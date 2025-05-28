Хочу стримити ігри. З чого почати і яке залізо потрібне?

Сьогодні усі хочуть стати стримерами. Та у багатьох це бажання зникає вже після перших спроб. Що найважливіше мати на старті?
Існує поширена думка: на початку не потрібно мати всього. Наскільки крута у тебе техніка, наскільки кришталевий звук та круто поставлене світло — усе це класно, але воно не допоможе, якщо ти просто не цікавий людям. У першу чергу треба думати над наповненням: що саме я даю людям? Що їм потрібно? Які в них є болі? Бо у глядача, так само як і в іншого споживача, наприклад, товарів для дому або їжі, є якийсь біль, котрий ти закриваєш як стример, контент-кріейтор або коментатор і ведучий.
Коли ти розумієш бажання своєї аудиторії, ти підбираєш техніку, але важливо не займатися мареннями, а бути стратегом. Правильно розрахувати свій бюджет, свою техніку і потребу в ній.
Наприклад, нещодавно я оновив ПК, який дуже довго не змінював. З 2020 року я користувався ПК на базі AMD Ryzen 9 3950X, з материнкою MSI Tomohawk MAX, 16 Гб оперативки, і відеокартою 2080 Ti. Для того щоб стримити найновіші проєкти, цього вже було недостатньо. Але для того щоб знімати вебкою, робити шоу і стримити Counter-Strike, вистачало з головою. Коли я оновився, мені стало комфортніше, я дав трохи кращу картинку з більшим FPS, але глядачів від цього у мене більше не стало. Глядачів стає більше, коли є комбінація «хороша картинка + цікавий контент».
Відчуття спільноти дуже важливе. Саме в колаборації з кимось, хто поділяє твоє хобі чи роботу, народжується щось круте
Що є мастом на першому етапі, а що можна лишити на потім?
Бажано поставити ПК під свої задачі, подивитись, чим ти будеш займатися регулярно: що будеш стримити постійно, у що будеш грати, й оцінити свої задачі. Тоді можна зібрати свій сетап і вирішити, наскільки для твоїх задач важливе те чи інше обладнання. Якщо критично важливе, то варто заробити на це окремо, і тоді вже починати. Потрібно, щоб усе працювало хай не ідеально, але комфортно — зазвичай цього достатньо для старту.
Стосовно світла. При обмеженому бюджеті можна просто подивитися YouTube канали з порадами, як з домашнього світла зробити кращі варіанти за допомогою недорогих фільтрів, як направити світло на стіну навпроти, щоб вона давала м'яке розсіяне освітлення тощо. Звичайно, це лише тимчасові компромісні рішення, але для старту їх вистачить. Не варто впадати в крайнощі, краще робити це поступово, все прийде з часом.
Головне на початку — щоб стрим не лагав і був якісний звук. Крім того, важлива постійність і цікавість контенту для аудиторії.
Де шукати свою спільноту, і наскільки загалом відчуття спільноти важливе у тому, що ти робиш?
Дуже важливе. Безумовно, самостійно проходити свій шлях класно, і це має свої плюси. Але коли ти в спільноті й поруч із людьми, котрі орієнтуються в темі, вони можуть тобі підкинути ідею або показати ситуацію під таким кутом, якого ти сам не побачиш. Саме в колаборації з кимось, хто поділяє твоє хобі чи роботу, народжується щось круте.
Якщо ми говоримо про кіберспорт, ігрову та гік-культуру, то я, наприклад, ходжу на Fancon. Існують й інші події. Наприклад, Logitech у співпраці з Navi організовували в їхньому офісі перегляди матчів. Або самі влаштовували окремі події, на котрі ти міг приїхати, подивитися девайси, познайомитися з підприємцями, іншими геймерами, людьми, які можуть дати тобі більше інформації.
(До речі, зараз в рамках Logitech G PLAY DAYS геймінг-спільнота залучена до ряду активностей, таких як розіграші девайсів, великі знижки, турніри та автографсесії з професійними кіберспортсменами. Один з турнірів з гравцями Passion.ua відбудеться 2 червня в Кіберспортивному класі Logitech G на базі Кафедри кіберспорту в Інституті фізкультури у Києві, — прим.ред.).
Якщо ти не інтроверт, то на таких подіях можна дізнатися тренди, якими люди насправді горять — не у своїй голові копирсатися, а побачити в реальності. Якщо ти стример, то дізнаєшся, що вони дивляться, що зараз модно, можеш побачитися зі своїми глядачами, провести з ними час, а це дуже цінно. Fancon для мене — це справжня відрада для душі. І там є окремий стенд Red Bull, минулого разу пам'ятаю, як сідав там, їздив на боліді: і візуально красивий концепт, і цікавий змістовно.
Якщо ти все ж таки інтроверт, можна робити це в різних пабліках, спілкуватися в коментарях, на стрими ходити. І хоча в коментарях буває багато токсичних людей, то, мабуть, у чаті Twitch або на YouTube каналах твоїх улюблених блогерів і стримерів точно знайдеться хтось, з ким ти познайомишся. Дай цьому час, не квап події.
Наскільки відрізняється сетап стримера та кіберспортсмена?
Треба розуміти, що бувають різні стримери. Бувають ті, хто грає професійно й паралельно стримить. Інші — ніколи не займалися кіберспортом і просто грають для задоволення; це просто казуали, їм не так важливо, на якому обладнанні грати. Є окремий тип гравців — естети, які цінують красиву витончену техніку. Можливо, у них немає професійного досвіду, зате вони мають ресурси й бажання бачити й показувати естетику. Також вони цінують певні фішки, котрі пропонує їм виробник. Наприклад, мишею Logitech я користувався ще в ті часи, коли грав професійно в один із MMO-проєктів. Це було давно і неправда, як то кажуть, але я провів там вісім років. Тоді я грав мишею, де було багато бічних клавіш, які можна налаштувати під себе. А ще вона приємно важка, велика, виглядає дорого; я досі нею користуюсь, коли граю в якісь RPG-проєкти, де багато кнопок.
Отже, найголовніше — підбирати залізо під свої потреби. Існують стримери, котрим дуже треба, щоб сетап був найкращим та найновішим, а є ті, кому ні.
Як обрати техніку для себе?
Вибір великий, і головне брати те, що до душі. Краще все тестити самостійно. Наприклад, я грав на миші Superlight дуже довго, потім взяв звичайну версію цієї ж миші, не полегшену. І зрозумів, що вона мені краще підходить, бо я не люблю занадто легкі миші. Тобі подобається за формою і за призначенням щось, що не подобається тіммейту, другу чи людині з інтернету? Яка різниця? Головне, щоб тобі подобалося.
Якщо ти професійно граєш, обирай те, що дійсно покращує твій скіл і дає відчутні результати. Якщо, наприклад, ти пограв місяць і бачиш різницю в статистиці після матчу, користуйся цими девайсами. Так буде правильніше.
Чи залежить потрібне залізо від жанру ігор, які ти хочеш стримити?
Безумовно, залежить. Якщо це, скажімо, ПК і ти стримиш Counter-Strike, то у тебе не буде потреби збирати найкращі ПК у світі. Так, після оновлення на рушій CS2 гра стала, звісно, вимогливішою, ніж CS:GO. Але ти почуватимешся комфортно і на середньому ПК на ринку.
Але якщо ти стримиш нові проєкти, як-от Stalker, що виходив нещодавно, або якісь RPG проєкти з відкритим світом, то там, безумовно, потрібно буде напружитися більше. У цих жанрах постійно зростає якість продукту, який видають розробники ігор. Відповідно, зростають і вимоги ПК.
З аксесуарами — те ж саме, як і у моєму прикладі з ММО вище. В ММО миша з купою кнопок зручна. Для шутера вона заважка, а всі ці кнопки лише заважатимуть.
Наскільки бренди впливають на якість девайсів?
Існують лідери ринку, яких всі люблять, але ринок постійно розвивається. Якість девайсів справді залежить від бренду: хтось час від часу випереджає інших, а буває, що кілька брендів тримаються на одному рівні.
Інколи один бренд виривається вперед, поки інші відстають, і на якийсь час займає майже монопольну позицію. А завтра цей монополіст вже не надто квапиться слухати аудиторію і насолоджується прибутком, а якийсь андердог дослухається до аудиторії, розуміє їхні запити і біль, і випускає лінійку таких девайсів, які або кращі, або дешевші, або просто закривають потребу споживача.
Добре, коли брендів багато. Тоді є конкуренція, ринок росте, щось новеньке впроваджується,— і всі задоволені.
Загалом, якісна техніка покращує життя. Але важливо пам’ятати: це лише інструмент. А інструмент буде корисним, коли маєш в ньому потребу
Які гаджети та аксесуари особисто тобі спростили життя?
Я дуже сильно хотів відмовитися від провідної миші та гарнітури. Мені пощастило, що Logitech добре відчуває тренди. У них, звісно, є провідні девайси, наприклад, клавіатури, але у випадку з клавіатурою наявність дроту мене не надто бентежила. Але я дуже хотів, щоби мишка не мала кабелю. Сильно спростило життя те, що зараз індустрія переходить на безпровідну техніку.
Потім — нова клавіатура Rapid. Вона нереально швидко відповідає й дуже якісно працює. За тактильними відчуттями перевершила всі очікування. І при цьому, так само як і раніше, відчувається дорогою, якісною технікою — нічого не скрипить, не розвалюється. Навпаки — ти натискаєш і відчуваєш, як щільно вона стоїть на столі, не рухається, не боїшся, що вона тебе підведе.
Ще згадав, до речі, що коли тільки починав стримити у 2018 році, то першим девайсом, який я собі купив, була вебка Logitech C920 з 30 fps. З нею я стримив дуже довго, аж до початку співпраці з Logitech, коли в мене з'явилася їхня флагманська Brio. У неї був кращий кут огляду, краща світлочутливість, краща колірна гамма. Хоча, безумовно, жодна вебка не зрівняється з повноцінною камерою, але все ж вона давала відчутну різницю.
Загалом, якісна техніка покращує життя. Але важливо пам’ятати: це лише інструмент. А інструмент буде корисним, коли маєш в ньому потребу.