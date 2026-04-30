9 речей, які ти міг пропустити в Assassin's Creed Shadows

Чи є щось краще, ніж нишком пересуватися середньовічною Японією, розправляючись із лиходіями? Особливо коли це відбувається у справді імерсивному, візуально захопливому світі, який щоразу підкидає нові сюрпризи. Випущена в березні 2025 року, Assassin's Creed Shadows вважається однією з найкращих частин серії — і це вражає, з огляду на те, що перша гра з'явилася ще у 2007 році.

Реіграбельність є ключовим чинником. У грі завжди є що відкривати. Деякі пасхалки, як-от «Ставок із кривавою головою», звучать так само моторошно, як і виглядають. Інші, як-от «Три мавпи», дещо приємніші. Навіть через тривалий час після релізу є велика ймовірність натрапити на щось нове — а якщо ні, то в цьому безмежному відкритому світі все одно залишиться чимало незвіданого.

З регулярними оновленнями з'являється ще більше цікавинок. Ось наші улюблені. Далі — спойлери для необережних асасинів.

01 Втамуй голод

Тут усе просто. Ти в місті? Бачиш іконку миски з локшиною? Взаємодій із торговцем — і назавжди збільшиш кількість раціонів, які можеш носити, на одиницю. Досить зручно.

02 Відвідай «Острів котів»

Є багато островів, які варто дослідити. Деякі з них небезпечніші за інші © Ubisoft

Попри те що гра зосереджена на видовищному знищенні ворогів, AC:S дає чимало приводів сповільнитися й просто насолодитися моментом. Незалежно від платформи, важко заперечити: тут одні з наймальовничіших краєвидів у сучасному геймінгу.

Втім, річ не лише в деревах, водоспадах чи заходах сонця. Посеред озера Біва, у провінції Омі, розташований острів Окісіма. На перший погляд — нічого особливого: кілька ключів, точка огляду, звичайна скриня з лутом. Але є одна деталь — десятки котів, які з невідомих причин обрали цей крихітний острів своїм домом. І ще цікавіше: дістатися сюди можна лише вплав або на човні. Тож як вони тут опинилися? Ще одна загадка стародавньої Японії.

03 Отримай свій різдвяний подарунок

Якими б імерсивними не були сучасні ігри, лише деякі з них справді враховують зміну пір року в реальному часі. На думку спадає хіба що Animal Crossing, але й вона не заходить так далеко. AC:S пропонує більше: з 1 до 25 грудня гравці можуть отримувати різдвяні подарунки у своїй схованці на острові Ідзумі-Сетцу.

Плануєш зробити перерву на свята? Можливо, варто передумати. Заглянувши під сосну біля стайні, ти щодня знаходитимеш кольорову коробку з нагородами. Наприклад, одна така скриня може містити 1500 одиниць залізистого піску, 1500 тамахагане та 500 одиниць дубової деревини — цілком вагома причина зазирнути в гру. І не варто пропускати Різдво: торік з'являлося одразу три подарункові коробки, кожна з подвоєними призами…

04 Прокачай бойові навички на ранніх етапах

Самурай Оні — одна з вагомих причин прокачати свої бойові навички © Ubisoft

Якщо ти новачок, тебе може дратувати повільний процес здобуття навичок. Для більшості гравців такий поступ виглядає виправданим, але якщо хочеться більше динаміки й одразу пірнути в бій — є спосіб допомогти собі...

Щойно почнеш вільно пересуватися в Ідзумі-Сетцу, вирушай до підніжжя гори Катано. На південний захід від сторожової вежі заготівельників бамбука знайдеш лігво, де сховане легендарне танто Igan Sunset. Воно прикрашене майстерним гравіюванням і дає змогу вповільнювати час, виконуючи «Відступ з ударом» (затисни R1/R2 на PlayStation чи RT/RB на Xbox, а потім натисни Коло/B). Поки час уповільнено, вороги не встигають захиститися, тож за належної швидкості ти зможеш переривати навіть їхні білі та сині атаки. Круто, правда?

05 Знайди відсилання до Tomb Raider та Skyrim

Ми завжди раді пасхалкам, що пов'язані з іншими улюбленими іграми. Це своєрідна данина поваги майстерності та винахідливості інших творців, і геймери це обожнюють. AC:S віддає шану двом найкращим пригодницьким серіям: трофей Kofun Raider є відсиланням до Tomb Raider, а трофей Adventurer нагадує легендарну цитату зі Skyrim: «Колись і я був шукачем пригод, як ти, а потім мені влучили стрілою в коліно».

06 Зіткнися з Могутнім Лордом Динь

Ігри з відкритим світом на кшталт AC:S — це не лише основний сюжет, а й безліч побічних квестів. Один з найкумедніших починається з підслуханої розмови про йокая — містичного й пустотливого японського духа.

Битися з надприродними істотами може й не входити у твої плани, але все ж зверни увагу на квест Suika no Bakemono. Замість жахливого створіння ти натрапиш… На двох звичайних фермерів, які сваряться через фрукти. Переможець — хлопець із динею на голові — заявляє, що він і є Лорд Динь. Що ж, нехай буде так.

07 Новий вигляд коня

У цих конях немає нічого підозрілого © Ubisoft

Озеро Біва славиться не лише котячими островами. На західному узбережжі Окісіми, неподалік квітучої сакури, горить багаття. Пірнай у воду поруч із ним — і, можливо, натрапиш на добре приховану підводну печеру з легендарною скринею. Усередині на тебе чекає скакун Намадзу. Якщо в зовнішності нового коня ти помітиш щось, натхненне рибою, тобі не здалося. У давньояпонських переказах Намадзу — це гігантський сом, який спричиняє землетруси. Хоча твій новий скакун не має такої сили, погодься: виглядає він круто.

08 Пасхалка Dark Souls

Завітай до кургану Вейлед-Тумулус у провінції Вакаса — і вже на початку печери побачиш багаття. Здавалося б, нічого незвичного. Але в самому центрі полум'я стирчить меч — очевидне відсилання до знаменитого вогнища з Dark Souls.

09 Братство живе

Моторошні персонажі в деталізованих масках — один з ключових елементів AC © Ubisoft

Кожна гра серії Assassin's Creed доповнює її загальний лор. AC:S не стала винятком. Розповідаючи Ясуке про історію тамплієрів у Японії, єзуїт Луїш Фроїш робить непряме посилання на Assassin's Creed Brotherhood, події якої розгортаються приблизно за 70 років до цієї частини. Це тонка деталь, і його натяк на те, що могутня організація знищила родину Борджіа, може пройти повз більшість гравців. Це саме той випадок, коли згадка не критична для сюжету, але для тих, хто її зрозуміє, досвід стає значно глибшим.