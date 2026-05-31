8 найкращих місій в історії Grand Theft Auto

Події серії Grand Theft Auto відбуваються у вигаданих американських містах, занурених у світ злочинності. Ця франшиза давно стала справжнім кошмаром для батьків і водночас здійсненням мрії для геймерів. Майже кожен хоча б раз грав у GTA — особливо враховуючи, що перша частина вийшла ще 1997 року. А якщо ти грав, то, найімовірніше, досі пам'ятаєш місію чи навіть цілу гру, що посідає особливе місце у твоєму серці.

Оскільки вихід GTA VI очікується вже найближчим часом, зараз чудова нагода згадати найяскравіші сюжетні місії попередніх частин серії. До добірки увійшли лише офіційні релізи — без GTA Online та модів. Нижче, без жодного ранжування, зібрано пригоди, пограбування та шалені перегони, які ми ніколи не забудемо.

01 Лукавий Таннер — GTA III

GTA III стала першою тривимірною грою в історії франшизи © Rockstar Games

У 35-й місії, яку дає Якудза, тобі доведеться наздогнати свого приятеля Таннера й прикінчити його. Чому? Він виявився копом під прикриттям — базове табу у кримінальному світі Ліберті-Сіті. Це чудова місія, адже ставки відносно низькі, а розв'язка вельми приємна. Ти переслідуватимеш Таннера вулицями міста, що стало одним із перших наочних прикладів того, наскільки захопливими можуть бути автомобільні погоні в GTA. І коли ти нарешті затиснеш його, на Таннера чекатиме брудний фінал. Мудра порада: обов'язково виконай це завдання до пізнішої місії «Велике викрадення літака», інакше воно зникне назавжди, і ти не зможеш досягти омріяних 100 відсотків проходження.

02 Кінець лінії — GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas подарувала кілька найкращих моментів серії © Rockstar Games

У видовищному фіналі GTA: San Andreas ти штурмуєш справжню наркофортецю Біг Смоука (ми ж попереджали, що в це краще не грати в надто пристойній компанії). Пробившись крізь натовпи озброєних бандитів до крекового пентхауса та поквитавшись із колишнім другом, ти стикаєшся з офіцером Тенпенні, якого блискуче озвучив Семюел Л. Джексон. Він носить значок копа, але на цьому його зв'язок із законом закінчується. Звісно, Тенпенні не збирається відповідати за свої злочини без бою. Так починається шалена погоня через усе місто: він тікає на викраденій пожежній машині, а твій брат Світ висить на її боці, ризикуючи щомиті зірватися вниз. Тобі доведеться не лише наздогнати втікача, а й урятувати Світа, одночасно стежачи, щоб Тенпенні цього разу не вислизнув від правосуддя.

03 Тримай друзів поруч — GTA: Vice City

Багато хто вважає GTA: Vice City найкращим тайтлом у серії © Rockstar Games

У фінальній місії GTA: Vice City — гри, яку багато фанатів досі вважають однією з найкращих у серії, — Томмі Версетті йде ва-банк у дусі «Обличчя зі шрамом». Заблокувавшись у своєму розкішному маєтку, він готується дати останній бій усім, хто наважиться зазіхнути на його імперію. І, звісно ж, знайомить непроханих гостей зі своїм «маленьким другом». Далі починається справжня війна. До особняка хвиля за хвилею прориваються вороги, колишні союзники та дрібні шістки, а ти змушений відбивати атаки з усіх боків. Попри достаток зброї, бронежилетів і аптечок, пройти цю місію зовсім не так легко, як може здатися. Ситуацію ускладнює ще й зрада Ленса Венса — твого найближчого напарника, який у вирішальний момент переходить на бік ворога.

04 Трилиста конюшина — GTA IV

Ніко з GTA IV був загадковим антигероєм © Rockstar Games

Місія з пограбуванням банку в GTA IV залишається культовою навіть через 18 років після виходу гри. Разом з ірландськими братами Макрірі ти береш участь у зухвалому нальоті на банк, виконуючи роль і водія, і стрільця. Звісно, усе швидко виходить з-під контролю. Попереду на тебе чекає грандіозна перестрілка в Чайнатауні — одна з найвидовищніших сцен у грі. Ця місія стає важливим етапом у житті Ніко, відкриваючи йому шлях до вищих кіл кримінального світу. А ще під час нападу відбувається твіст, який краще не розкривати тим, хто ще не проходив гру. Бонус для знавців лору: саме це пограбування можна побачити у катсцені на початку доповнення The Ballad of Gay Tony. Там з'ясовується, що Луїс Лопес — головний герой доповнення — увесь цей час переховувався в одному з кутків банку.

05 Випадіння — The Ballad of Gay Tony

Луїс Лопес несподівано з'являється у The Ballad of Gay Tony © Rockstar Games

Випущена як сюжетне доповнення до GTA 4, The Ballad of Gay Tony давно здобула статус самодостатньої культової гри. І місія «Випадіння» чудово пояснює чому. На перший погляд завдання здається банальним: потрібно ліквідувати ворога. Нічого нового — у GTA ти робив це вже сотні разів. Але цього разу все відбувається значно ефектніше. Спочатку ти летиш над містом на гелікоптері, а потім стрибаєш із парашутом просто на дах будівлі, де переховується ціль. Після приземлення доведеться пробиватися поверх за поверхом крізь озброєних охоронців, поступово наближаючись до своєї жертви. Усе це нагадує сцену з фільму про Джеймса Бонда. А найкраще — втеча після виконання завдання. Замість того щоб скористатися сходами чи ліфтом, ти вистрибуєш із вікна з парашутом і приземляєшся просто в автомобіль, що мчить вулицями міста. Якщо це не кінематографічний фінал, то що тоді?

06 Пограбування казино «Калігула» — GTA San Andreas

Сі-Джей — головний герой GTA San Andreas © Rockstar Games

В іграх GTA завжди вистачає занять, тож деякі з найкращих місій легко пропустити. Саме така доля спіткала «Пограбування казино "Калігула"» в GTA: San Andreas — необов'язкову сюжетну місію для Тріад, яка не потрібна для проходження основної історії. Завдання відкривається після того, як ти дістанешся казино «Чотири дракони» в Лас-Вентурасі. Перед самим пограбуванням доведеться виконати цілу серію підготовчих операцій: викрасти поліцейські мотоцикли, дістати необхідне спорядження та навіть спокусити працівницю казино. Така тривала підготовка поступово нагнітає напругу й змушує з нетерпінням чекати моменту, коли всі елементи плану нарешті складуться докупи. На відміну від багатьох інших пограбувань у серії, які зрештою перетворюються на масштабні перестрілки, тут основний акцент зроблено на скритності. До того ж це одне з найприбутковіших завдань у грі: за успішне пограбування ти отримаєш 100 000 доларів — суму, яка суттєво поповнить рахунок навіть наприкінці проходження.

07 Безбілетник — GTA San Andreas

GTA San Andreas підняла планку для серії © Rockstar Games

Хочеш промчати крізь натовпи озброєних пістолетами-кулеметами поганців, ухиляючись від вантажів, що падають, переслідуючи справжній літак на злітно-посадковій смузі? Авжеж, хочеш! Хочеш стрибнути з мотоцикла в літак, коли той злітає? Хочеш прорватися до передньої частини літака, закласти бомбу, а потім стрибнути з парашутом у безпечне місце? Так, так і ще раз так. Чому більше місій у відеоіграх не можуть бути такими? Відповідь проста: жодній із них не вистачає сміливості або того дивакуватого гумору, яким славиться GTA.

08 Пограбування ювелірної крамниці — GTA V

У GTA V ти можеш перемикатися між трьома персонажами © Rockstar Games

Минуло вже 13 років від виходу Grand Theft Auto V, і хоча GTA Online отримала величезну кількість додаткового контенту, сюжетна кампанія GTA V досі варта повторного проходження. Принаймні окремі її місії. Вигаданий Лос-Сантос, значною мірою натхненний Лос-Анджелесом, сповнений упізнаваних локацій. Зокрема, місія з пограбуванням елітного ювелірного магазину явно відсилає до Родео-драйву та бульвару Вілшир. Саме такі деталі роблять світ гри живим і переконливим. Та справжньою класикою цю місію робить свобода вибору: діяти тихо й непомітно чи влаштувати зухвалий штурм зі зброєю в руках. Вона вдало поєднує атмосферність, гумор і напругу, а фінальна втеча на мотоциклах крізь щільний потік машин із поліцією на хвості давно стала культовою сценою для фанатів серії. Стильна, динамічна й ретельно поставлена, ця місія дарує відчуття, ніби ти опинився у відеоігровій версії легендарної кримінальної драми «Сутичка».