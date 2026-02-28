Після кількох місяців очікування та скорочення аудиторії 17 лютого 2026 року стартував Season 2. Разом із переходом до нової фази EA впроваджує суттєві зміни, покликані оновити ігровий процес: від галюциногенного газу й нічних боїв до нових локацій і зброї.

01 Battlefield 6: як Season 2 змінює гру

Коли стартував Season 2? Оновлення вийшло 17 лютого 2026 року. Його відкрила перша з трьох фаз під назвою Extreme Measures. Серед головних новинок — карта Contaminated, газ VL-7, гелікоптер AH-6 Little Bird, штурмова гвинтівка VCR-2, марксменська гвинтівка GRT-CPS і кулемет M121 A2. Також додано нові гаджети: пускову установку IGLA та систему придушення HTI-MK2.

Чи припаде Season 2 до смаку гравцям? © EA

Перший погляд на оновлення:

Реліз: 17 лютого 2026 року

Нова карта: Contaminated

Новий ігровий елемент: газ VL-7

Новий транспортний засіб: гелікоптер AH-6 Little Bird

Нова зброя: штурмова гвинтівка VCR-2, марксменська гвинтівка GRT-CPS, кулемет M121 A2

Нові гаджети: пускова установка 9K38 IGLA, система придушення HTI-MK2

Центральним елементом оновлення стала карта Contaminated , що переносить гравців до Баварських Альп. Ця масштабна локація розгортається навколо стратегічної авіабази в горах і поєднує відкриті простори з вузькими коридорами.

Нова карта Contaminated у Battlefield 6 Season 2 © EA

Підземні тунелі та печери дають змогу здійснювати несподівані флангові маневри. Contaminated чудово працює як у режимі Conquest, так і в режимі Escalation. Баланс між піхотними боями та технікою витримано на дуже високому рівні, що робить нову карту однією з найкращих у грі на сьогодні.

Наскільки велика Contaminated? Її розмір розташовується приблизно між Eastwood і Mirak Valley. За масштабом вона близька до класичних карт Battlefield, зокрема St. Quentin Scar. Водночас локація вирізняється вираженою вертикальністю та значними перепадами висот, що додає геймплею нових відчуттів.

02 Газ VL-7: новий ігровий елемент

Що таке газ VL-7 у Battlefield 6? Це новий гаджет, який спричиняє візуальні й акустичні галюцинації. У поєднанні з обмеженою видимістю він відкриває додаткові тактичні можливості під час захоплення точок.

Важливо зазначити: газ сам по собі не завдає шкоди, однак ефективно дезорієнтує противника. Гравці, які опиняться в зараженій зоні без протигаза, бачитимуть нереальні об'єкти та чутимуть оманливі кроки або постріли.

VL-7 вносить у гру новий тактичний елемент © EA

Це можна використовувати тактично, особливо на вузьких ділянках карти, щоб створити невизначеність для ворожої команди та у такий спосіб отримати перевагу.

Чи можеш ти захиститися від газу VL-7? Так. І це варто робити. Протигаз є новим гаджетом, який можна активувати через D-Pad незалежно від обраного класу, щоб уникнути впливу газу. Однак його фільтр поступово зношується. Щоб продовжити використання, ти маєш знаходити нові фільтри й замінювати їх у потрібний момент.

03 AH-6 Little Bird: повернення фаворита

Фанати Battlefield радіють: AH-6 Little Bird повертається © EA

Що таке AH-6 Little Bird? Це легкий, маневровий бойовий гелікоптер, який був дуже імбовим у Battlefield 3, Battlefield 4 та Battlefield Hardline.

Давні фанати Battlefield можуть радіти, адже AH-6 Little Bird знаменує повернення справжнього фаворита серед техніки. Під час прев'ю-сесії досвідчені пілоти наочно продемонстрували можливості цього вертольота, показавши, на що він здатний у вправних руках.

Battlefield 6 Season 2 © EA

Гелікоптер також вирізняється високою спритністю, тож збити його значно складніше, ніж попередні моделі в Battlefield 6. Водночас AH-6 Little Bird оснащений потужним арсеналом, що робить його особливо ефективним для швидких атак і розвідки карти.

04 Нова зброя та гаджети у Battlefield 6 Season 2

Яку нову зброю та гаджети пропонує Battlefield 6 Season 2? Арсенал поповнився трьома новими одиницями зброї. Штурмова гвинтівка VCR-2 із високою скорострільністю найкраще проявляє себе на ближніх і середніх дистанціях. Натомість GRT-CPS — напівавтоматична марксменська гвинтівка з містким магазином і високою пробивною здатністю, розрахована на тактичний стиль гри.

Третя новинка — легкий кулемет M121 A2 . Хоча він потребує більше часу на перезаряджання, зате забезпечує чудову точність під час стрільби від стегна та зберігає хорошу мобільність. Саме ця зброя може стати новою метою сезону.

Спробуй нову зброю та гаджети! © EA

Щодо гаджетів, інженери отримали пускову установку 9K38 IGLA з активною системою наведення для боротьби з авіацією. Клас «Розвідник» отримав систему HTI-MK2 , яка здатна виявляти ворожі пристрої та перехоплювати ракети, що робить її незамінною при штурмі добре захищених об'єктів.

05 Battlefield 6 Season 2: вердикт та перспективи

Після приголомшливого старту як найпродаванішої гри 2025 року у США Battlefield 6 останнім часом зіткнулася зі зменшенням кількості гравців. Season 2 відкриває новий етап, який має продемонструвати, наскільки серйозно EA налаштована підтримувати цю багатокористувацьку гру.

Оновлення формує міцну основу завдяки новому контенту: картам, ігровим механікам, зброї та гаджетам. Чи вистачить Season 2, щоб відродити інтерес аудиторії, покаже час. Проте якість і кількість контенту вселяють оптимізм.

Новинки Battlefield 6 Season 2 © EA

Фаза 1 (Extreme Measures) стане лише початком і триватиме місяць — з 17 лютого до 17 березня. Після цього розпочнеться Фаза 2 під назвою Nightfall , яка зробить геймплей значно похмурішим і напруженішим.

Друга фаза отримала назву Nightfall © EA

У ній Battlefield 6 занурюється в атмосферу темряви та пропонує новий формат тактичного геймплею. Карта Hagental Base, створена винятково для піхотних боїв, натхненна легендарними локаціями Metro та Locker з Battlefield 3, тож безперечно сподобається шанувальникам ближнього бою. Крім того, з'являться нові види зброї, спорядження та доповнення до режиму королівської битви REDSEC.

Фаза 3: Hunter/Prey © EA

Фаза Період Фаза 1: Extreme Measures 17 лютого — 17 березня Фаза 2: Nightfall 17 березня — 14 квітня Фаза 3: Hunter/Prey 14 квітня

14 квітня стартує завершальна частина сезону — фаза Hunter/Prey . Вона представить новий режим Operation Augur, натхненний «Операціями» з Battlefield 1. Режим об'єднає дві нові карти сезону в єдиний цілісний формат: події розпочинатимуться на мапі Contaminated, а згодом бої переміщуватимуться на Hagental Base. Такий підхід має всі шанси стати довгоочікуваним хітом для прихильників Battlefield 6.

Про автора Філ Бріел Філ — колишній професійний кіберспортсмен, який змагався у Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty та FIFA на ПК і консолях. В останні роки він також набув великого досвіду в галузі технологій та ігрових периферійних пристроїв. Він пише про геймінг з 1990-х років.