Дієго Понселет стоїть перед табло, на якому відображено його рекордну швидкість, досягнуту в Квебеку 22 вересня 2026 року.
© Red Bull Content Pool
Скейтбординг

Дієго Понселет про свій рекорд швидкості на скейтборді: «Я був у захваті!»

Іспанець Дієго Понселет розігнав скейтборд до 150 км/год, розсунувши межі швидкісного даунхілу. Він розповідає, що потрібно, щоб утримати контроль, і чому любить, коли його називають божевільним.
Автор Агнес Анебода та Кай Райт
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Частина історії

Дієго Понселет

Дворазовий чемпіон світу зі скейтборд-даунхілу Дієго Понселет установив рекорд швидкості Книги рекордів Гіннеса™ — 151,83 км/год у 2026 році, ставши найшвидшим скейтбордистом у положенні стоячи.

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Для більшості людей рух на швидкості 150 км/год — це те, чого вони ніколи не відчують, навіть в автомобілі. Дієго Понселе досягнув цієї швидкості, стоячи на скейтборді, мчачи вниз гірською дорогою, де між ним і асфальтом не було нічого, крім коліс і його власної здатності втримати контроль.
Цього вересня 27-річний іспанець і дворазовий чемпіон світу з даунхілу взявся за закриту ділянку Route des Éboulements у канадському регіоні Шарлевуа. Він розігнався до 151,83 км/год (94,34 милі/год), ставши найшвидшим скейтбордистом в історії й здобувши новий титул Книги рекордів Гіннеса™.
Дивись, як Дієго Понселет установлює світовий рекорд найвищої швидкості на скейтборді в положенні стоячи.
Це була віха, що визрівала роками, і вона вимагала від Понселета зустрітися віч-на-віч зі швидкістю, про яку він давно мріяв, але ніколи не був певен, що вона можлива.

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«Я ніколи по-справжньому не зізнавався собі, що моєю реальною ціллю було дістатися 150 км/год; я боявся, що це буде неможливо, — сказав він після спроби. — Але я не міг брехати собі. На 146,88 км/год я ще не був задоволений. І лише коли я дістався 151 км/год, я був у цілковитій нестямі від щастя».
Для Понселета, якого швидкість захопила ще з дитинства, це досягнення стало кульмінацією обсесії всього життя. Але розвивати такі швидкості на скейтборді вимагає значно більшого, ніж готовність ризикувати. Це потребує прискіпливої підготовки, надзвичайної точності й витримки рухатися далі, коли навіть найменша помилка може мати серйозні наслідки.
Іспанський скейтбордист Дієго Понселет розслабляється перед спробою встановити світовий рекорд зі швидкісного спуску.

Під час спроби встановити рекорд Понселет увійшов у стан потоку

© Red Bull Content Pool

У цьому ексклюзивному інтерв'ю Понселет розкриває, як він готувався до рекордної спроби, долав тріщини й вибоїни й утримував фокус, коли падіння було не варіантом.

Крихітний камінець міг спричинити серйозне падіння. Чи був якийсь спосіб переконатися, що дорога цілком чиста?

Дієго Понселет: Мої колеса м'якші й більші, ніж ти можеш подумати, тож я зазвичай перекочуюся через камінці. Натомість падіння здебільшого спричиняють або помилки самого скейтера, або пошкодження дорожнього покриття. Для рекордної спроби вирішальними були обидва. Я знав, що падіння — не варіант.

Щодо техніки, я тренувався на швидкостях понад 100 км/год майже щоразу, коли виходив кататися, щоб звикнути до того, як дошка реагує на високих швидкостях, і водночас багато працював із візуалізацією, щоб у вирішальний день тримати емоції під контролем.

І нарешті, щодо стану дороги: канадський пагорб має багато тріщин і вибоїн, які мені довелося запам'ятати заздалегідь. Я також адаптував свою оптимальну аеродинамічну позицію, щоб якомога краще поглинати ці поштовхи й вібрації.

Як ти тренував своє тіло поглинати поштовхи й величезну кількість перевантажень?

Я завжди кажу, що найважливіший чинник — це просто багато кататися, що розвине безліч специфічних для скейту м'язів, потрібних, щоб виступати на повну потужність. Звісно, ходити в зал теж дуже важливо, особливо для запобігання травмам і набору ваги, що важливо в моєму спорті, адже гравітація тягтиме тебе сильніше. До того ж я вважаю, що саме багато тренувань координації відділяють хороших атлетів від видатних, і це завжди було моєю улюбленою частиною тренувальної програми.

Іспанський скейтбордист Дієго Понселет виглядає спокійним перед спробою встановити світовий рекорд зі швидкісного спуску.

Спорядження Понселета були спеціально розроблені для цієї спроби

© Red Bull Content Pool

Quotation
Ми з командою намагалися впроваджувати інновації у всьому, що могло принести нам додаткову десяту
Дієго Понселет

Твої ноги, мабуть, горіли після стількох спроб. Наскільки боляче це було й як ти давав собі раду?

Під час заїзду я перебуваю у стані потоку й зосереджуюся виключно на повітрі, що огортає мене. Адреналін, напевно, теж допомагає. Лише наприкінці я дивуюся: «Як я досі не відчував, наскільки втомилися мої ноги?»

Як ти не даєш своїм колесам розірватися на такій швидкості? Можеш розповісти трохи більше про свій сетап?

Мій сетап для цієї рекордної спроби був доволі складним. Ми з командою намагалися інновувати з голови до ніг в усьому, що могло принести нам зайву десяту. Щодо шолома: моя команда протестувала близько двадцяти різних форм на 3D-моделі моєї позиції в CFD-симуляціях [обчислювальна гідрогазодинаміка], доки ми не знайшли ідеальну форму.

Для костюма ми використали спеціальну аеродинамічну тканину й збудували спойлер, щоб ховати під нього руки. Для взуття — асиметричне взуття на замовлення від Prada Linea Rossa, покликане максимізувати стабільність спереду й мінімізувати опір ззаду, водночас зменшуючи вібрації завдяки технології D3O й знижуючи мою позицію через гладеньку гумову зовнішню підошву.

Prada Linea Rossa також зробили рукавички з шайбою, розробленою спеціально для аеродинаміки, але так, щоб зберегти можливість дрифту, якщо це знадобиться в надзвичайній ситуації. Для коліс Seismic зробили новий прототип уретану, який прибув за день до рекорду й перевершив усе інше. Нарешті, ми збудували для моєї дошки обтічник на замовлення, що радикально зменшив її опір повітрю. Вона майже має вигляд космічного корабля.

Дієго Понселет під час встановлення світового рекорду на трасі «Route des Éboulements» у Квебеку 22 вересня 2026 року.

Дієго Понселет щільно притискається до траси Route des Éboulements

© Red Bull Content Pool

Що сказали твої батьки, коли ти розповів їм про свою рекордну спробу?

На той час вони вже звикли до моїх екстравагантних ідей, тож не думаю, що вони були аж надто здивовані. Я пам'ятаю, як мама запитала мене: «Хіба ти ще не достатньо зробив? Хіба їхати 150 км/год справді необхідно?» Ну, звісно, необхідно!

Що б ти сказав людям, які вважають те, що ти робиш, цілковитим божевіллям?

Дякую! Я завжди любив, коли мене називають божевільним. Ще змалку саме в цьому я знаходив своє власне місце у світі — свою автентичність. Божевілля — це прокладати власний шлях без страху.

Світовий рекорд Дієго Понселе в цифрах:

  • 151,83 км/год — рекордна швидкість Понселета
  • 2,2 км — приблизна довжина Route des Éboulements
  • 18% — максимальний ухил дороги
  • 600 м — довжина крутого прямого відрізка
  • 5 днів — скільки Понселет чекав після свого першого рекордного заїзду на кращі умови
  • 10–14 км/год — попутний вітер під час його заїзду на 151,83 км/год

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Частина історії

Дієго Понселет

Дворазовий чемпіон світу зі скейтборд-даунхілу Дієго Понселет установив рекорд швидкості Книги рекордів Гіннеса™ — 151,83 км/год у 2026 році, ставши найшвидшим скейтбордистом у положенні стоячи.

ІспаніяІспанія
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Скейтбординг