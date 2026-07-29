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Усе, що потрібно знати про Assassin's Creed Black Flag Resynced
Улюблена гравцями частина серії повертається з сучасною графікою, великим обсягом нового контенту й суттєво оновленим геймплеєм.
Час повернутися у відкрите море: Ubisoft повернула один зі своїх класичних тайтлів у сучасну добу. Assassin's Creed Black Flag Resynced переносить нас назад до одного з найяскравіших моментів в історії франшизи — у переосмисленій і відремастерованій версії культового пригодницького бойовика у відкритому світі.
Видавець серії Ubisoft показав повний ремастер класичного тайтлу епохи Xbox 360/PlayStation 3, розкривши, як виглядає оновлена версія Black Flag — і ветеранам, і новачкам є чого чекати з нетерпінням.
01
Коли вийшла Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Ubisoft оголосила, що ремейк Assassin's Creed Black Flag вийде на Xbox Series X|S, PlayStation 5 і PC 9 липня 2026 року — тобто чекати залишилося недовго, щоб взяти під контроль піратський корабель разом із головним героєм Едвардом Кенуеєм. Тринадцять років після дебюту Black Flag Resynced повертається на сучасних консолях, PC і стримінгових платформах. Повний список:
PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro
Xbox Series X|S
ПК
- Ubisoft Store
- Epic Games
- Steam/Steam Deck
Стримінг
- Nvidia GeForce Now
- Blacknut
Що таке Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Assassin's Creed Black Flag Resynced — це повноцінний рімейк знакового тайтлу 2013 року епохи Xbox 360/PlayStation 3/Wii U із сучасною графікою, новою механікою й розширеним контентом.
Четверта головна частина в серії Assassin's Creed — після Assassin's Creed III і трилогії про Ецціо, що розпочалася з Assassin's Creed II — Black Flag докорінно змінила геймплей і сеттинг серії. Гра зробила акцент на дослідженні відкритого світу на кораблі, зберігши при цьому фірмові елементи серії: вид від третьої особи, паркур, стелс і бойову систему.
Ще у 2013 році Assassin's Creed IV: Black Flag вийшла під захоплені відгуки критиків — її хвалили за геймплей у відкритому світі, морські бої, графіку й наратив. Гра залишається однією з найкращих у франшизі: за даними Ubisoft, у 2023 році в неї зіграли понад 34 мільйони гравців.
Новий ремейк розробляється на оновленій версії рушія Anvil від Ubisoft — тому самому, що використовувався в Assassin's Creed Shadows у 2025 році. Тож тебе чекають рендеринг у високій роздільній здатності, реалістичніша графіка й фізика, а відкрите море стане справжнім візуальним задоволенням. Raytraced-освітлення з глобальним освітленням і відображеннями, а також оптимізована продуктивність із підтримкою 60 FPS на консолях.
02
Коли і де відбувається дія Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Assassin's Creed Black Flag Resynced розгортається в Вест-Індії під час Золотої доби піратства — з 1715 по 1722 рік.
Тобі відкриються для дослідження велична Гавана — карибське місто під владою тамплієрів — і Кінгстон, де кипить торгівля. Нассау, притулок піратів, стане твоїм другим домом.
Кожне місто наповнене жвавими мешканцями, а всі локації оновлені: нове освітлення, текстури, деталізовані середовища — і нова динамічна система погоди.
Оригінальна гра також містила секції, що розгортаються в сучасності — у Resynced від них відмовилися.
03
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Хто такий Едвард Кенвей?
Головний герой гри — валлійський пірат Едвард Кенвей. Дід Коннора, головного персонажа Assassin's Creed III, він бороздить моря в пошуках удачі. Гра простежує його шлях від пірата до асасина — і по дорозі він стає пліч-о-пліч із такими відомими піратами, як Енн Боні, Чарльз Вейн і Чорнобород, у боротьбі проти тамплієрів.
Народжений у 1693 році, він переріс свої фермерські корені й рушив за великими амбіціями — що зрештою привело його до каперства, а потім і до піратства в останні десятиліття Золотої доби. Він відіграв важливу роль у становленні короткочасної Піратської республіки і виявився втягнутий у конфлікт між Братством асасинів і Орденом тамплієрів. Крім того, він — батько Гейтема Кенуея, який згодом стане видатним тамплієром і головним антагоністом Assassin's Creed III.
04
Що нового в Assassin's Creed Black Flag Resync?
Як показали Ubisoft під час свого шоукейсу, гра містить чимало нового контенту й бонусів, яких не було в оригіналі. До гри додано більше сюжетного матеріалу — нові розділи, історії, квести й передісторія персонажів. Наприклад, Чорнобород і Стіде отримали нові сюжетні арки — тож навіть ті, хто вже пройшов оригінал, знайдуть що досліджувати.
Як показав Ubisoft під час свого шоукейсу, гра містить чимало нового контенту й бонусів, яких не було в оригіналі. До гри додано більше сюжетного матеріалу — нові розділи, історії, квести й передісторія персонажів. Наприклад, Чорнобород і Стіде отримали нові сюжетні арки — тож навіть ті, хто вже пройшов оригінал, знайдуть що досліджувати.
Розширено і підводне дослідження: глибші ділянки для вивчення і нові вороги з підводного світу.
Бойова система переосмислена: два мечі, пістолети й клинки можна комбінувати між собою, а стіни, виступи й руйнівні об'єкти тепер можна використовувати на свою користь. Бій виглядає більш занурювальним і вимогливим до навичок — тайм ударів і пар'ї доведеться прораховувати ретельніше.
Оновлено й стелс: тепер можна вільно присідати, підкрадаючись до цілей і ворогів перед атакою. Паркур теж покращено — вдосконалені вільні стрибки, відштовхування назад і вбік дають більше реактивних моментів і контролю, роблячи асасинації ще смертоноснішими.
Місії зі стеженням і підслуховуванням в оригіналі були доволі виснажливими — в новій версії їх переопрацювали. Тепер, навіть якщо тебе помітили, дія не зупиняється: замість десинхронізації і повернення до початку — все продовжується, а ціль реагує відповідно.
«Джекдоу» повертається — тепер із ще більшою вогневою міццю. Корабельні бої, абордажі й штурми фортів повернулися і залишаються такими ж вимогливими, як в оригіналі. Шанувальників корабельних пісень чекають знайомі шедеври — плюс 10 нових.
До команди додано трьох нових офіцерів корабля — кожен із власною передісторією й сюжетним квестом:
- Люсі Болдуін
- Падре
- Дедмен Сміт
Кожен офіцер дає корабельні бонуси: наприклад, завершення квесту Дедмена Сміта відкриває подвійний залп бортового озброєння. Можна також завести вірного вихованця — пухнастого кота або мавпочку: вибір за тобою.
05
Які технічні характеристики Assassin's Creed Black Flag Resynced на ПК?
Напередодні липневого релізу Ubisoft розкрила, яке залізо знадобиться для гри на PC. Видавець повідомляє, що для встановлення потрібне одноразове підключення до мережі — але всю гру можна пройти офлайн. Хороша новина для гравців із різним залізом: рушій Anvil добре масштабується — від слабших ігрових ПК до потужних портативних пристроїв із різними налаштуваннями для будь-яких конфігурацій.
Black Flag Resynced підтримує апскейлінг і технологію генерації кадрів, а також програмні опції raytracing, що дозволяють насолоджуватися просунутим освітленням навіть без апаратного прискорення трасування променів. Гравці на портативних пристроях — зокрема користувачі Steam Deck — оцінять окремі пресети для гри в дорозі.
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