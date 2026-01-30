Іноді простого переходу з пункту А в пункт Б у межах одного рівня вже недостатньо. За останні роки геймдев подарував нам живі й захопливі ігрові світи, сповнені деталей і прихованих секретів. Найкращі open-world ігри дають змогу зануритися у фантастичний вимір, де цікавість винагороджується в кожному, навіть найвіддаленішому куточку. Втім, більше — не завжди краще. Порожній і млявий світ швидко псує враження від гри, тоді як продуманий і насичений здатен затягнути тебе на сотні годин.

Сьогодні такий підхід — невіддільна частина геймінг-ландшафту, і здається, що кожна гра, яка себе поважає, має пропонувати простір для вільного дослідження. Втім, приклад останньої God of War доводить: створити унікальне оточення можна й без повноцінного відкритого світу. Та годі балачок — ось вони, 10 найкращих ігор з відкритим світом усіх часів!

01 The Crew Motorfest

Весь острів Оаху відкритий для досліджень © Ubisoft

Випущена у вересні 2023 року гоночна гра з відкритим світом The Crew Motorfest дає змогу вільно досліджувати мальовничі острови Гаваїв.

При цьому тайтл вражає не лише ефектним оточенням, а й велетенським автопарком із 600 транспортних засобів. Серед них є навіть човни та літаки, що робить Motorfest однією з найкращих і найрізноманітніших гонок всіх часів.

Як створювалася гра? Наш серіал « Рівні » відкриває завісу над процесом розробки відеоігор. Команда Ubisoft ділиться історією створення The Crew Motorfest.

15 хв Історія створення The Crew Motorfest Зазирни за лаштунки створення нової гри від студії Ubisoft — The Crew Motorfest.

02 Elden Ring

Саме відкритий світ робить Elden Ring такою самобутньою © Bandai Namco

У 2022 році студія FromSoftware вдихнула нове життя в жанр soulslike , випустивши Elden Ring . Гра зберегла притаманну жанру складність, але водночас стала значно доступнішою для новачків.

Elden Ring пропонує повністю відкритий світ, який можна досліджувати у власному темпі. Без квестових маркерів і нав’язливих колекційних завдань гра забезпечує неймовірно органічне відчуття мандрівки. Тож не дивно, що вона здобула безліч нагород.

03 Red Dead Redemption 2

Гра з відкритим світом, яку варто спробувати кожному: RDR2 © Rockstar Games

У 2018 році Red Dead Redemption 2 здійснила справжню революцію в жанрі ігор із відкритим світом. Замість наслідування звичних схем і пропонування повторюваних завдань, притаманних багатьом іншим тайтлам, цей вестерн-епос робить ставку на реалістичний підхід. Гра не просто виводить на екран величезний простір, а й змушує його здаватися по-справжньому жвавим.

NPC живуть власним життям, а тварини існують у межах цілісної екосистеми — саме тому ігровий світ постає справжнім головним героєм. Порівняно з легендарним попередником Дикий Захід став значно різноманітнішим: поряд із запиленими преріями (які тут теж є) гравці досліджують розлогі засніжені гори, мальовничі болота та насичені міста. Це справжній новий еталон для ігор із відкритим світом.

56 хв Музика гри Red Dead Redemption 2 Оціни це переосмислення саундтреку Red Dead Redemption 2 — живий аудіовізуальний перформанс.

04 Assassin’s Creed: Valhalla

Атмосферний ігровий світ не перестає захоплювати © Ubisoft

Серія Assassin’s Creed з часом перетворилася на справжню екшн-RPG. Valhalla підкуповує своїм різноманітним та реалістичним відкритим світом, який максимально точно передає атмосферу й повсякденне життя епохи вікінгів. Це велетенський і жвавий ігровий простір, де можна легко «пропасти» на сотні годин, щоразу знаходячи для себе нові відкриття.

05 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Коли у 2020 році вийшла науково-фантастична екшн-гра Cyberpunk 2077 , вона перебувала в катастрофічному технічному стані. Втім, команда розробників досить швидко відреагувала на критику й поступово перетворила проєкт на захопливу та якісну пригоду, що вражає як технічним виконанням, так і ігровими механіками.

Cyberpunk 2077 — це рольова гра у відкритому світі антиутопічного мегаполіса Найт-Сіті. Це жорстоке місто, одержиме владою, розкошами та кібермодифікаціями. Завдяки технологіям трасування променів та реалістичному освітленню, гра створює неймовірно атмосферну картинку.

Ти граєш за найманця V, налаштовуючи його ключові параметри: тіло, рефлекси та холоднокровність. Вибір життєвого шляху — Кочівник, Дитина вулиць чи Корпорат — відкриває доступ до унікальних діалогів та завдань. Свобода дій, продумані системи та деталізований світ роблять Cyberpunk 2077 однією з найзнаковіших ігор сучасності.

06 Ghost of Yotei

Ghost of Yotei © Sony Interactive Entertainment

Восени 2025 року студія Sucker Punch випустила Ghost of Yotei — продовження популярної самурайської пригоди Ghost of Tsushima. Навряд чи хтось очікував, що розробникам удасться створити настільки потужну й виразну віху в історії ігор з відкритим світом.

Події Ghost of Yotei розгортаються через 300 років після Ghost of Tsushima в провінції Едзо та зосереджуються на історії ронінки Ацу, яка в дитинстві втратила сім’ю від рук Yotei Six. Її безжальне переслідування ворогів оголює темний і руйнівний бік помсти. На відміну від схожих проєктів на кшталт Assassin’s Creed Shadows , гра робить акцент на людських мотивах антагоністів, досягаючи наративної глибини, притаманної лише поодиноким іграм з відкритим світом.

Світ довкола гори Йотей створено для спонтанних пригод: винагороди на кшталт цілющих джерел, карт для талісманів чи нових кімоно природно спонукають до дослідження. Перехожі охоче діляться підказками щодо побічних занять — від полювання за головами до бамбукових випробувань. Водночас подекуди цей підхід здається надто керованим, нагадуючи тематичний парк із повторюваними діалогами та золотими птахами в ролі навігаторів.

07 The Witcher 3

Світ RPG-хіта The Witcher 3 роздирає війна. Кровожерливі монстри в полях і підступні люди в містах виснажують відьмака Ґеральта до краю. Грі вдалося у власний, упізнаваний спосіб створити настільки переконливий і атмосферний світ середньовічного фентезі, що він фактично не має рівних.

Візуальна різноманітність у поєднанні з винятковою деталізацією формує унікальний досвід: попри фентезійний сетинг, «Відьмак» постійно відчувається напрочуд автентично. Чи ти зазирнув у таверну на партію у Гвинт, чи допомагаєш селянам упоратися з черговим привидом, чи просто берешся відкривати всі «знаки питання» на велетенській мапі — третя пригода Ґеральта невідпорно затягує й упевнено розширює межі для майбутніх open-world проєктів.

08 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Завдяки Ультраруці можна робити шалені речі в Tears of the Kingdom © Nintendo

Після того як The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала справжнім проривом для Nintendo, Tears of the Kingdom логічно розвинула її ідеї, запропонувавши нову масштабну пригоду.

Звісно, Лінк, Зельда, Ґанондорф та компанія підготували для свіжої частини цілу низку нововведень. Завдяки летючим островам відкритий світ став ще просторішим і багатшим на дослідження. До того ж гра отримала чимало нових механік, зокрема можливість крафтити автівки чи літаки з деталей Зонаї, повернення класичних храмів та багато іншого.

У цьому відео спідраннер Девід 'GrandPOOBear' Хант проходить гру повністю:

09 The Elder Scrolls 5: Skyrim

Якщо ти не знайомий зі Skyrim, то багато чого втрачаєш © Hersteller

Серією The Elder Scrolls Bethesda вже багато років доводять, що є справжніми піонерами у створенні атмосферних і правдоподібних відкритих світів. Після Morrowind та Oblivion саме Skyrim , п’ята частина серії, без перебільшення став найсильнішим фентезійним світом американської студії. Навіть через роки після першого кроку на ці засніжені землі магія пригод Довакіна не втрачає своєї сили.

Одна з ключових особливостей Skyrim (окрім очевидного масштабу) полягає в тому, що світ не обертається виключно навколо гравця. Під час мандрів засніженими пагорбами чи зеленими луками можна випадково стати свідком сутички банди розбійників із велетнем або побачити, як могутній дракон за лічені миті стирає з лиця землі мирне селище.

До того ж Skyrim — еталон живого світу: навіть рухаючись лише основною сюжетною лінією, дорогою натрапляєш на безліч яскравих деталей, побічних квестів і прихованих секретів, від яких перехоплює подих. І це ще не згадуючи похмурі руїни двемерів.

10 GTA V

Перегони в GTA V © Rockstar

Жоден список найкращих ігор з відкритим світом не обходиться без GTA V . З кожною новою частиною Rockstar Games вдається зробити ще один крок вперед.

Лос-Сантос — ідеальний ігровий майданчик. Чи захочеш ти промчати вулицями міста, підкорити гору Чіліад, стрибнути з парашутом або просто влаштувати хаос у стилі Тревора — перелічити всі можливості GTA V майже неможливо. У цьому величезному й неймовірно деталізованому відкритому світі можна робити буквально все, що заманеться.

Будьмо чесними: хто жодного разу не сідав за кермо в GTA й не намагався сумлінно дотримуватися всіх правил дорожнього руху? У відкритому світі Rockstar навіть це приносить задоволення. І ніби цього замало, GTA Online пропонує унікальний мультиплеєр — досліджувати світ разом з іншими гравцями ще веселіше! Ми лише схиляємо голову перед цим неймовірним всесвітом і з нетерпінням чекаємо, чим розробники зможуть перевершити його в GTA 6 .

Коли граєш — краще мати під рукою Red Bull © Red Bull