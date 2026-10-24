Дієго Понселет про свій рекорд швидкості на скейтборді: «Я був у захваті!»
Крихітний камінець міг спричинити серйозне падіння. Чи був якийсь спосіб переконатися, що дорога цілком чиста?
Мої колеса м'якші й більші, ніж ти можеш подумати, тож я зазвичай перекочуюся через камінці. Натомість падіння здебільшого спричиняють або помилки самого скейтера, або пошкодження дорожнього покриття. Для рекордної спроби вирішальними були обидва. Я знав, що падіння — не варіант.
Щодо техніки, я тренувався на швидкостях понад 100 км/год майже щоразу, коли виходив кататися, щоб звикнути до того, як дошка реагує на високих швидкостях, і водночас багато працював із візуалізацією, щоб у вирішальний день тримати емоції під контролем.
І нарешті, щодо стану дороги: канадський пагорб має багато тріщин і вибоїн, які мені довелося запам'ятати заздалегідь. Я також адаптував свою оптимальну аеродинамічну позицію, щоб якомога краще поглинати ці поштовхи й вібрації.
Як ти тренував своє тіло поглинати поштовхи й величезну кількість перевантажень?
Я завжди кажу, що найважливіший чинник — це просто багато кататися, що розвине безліч специфічних для скейту м'язів, потрібних, щоб виступати на повну потужність. Звісно, ходити в зал теж дуже важливо, особливо для запобігання травмам і набору ваги, що важливо в моєму спорті, адже гравітація тягтиме тебе сильніше. До того ж я вважаю, що саме багато тренувань координації відділяють хороших атлетів від видатних, і це завжди було моєю улюбленою частиною тренувальної програми.
Ми з командою намагалися впроваджувати інновації у всьому, що могло принести нам додаткову десяту
Твої ноги, мабуть, горіли після стількох спроб. Наскільки боляче це було й як ти давав собі раду?
Під час заїзду я перебуваю у стані потоку й зосереджуюся виключно на повітрі, що огортає мене. Адреналін, напевно, теж допомагає. Лише наприкінці я дивуюся: «Як я досі не відчував, наскільки втомилися мої ноги?»
Як ти не даєш своїм колесам розірватися на такій швидкості? Можеш розповісти трохи більше про свій сетап?
Мій сетап для цієї рекордної спроби був доволі складним. Ми з командою намагалися інновувати з голови до ніг в усьому, що могло принести нам зайву десяту. Щодо шолома: моя команда протестувала близько двадцяти різних форм на 3D-моделі моєї позиції в CFD-симуляціях [обчислювальна гідрогазодинаміка], доки ми не знайшли ідеальну форму.
Для костюма ми використали спеціальну аеродинамічну тканину й збудували спойлер, щоб ховати під нього руки. Для взуття — асиметричне взуття на замовлення від Prada Linea Rossa, покликане максимізувати стабільність спереду й мінімізувати опір ззаду, водночас зменшуючи вібрації завдяки технології D3O й знижуючи мою позицію через гладеньку гумову зовнішню підошву.
Prada Linea Rossa також зробили рукавички з шайбою, розробленою спеціально для аеродинаміки, але так, щоб зберегти можливість дрифту, якщо це знадобиться в надзвичайній ситуації. Для коліс Seismic зробили новий прототип уретану, який прибув за день до рекорду й перевершив усе інше. Нарешті, ми збудували для моєї дошки обтічник на замовлення, що радикально зменшив її опір повітрю. Вона майже має вигляд космічного корабля.
Що сказали твої батьки, коли ти розповів їм про свою рекордну спробу?
На той час вони вже звикли до моїх екстравагантних ідей, тож не думаю, що вони були аж надто здивовані. Я пам'ятаю, як мама запитала мене: «Хіба ти ще не достатньо зробив? Хіба їхати 150 км/год справді необхідно?» Ну, звісно, необхідно!
Що б ти сказав людям, які вважають те, що ти робиш, цілковитим божевіллям?
Дякую! Я завжди любив, коли мене називають божевільним. Ще змалку саме в цьому я знаходив своє власне місце у світі — свою автентичність. Божевілля — це прокладати власний шлях без страху.
Світовий рекорд Дієго Понселе в цифрах:
- 151,83 км/год — рекордна швидкість Понселета
- 2,2 км — приблизна довжина Route des Éboulements
- 18% — максимальний ухил дороги
- 600 м — довжина крутого прямого відрізка
- 5 днів — скільки Понселет чекав після свого першого рекордного заїзду на кращі умови
- 10–14 км/год — попутний вітер під час його заїзду на 151,83 км/год
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