EA FC 26: найкращі налаштування контролера, камери та геймплею

Оскільки у FC 26 з'явилося кілька важливих змін, варто переконатися, що твоя конфігурація налаштована максимально ефективно.

Однією з головних новацій стали оновлені параметри геймплею. EA повністю розділила онлайн та офлайн-режими, тому розуміння цієї різниці допоможе отримати кращий ігровий досвід. Крім того, у тайтлі з'явилося більше опцій доступності, а також знайомі перемикачі рівня майстерності та користувацькі слайдери, які можна налаштувати на власний розсуд.

01 Найкращі налаштування контролера в EA Sports FC 26

Переконайтеся, що налаштування контролера FC 26 виконано правильно. Особисті уподобання можуть мати велике значення, тому переконайтеся, що ви знаєте про деякі з нових функцій цього року.

У вас є чотири стандартні пресети на вибір, доступ до яких можна отримати на вкладці "Налаштування управління". Це класична, альтернативна, двокнопкова та однокнопкова конфігурації.

Adjust the controller settings to your personal preferences © EA Sports

Класична конфігурація - це та, яка буде найбільш звичною для всіх. Ми рекомендуємо саме такі налаштування, оскільки вони є стандартними для гри. Втім, ви можете легко змінити їх на будь-яку іншу конфігурацію на свій розсуд.

Просто перейдіть на вкладку "Налаштування елементів керування" і виберіть потрібну вам стандартну конфігурацію. Звідти ви можете вибрати певні елементи керування, помінявши їх місцями з іншими входами, щоб отримати бажану конфігурацію контролера.

Однією з ключових змін цього року є те, що з гри було вилучено фініш за таймером. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про його ввімкнення або вимкнення.

02 Найкращі налаштування камери для ігрового процесу FC 26

У FC 26 з'явилося абсолютно нове налаштування камери. Воно називається UT Competitive Camera і доступне лише на стадіонах Ultimate Team. Якщо цей параметр увімкнено, але ви граєте не на стадіоні Ultimate Team, гра за замовчуванням встановить інші налаштування.

The new UT Competitive Camera is only available in Ultimate Team stadiums © EA Sports

Окрім нових налаштувань камери, налаштування верхньої камери для ігрового процесу FC 26 залишилися практично незмінними порівняно з минулорічною версією гри. Телевізійна трансляція залишається фаворитом серед професіоналів, причому багато з них віддають перевагу класичній камері для одиночної гри, а не новому пресету "Тактична".

По правді кажучи, тут немає правильної чи неправильної відповіді. Налаштування камери залежать від ваших особистих уподобань і того, що підходить саме вам.

Ви можете швидко персоналізувати свої налаштування на вкладці налаштувань камери. Це дозволить вам налаштувати все, від висоти і масштабування до швидкості і повороту.

03 Налаштування ігрового процесу FC 26, які варто змінити негайно

Головною зміною в ігровому процесі EA Sports FC 26 в цьому році стала велика різниця між онлайн і офлайн грою. Детальніше про це йдеться на сторінці "Нові можливості FC 26 ", де описані відмінності між змагальним та автентичним ігровим процесом.

Онлайн або змагальний геймплей робить акцент на швидкості реакції. Швидкі гравці відчувають себе вибухонебезпечно, і все орієнтовано на змагальну гру і на те, як ви контролюєте своїх гравців.

Séan Garnier is getting grips with the new EA FC 26 settings © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Порівняйте це з офлайн, або "автентичним", ігровим процесом, який набагато повільніший. Цей геймплей є найбільш реалістичним, буде менше залежати від темпу і буде максимально наближеним до красивої гри, якою ми її знаємо. Якщо повільний темп гри в автентичних налаштуваннях не для вас, ви можете змінити це налаштування навіть в офлайн-режимі, щоб використовувати швидші та динамічніші налаштування Змагання.

Як і раніше, ви можете повністю налаштувати свої ігрові параметри, щоб знайти саме ті, яким ви віддаєте перевагу. За допомогою спеціальних повзунків для керування гравцем і процесором ви можете підібрати ідеальні налаштування.

Налаштування цих параметрів буде застосовано лише до офлайн-режимів гри. Не сподівайтеся, що відрегулювавши ці повзунки, ви побачите, як ваші гравці в онлайні гасають по полю з максимальною швидкістю.

04 Професійні налаштування проти налаштувань за замовчуванням: що використовують найкращі гравці

Використовуйте попередньо встановлений змагальний режим гри. Це залишить більшість ваших налаштувань на тому ж рівні, що й у професіоналів.

Одне з ключових налаштувань, яке слід перевірити ще раз, - це блокування приймача пасу. Переконайтеся, що він встановлений на "Пізній", оскільки це дасть вам можливість до останнього моменту змінити напрямок пасу, що дасть вам найкращі шанси зберегти володіння м'ячем.

Ensure your Pass Receiver Lock is set to Late © EA Sports

Наступним важливим питанням буде просунутий захист, або тактичний захист. Багато професіоналів використовують Tactical Defending, який автоматично вибирає найбільш підходящий тип захисту, але знову ж таки, це особиста справа кожного.

Якщо ви хочете мати більше контролю над введенням, виберіть Advanced Defending, щоб переконатися, що ви бачите потрібний тип снасті з вибраного вами введення.

Переконайтеся, що для автоматичного перемикання вибрано "Повітряні м'ячі" та "Вільні м'ячі". Це гарантує, що ви перемикаєте гравців лише в цей час, а решту часу ви будете вводити вручну.