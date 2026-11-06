Icons — одні з найбажаніших предметів у EA Sports FC 27 . Вони вшановують одних із найкращих гравців, які будь-коли виходили на футбольне поле, мають високі рейтинги й зазвичай чудово підходять для посилення твоїх складів. Ось повний список усіх Icons у FC 27: десять нових цього року, ті, що піднялися з Heroes, і ті, що повертаються з FC 26.

І нагадуємо, що зараз в Україні триває Red Bull Wings Cup — міжнародний турнір з EA SPORTS FC™ 27, у якому змагаються гравці майже з 80 країн. 14 листопада у Львові пройде Національний фінал змагання, де визначиться, хто вирушить на Світовий фінал у Маямі.

01 Усі нові Icons у EA Sports FC 27

Хеге Ріїсе допомогла Норвегії перемогти на чемпіонаті світу 1995 року. © EA Sports

Цього року в гру додали десять нових Icons. Ось вони:

Крістін Сінклер — ST — рейтинг 91

Крістін Сінклер — найкраща бомбардирка за всю історію жіночого міжнародного футболу. Вона провела понад 300 матчів за збірну Канади, виграла золото Олімпіади 2020 року й завершила кар'єру зі 190 голами за збірну. У клубному футболі вона вигравала чемпіонства MWSL 2013, 2017 і 2022 років у складі «Портленд Торнс».

Еллен Вайт — ST — рейтинг 89

Легенда європейського футболу: Вайт — найкраща бомбардирка в історії жіночої збірної Англії, на її рахунку 52 голи. Вона також двічі вигравала Жіночу суперлігу з «Арсеналом» і по одному разу Кубок Англії з «Арсеналом» та «Манчестер Сіті».

Отримавши один-два Icons, ти допоможеш собі домінувати над суперниками. © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Форміга — CDM — рейтинг 90

Як незмінна гравчиня збірної Бразилії, Форміга здобула срібні медалі Олімпіад 2004 і 2008 років, а також дійшла до фіналу чемпіонату світу 2007-го. Вона провела 234 матчі за Бразилію, тож є однією з гравчинь із найбільшою кількістю матчів за збірну в історії.

Хеге Ріїсе — CM — рейтинг 90

Норвезька півзахисниця була ключовою частиною перемоги своєї збірної на чемпіонаті Європи 1993 року, а також на чемпіонаті світу 1995-го. До завершення кар'єри вона також виграла олімпійське золото 2000 року.

Карл-Гайнц Румменігге — ST — рейтинг 90

Перш ніж стати головою ради директорів «Баварії», Карл-Гайнц Румменігге був великим гравцем клубу. Він виграв два Кубки європейських чемпіонів, два титули Бундесліги й два «Золоті м'ячі». Для своєї збірної він також був смертоносним нападником: виграв Євро 1980 року.

Серед Icons у FC 27 — Агуеро, Пепе, Румменігге й Варан © EA Sports

Пепе — CB — рейтинг 89

Легенда «Реала» був частиною знаменитої лінії захисту, що виграла три титули Ліги чемпіонів для іспанського клубу. Попри любов до суперечок на полі, він був феноменальним захисником і виграв Євро з Португалією 2016 року.

Рафаель Варан — CB — рейтинг 90

Ще одна легенда «Реала», французький центральний захисник виграв аж чотири трофеї Ліги чемпіонів. Він був спокійнішою присутністю, ніж його португальський колега, і зрештою перейшов до «Манчестер Юнайтед», щоб принести досвід їхній лінії захисту. За збірну він також виграв чемпіонат світу 2018 року, не пропустивши жодної хвилини.

Серхіо Агуеро — ST — рейтинг 90

Відомий голом на 94-й хвилині в матчі проти «Квінз Парк Рейнджерс», який приніс «Манчестер Сіті» титул Прем'єр-ліги, аргентинець є Icon англійського футболу. Він вигравав численні трофеї з манчестерським клубом, а також Копа Америка зі своєю збірною у 2021 році.

Тобін Гіт — RW — рейтинг 90

Вигравши два трофеї NWSL з «Портленд Тімберз», Гіт, утім, нерозривно пов'язана з виступами за збірну. Як незмінна гравчиня збірної США, вона виграла чемпіонати світу 2015 і 2019 років.

Юкі Нагасато — CAM — рейтинг 89

Нагасато зіграла ключову роль у перемозі Японії над США у фіналі чемпіонату світу 2011 року. На відміну від багатьох інших жіночих Icons, вона грала в різних країнах світу: у Німеччині, Англії, США і навіть Австралії.

02 Підвищення з Hero до Icon

Майкон — один із чотирьох гравців, що перейшли з Hero в Icon © EA Sports

На додачу до 10 абсолютно нових Icons, чотири гравці, які були Heroes у FC 26, підвищені до Icons у FC 27. Ось вони:

Лусіо — 89 — CB

Яя Туре — 88 — CM

Майкон — 88 — RB

Папен — 89 — ST

Це означає, що Папен більше не є єдиним володарем «Золотого м'яча», який не був Icon у грі.

03 Усі інші Icons у FC 27

Самуель Ето'о — легендарний гравець з рейтингом 89 © EA Sports

Нижче — повний список усіх інших Icons у FC 27. Багатьох гравців підвищили, щоб зробити їх зручнішими у використанні.

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Рейтинг 95

Пеле — CAM / ST

Дієго Марадона — CAM / ST

Рейтинг 94

Роналду — ST

Зінедін Зідан — CAM / CM

Рейтинг 93

Йохан Кройф — CAM / ST

Міа Гамм — ST / CAM / RW

Паоло Мальдіні — CB / LB

Гарінча — RW / RM

Франц Беккенбауер — CB / CDM / CM

Рейтинг 92

Ференц Пушкаш — ST

Біргіт Прінц — ST

Андрес Ініеста — CM / CAM / LW

Боббі Чарльтон — CAM

Надін Ангерер — GK

Герд Мюллер — ST

Златан Ібрагімович — ST

Джанлуїджі Буффон — GK

Рейтинг 91

Тьєррі Анрі — ST / LW

Алекс Морган — ST

Зіко — CAM / CM

Хаві — CM / CDM / CAM

Роберто Баджо — CAM

Еузебіо — ST

Карлос Алберто — RB / CB

Франко Барезі — CB

Кафу — RB

Марко ван Бастен — ST

Хомаре Сава — CM / CAM

Олівер Кан — GK

Златан Ібрагімович — ST

Рууд Гулліт — CAM / CM / ST

Рейтинг 90

Роберто Карлос — LB

Деніс Бергкамп — ST / CAM

Рівалдо — LW / LM / CAM

Джордж Бест — RW / CAM / LW

Рауль — ST

Камій Абілі — CM / CAM

Каролін Сегер — CM / CDM

Андреа Пірло — CM / CDM

Ікер Касільяс — GK

Айя Міяма — LM / CM / LW

Лотар Маттеус — CM / CB / CDM

Боббі Мур — CB

Джулі Фауді — CM / CDM

Лотта Шелін — ST / LM / LW

Алессандро Дель П'єро — CAM / ST

Тоні Кроос — CM / CDM / CAM

Луїш Фігу — RW / RM / CAM

Рівеліно — CAM

Кенні Далгліш — ST

Кака — CAM

Вейн Руні — ST

Рейтинг 89

Франческо Тотті — ST / CAM

Стівен Джеррард — CM / CDM

Марсело — LB

Філіпп Лам — RB / LB / CDM

Хав'єр Дзанетті — RB / LB / CM

Алессандро Неста — CB

Уго Санчес — ST

Христо Стоїчков — ST / RW / LW

Жайрзіньо — RW / RM / ST

Алан Ширер — ST

Пітер Шмейхель — GK

Гері Лінекер — ST

Еміліо Бутрагеньйо — ST

Самюель Ето'о — ST

Фабіо Каннаваро — CB

Сократес — CAM

Карлес Пуйоль — CB / RB

Дідьє Дрогба — ST

Ерік Кантона — ST

Келлі Сміт — ST

Джонс — CB

Рууд ван Ністелрой — ST

Ліліан Тюрам — RB / CB

Ріо Фердінанд — CB

Пол Скоулз — CM / CAM

Габрієль Батістута — ST

Рой Кін — CM / CDM

Марсель Десайї — CB / CDM

Павел Недвєд — LM / CAM / LW

Френк Лемпард — CM / CAM

Андрій Шевченко — ST / RW

Рейтинг 88

Ча Бом-Кун — ST / RW

Сіссі — CAM

Майкл Оуен — ST

Петр Чех — GK

Рональд Куман — CB

Девід Бекхем — RM / CM / RW

Бастіан Швайнштайгер — CM / LM

Франк Рібері — LM / LW

Еліз Пішон — ST

Мірослав Клозе — ST

Георге Хаджі — CAM / CM / LM

Патрік Вієйра — CM / CDM

Едвін ван дер Сар — GK

Лоран Блан — CB / CAM

Фернандо Ієрро — CB

Міхаель Лаудруп — CAM / LW

Хуан Роман Рікельме — CAM

Робін ван Персі — ST

Гарет Бейл — RW / ST / LW

Фернандо Торрес — ST

Робер Пірес — LM / CAM

Патрік Клюйверт — ST

Ієн Райт — ST

Джон Барнс — LW / LM / CAM

Дунга — CDM

Майкл Ессьєн — CDM / CM

Джорджо К'єліні — CB

Маріо Кемпес — ST

Джанлука Дзамбротта — RB / LB

Клод Макелеле — CDM / CM / RM

Фернандо Торрес — ST

Джефф Герст — ST

Ернан Креспо — ST

Франк Райкард — CDM / CB / CM

Неманя Відич — CB

Дженнаро Гаттузо — CDM / CM

Ешлі Коул — LB

Еммануель Пті — CDM / LB / CM

Сол Кемпбелл — CB

Ієн Раш — ST

Є шанс, що протягом сезону в гру додадуть ще більше Icons. Якщо це станеться, ми оновимо цю сторінку.

Національний фінал Red Bull Wings Cup уже 14 листопада. Приходь вболівати з 10:00 до 19:30 до Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Або вмикай трансляцію на Twitch-каналі Йожика та підтримуй гравців онлайн!

Національний фінал турніру Red Bull Wings Cup в Україні © Red Bull

Про автора Хто такий Том Гопкінс? Том — письменник і редактор із понад десятирічним досвідом роботи як у сфері ігор, так і у сфері спорту. Він обіймав посаду головного редактора на кількох веб-сайтах, очолював команди в Gfinity та Twinfinite. Він є експертом у питаннях, пов’язаних із «Формулою-1», футболом, EA Sports FC та іншим.