望站上起跑線參賽者的需求。

3 月 20–22 日：HYROX 曼谷站 —— 泰國・曼谷

泰國首都於去年 5 月首度舉辦 HYROX，並將於 2026 年提早至 3 月回歸，讓選手有更好的機會取得世界錦標賽資格。
Competitors perform during Hyrox in Auckland, NZ on February 01, 2025

HYROX events have an incredible, fun and welcoming atmosphere

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

3 月 21–22 日：HYROX EMEA 區域錦標賽 —— 英國・倫敦

英國首都將迎來 HYROX EMEA 區域錦標賽，集結來自歐洲、中東與非洲的頂尖選手。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX EMEA 區域錦標賽為開放報名的賽事。

3 月 24–29 日：HYROX 倫敦奧林匹亞站 —— 英國・倫敦

你可以選擇單人出戰，或以雙人、接力形式組隊挑戰 HYROX。無論你是首次參賽的新手，還是身經百戰的 HYROX 老手，一整週的體能盛會即將席捲倫敦——絕對不容錯過。

3 月 26–29 日：HYROX 梅赫倫站 —— 比利時・梅赫倫

這座美麗的比利時城市於 2024–25 賽季首度成為 HYROX 賽事場地，憑藉其優越的地理位置，吸引了來自歐洲各地的大量參賽者。本季賽事確定回歸，勢必再次售罄，想確保站上起跑線，記得及早報名。

3 月 27–29 日：CREAPURE HYROX 休士頓站 —— 美國・德州・休士頓

本賽季德州的第二場 HYROX 賽事將回到休士頓，舉辦為期三天的比賽。去年的賽事曾作為 Elite 15 雙人世界錦標賽五站 Pro Doubles 資格賽中的首站，並見證 James Kelly 與 Jake Dearden 在男子 Pro 組創下世界紀錄，以驚人的 50 分 04 秒完賽。

3 月 28–29 日：HYROX 青少年賽（Youngstars）—— 英國・倫敦

HYROX 全新篇章即將展開，HYROX Youngstars 將在這項運動最受歡迎的城市之一——倫敦——首次登場。此賽事專為 8 至 15 歲的下一代運動員量身打造，讓年輕粉絲有機會透過為未來冠軍設計的訓練內容，親身體驗 HYROX 的熱血魅力。勢必精彩非凡。
Noah Ohlsen and Chandler Smith compete at the Hyrox World Championship in Chicago, Illinois, USA on June 15, 2025.

Doubles teams are great way to spread the load if you're getting into HYROX

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

04

四月

4 月 3–5 日：LEGENDZ HYROX 邁阿密海灘站 —— 美國・邁阿密

2025–26 賽季最受期待的賽事之一，就是邁阿密海灘重返 HYROX 賽事行程。被迷人的海灘、裝飾藝術風格（Art Deco）建築，以及這座多元城市無可比擬的氛圍所環繞，本站賽事勢必電力十足、氣氛爆表。一起加入這場熱潮吧。

4 月 4–5 日：HYROX 博洛尼亞站 —— 義大利・博洛尼亞

這座以義大利麵與拱廊聞名的城市，將首次迎來 HYROX，在博洛尼亞展覽中心（Fiera di Bologna）舉辦為期兩天的賽事，讓滑雪機與雪橇拉行正式登上週末舞台。

4 月 9–12 日：HYROX 布里斯本站 —— 澳洲・布里斯本

這座東岸城市於 2024 年成為 HYROX 首次登陸澳大拉西亞地區的據點，並已確立為澳洲規模最大的賽事，吸引世界頂尖好手齊聚。2026 年的賽事也將同時主辦 APAC 區域錦標賽。

4 月 11 日：HYROX 班加羅爾站 —— 印度・班加羅爾

HYROX 於去年 5 月在班加羅爾首度登場，並在 7 月於德里舉辦一場充滿活力的賽事後，回歸這座印度南部城市。由於本次僅為一天賽事，想在班加羅爾國際展覽中心參賽，必須手腳要快，才能搶到名額。
Lucy Procter leads a dynamic start at the Hyrox World Championship in Chicago, USA on June 14, 2025, under the iconic Red Bull banner. Athletes showcase peak endurance and competitive spirit.

Community is what draws so many to HYROX

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

4 月 11–12 日：HYROX 亞太區域錦標賽 —— 澳洲・布里斯本

如同美洲與歐洲錦標賽，HYROX 亞太區域錦標賽將揭曉亞太地區最強的 HYROX 選手。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX 亞太區域錦標賽為開放報名賽事，代表來自該地區的所有選手都能站上起跑線，參加 Open 組別的競賽。
此賽事同樣是通往世界錦標賽的直接門票，因此預計將吸引大量選手參賽，並在澳洲布里斯本會議中心上演本賽季競爭最激烈的 HYROX 賽事之一。

4 月 16–19 日：HYROX 華沙站 —— 波蘭・華沙

年度第四也是最後一場 Major 賽事，勢必吸引眾多競爭激烈的選手齊聚波蘭國家足球隊主場，Elite 15 將在此正面交鋒，爭奪最後幾個世界錦標賽席位。

4 月 16–19 日：All Inclusive Fitness HYROX 科隆站 —— 德國・科隆

科隆將重返 2025–26 賽季 HYROX 行程，再度帶來為期四天的體能盛會。由於賽事與本季最後一場 Major 同週末舉行，去年的 Pro 組冠軍 Alexander Roncevic 很可能不會再度參賽，但賽事競爭性依然不容小覷。

4 月 16–19 日：HYROX 馬拉加站 —— 西班牙・馬拉加

這座西班牙南部的濱海城市比去年稍晚於 4 月舉行賽事，並將賽程擴增為四天，以因應瘋狂的參賽需求。

4 月 16–19 日：HYROX 鹿特丹站 —— 荷蘭・鹿特丹

同週末舉行的第四場歐洲四天制賽事，鹿特丹同時也是 2025–26 賽季比荷盧地區（Benelux）最後一站 HYROX，讓比利時、荷蘭與盧森堡選手有最後機會在不必遠赴他國的情況下，爭取世界錦標賽資格。

1分鐘

Beyond the ROX

Follow the demanding off-season journey that prepares athletes to become one of HYROX’s elite competitors in the ultimate fitness race.

英语

4 月 18–19 日：SmartFit HYROX 蒙特雷站 —— 墨西哥・蒙特雷

墨西哥已徹底掀起 HYROX 熱潮，而蒙特雷再度回歸主辦賽事，正是這項運動在南方迅速成長的最佳證明。

4 月 23–26 日：Maybelline HYROX 巴黎大皇宮站 —— 法國・巴黎

HYROX 賽事再也沒有比 Maybelline HYROX 巴黎大皇宮站更具歷史感與標誌性了。這項賽事將第二度回到法國最知名的建築之一，在這座地標性場館中連續四天，讓運動、文化與建築激情交會，絕對不容錯過。

4 月 29 日－5 月 4 日：HYROX 卡地夫站 —— 威爾斯・卡地夫

在 2025 年留下難忘首秀後，HYROX 連續第二年回到卡地夫。本次賽事將於千禧球場（Principality Stadium）舉行，準備好在 2025–26 賽季劃下句點之際，親身感受威爾斯體育的澎湃能量吧。
05

五月

5 月 8–10 日：Cigna Healthcare HYROX 香港站 —— 香港

繼 2025 年 7 月賽季初的賽事後，香港將迎來系列中的第二場 HYROX，並重返亞洲國際博覽館，舉辦為期三天的盛大賽事。

5 月 9–10 日：HYROX 赫爾辛基站 —— 芬蘭・赫爾辛基

HYROX 終於將於 2026 年 5 月首度登陸芬蘭，並將在赫爾辛基展覽中心（Messekeskus Helsinki）連續兩天上演混合式競賽。

5 月 14–17 日：HYROX 巴塞隆納站 —— 西班牙・巴塞隆納

這座西班牙城市在 2024–25 賽季曾主辦 Elite 15 的最後資格賽，確保了 Jon Wynn 與 Sinead Bent 等選手晉級決賽。雖然 5 月的檔期意味著本賽季不太可能再扮演相同角色，但在巴塞隆納會展中心（Fira de Barcelona）舉辦的四天賽事，仍將為選手在 Open 與 Pro 組別中測試自我提供充足機會。

5 月 16–17 日：HYROX 仁川站 —— 南韓・仁川

本賽季南韓的第二場 HYROX 賽事將回到仁川松島會展中心（Songdo Convensia），距離首爾僅一步之遙，若你錯過了首都 11 月的賽事，這將是絕佳機會。

5 月 16–17 日：HYROX 渥太華站 —— 加拿大・安大略省・渥太華

在溫哥華與多倫多成功首秀後，加拿大首都也加入這股熱潮，將於城市的 EY Centre 舉辦為期兩天的賽事，進行穿插各訓練站的 1 公里衝刺挑戰。

5 月 21–24 日：HYROX 里昂站 —— 法國・里昂

本賽季法國最後一場 HYROX 將以盛大規模首次登場，里昂一開始就直接推出為期四天的混合式體能競賽。
Participants of the pro men category perform at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 8, 2024.

Where ever they are in the world, HYROX events follow an identical format

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

5 月 29–31 日：HYROX 里米尼站 —— 義大利・里米尼

義大利最具代表性的 HYROX 賽事之一將重返 Rimini Wellness，連續三天在陽光燦爛的亞得里亞海岸，保證帶來令人熱血沸騰的競賽體驗。

5 月 30–31 日：HYROX 里加站 —— 拉脫維亞・里加

這場賽季後段的拉脫維亞 HYROX 於 2024–25 賽季首度登場，讓選手有機會取得 2025 或 2026 年世界錦標賽資格。本季很可能延續相同安排，而其時程也可能成為一個不錯的機會，因為部分頂尖選手可能已經取得資格、專注備戰世界錦標賽，使整體競爭相對較為和緩。
06

六月

6 月 18–21 日：Puma HYROX 2026 世界錦標賽 —— 瑞典・斯德哥爾摩

PUMA HYROX 2026 世界錦標賽將於 2026 年 6 月 18 日至 21 日在瑞典斯德哥爾摩的草莓競技場（Strawberry Arena）舉行。
這是 HYROX 體能競賽系列一年一度的頂級盛事——全球僅約前 0.5% 的頂尖選手能取得資格，於單人、雙人、年齡分組及適應組等各組別中，爭奪世界冠軍頭銜。
請持續關注，更多賽事即將加入！更多 2026 年賽事的日期將很快確認：
  • HYROX 新加坡
  • HYROX 紐約
  • HYROX 普埃布拉
  • HYROX 柏林
自 2018 年首屆 HYROX 漢堡站以來，這項體能競賽系列迅速爆紅並遍佈全球。進入第七個賽季，HYROX 將首次在五大洲舉辦賽事——9 月登場的 HYROX 開普敦站將成為首個於非洲舉行的賽事——同時，加拿大與比利時等國家也將迎來各自的首度主辦。2024–25 賽季也將看到深受選手喜愛的賽事回歸，並有多場賽事擴大規模，以因應持續成長的需求。
HYROX 不僅是一項人人都能參與的運動，每一場 HYROX 賽事也都為參賽者提供晉級 HYROX 世界錦標賽的機會。你只需要在所屬組別的年齡分組中奪冠即可。但哪一個組別才最適合你呢？
07

HYROX 有哪些比賽組別？哪一個 HYROX 組別最適合我？

每場 HYROX 賽事設有三種不同的比賽組別——單人（Singles）、雙人（Doubles）與接力（Relay）——但皆遵循相同的比賽格式。此外，單人與雙人組別中還分為 Open 與 Pro 類別，並進一步依年齡分組，讓選手能與各年齡層一同競賽，同時也能比較自己與相同年齡區間對手的成績。
這場賽事將八項功能性健身訓練站與八次 1 公里跑步結合，不論組別或類別，皆須按相同順序完成。由於沒有完賽時間限制，這讓 HYROX 適合各種體能程度的人參與，同時也根據您的體適能與經驗設有不同難度的競賽類別。但究竟哪個組別才適合您？那職業選手又是如何呢？探索幾位 HYROX 頂尖運動員在踏入賽場前，令人意想不到的運動生涯歷程

單人公開組

作為兩種個人賽制中較易入門的選擇，公開組是一項單人賽事，每位參賽者須完成全部八項功能性健身訓練站與八次 1 公里跑步。此賽制與職業組的區別在於，八個訓練站中有五站所使用的器材重量較輕。

訓練站

女子

男子

滑雪機

1,000m

1,000m

推雪橇

12.5m x4 @ 102kg incl. sled

12.5m @ 152kg incl. sled

拉雪橇

12.5m x4 @ 78kg incl. sled

12.5m @ 103kg incl. sled

波比跳立定跳

80m

80m

划船

1,000m

1,000m

農夫走

200m @ 16kg

200m @ 24kg

沙袋弓箭步

100m @ 10kg

100m @ 20kg

軟式藥球

75x @ 4kg

100x @ 6kg

Hunter McIntyre performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 7, 2024.

Pros like Hunter McIntyre compete at the very top of HYROX, chasing titles

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

單人職業組

職業組是 HYROX 中難度最高的賽制，個人參賽者必須在每個功能性健身站挑戰極重的重量。頂尖的職業運動員有機會獲得 Elite 15 的參賽資格——這是一個獨立的系列賽，匯集全球最強的 15 位 HYROX 運動員，在賽季中的多場賽事中同場競技，表現最優異者將可晉級 HYROX 世界錦標賽。

訓練站

女子

男子

滑雪機

1,000m

1,000m

推雪橇

12.5m @ 152kg incl. sled

12.5m @ 202kg incl. sled

拉雪橇

12.5m @ 103kg incl. sled

12.5m @ 153kg incl. sled

波比跳立定跳

80m

80m

划船

1,000m

1,000m

農夫走

200m @ 24kg

200m @ 32kg

沙袋弓箭步

100m @ 20kg

100m @ 30kg

軟式藥球

100x @ 6kg

100x @ 9kg

雙人組

雙人組可以由全女性、全男性或男女混合組隊——但在混合組賽事中，使用的重量與女子單人職業組相同。雖然雙人組的兩位成員都必須完成全部八次 1 公里跑步，但他們可以分擔功能性健身站的工作，這讓它比對應的單人賽事相對容易，因為在各項動作之間有休息與恢復的機會。

訓練站

女子

男子

混合雙人組

滑雪機

1,000m

1,000m

1,000m

推雪橇

12.5m @ 102kg incl. sled

12.5m @ 152kg incl. sled

12.5m @ 152kg incl. sled

拉雪橇

12.5m @ 78kg incl. sled

12.5m @ 103kg incl. sled

12.5m @ 103kg incl. sled

波比跳立定跳

80m

80m

80m

划船

1,000m

1,000m

1,000m

農夫走

200m @ 16kg

200m @ 24kg

200m @ 24kg

沙袋弓箭步

100m @ 10kg

100m @ 20kg

100m @ 20kg

軟式藥球

100x @ 4kg

100x @ 6kg

100x @ 6kg

Jake Dearden and Marc Dean cross the finish line and take the win in Doubles category at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 9, 2024.

Pairs like Jake Dearden and Marc Dean both run the 8km, but split stations

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

職業雙人組

作為雙人組中難度較高的類別，職業雙人組的器材重量已調升至與單人職業組相同的標準。

訓練站

女子

男子

滑雪機

1,000m

1,000m

推雪橇

12.5m @ 152kg incl. sled

12.5m @ 202kg incl. sled

拉雪橇

12.5m @ 103kg incl. sled

12.5m @ 153kg incl. sled

波比跳立定跳

80m

80m

划船

1,000m

1,000m

農夫走

200m @ 24kg

200m @ 32kg

沙袋弓箭步

100m @ 20kg

100m @ 30kg

軟式藥球

100x @ 6kg

100x @ 9kg

接力組

Ida Mathilde and team-mates pose after the race at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 9, 2024.

The four-person relay is a brilliant way to get started in HYROX

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

接力組是 HYROX 中對初學者最友善的組別，也是新手在挑戰雙人或單人賽前，體驗賽事氛圍的絕佳方式。接力組由四人組隊，每位隊員需完成兩個棒次——每一棒包含一個功能性健身訓練站及一次 1 公里跑步。

訓練站

女子

男子

混合雙人組

滑雪機

1,000m

1,000m

1,000m

推雪橇

12.5m @ 102kg incl. sled

12.5m @ 152kg incl. sled

12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled

拉雪橇

12.5m @ 78kg incl. sled

12.5m @ 103kg incl. sled

12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled

波比跳立定跳

80m

80m

80m

划船

1,000m

1,000m

1,000m

農夫走

200m @ 16kg

200m @ 24kg

200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg

沙袋弓箭步

100m @ 10kg

100m @ 20kg

100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg

軟式藥球

100x @ 4kg

100x @ 6kg

100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

08

運動員該如何獲得 HYROX 世界錦標賽的參賽資格？

HYROX comepetitors start into the race under a Red Bull arch at a race in Auckland, New Zealand

HYROX competitors start into the race under a Red Bull arch

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

HYROX 世界錦標賽代表了每個賽季的巔峰，匯集了全球最頂尖的選手，共同角逐年齡組世界冠軍這一至高無上的榮譽
在 2024-25 賽季，晉級規則十分簡單明確。運動員只要在任何一場全球 HYROX 賽事中，取得所屬年齡組與組別的前段名次，即可獲得參賽資格。晉級名額的數量則根據每場賽事的總參賽人數而有所不同。
自 2025–26 賽季起，除了 60 歲以上年齡組與區域錦標賽（歐洲、美國及亞太地區）仍開放公開組選手晉級外，其餘組別僅限職業組運動員具備世界錦標賽參賽資格。混合雙人組的晉級規則保持不變。這些調整旨在提升賽事標準，並增加此盛會的威信與地位。

Part of this story

Lucy Procter

The English HYROX Elite 15 athlete pushes limits in fitness racing with resilience and focus. She embraces challenges, fuels growth and strives to achieve peak performance.

United KingdomUnited Kingdom

Jake Dearden

A fast-rising star of the fast-rising fitness racing sport, Britain's Jake Dearden is already a HYROX world champion and record holder – and has his sights set on more.

United KingdomUnited Kingdom

Alexander Rončević

From swimming pools to fitness racing podiums – Austria's Alexander Rončević is a HYROX champion. This is his journey.

AustriaAustria