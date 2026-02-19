Огляд RIDE 6: мотосимулятор у стилі Forza Horizon

Серія RIDE від розробників, відомих якісними гонками, завжди прагнула передати справжню магію керування мотоциклом. Після вдалої п’ятої частини шоста обирає новий напрям: гра намагається знайти баланс між реалізмом і доступністю, отримавши відчутний вплив Forza Horizon.

01 RIDE 6: між реалізмом та доступністю

RIDE 6 стала важливою віхою для серії. Після років поступових змін італійська студія представила проєкт, орієнтований не лише на досвідчених геймерів, а й на новачків. Це особливо важливо, адже мотогонки традиційно вважають складнішими за автосимулятори.

RIDE 6 зацікавить як новачків, так і профі © Milestone

Головним нововведенням стали дві різні моделі керування . Аркадний режим робить гру значно доступнішою: можна пізніше гальмувати перед поворотами, не боячись одразу втратити контроль, а мотоцикл залишається стабільним навіть під час екстремальних нахилів. Поведінка байка поблажлива до помилок, що знижує поріг входження. Для початківців також передбачене розширене навчання.

Натомість режим Pro розрахований на прихильників максимальної реалістичності. Тут потрібно активно зміщувати вагу тіла, точно працювати з гальмами й ідеально проходити апекси. Керування стає вимогливішим, а відчуття швидкості — гострішим. Саме на чистій траєкторії RIDE 6 демонструє весь свій потенціал.

02 Ride Fest: слідами Forza Horizon

Новий підхід простежується й у кар’єрному режимі Ride Fest . Ті, хто відчує тут атмосферу Forza Horizon, матимуть рацію: замість суворого лінійного прогресу гравець сам обирає, в яких змаганнях брати участь. Це можуть бути кільцеві перегони, заїзди бездоріжжям, короткі випробування або повноцінні чемпіонати.

Ride Fest слугує режимом кар'єри © Milestone

Кар’єра поділена на сегменти, кожен із яких присвячений певному класу мотоциклів чи техніці їзди. Наприклад, у категорії ендуро спочатку доступні три події — дві гонки та дуель. Після завершення частини випробувань відкриваються нові, що підтримує відчуття прогресу.

Концепція нагадує фестивальний формат Forza Horizon 5, але без відкритого світу, наскрізного сюжету чи тісного зв’язку між подіями. Ідея масштабного мотофестивалю виглядає перспективною, однак реалізована доволі стримано. Попри це, Ride Fest додає різноманітності до традиційно витриманого режиму кар’єри в гоночних іграх.

Ride Fest — це ковток свіжого повітря. Щоправда, без відкритого світу © Milestone

03 Перегони бездоріжжям: режим ендуро в RIDE 6

RIDE 6 пропонує додаткову геймплейну різноманітність за межами асфальтованих трас. Уперше в історії серії поряд із класичними дорожніми байками з’явилися й ендуро-мотоцикли . Теоретично це додає драйву, проте траси для ендуро виглядають менш винахідливими, ніж реальні треки на кшталт Red Bull Ring, Нюрбургринга чи Алгарве.

Більшість офроуд-локацій здаються надто рівними й позбавленими складного рельєфу, що не повністю відповідає духу ендуро. Для порівняння, Red Bull Erzbergrodeo демонструє, наскільки екстремальним може бути цей спорт. У RIDE 6 бездоріжжю бракує глибини та виклику. Крім того, штрафи за виїзд за межі траси в настільки вільній дисципліні виглядають суперечливо.

Нарешті є перегони бездоріжжям © Milestone

До того ж за поведінкою та керованістю dirt-байки майже не відрізняються від шосейних моделей. Хотілося б більшої різноманітності, щоб виразніше передати специфіку цього виду спорту. Окрім трохи нервовішої реакції заднього колеса, суттєвої різниці в геймплеї майже не відчувається.

04 Велика варіативність

RIDE 6 точно не можна дорікнути браком контенту. Масштаб гри справді вражає й легко здатен утримати біля екрана на десятки годин. Уже на релізі доступно понад 280 мотоциклів (а разом із DLC — більш як 340), що робить цю частину наймасштабнішою в історії серії за кількістю техніки. Вибір охоплює все — від спортбайків і мопедів до ендуро, мотардів і навіть багерів, які з’явилися вперше. Повний перелік доступних байків і трас .

Величезний вибір: у грі представлено понад 280 мотоциклів © Milestone

У грі представлені класичні Honda та Kawasaki 80-х років, екзотичні моделі на кшталт Vyrus 986 M2, Aprilia Tuareg 660 для ендуро-заїздів, а також новітній KTM 690 SMC R 2026 року. Усі байки детально опрацьовані та доступні для придбання як у салоні нової техніки, так і на ринку вживаних мотоциклів. Крім того, передбачено глибоку кастомізацію.

Не менш переконливо виглядає й добірка трас. Загалом доступно 45 маршрутів — як добре відомі реальні автодроми, так і кілька вигаданих локацій на кшталт Kanto Temples. Саме на них розробники дали волю фантазії, наповнивши оточення значно більшою кількістю деталей поза межами асфальту, ніж на ліцензованих трасах.

05 У дуелі з легендами

Цікавою фішкою RIDE 6 є серії змагань із 10 легендами мотоспорту . Кейсі Стоунер, Томас Шарейр, Ян Хатчінсон, Гай Мартін та Скайлер Хаус — усі вони досягли значних успіхів у своїх дисциплінах. У RIDE 6 ти зійдешся з ними в прямому поєдинку.

Щоб дістатися фінального заїзду, потрібно виконати низку завдань. Перемога приносить екіпіровку та мотоцикл відповідного спортсмена. Ці випробування складні й стають справжнім викликом навіть для досвідчених гравців.

06 Технічний апгрейд

RIDE 5 уже була доволі вдалою грою в жанрі мотоперегонів, але шоста частина стала ще кращою з погляду графіки та звукового супроводу. Перехід на рушій Unreal Engine 5 відчутний одразу.

Особливо вражають освітлення, відображення та загальна атмосфера, які додають грі неабиякої реалістичності. Коли сонце повільно заходить над Нюрбургрингом, це виглядає справді ефектно.

RIDE 6 — це технічна насолода © Milestone

У поєднанні з яскравою постановкою нічних та дощових перегонів, динамічними погодними ефектами та зміною дня і ночі створюється ідеальне тло для напружених заїздів. Звуковий супровід також сприяє формуванню захопливої атмосфери. Потужний гуркіт двигунів, агресивні звукові ефекти та приємний саундтрек не залишають байдужими.

Після шести частин серія RIDE нарешті набула цілісності. RIDE 6 не позбавлена недоліків, але це помітний крок уперед. Гра однозначно заслуговує на увагу всіх шанувальників мотоциклів, які прагнуть відчути швидкість у віртуальному просторі — і не лише на асфальті.