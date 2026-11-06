A screenshot form EA FC 27 showing a statue of Icon Zinedine Zidane.
© EA Sports
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Повний гайд по всіх Icons у EA Sports FC 27

У EA Sports FC 27 додали 10 нових Icons. Розповідаємо, хто вони, і наводимо список усіх Icons у грі.
Автор Том Гопкінс
Читати 8 хв.Published on

Частина історії

Red Bull Wings Cup

Україна

Україна
Деталі події

Резюме

  1. 1
    Усі нові Icons у EA Sports FC 27
  2. 2
    Підвищення з Hero до Icon
  3. 3
    Усі інші Icons у FC 27
Icons — одні з найбажаніших предметів у EA Sports FC 27. Вони вшановують одних із найкращих гравців, які будь-коли виходили на футбольне поле, мають високі рейтинги й зазвичай чудово підходять для посилення твоїх складів. Ось повний список усіх Icons у FC 27: десять нових цього року, ті, що піднялися з Heroes, і ті, що повертаються з FC 26.
І нагадуємо, що зараз в Україні триває Red Bull Wings Cup — міжнародний турнір з EA SPORTS FC™ 27, у якому змагаються гравці майже з 80 країн. 14 листопада у Львові пройде Національний фінал змагання, де визначиться, хто вирушить на Світовий фінал у Маямі.
01

Усі нові Icons у EA Sports FC 27

Скріншот з гри EA FC 27, на якому показані характеристики легендарного гравця Геге Ріісе.

Хеге Ріїсе допомогла Норвегії перемогти на чемпіонаті світу 1995 року.

© EA Sports

Цього року в гру додали десять нових Icons. Ось вони:
Крістін Сінклер — ST — рейтинг 91
Крістін Сінклер — найкраща бомбардирка за всю історію жіночого міжнародного футболу. Вона провела понад 300 матчів за збірну Канади, виграла золото Олімпіади 2020 року й завершила кар'єру зі 190 голами за збірну. У клубному футболі вона вигравала чемпіонства MWSL 2013, 2017 і 2022 років у складі «Портленд Торнс».
Еллен Вайт — ST — рейтинг 89
Легенда європейського футболу: Вайт — найкраща бомбардирка в історії жіночої збірної Англії, на її рахунку 52 голи. Вона також двічі вигравала Жіночу суперлігу з «Арсеналом» і по одному разу Кубок Англії з «Арсеналом» та «Манчестер Сіті».
Учасники весело проводять час за ігровими станціями під час турніру Red Bull Wings Cup 2026 у Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Отримавши один-два Icons, ти допоможеш собі домінувати над суперниками.

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Форміга — CDM — рейтинг 90
Як незмінна гравчиня збірної Бразилії, Форміга здобула срібні медалі Олімпіад 2004 і 2008 років, а також дійшла до фіналу чемпіонату світу 2007-го. Вона провела 234 матчі за Бразилію, тож є однією з гравчинь із найбільшою кількістю матчів за збірну в історії.
Хеге Ріїсе — CM — рейтинг 90
Норвезька півзахисниця була ключовою частиною перемоги своєї збірної на чемпіонаті Європи 1993 року, а також на чемпіонаті світу 1995-го. До завершення кар'єри вона також виграла олімпійське золото 2000 року.
Карл-Гайнц Румменігге — ST — рейтинг 90
Перш ніж стати головою ради директорів «Баварії», Карл-Гайнц Румменігге був великим гравцем клубу. Він виграв два Кубки європейських чемпіонів, два титули Бундесліги й два «Золоті м'ячі». Для своєї збірної він також був смертоносним нападником: виграв Євро 1980 року.
Чотири «Ікони» з гри EA SPORTS FC 27.

Серед Icons у FC 27 — Агуеро, Пепе, Румменігге й Варан

© EA Sports

Пепе — CB — рейтинг 89
Легенда «Реала» був частиною знаменитої лінії захисту, що виграла три титули Ліги чемпіонів для іспанського клубу. Попри любов до суперечок на полі, він був феноменальним захисником і виграв Євро з Португалією 2016 року.
Рафаель Варан — CB — рейтинг 90
Ще одна легенда «Реала», французький центральний захисник виграв аж чотири трофеї Ліги чемпіонів. Він був спокійнішою присутністю, ніж його португальський колега, і зрештою перейшов до «Манчестер Юнайтед», щоб принести досвід їхній лінії захисту. За збірну він також виграв чемпіонат світу 2018 року, не пропустивши жодної хвилини.
Серхіо Агуеро — ST — рейтинг 90
Відомий голом на 94-й хвилині в матчі проти «Квінз Парк Рейнджерс», який приніс «Манчестер Сіті» титул Прем'єр-ліги, аргентинець є Icon англійського футболу. Він вигравав численні трофеї з манчестерським клубом, а також Копа Америка зі своєю збірною у 2021 році.
Тобін Гіт — RW — рейтинг 90
Вигравши два трофеї NWSL з «Портленд Тімберз», Гіт, утім, нерозривно пов'язана з виступами за збірну. Як незмінна гравчиня збірної США, вона виграла чемпіонати світу 2015 і 2019 років.
Юкі Нагасато — CAM — рейтинг 89
Нагасато зіграла ключову роль у перемозі Японії над США у фіналі чемпіонату світу 2011 року. На відміну від багатьох інших жіночих Icons, вона грала в різних країнах світу: у Німеччині, Англії, США і навіть Австралії.
02

Підвищення з Hero до Icon

Скріншот з гри EA FC 27, на якому показані характеристики Майкона на рівні «Ікона».

Майкон — один із чотирьох гравців, що перейшли з Hero в Icon

© EA Sports

На додачу до 10 абсолютно нових Icons, чотири гравці, які були Heroes у FC 26, підвищені до Icons у FC 27. Ось вони:
  • Лусіо — 89 — CB
  • Яя Туре — 88 — CM
  • Майкон — 88 — RB
  • Папен — 89 — ST
Це означає, що Папен більше не є єдиним володарем «Золотого м'яча», який не був Icon у грі.
03

Усі інші Icons у FC 27

Скріншот з гри EA FC 27, на якому показані характеристики «Ікони» Самуеля Ето'о.

Самуель Ето'о — легендарний гравець з рейтингом 89

© EA Sports

Нижче — повний список усіх інших Icons у FC 27. Багатьох гравців підвищили, щоб зробити їх зручнішими у використанні.

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Рейтинг 95
  • Пеле — CAM / ST
  • Дієго Марадона — CAM / ST
Рейтинг 94
  • Роналду — ST
  • Зінедін Зідан — CAM / CM
Рейтинг 93
  • Йохан Кройф — CAM / ST
  • Міа Гамм — ST / CAM / RW
  • Паоло Мальдіні — CB / LB
  • Гарінча — RW / RM
  • Франц Беккенбауер — CB / CDM / CM
Рейтинг 92
  • Ференц Пушкаш — ST
  • Біргіт Прінц — ST
  • Андрес Ініеста — CM / CAM / LW
  • Боббі Чарльтон — CAM
  • Надін Ангерер — GK
  • Герд Мюллер — ST
  • Златан Ібрагімович — ST
  • Джанлуїджі Буффон — GK
Рейтинг 91
  • Тьєррі Анрі — ST / LW
  • Алекс Морган — ST
  • Зіко — CAM / CM
  • Хаві — CM / CDM / CAM
  • Роберто Баджо — CAM
  • Еузебіо — ST
  • Карлос Алберто — RB / CB
  • Франко Барезі — CB
  • Кафу — RB
  • Марко ван Бастен — ST
  • Хомаре Сава — CM / CAM
  • Олівер Кан — GK
  • Златан Ібрагімович — ST
  • Рууд Гулліт — CAM / CM / ST
Рейтинг 90
  • Роберто Карлос — LB
  • Деніс Бергкамп — ST / CAM
  • Рівалдо — LW / LM / CAM
  • Джордж Бест — RW / CAM / LW
  • Рауль — ST
  • Камій Абілі — CM / CAM
  • Каролін Сегер — CM / CDM
  • Андреа Пірло — CM / CDM
  • Ікер Касільяс — GK
  • Айя Міяма — LM / CM / LW
  • Лотар Маттеус — CM / CB / CDM
  • Боббі Мур — CB
  • Джулі Фауді — CM / CDM
  • Лотта Шелін — ST / LM / LW
  • Алессандро Дель П'єро — CAM / ST
  • Тоні Кроос — CM / CDM / CAM
  • Луїш Фігу — RW / RM / CAM
  • Рівеліно — CAM
  • Кенні Далгліш — ST
  • Кака — CAM
  • Вейн Руні — ST
Рейтинг 89
  • Франческо Тотті — ST / CAM
  • Стівен Джеррард — CM / CDM
  • Марсело — LB
  • Філіпп Лам — RB / LB / CDM
  • Хав'єр Дзанетті — RB / LB / CM
  • Алессандро Неста — CB
  • Уго Санчес — ST
  • Христо Стоїчков — ST / RW / LW
  • Жайрзіньо — RW / RM / ST
  • Алан Ширер — ST
  • Пітер Шмейхель — GK
  • Гері Лінекер — ST
  • Еміліо Бутрагеньйо — ST
  • Самюель Ето'о — ST
  • Фабіо Каннаваро — CB
  • Сократес — CAM
  • Карлес Пуйоль — CB / RB
  • Дідьє Дрогба — ST
  • Ерік Кантона — ST
  • Келлі Сміт — ST
  • Джонс — CB
  • Рууд ван Ністелрой — ST
  • Ліліан Тюрам — RB / CB
  • Ріо Фердінанд — CB
  • Пол Скоулз — CM / CAM
  • Габрієль Батістута — ST
  • Рой Кін — CM / CDM
  • Марсель Десайї — CB / CDM
  • Павел Недвєд — LM / CAM / LW
  • Френк Лемпард — CM / CAM
  • Андрій Шевченко — ST / RW
Рейтинг 88
  • Ча Бом-Кун — ST / RW
  • Сіссі — CAM
  • Майкл Оуен — ST
  • Петр Чех — GK
  • Рональд Куман — CB
  • Девід Бекхем — RM / CM / RW
  • Бастіан Швайнштайгер — CM / LM
  • Франк Рібері — LM / LW
  • Еліз Пішон — ST
  • Мірослав Клозе — ST
  • Георге Хаджі — CAM / CM / LM
  • Патрік Вієйра — CM / CDM
  • Едвін ван дер Сар — GK
  • Лоран Блан — CB / CAM
  • Фернандо Ієрро — CB
  • Міхаель Лаудруп — CAM / LW
  • Хуан Роман Рікельме — CAM
  • Робін ван Персі — ST
  • Гарет Бейл — RW / ST / LW
  • Фернандо Торрес — ST
  • Робер Пірес — LM / CAM
  • Патрік Клюйверт — ST
  • Ієн Райт — ST
  • Джон Барнс — LW / LM / CAM
  • Дунга — CDM
  • Майкл Ессьєн — CDM / CM
  • Джорджо К'єліні — CB
  • Маріо Кемпес — ST
  • Джанлука Дзамбротта — RB / LB
  • Клод Макелеле — CDM / CM / RM
  • Фернандо Торрес — ST
  • Джефф Герст — ST
  • Ернан Креспо — ST
  • Франк Райкард — CDM / CB / CM
  • Неманя Відич — CB
  • Дженнаро Гаттузо — CDM / CM
  • Ешлі Коул — LB
  • Еммануель Пті — CDM / LB / CM
  • Сол Кемпбелл — CB
  • Ієн Раш — ST
Є шанс, що протягом сезону в гру додадуть ще більше Icons. Якщо це станеться, ми оновимо цю сторінку.
Національний фінал Red Bull Wings Cup уже 14 листопада. Приходь вболівати з 10:00 до 19:30 до Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Або вмикай трансляцію на Twitch-каналі Йожика та підтримуй гравців онлайн!
Національний фінал турніру Red Bull Wings Cup в Україні

Національний фінал турніру Red Bull Wings Cup в Україні

© Red Bull

Про автора

Частина історії

Red Bull Wings Cup

Україна

Україна
Деталі події
Ігри