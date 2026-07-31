10 речей, які варто зробити після Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced переносить улюбленця фанів 2013 року в сучасну добу. Побудована на рушії Anvil, Black Flag Resynced пропонує оновлену графіку й години додаткового контенту — і дає гравцям, що повертаються, чимало приводів знову зануритися в пригоди Едварда Кенуея. Але закінчення основної сюжетної лінії — аж ніяк не кінець часу у відкритому морі. Ось що робити після фінальних титрів Black Flag Resynced.

01 Досліджуй нові сайди

Без спойлерів, але на «A World Without Gold» варто почекати © Ubisoft

Один із головних козирів Black Flag Resynced — великий обсяг нового контенту поряд із оригінальною пригодою. З'явилися три нових морських офіцери, кожен зі своїми побічними квестами для вербування. Кожен офіцер дає унікальні бонуси, що суттєво полегшують морські бої.

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Якщо ти вже завербував їх по дорозі через основний сюжет, кінцевий розділ «A World Without Gold» пропонує вісім додаткових місій, що розширюють історію Чорної Бороди. Він відкривається лише на початку фінальної послідовності гри — отже, є великий шанс, що ти до нього ще не дійшов. Без спойлерів: тут одні з найкращих морських бойових сцен у грі.

02 Завоюй кожен форт і виконай флотські місії

Форти — оборонні споруди, що охороняють різні ділянки узбережжя на численних островах карти. Їх 11 — перший, Пунта-Ґуарико, захоплюється ще в основному сюжеті.

Для захоплення кожного форту потрібно обстрілювати вежі, поки вони не будуть знищені. Після падіння захисту заходиш усередину пішки, знищуєш солдатів і заявляєш форт своїм. Форти нагороджують грошима, ресурсами і косметикою для корабля, а також стають доступними точками швидкого переміщення.

Крім того, кожен форт відкриває можливість виконувати місії флоту Кенуея в тому регіоні карти з маєтку на Ґрейт-Інаґуа. Ці пасивні місії відправляють захоплені кораблі по торгових маршрутах для отримання додаткових грошей і матеріалів. Правильний підбір кораблів під відповідні місії підвищує шанси на успіх, а невдалі експедиції можуть призвести до безповоротної втрати кораблів.

03 Поборися з легендарними кораблями

Знищити легендарні кораблі — справжнє випробування © Ubisoft

Хочеш перевірити свої навички морського бою? Чотири (точніше п'ять) легендарних кораблі, що патрулюють крайні куточки карти, — одні з найважчих викликів у грі. Вони з'являться, щойно ти знищиш усі форти.

У кожного легендарного корабля своя бойова тактика. Один робить ставку на таранні атаки й залпи запалювальними ядрами, інший покладається на мортири й ховається в тумані. Переконайся, що «Джекдоу» повністю прокачано, — і вирушай полювати на них заради легендарних косметичних нагород.

04 Знайди чотири Розлами й пройди сценарії «а що якби»

Нові Розриви розповідають про альтернативні версії ключових подій © Ubisoft

Розлами — ще один новий вид контенту в Black Flag Resynced, і вони повністю необов'язкові. Це унікальні квести, збережені в Анімусі, що через сценарії «а що якби» дають Едварду додатковий наративний контекст. Їх легко помітити завдяки характерному глітчевому вигляду в ігровому світі.

Кожен розблоковується після досягнення певної точки в сюжеті, але проходити їх одразу не обов'язково. Вони пропонують альтернативний погляд на встановлений наратив гри — і варті уваги для гравців, зацікавлених у широкому лорі.

05 Полюй із гарпуном і досліджуй підводні корабельні катастрофи

Занурся глибше, щоб модернізувати свій корабель © Ubisoft

Активності у відкритому морі — це не лише гарматні залпи по флотах і фортах. По ходу гри ти отримав можливість прокачати «Джекдоу» обладнанням для глибоководних занурень і покращеним гарпуном.

Місця для гарпунного полювання, розкидані по карті, вимагають кидати гарпуни у величезних морських створінь, поки вони намагаються зруйнувати твій човен і втекти. Успіх нагороджує рідкісними матеріалами для прокачки спорядження Едварда. Глибоководні занурення дозволяють досліджувати підводні уламки й печери в пошуках скарбів — уникаючи при цьому патрулюючих акул.

Обидві активності дають відпочинок від морських боїв, і до кожної прив'язані трофеї й досягнення. «Seven Deadly Seas», наприклад, вимагає знайти всі скрині з підводних катастроф, а «Davy Jones's Locker» — доплисти до найглибшої точки на карті.

06 Виконай усі полювання на тамплієрів і розблокуй лати тамплієра

Після того, як ти дістанешся маєтку на Ґрейт-Інаґуа, можливо, помітив у кутку головного кабінету лати тамплієра. Вони залишаються замкненими, доки Едвард не збере чотири ключі від цілей-тамплієрів, розкиданих Карибами.

Кожне з чотирьох полювань на тамплієрів вимагає зустрітися з асасином і виконати серію побічних місій, що кульмінує вбивством тамплієра, який тримає ключ.

Самі лати — суто косметичні, але разом із ними йде підвіска «Хрест тамплієра», яка при використанні зменшує шкоду від ударів у ближньому бою.

07 Віднови село і маєток на Ґрейт-Інаґуа

Відновлення острова Грейт-Інагуа принесе безліч переваг © Ubisoft

Ґрейт-Інаґуа стає центром твоїх піратських активностей у Black Flag Resynced. Тут можна покращувати будівлі для відкриття нових апгрейдів, виконувати флотські місії для пасивних нагород і витрачати тисячі реалів на відновлення села та маєтку до колишньої слави.

Повне відновлення всіх будівель у селі пов'язане з трофеєм/досягненням «Governor», а повне прокачання маєтку з заповненням усіх слотів для витворів мистецтва й спорядження принесе трофей/досягнення «Dilettante» — одне з найбільш часозатратних у грі.

08 Виконай усі морські й асасинські контракти

Знищуй цілі та заробляй гроші, виконуючи замовлення © Ubisoft

Морські й асасинські контракти дозволяють перевірити бойові навички на суші та на морі. Морські контракти ставлять завдання знищити певний корабель із бонусом за виконання у певний спосіб. Асасинські подібні, але дають ціль на суші, яку треба усунути — знову ж таки з додатковими грошима за виконання умов.

Усього доступно 15 морських і 30 асасинських контрактів, розкиданих по всій карті. Виконання кожного додає кілька годин геймплею і нагороджує грошима, ресурсами й цінними апгрейдами.

09 Збери усі 16 стел майя

Стели майя — це цікаве додаткове заняття © Ubisoft

На початку основного квесту Джек Кідд відведе тебе до майянських руїн, у глибині яких знаходяться замкнені двері, що вимагають майянських стел для відкриття.

Для цього потрібно знайти 16 різних стел, кожна з яких вимагає виконати міні-головоломку з вирівнювання на верхівці колони, щоб розкрити місце її захоронення. Це захоплива побічна активність, що спонукає відхилятися від прокладеного шляху основного сюжету.

Знайди їх усі і повернися до Тулуму, щоб відкрити двері. Нагородою стане ефектний майянський костюм і кулон Яш Тун. Костюм — лише косметичний, але кулон при використанні захищає Едварда від вогню з рушниць.

10 Здобудь усі трофеї й досягнення, що залишилися

Пройшовши цей список, ти, мабуть, пропустив лише кілька трофеїв або досягнень — якщо взагалі пропустив. Для перфекціоністів виконання решти завдань дає ще один привід досліджувати все, що Black Flag Resynced може запропонувати.

Зайди в таверни й виграй кожну з різних ігор, убий охоронця, що дзвонить у дзвін, виконай ідеальний кидок гарпуном у велику білу акулу і скинь з корабля берсерка, що потрапив під дим. Це лише жменька пропускних трофеїв і досягнень, що стануть додатковим приводом провести ще кілька годин у відкритому морі.

Про автора Хто такий Кріс Джекс? Кріс вже понад 10 років пише про ігри для різних видань, зокрема PCGamesN, GameRant, Destructoid та Twinfinite. За цей час він написав тисячі посібників та оглядів і є експертом з екшен-RPG, шутерів та гоночних ігор. Він також дуже полюбляє якісні інді-ігри, про які багато писав протягом своєї кар’єри.