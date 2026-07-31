EA FC 27: відповіді на всі твої запитання

Сезон у EA FC 26 ще не завершено, але його наступник — EA FC 27 — вже стоїть на стартових блоках. Перед релізом — огляд із ключовою інформацією про FC 27. Коли виходить гра? На яких платформах можна грати? Які нові функції вона включатиме? Читай далі.

Йошко Гвардіол вступає у боротьбу з Джамалом Мусіалою в EA FC 27 © EA Sports

01 Коли виходить EA FC 27?

EA Sports FC 27 виходить 25 вересня 2026 року . Усі, хто оформить передзамовлення Ultimate або Ultimate Plus Edition, або має підписку EA Play, отримають доступ до повної версії гри на сім днів раніше — з 18 вересня 2026 року. Зі стандартною підпискою EA Play ранній доступ обмежений 10 годинами. Традиційного демо, найімовірніше, не буде. Натомість у день релізу вийде EA FC 27 Lite — безкоштовна обмежена версія для ознайомлення. Детальніше про різні видання EA FC 27 — нижче.

Вебзастосунок і мобільний компаньйон також повернуться у 2026 році, дозволяючи збирати Ultimate Team іще до виходу гри. Точна дата запуску застосунків з'явиться тут найближчим часом.

02 На яких платформах можна грати в EA FC 27?

EA FC 27 вийде на таких платформах:

PlayStation 5 та PlayStation 4

Xbox Series X/S та Xbox One

Nintendo Switch 2 та Nintendo Switch

ПК

Важливо: за словами видавця EA Sports, новий режим відкритого світу The Grounds (детальніше — нижче) буде доступний лише на PS5, Xbox Series X/S, PC і Nintendo Switch 2 — і не буде на старших консолях.

03 Скільки є різних видань і скільки вони коштують?

EA FC 27 вперше виходить у трьох різних виданнях, а також у безкоштовній версії Lite.

Видання «Ultimate Plus»

Ціна: 5999 грн

Попереднє замовлення доступне: до 31 серпня 2026 року

Ранній доступ: до семи днів з 18 вересня 2026 року

FC Points: 10 000 — розподіляються у п’ять щомісячних траншів

Ultimate Plus Edition — абсолютно нове видання, яке EA Sports пропонує спільноті вперше. Воно недоступне на платформах Nintendo і через Epic Games Store. Крім раннього доступу і FC Points, Ultimate Plus Edition включає такі додаткові бонуси:

Преміум-паси для сезонів FUT з першого по п’ятий

85+ GES International ICON Pro Item

Вибір п’яти гравців із «Hall of FUT Pro»

Додатковий слот Pro Evolution у FUT

Бонуси кар’єри, включаючи 5-зіркового тренера, скаута та трьох ICON/Heroes

Спортивний костюм «The Grounds» та AMP 3-го рівня для Кіліана Мбаппе

Ultimate Edition

Ціна: близько 3999 грн

Попереднє замовлення доступне: до 24 серпня 2026 року

Ранній доступ: до 7 днів з 18 вересня 2026 року

Очки FC: 6 000 — розподіляються у трьох щомісячних випусках

Ultimate Edition виходила і в попередні роки, тому добре знайома спільноті. Вона також включає такі бонуси:

Преміум-пас на перший сезон FUT

Предмет «GES International ICON Pro» з рейтингом 85+ (доступний лише при попередньому замовленні до 31 серпня 2026 року)

Додатковий слот Pro Evolution у FUT

Бонуси кар’єри, включаючи 5-зіркового тренера, скаута та трьох ICON/Heroes

Спортивний костюм «The Grounds» та AMP-модифікація Кільяна Мбаппе 3-го рівня

Стандартна версія

Ціна: 2599 грн

Повний доступ до гри з 25 вересня 2026 року

Бонуси за попереднє замовлення до 24 вересня: виклики кар’єри, три ICON/Heroes + спортивний костюм «The Grounds»

EA FC 27 Lite

Безкоштовно

Обмежений формат з обраними режимами, такими як режим «Kick-Off»

Доступно з 25 вересня 2026 року

Можливість переходу на повну версію в будь-який час

04 Скільки ліг, ліцензій та стадіонів у грі?

Ліцензійні права можуть змінюватися щороку. Для EA FC 27 факти такі:

Понад 21 000 ліцензованих гравців

Понад 35 ліг та більше ніж 800 клубів і національних збірних — зокрема Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Бундесліга, Прем’єр-ліга, Ла Ліга та численні жіночі ліги, такі як Google Pixel Women’s Bundesliga та Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА

Понад 140 автентичних стадіонів — зокрема «Сантьяго Бернабеу» («Реал Мадрид»), «Енфілд» («Ліверпуль»), «Альянц-Арена» («Баварія», Мюнхен), «Парк де Пренс» («ПСЖ») та «Ред Булл Арена» («РБ Лейпциг») .

05 Хто на обкладинці?

Обкладинку EA FC 27 вже розкрито. Нападник Real Madrid Кіліан Мбаппе прикрашає обкладинку Standard і Ultimate Edition. Його партнер по команді Джуд Беллінгем з'явиться на обкладинці нового Ultimate Plus Edition.

06 Що таке новий режим The Grounds?

З виходом The Grounds EA Sports оголосила про новий режим, що має стати найбільшим нововведенням гри. Видавець описує його як соціальний футбольний майданчик, де вулична гра зустрічається зі стадіоном. Гравці зможуть пересуватися власним аватаром трьома районами, натхненними футбольною історією: Parkside District, Montclair District і Zeiza District.

Досвід охоплює все: від невимушених матчів і дуелів 1-на-1 до командної гри з друзями в клубах. EA Sports назвала наставниками режиму Кіліана Мбаппе, Хлою Келлі і Пауло Дибалу — вони проведуть тебе по районах. Але не лише реальні футбольні зірки з'являться у грі у цифровому вигляді.

Street meets stadium: The Grounds is the new game mode in EA FC 27 © EA Sports

The Journey 2.0? Алекс Хантер повертається

Наприкінці трейлера The Grounds з'являється ще один наставник — Алекс Хантер. Хантер був головним персонажем The Journey — сюжетного режиму кар'єри, що виходив з FIFA 17 по FIFA 19 і згодом був припинений. Його повернення через сім років — один із найнесподіваніших анонсів трейлера. EA Sports поки що не розкрила, яку саме роль він відіграватиме в новому режимі і чи повернеться повноцінний сюжетний режим.

07 Що нового в режимі кар’єри?

У EA FC 27 Career Mode отримає повністю перероблений трансферний ринок із реалістичнішими рейтингами гравців. Серед нових функцій — переговорна тактика: клаузули результативності і клаузули викупу. Динамічні рейтинги GES відображатимуть форму, моральний дух і фізичний стан гравців у кожному клубі.

08 Що нового в Ultimate Team?

Ultimate Team отримає нову функцію — FUT Gallery, де можна впорядковувати улюблені картки гравців для підвищення рівня Gallery і отримання нагород. EA Sports також анонсувала оновлений світ карток; подробиці з'являться у Deep Dives у серпні.

Галерея — це нова функція у грі FC 27 Ultimate Team © EA Sports

09 Переглянь трейлери

Напередодні релізу EA Sports традиційно публікує численні трейлери нової гри. Ось ті, що вже вийшли.

Офіційний трейлер-презентація

Офіційний трейлер-анонс EA SPORTS FC 27 презентує The Grounds — новий соціальний вуличний режим, інтегрований у Clubs. У відео з Кіліаном Мбаппе і Джудом Беллінгемом показано оновлений трансферний ринок Career Mode і нові функції Ultimate Team.

Трейлер із геймплейним заглибленням

Трейлер геймплейного поглиблення демонструє покращений контроль гравця зі зменшеною автоматизацією ШІ, ручний захист і розумніші атакувальні рухи. Серед ключових оновлень — покращена механіка дриблінгу і перероблена двофазна система кутових ударів.

Поглиблення Career Mode (доступно з 31 липня 2026)

Офіційний трейлер поглиблення Career Mode висвітлює масштабні оновлення менеджерської кар'єри, зокрема перероблений трансферний ринок із реалістичними оцінками і активними ставками від клубів-суперників.

10 Чого ми ще чекаємо?

Багато деталей про EA FC 27 іще не підтверджено або відсутнє на цьому етапі: повний список ліцензій, більш конкретні функції FUT і повний масштаб The Grounds. EA Sports розкриватиме їх у pitch notes протягом найближчих тижнів.

До офіційного виходу EA FC 27 25 вересня 2026 року ми триматимемо тебе в курсі всіх останніх новин про гру. Заходь регулярно й не пропускай нічого!

Про автора Хто такий Крістіан Кнот? Кріс — колишній професійний гравець у eFootball. Він представляв Німеччину на міжнародному рівні, виграв чемпіонат Європи та змагався з найкращими гравцями світу на національних і міжнародних турнірах. Зараз Кріс уже багато років працює тренером, а також тренував кіберспортсменів у «Віртуальній Бундеслізі» — офіційному німецькому чемпіонаті з FC 26. На сайті Redbull.com Кріс допомагає вам стати кращим гравцем і регулярно ділиться порадами щодо FC 26 .