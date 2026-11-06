Icons — одні з найбажаніших предметів у EA Sports FC 27. Вони вшановують одних із найкращих гравців, які будь-коли виходили на футбольне поле, мають високі рейтинги й зазвичай чудово підходять для посилення твоїх складів. Ось повний список усіх Icons у FC 27: десять нових цього року, ті, що піднялися з Heroes, і ті, що повертаються з FC 26.
І нагадуємо, що зараз в Україні триває Red Bull Wings Cup — міжнародний турнір з EA SPORTS FC™ 27, у якому змагаються гравці майже з 80 країн. 14 листопада у Львові пройде Національний фінал змагання, де визначиться, хто вирушить на Світовий фінал у Маямі.
01
Усі нові Icons у EA Sports FC 27
Цього року в гру додали десять нових Icons. Ось вони:
Крістін Сінклер — ST — рейтинг 91
Крістін Сінклер — найкраща бомбардирка за всю історію жіночого міжнародного футболу. Вона провела понад 300 матчів за збірну Канади, виграла золото Олімпіади 2020 року й завершила кар'єру зі 190 голами за збірну. У клубному футболі вона вигравала чемпіонства MWSL 2013, 2017 і 2022 років у складі «Портленд Торнс».
Еллен Вайт — ST — рейтинг 89
Легенда європейського футболу: Вайт — найкраща бомбардирка в історії жіночої збірної Англії, на її рахунку 52 голи. Вона також двічі вигравала Жіночу суперлігу з «Арсеналом» і по одному разу Кубок Англії з «Арсеналом» та «Манчестер Сіті».
Форміга — CDM — рейтинг 90
Як незмінна гравчиня збірної Бразилії, Форміга здобула срібні медалі Олімпіад 2004 і 2008 років, а також дійшла до фіналу чемпіонату світу 2007-го. Вона провела 234 матчі за Бразилію, тож є однією з гравчинь із найбільшою кількістю матчів за збірну в історії.
Хеге Ріїсе — CM — рейтинг 90
Норвезька півзахисниця була ключовою частиною перемоги своєї збірної на чемпіонаті Європи 1993 року, а також на чемпіонаті світу 1995-го. До завершення кар'єри вона також виграла олімпійське золото 2000 року.
Карл-Гайнц Румменігге — ST — рейтинг 90
Перш ніж стати головою ради директорів «Баварії», Карл-Гайнц Румменігге був великим гравцем клубу. Він виграв два Кубки європейських чемпіонів, два титули Бундесліги й два «Золоті м'ячі». Для своєї збірної він також був смертоносним нападником: виграв Євро 1980 року.
Пепе — CB — рейтинг 89
Легенда «Реала» був частиною знаменитої лінії захисту, що виграла три титули Ліги чемпіонів для іспанського клубу. Попри любов до суперечок на полі, він був феноменальним захисником і виграв Євро з Португалією 2016 року.
Рафаель Варан — CB — рейтинг 90
Ще одна легенда «Реала», французький центральний захисник виграв аж чотири трофеї Ліги чемпіонів. Він був спокійнішою присутністю, ніж його португальський колега, і зрештою перейшов до «Манчестер Юнайтед», щоб принести досвід їхній лінії захисту. За збірну він також виграв чемпіонат світу 2018 року, не пропустивши жодної хвилини.
Серхіо Агуеро — ST — рейтинг 90
Відомий голом на 94-й хвилині в матчі проти «Квінз Парк Рейнджерс», який приніс «Манчестер Сіті» титул Прем'єр-ліги, аргентинець є Icon англійського футболу. Він вигравав численні трофеї з манчестерським клубом, а також Копа Америка зі своєю збірною у 2021 році.
Тобін Гіт — RW — рейтинг 90
Вигравши два трофеї NWSL з «Портленд Тімберз», Гіт, утім, нерозривно пов'язана з виступами за збірну. Як незмінна гравчиня збірної США, вона виграла чемпіонати світу 2015 і 2019 років.
Юкі Нагасато — CAM — рейтинг 89
Нагасато зіграла ключову роль у перемозі Японії над США у фіналі чемпіонату світу 2011 року. На відміну від багатьох інших жіночих Icons, вона грала в різних країнах світу: у Німеччині, Англії, США і навіть Австралії.
02
Підвищення з Hero до Icon
На додачу до 10 абсолютно нових Icons, чотири гравці, які були Heroes у FC 26, підвищені до Icons у FC 27. Ось вони:
- Лусіо — 89 — CB
- Яя Туре — 88 — CM
- Майкон — 88 — RB
- Папен — 89 — ST
Це означає, що Папен більше не є єдиним володарем «Золотого м'яча», який не був Icon у грі.
03
Усі інші Icons у FC 27
Нижче — повний список усіх інших Icons у FC 27. Багатьох гравців підвищили, щоб зробити їх зручнішими у використанні.
Рейтинг 95
- Пеле — CAM / ST
- Дієго Марадона — CAM / ST
Рейтинг 94
- Роналду — ST
- Зінедін Зідан — CAM / CM
Рейтинг 93
- Йохан Кройф — CAM / ST
- Міа Гамм — ST / CAM / RW
- Паоло Мальдіні — CB / LB
- Гарінча — RW / RM
- Франц Беккенбауер — CB / CDM / CM
Рейтинг 92
- Ференц Пушкаш — ST
- Біргіт Прінц — ST
- Андрес Ініеста — CM / CAM / LW
- Боббі Чарльтон — CAM
- Надін Ангерер — GK
- Герд Мюллер — ST
- Златан Ібрагімович — ST
- Джанлуїджі Буффон — GK
Рейтинг 91
- Тьєррі Анрі — ST / LW
- Алекс Морган — ST
- Зіко — CAM / CM
- Хаві — CM / CDM / CAM
- Роберто Баджо — CAM
- Еузебіо — ST
- Карлос Алберто — RB / CB
- Франко Барезі — CB
- Кафу — RB
- Марко ван Бастен — ST
- Хомаре Сава — CM / CAM
- Олівер Кан — GK
- Златан Ібрагімович — ST
- Рууд Гулліт — CAM / CM / ST
Рейтинг 90
- Роберто Карлос — LB
- Деніс Бергкамп — ST / CAM
- Рівалдо — LW / LM / CAM
- Джордж Бест — RW / CAM / LW
- Рауль — ST
- Камій Абілі — CM / CAM
- Каролін Сегер — CM / CDM
- Андреа Пірло — CM / CDM
- Ікер Касільяс — GK
- Айя Міяма — LM / CM / LW
- Лотар Маттеус — CM / CB / CDM
- Боббі Мур — CB
- Джулі Фауді — CM / CDM
- Лотта Шелін — ST / LM / LW
- Алессандро Дель П'єро — CAM / ST
- Тоні Кроос — CM / CDM / CAM
- Луїш Фігу — RW / RM / CAM
- Рівеліно — CAM
- Кенні Далгліш — ST
- Кака — CAM
- Вейн Руні — ST
Рейтинг 89
- Франческо Тотті — ST / CAM
- Стівен Джеррард — CM / CDM
- Марсело — LB
- Філіпп Лам — RB / LB / CDM
- Хав'єр Дзанетті — RB / LB / CM
- Алессандро Неста — CB
- Уго Санчес — ST
- Христо Стоїчков — ST / RW / LW
- Жайрзіньо — RW / RM / ST
- Алан Ширер — ST
- Пітер Шмейхель — GK
- Гері Лінекер — ST
- Еміліо Бутрагеньйо — ST
- Самюель Ето'о — ST
- Фабіо Каннаваро — CB
- Сократес — CAM
- Карлес Пуйоль — CB / RB
- Дідьє Дрогба — ST
- Ерік Кантона — ST
- Келлі Сміт — ST
- Джонс — CB
- Рууд ван Ністелрой — ST
- Ліліан Тюрам — RB / CB
- Ріо Фердінанд — CB
- Пол Скоулз — CM / CAM
- Габрієль Батістута — ST
- Рой Кін — CM / CDM
- Марсель Десайї — CB / CDM
- Павел Недвєд — LM / CAM / LW
- Френк Лемпард — CM / CAM
- Андрій Шевченко — ST / RW
Рейтинг 88
- Ча Бом-Кун — ST / RW
- Сіссі — CAM
- Майкл Оуен — ST
- Петр Чех — GK
- Рональд Куман — CB
- Девід Бекхем — RM / CM / RW
- Бастіан Швайнштайгер — CM / LM
- Франк Рібері — LM / LW
- Еліз Пішон — ST
- Мірослав Клозе — ST
- Георге Хаджі — CAM / CM / LM
- Патрік Вієйра — CM / CDM
- Едвін ван дер Сар — GK
- Лоран Блан — CB / CAM
- Фернандо Ієрро — CB
- Міхаель Лаудруп — CAM / LW
- Хуан Роман Рікельме — CAM
- Робін ван Персі — ST
- Гарет Бейл — RW / ST / LW
- Фернандо Торрес — ST
- Робер Пірес — LM / CAM
- Патрік Клюйверт — ST
- Ієн Райт — ST
- Джон Барнс — LW / LM / CAM
- Дунга — CDM
- Майкл Ессьєн — CDM / CM
- Джорджо К'єліні — CB
- Маріо Кемпес — ST
- Джанлука Дзамбротта — RB / LB
- Клод Макелеле — CDM / CM / RM
- Фернандо Торрес — ST
- Джефф Герст — ST
- Ернан Креспо — ST
- Франк Райкард — CDM / CB / CM
- Неманя Відич — CB
- Дженнаро Гаттузо — CDM / CM
- Ешлі Коул — LB
- Еммануель Пті — CDM / LB / CM
- Сол Кемпбелл — CB
- Ієн Раш — ST
Є шанс, що протягом сезону в гру додадуть ще більше Icons. Якщо це станеться, ми оновимо цю сторінку.
Національний фінал Red Bull Wings Cup уже 14 листопада. Приходь вболівати з 10:00 до 19:30 до Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Або вмикай трансляцію на Twitch-каналі Йожика та підтримуй гравців онлайн!
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