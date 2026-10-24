Дієго Понселет про свій рекорд швидкості на скейтборді: «Я був у захваті!»

Дієго Понселет: Мої колеса м'якші й більші, ніж ти можеш подумати, тож я зазвичай перекочуюся через камінці. Натомість падіння здебільшого спричиняють або помилки самого скейтера, або пошкодження дорожнього покриття. Для рекордної спроби вирішальними були обидва. Я знав, що падіння — не варіант.

Щодо техніки, я тренувався на швидкостях понад 100 км/год майже щоразу, коли виходив кататися, щоб звикнути до того, як дошка реагує на високих швидкостях, і водночас багато працював із візуалізацією, щоб у вирішальний день тримати емоції під контролем.

І нарешті, щодо стану дороги: канадський пагорб має багато тріщин і вибоїн, які мені довелося запам'ятати заздалегідь. Я також адаптував свою оптимальну аеродинамічну позицію, щоб якомога краще поглинати ці поштовхи й вібрації.