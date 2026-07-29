Усе, що потрібно знати про Assassin's Creed Black Flag Resynced

Час повернутися у відкрите море: Ubisoft повернула один зі своїх класичних тайтлів у сучасну добу. Assassin's Creed Black Flag Resynced переносить нас назад до одного з найяскравіших моментів в історії франшизи — у переосмисленій і відремастерованій версії культового пригодницького бойовика у відкритому світі.

Видавець серії Ubisoft показав повний ремастер класичного тайтлу епохи Xbox 360/PlayStation 3, розкривши, як виглядає оновлена версія Black Flag — і ветеранам, і новачкам є чого чекати з нетерпінням.

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01 Коли вийшла Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Ubisoft оголосила, що ремейк Assassin's Creed Black Flag вийде на Xbox Series X|S, PlayStation 5 і PC 9 липня 2026 року — тобто чекати залишилося недовго, щоб взяти під контроль піратський корабель разом із головним героєм Едвардом Кенуеєм. Тринадцять років після дебюту Black Flag Resynced повертається на сучасних консолях, PC і стримінгових платформах. Повний список:

PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro

Xbox Series X|S

ПК

Ubisoft Store

Epic Games

Steam/Steam Deck

Стримінг

Nvidia GeForce Now

Blacknut

Що таке Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed Black Flag Resynced — це повноцінний рімейк знакового тайтлу 2013 року епохи Xbox 360/PlayStation 3/Wii U із сучасною графікою, новою механікою й розширеним контентом.

Готуйся до битви у відкритому морі © Ubisoft

Четверта головна частина в серії Assassin's Creed — після Assassin's Creed III і трилогії про Ецціо, що розпочалася з Assassin's Creed II — Black Flag докорінно змінила геймплей і сеттинг серії. Гра зробила акцент на дослідженні відкритого світу на кораблі, зберігши при цьому фірмові елементи серії: вид від третьої особи, паркур, стелс і бойову систему.

Ще у 2013 році Assassin's Creed IV: Black Flag вийшла під захоплені відгуки критиків — її хвалили за геймплей у відкритому світі, морські бої, графіку й наратив. Гра залишається однією з найкращих у франшизі: за даними Ubisoft, у 2023 році в неї зіграли понад 34 мільйони гравців.

Новий ремейк розробляється на оновленій версії рушія Anvil від Ubisoft — тому самому, що використовувався в Assassin's Creed Shadows у 2025 році. Тож тебе чекають рендеринг у високій роздільній здатності, реалістичніша графіка й фізика, а відкрите море стане справжнім візуальним задоволенням. Raytraced-освітлення з глобальним освітленням і відображеннями, а також оптимізована продуктивність із підтримкою 60 FPS на консолях.

02 Коли і де відбувається дія Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed Black Flag Resynced розгортається в Вест-Індії під час Золотої доби піратства — з 1715 по 1722 рік.

Тобі відкриються для дослідження велична Гавана — карибське місто під владою тамплієрів — і Кінгстон, де кипить торгівля. Нассау, притулок піратів, стане твоїм другим домом.

Кожне місто наповнене жвавими мешканцями, а всі локації оновлені: нове освітлення, текстури, деталізовані середовища — і нова динамічна система погоди.

Оригінальна гра також містила секції, що розгортаються в сучасності — у Resynced від них відмовилися.

03 Assassin's Creed Black Flag Resynced: Хто такий Едвард Кенвей?

Бойова система була вдосконалена з моменту виходу гри у 2013 році © Ubisoft

Головний герой гри — валлійський пірат Едвард Кенвей. Дід Коннора, головного персонажа Assassin's Creed III, він бороздить моря в пошуках удачі. Гра простежує його шлях від пірата до асасина — і по дорозі він стає пліч-о-пліч із такими відомими піратами, як Енн Боні, Чарльз Вейн і Чорнобород, у боротьбі проти тамплієрів.

Народжений у 1693 році, він переріс свої фермерські корені й рушив за великими амбіціями — що зрештою привело його до каперства, а потім і до піратства в останні десятиліття Золотої доби. Він відіграв важливу роль у становленні короткочасної Піратської республіки і виявився втягнутий у конфлікт між Братством асасинів і Орденом тамплієрів. Крім того, він — батько Гейтема Кенуея, який згодом стане видатним тамплієром і головним антагоністом Assassin's Creed III.

04 Що нового в Assassin's Creed Black Flag Resync?

Як показали Ubisoft під час свого шоукейсу, гра містить чимало нового контенту й бонусів, яких не було в оригіналі. До гри додано більше сюжетного матеріалу — нові розділи, історії, квести й передісторія персонажів. Наприклад, Чорнобород і Стіде отримали нові сюжетні арки — тож навіть ті, хто вже пройшов оригінал, знайдуть що досліджувати.

Як показав Ubisoft під час свого шоукейсу, гра містить чимало нового контенту й бонусів, яких не було в оригіналі. До гри додано більше сюжетного матеріалу — нові розділи, історії, квести й передісторія персонажів. Наприклад, Чорнобород і Стіде отримали нові сюжетні арки — тож навіть ті, хто вже пройшов оригінал, знайдуть що досліджувати.

Розширено і підводне дослідження: глибші ділянки для вивчення і нові вороги з підводного світу.

Бойова система переосмислена: два мечі, пістолети й клинки можна комбінувати між собою, а стіни, виступи й руйнівні об'єкти тепер можна використовувати на свою користь. Бій виглядає більш занурювальним і вимогливим до навичок — тайм ударів і пар'ї доведеться прораховувати ретельніше.

Оновлено й стелс: тепер можна вільно присідати, підкрадаючись до цілей і ворогів перед атакою. Паркур теж покращено — вдосконалені вільні стрибки, відштовхування назад і вбік дають більше реактивних моментів і контролю, роблячи асасинації ще смертоноснішими.

Місії зі стеженням і підслуховуванням в оригіналі були доволі виснажливими — в новій версії їх переопрацювали. Тепер, навіть якщо тебе помітили, дія не зупиняється: замість десинхронізації і повернення до початку — все продовжується, а ціль реагує відповідно.

«Джекдоу» повертається — тепер із ще більшою вогневою міццю. Корабельні бої, абордажі й штурми фортів повернулися і залишаються такими ж вимогливими, як в оригіналі. Шанувальників корабельних пісень чекають знайомі шедеври — плюс 10 нових.

До команди додано трьох нових офіцерів корабля — кожен із власною передісторією й сюжетним квестом:

Люсі Болдуін

Падре

Дедмен Сміт

Кожен офіцер дає корабельні бонуси: наприклад, завершення квесту Дедмена Сміта відкриває подвійний залп бортового озброєння. Можна також завести вірного вихованця — пухнастого кота або мавпочку: вибір за тобою.

05 Які технічні характеристики Assassin's Creed Black Flag Resynced на ПК?

Перевір, чи підходить твій ПК для запуску гри Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

Напередодні липневого релізу Ubisoft розкрила, яке залізо знадобиться для гри на PC. Видавець повідомляє, що для встановлення потрібне одноразове підключення до мережі — але всю гру можна пройти офлайн. Хороша новина для гравців із різним залізом: рушій Anvil добре масштабується — від слабших ігрових ПК до потужних портативних пристроїв із різними налаштуваннями для будь-яких конфігурацій.

Black Flag Resynced підтримує апскейлінг і технологію генерації кадрів, а також програмні опції raytracing, що дозволяють насолоджуватися просунутим освітленням навіть без апаратного прискорення трасування променів. Гравці на портативних пристроях — зокрема користувачі Steam Deck — оцінять окремі пресети для гри в дорозі.

Про автора Хто такий Джон Партридж? Джон вже понад десять років висвітлює майже всі аспекти ігор та кіберспорту для Red Bull, а також співпрацював з такими брендами, як Riot Games та Bandai Namco, над контентом, пов’язаним з іграми.