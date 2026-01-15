2026 年 HYROX 賽事：尋找離你最近的下一場體能競賽！

HYROX 以席捲健身界之姿爆紅，將功能性訓練與跑步間歇結合，打造出兼具挑戰性與競技性的賽制，無論年齡或能力程度，都能參與其中。

01 一月

1 月 16–18 日：Well Come Fit HYROX 聖加侖站 —— 瑞士・聖加侖

聖加侖在 2025 年的首度登場大獲成功，因此這座瑞士城市在回歸成為 2026 年首場 HYROX 賽事時，賽程將擴增為三天。

1 月 21–25 日：HYROX 阿姆斯特丹站 —— 荷蘭・阿姆斯特丹

作為 2026 年荷蘭首場 HYROX 賽事，阿姆斯特丹將第五度回歸登場，並在阿姆斯特丹 RAI 會展中心舉辦為期四天的大型活動，以應付眾多 HYROX 參賽者渴望在新年一開始就火力全開的熱烈需求。

1 月 21–25 日：Myprotein HYROX 曼徹斯特站 —— 英國・曼徹斯特

曼徹斯特中央會議中心將於 1 月敞開大門，迎接為期五天的 HYROX 賽事。這個曾舉辦 2023 年 HYROX 世界錦標賽的場地一向是熱門選擇，門票一旦正式開賣，勢必迅速售罄。

1 月 29 日－2 月 1 日：HYROX 奧克蘭站 —— 紐西蘭・奧克蘭

HYROX 在大洋洲的人氣持續飆升、毫無止境，賽事將於南半球夏季回歸奧克蘭展覽場，舉辦為期四天的盛大賽事。

1 月 29 日－2 月 1 日：HYROX 鳳凰城站 —— 美國・亞利桑那州・鳳凰城

美國年度首場 HYROX 賽事同時也將舉辦本賽季第三場 Major 賽事，規模勢必盛大。可容納 63,400 人的 NFL 球隊亞利桑那紅雀主場將成為連續四天賽事的舞台，其中也包含 Elite 15 的精彩對決。

1 月 30 日－2 月 1 日：HYROX 杜林站 —— 義大利・杜林

義大利北部的建築與美食之都將於今年冬季第三度迎來 HYROX，並在 Oval Lingotto 舉辦為期三天的賽事。

1 月 30 日－2 月 1 日：HYROX 大阪站 —— 日本・大阪

加入挑戰吧！選擇權在你手中：可單人出戰 HYROX Open／Pro，與夥伴並肩作戰的 HYROX Doubles／Doubles Pro，或號召三位好友，一起挑戰 HYROX 接力賽。

02 二月

2 月 6–8 日：HYROX 維也納站 —— 奧地利・維也納

在主辦 2024–25 賽季歐洲公開錦標賽後，奧地利首都將迎來 Pro 組別的回歸。該城市上一屆賽事依然吸引了多位運動界頂尖好手參與，包括 2024 年 HYROX 世界冠軍 Alexander Roncevic 。

2 月 7–8 日：HYROX 畢爾包站 —— 西班牙・畢爾包

巴斯克地區最大的城市將主辦為期兩天的賽事，過去也曾吸引眾多明星選手為爭取 Major 賽資格而來，上一次賽事中， Jake Dearden 奪下男子 Pro 組冠軍。

2 月 7–8 日：SmartFit HYROX 瓜達拉哈拉站 —— 墨西哥・瓜達拉哈拉

HYROX 將重返被譽為「西部明珠」的美麗瓜達拉哈拉，作為 2026 年墨西哥的首場賽事。EXPO Guadalajara 將連續兩天迎接 Pro、單人、雙人及接力組別選手同場競技。

2 月 12–15 日：HYROX 尼斯站 —— 法國・尼斯

曾作為 2024 年 HYROX 世界錦標賽場地的尼斯，上季首度舉辦常規 HYROX 賽事，並將於 2026 年重返蔚藍海岸，帶來為期四天的盛大賽事。上一次由 Joffrey Voisin 與 Jezabel Kremer 奪下 Pro 組冠軍，因此本屆賽事勢必競爭激烈、高手雲集。

2 月 13–14 日：HYROX 伊斯坦堡站 —— 土耳其・伊斯坦堡

是時候迎接世界級城市首次加入 HYROX 行列了——伊斯坦堡。這座土耳其的古老大都會，亞洲與歐洲交會之地，如今將與體能競賽熱潮正面碰撞。如果你正在尋找 2026 年最獨一無二的 HYROX 比賽城市，這裡就是最佳選擇。

2 月 20–22 日：HYROX 拉斯維加斯站 —— 美國・內華達州・拉斯維加斯

曾主辦 2022 年 HYROX 世界錦標賽及 2024–25 賽季 Major 賽事的城市，將於 2026 年重返曼德勒灣會議中心。上一次 Elite 15 賽事由 Lauren Weeks 與 Dylan Scott 奪冠，預期將有強大的北美選手陣容參賽，特別是錯過鳳凰城 Major 的選手。

2 月 21–22 日：HYROX 卡托維治站 —— 波蘭・卡托維治

這座波蘭城市正逐漸成為冬季賽事的固定站點，並將於 2026 年迎來第三屆賽事。Elite 15 明星選手 Jon Wynn 在 2025 年奪下男子 Pro 組冠軍，擊敗最終獲得第三名的 Jake Williamson。

2 月 28 日：HYROX 台北站 —— 台灣・台北

HYROX 重返台北！你期待已久的賽事正式回歸，是時候挺身而出，迎接這場挑戰了。

2 月 28 日：HYROX 福塔雷薩站 —— 巴西・福塔雷薩

在巴西海灘旁參加 HYROX 聽起來很棒嗎？那就該報名福塔雷薩站了。巴西目前僅舉辦過兩場 HYROX 賽事，因此這場位於東北部熱帶海岸城市的首度登場，預計將迅速售罄。

03 三月

3 月 7–8 日：HYROX 美洲錦標賽 —— 美國・華盛頓特區

誰是整個美洲地區最強的 HYROX 選手？答案將在華盛頓特區主辦 HYROX 美洲區域錦標賽時揭曉。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX 美洲區域錦標賽為開放報名賽事，代表所有來自美洲地區的選手都能站上起跑線，參加 Open 組別的競賽。

此賽事同時也是通往世界錦標賽的直接門票，因此預計將吸引大量選手參賽，並在華特・E・華盛頓會議中心上演本季競爭最激烈、氣氛最炸裂的 HYROX 賽事之一。

3 月 11–15 日：HYROX 格拉斯哥站 —— 蘇格蘭・格拉斯哥

HYROX 第三度回到 SEC。加入蘇格蘭持續成長的 HYROX 社群，在史上規模最大的 HYROX 賽季中，選擇你所屬的組別——Open、Pro、雙人或接力——一起參戰。

3 月 13–15 日：HYROX 哥本哈根站 —— 丹麥・哥本哈根

丹麥首都前兩屆賽事皆迅速售罄，因此本次在 Bella Center 增加第三天賽程，以滿足熱烈需求。若依去年的成績來看，這同樣是一條速度極快的賽道——男子 Pro 組共有 11 位選手在 60 分鐘內完賽。

3 月 14–15 日：SmartFit HYROX 坎昆站 —— 墨西哥・坎昆

全新登場的 SmartFit HYROX 坎昆站，或許正是將度假與 HYROX 完美結合的終極選擇。這座以湛藍海水、令人垂涎的美食與不間斷歡樂聞名的墨西哥度假勝地，是遠離寒冬、同時追求個人最佳成績（PB）的絕佳去處。準備迎接陽光、沙灘，以及大量揮灑的汗水吧。

3 月 19–22 日：HYROX 土魯斯站 —— 法國・土魯斯

在法國南部成功首秀後，HYROX 將於今年 3 月在土魯斯把賽程擴增為四天，以滿足眾多渴望站上起跑線參賽者的需求。

3 月 20–22 日：HYROX 曼谷站 —— 泰國・曼谷

泰國首都於去年 5 月首度舉辦 HYROX，並將於 2026 年提早至 3 月回歸，讓選手有更好的機會取得世界錦標賽資格。

3 月 21–22 日：HYROX EMEA 區域錦標賽 —— 英國・倫敦

英國首都將迎來 HYROX EMEA 區域錦標賽，集結來自歐洲、中東與非洲的頂尖選手。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX EMEA 區域錦標賽為開放報名的賽事。

3 月 24–29 日：HYROX 倫敦奧林匹亞站 —— 英國・倫敦

你可以選擇單人出戰，或以雙人、接力形式組隊挑戰 HYROX。無論你是首次參賽的新手，還是身經百戰的 HYROX 老手，一整週的體能盛會即將席捲倫敦——絕對不容錯過。

3 月 26–29 日：HYROX 梅赫倫站 —— 比利時・梅赫倫

這座美麗的比利時城市於 2024–25 賽季首度成為 HYROX 賽事場地，憑藉其優越的地理位置，吸引了來自歐洲各地的大量參賽者。本季賽事確定回歸，勢必再次售罄，想確保站上起跑線，記得及早報名。

3 月 27–29 日：CREAPURE HYROX 休士頓站 —— 美國・德州・休士頓

本賽季德州的第二場 HYROX 賽事將回到休士頓，舉辦為期三天的比賽。去年的賽事曾作為 Elite 15 雙人世界錦標賽五站 Pro Doubles 資格賽中的首站，並見證 James Kelly 與 Jake Dearden 在男子 Pro 組創下世界紀錄，以驚人的 50 分 04 秒完賽。

3 月 28–29 日：HYROX 青少年賽（Youngstars）—— 英國・倫敦

HYROX 全新篇章即將展開，HYROX Youngstars 將在這項運動最受歡迎的城市之一——倫敦——首次登場。此賽事專為 8 至 15 歲的下一代運動員量身打造，讓年輕粉絲有機會透過為未來冠軍設計的訓練內容，親身體驗 HYROX 的熱血魅力。勢必精彩非凡。

04 四月

4 月 3–5 日：LEGENDZ HYROX 邁阿密海灘站 —— 美國・邁阿密

2025–26 賽季最受期待的賽事之一，就是邁阿密海灘重返 HYROX 賽事行程。被迷人的海灘、裝飾藝術風格（Art Deco）建築，以及這座多元城市無可比擬的氛圍所環繞，本站賽事勢必電力十足、氣氛爆表。一起加入這場熱潮吧。

4 月 4–5 日：HYROX 博洛尼亞站 —— 義大利・博洛尼亞

這座以義大利麵與拱廊聞名的城市，將首次迎來 HYROX，在博洛尼亞展覽中心（Fiera di Bologna）舉辦為期兩天的賽事，讓滑雪機與雪橇拉行正式登上週末舞台。

4 月 9–12 日：HYROX 布里斯本站 —— 澳洲・布里斯本

這座東岸城市於 2024 年成為 HYROX 首次登陸澳大拉西亞地區的據點，並已確立為澳洲規模最大的賽事，吸引世界頂尖好手齊聚。2026 年的賽事也將同時主辦 APAC 區域錦標賽。

4 月 11 日：HYROX 班加羅爾站 —— 印度・班加羅爾

HYROX 於去年 5 月在班加羅爾首度登場，並在 7 月於德里舉辦一場充滿活力的賽事後，回歸這座印度南部城市。由於本次僅為一天賽事，想在班加羅爾國際展覽中心參賽，必須手腳要快，才能搶到名額。

4 月 11–12 日：HYROX 亞太區域錦標賽 —— 澳洲・布里斯本

如同美洲與歐洲錦標賽，HYROX 亞太區域錦標賽將揭曉亞太地區最強的 HYROX 選手。不同於 HYROX 世界錦標賽，HYROX 亞太區域錦標賽為開放報名賽事，代表來自該地區的所有選手都能站上起跑線，參加 Open 組別的競賽。

此賽事同樣是通往世界錦標賽的直接門票，因此預計將吸引大量選手參賽，並在澳洲布里斯本會議中心上演本賽季競爭最激烈的 HYROX 賽事之一。

4 月 16–19 日：HYROX 華沙站 —— 波蘭・華沙

年度第四也是最後一場 Major 賽事，勢必吸引眾多競爭激烈的選手齊聚波蘭國家足球隊主場，Elite 15 將在此正面交鋒，爭奪最後幾個世界錦標賽席位。

4 月 16–19 日：All Inclusive Fitness HYROX 科隆站 —— 德國・科隆

科隆將重返 2025–26 賽季 HYROX 行程，再度帶來為期四天的體能盛會。由於賽事與本季最後一場 Major 同週末舉行，去年的 Pro 組冠軍 Alexander Roncevic 很可能不會再度參賽，但賽事競爭性依然不容小覷。

4 月 16–19 日：HYROX 馬拉加站 —— 西班牙・馬拉加

這座西班牙南部的濱海城市比去年稍晚於 4 月舉行賽事，並將賽程擴增為四天，以因應瘋狂的參賽需求。

4 月 16–19 日：HYROX 鹿特丹站 —— 荷蘭・鹿特丹

同週末舉行的第四場歐洲四天制賽事，鹿特丹同時也是 2025–26 賽季比荷盧地區（Benelux）最後一站 HYROX，讓比利時、荷蘭與盧森堡選手有最後機會在不必遠赴他國的情況下，爭取世界錦標賽資格。

4 月 18–19 日：SmartFit HYROX 蒙特雷站 —— 墨西哥・蒙特雷

墨西哥已徹底掀起 HYROX 熱潮，而蒙特雷再度回歸主辦賽事，正是這項運動在南方迅速成長的最佳證明。

4 月 23–26 日：Maybelline HYROX 巴黎大皇宮站 —— 法國・巴黎

HYROX 賽事再也沒有比 Maybelline HYROX 巴黎大皇宮站更具歷史感與標誌性了。這項賽事將第二度回到法國最知名的建築之一，在這座地標性場館中連續四天，讓運動、文化與建築激情交會，絕對不容錯過。

4 月 29 日－5 月 4 日：HYROX 卡地夫站 —— 威爾斯・卡地夫

在 2025 年留下難忘首秀後，HYROX 連續第二年回到卡地夫。本次賽事將於千禧球場（Principality Stadium）舉行，準備好在 2025–26 賽季劃下句點之際，親身感受威爾斯體育的澎湃能量吧。

05 五月

5 月 8–10 日：Cigna Healthcare HYROX 香港站 —— 香港

繼 2025 年 7 月賽季初的賽事後，香港將迎來系列中的第二場 HYROX，並重返亞洲國際博覽館，舉辦為期三天的盛大賽事。

5 月 9–10 日：HYROX 赫爾辛基站 —— 芬蘭・赫爾辛基

HYROX 終於將於 2026 年 5 月首度登陸芬蘭，並將在赫爾辛基展覽中心（Messekeskus Helsinki）連續兩天上演混合式競賽。

5 月 14–17 日：HYROX 巴塞隆納站 —— 西班牙・巴塞隆納

這座西班牙城市在 2024–25 賽季曾主辦 Elite 15 的最後資格賽，確保了 Jon Wynn 與 Sinead Bent 等選手晉級決賽。雖然 5 月的檔期意味著本賽季不太可能再扮演相同角色，但在巴塞隆納會展中心（Fira de Barcelona）舉辦的四天賽事，仍將為選手在 Open 與 Pro 組別中測試自我提供充足機會。

5 月 16–17 日：HYROX 仁川站 —— 南韓・仁川

本賽季南韓的第二場 HYROX 賽事將回到仁川松島會展中心（Songdo Convensia），距離首爾僅一步之遙，若你錯過了首都 11 月的賽事，這將是絕佳機會。

5 月 16–17 日：HYROX 渥太華站 —— 加拿大・安大略省・渥太華

在溫哥華與多倫多成功首秀後，加拿大首都也加入這股熱潮，將於城市的 EY Centre 舉辦為期兩天的賽事，進行穿插各訓練站的 1 公里衝刺挑戰。

5 月 21–24 日：HYROX 里昂站 —— 法國・里昂

本賽季法國最後一場 HYROX 將以盛大規模首次登場，里昂一開始就直接推出為期四天的混合式體能競賽。

5 月 29–31 日：HYROX 里米尼站 —— 義大利・里米尼

義大利最具代表性的 HYROX 賽事之一將重返 Rimini Wellness，連續三天在陽光燦爛的亞得里亞海岸，保證帶來令人熱血沸騰的競賽體驗。

5 月 30–31 日：HYROX 里加站 —— 拉脫維亞・里加

這場賽季後段的拉脫維亞 HYROX 於 2024–25 賽季首度登場，讓選手有機會取得 2025 或 2026 年世界錦標賽資格。本季很可能延續相同安排，而其時程也可能成為一個不錯的機會，因為部分頂尖選手可能已經取得資格、專注備戰世界錦標賽，使整體競爭相對較為和緩。

06 六月

6 月 18–21 日：Puma HYROX 2026 世界錦標賽 —— 瑞典・斯德哥爾摩

PUMA HYROX 2026 世界錦標賽將於 2026 年 6 月 18 日至 21 日在瑞典斯德哥爾摩的草莓競技場（Strawberry Arena）舉行。

這是 HYROX 體能競賽系列一年一度的頂級盛事——全球僅約前 0.5% 的頂尖選手能取得資格，於單人、雙人、年齡分組及適應組等各組別中，爭奪世界冠軍頭銜。

請持續關注，更多賽事即將加入！更多 2026 年賽事的日期將很快確認：

HYROX 新加坡

HYROX 紐約

HYROX 普埃布拉

HYROX 柏林

自 2018 年首屆 HYROX 漢堡站以來，這項體能競賽系列迅速爆紅並遍佈全球。進入第七個賽季，HYROX 將首次在五大洲舉辦賽事——9 月登場的 HYROX 開普敦站將成為首個於非洲舉行的賽事——同時，加拿大與比利時等國家也將迎來各自的首度主辦。2024–25 賽季也將看到深受選手喜愛的賽事回歸，並有多場賽事擴大規模，以因應持續成長的需求。

HYROX 不僅是一項人人都能參與的運動，每一場 HYROX 賽事也都為參賽者提供晉級 HYROX 世界錦標賽的機會。你只需要在所屬組別的年齡分組中奪冠即可。但哪一個組別才最適合你呢？

07 HYROX 有哪些比賽組別？哪一個 HYROX 組別最適合我？

每場 HYROX 賽事設有三種不同的比賽組別——單人（Singles）、雙人（Doubles）與接力（Relay）——但皆遵循相同的比賽格式。此外，單人與雙人組別中還分為 Open 與 Pro 類別，並進一步依年齡分組，讓選手能與各年齡層一同競賽，同時也能比較自己與相同年齡區間對手的成績。

這場賽事將八項功能性健身訓練站與八次 1 公里跑步結合，不論組別或類別，皆須按相同順序完成。由於沒有完賽時間限制，這讓 HYROX 適合各種體能程度的人參與，同時也根據您的體適能與經驗設有不同難度的競賽類別。但究竟哪個組別才適合您？那職業選手又是如何呢？探索幾位 HYROX 頂尖運動員在踏入賽場前，令人意想不到的運動生涯歷程 。

單人公開組

作為兩種個人賽制中較易入門的選擇，公開組是一項單人賽事，每位參賽者須完成全部八項功能性健身訓練站與八次 1 公里跑步。此賽制與職業組的區別在於，八個訓練站中有五站所使用的器材重量較輕。

訓練站 女子 男子 滑雪機 1,000m 1,000m 推雪橇 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 拉雪橇 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 波比跳立定跳 80m 80m 划船 1,000m 1,000m 農夫走 200m @ 16kg 200m @ 24kg 沙袋弓箭步 100m @ 10kg 100m @ 20kg 軟式藥球 75x @ 4kg 100x @ 6kg

單人職業組

職業組是 HYROX 中難度最高的賽制，個人參賽者必須在每個功能性健身站挑戰極重的重量。頂尖的職業運動員有機會獲得 Elite 15 的參賽資格——這是一個獨立的系列賽，匯集全球最強的 15 位 HYROX 運動員，在賽季中的多場賽事中同場競技，表現最優異者將可晉級 HYROX 世界錦標賽。

訓練站 女子 男子 滑雪機 1,000m 1,000m 推雪橇 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled 拉雪橇 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled 波比跳立定跳 80m 80m 划船 1,000m 1,000m 農夫走 200m @ 24kg 200m @ 32kg 沙袋弓箭步 100m @ 20kg 100m @ 30kg 軟式藥球 100x @ 6kg 100x @ 9kg

雙人組

雙人組可以由全女性、全男性或男女混合組隊——但在混合組賽事中，使用的重量與女子單人職業組相同。雖然雙人組的兩位成員都必須完成全部八次 1 公里跑步，但他們可以分擔功能性健身站的工作，這讓它比對應的單人賽事相對容易，因為在各項動作之間有休息與恢復的機會。

訓練站 女子 男子 混合雙人組 滑雪機 1,000m 1,000m 1,000m 推雪橇 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 拉雪橇 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 波比跳立定跳 80m 80m 80m 划船 1,000m 1,000m 1,000m 農夫走 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg 沙袋弓箭步 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg 軟式藥球 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

職業雙人組

作為雙人組中難度較高的類別，職業雙人組的器材重量已調升至與單人職業組相同的標準。

訓練站 女子 男子 滑雪機 1,000m 1,000m 推雪橇 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled 拉雪橇 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled 波比跳立定跳 80m 80m 划船 1,000m 1,000m 農夫走 200m @ 24kg 200m @ 32kg 沙袋弓箭步 100m @ 20kg 100m @ 30kg 軟式藥球 100x @ 6kg 100x @ 9kg

接力組

接力組是 HYROX 中對初學者最友善的組別，也是新手在挑戰雙人或單人賽前，體驗賽事氛圍的絕佳方式。接力組由四人組隊，每位隊員需完成兩個棒次——每一棒包含一個功能性健身訓練站及一次 1 公里跑步。

訓練站 女子 男子 混合雙人組 滑雪機 1,000m 1,000m 1,000m 推雪橇 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled 拉雪橇 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled 波比跳立定跳 80m 80m 80m 划船 1,000m 1,000m 1,000m 農夫走 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg 沙袋弓箭步 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg 軟式藥球 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

08 運動員該如何獲得 HYROX 世界錦標賽的參賽資格？

HYROX 世界錦標賽代表了每個賽季的巔峰，匯集了全球最頂尖的選手，共同角逐年齡組世界冠軍這一 至高無上的榮譽 。

在 2024-25 賽季，晉級規則十分簡單明確。運動員只要在任何一場全球 HYROX 賽事中，取得所屬年齡組與組別的前段名次，即可獲得參賽資格。晉級名額的數量則根據每場賽事的總參賽人數而有所不同。

自 2025–26 賽季起，除了 60 歲以上年齡組與區域錦標賽（歐洲、美國及亞太地區）仍開放公開組選手晉級外，其餘組別僅限職業組運動員具備世界錦標賽參賽資格。混合雙人組的晉級規則保持不變。這些調整旨在提升賽事標準，並增加此盛會的威信與地位。