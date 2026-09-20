Емма Наварро: Свіжий погляд на життя тенісної зірки

Таких, як Емма Наварро , більше не зустрінеш. Американка — водночас і привіт із минулого, і свіжий голос у тенісі. Так само щаслива підколювати колег в Instagram, як і змагатися на найбільших сценах спорту, Наварро має харизму під стать своєму таланту.

Під керівництвом тренера Пітера Еєрса Наварро виросла з чемпіонки NCAA у півфіналістку Великого шлему й одну з провідних американських гравчинь Туру WTA.

Її стрімке сходження не завжди було таким швидким. Вихована у липкому повітрі південнокаролінського Чарлстона, Наварро вперше взяла в руки ракетку неквапливого суботнього ранку з татом і двома старшими братами. «Тато якось просто втягнув нас усіх у це, — каже Наварро. — Гадаю, він усвідомлював, наскільки важливі уроки, які засвоюєш через спорт».

Наварро, яка вже давно мешкає в Чарльстоні, обожнює тренуватися вдома © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Вона почала працювати з Еєрсом у 14 років, але дістатися до тренувань було випробуванням — мама часто хлюпала на неї водою, щоб витягти з ліжка, і, можливо, саме звідти й походить почуття гумору Наварро.

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Далі вона грала в теніс в Університеті Вірджинії, де стала чемпіонкою NCAA в одиночному розряді 2021 року (її молодша сестра Меґґі теж там грала). Звісно, Наварро могла б пропустити коледж і з головою поринути в професійну кар'єру, але вона хотіла ці додаткові роки, щоб по-справжньому пізнати себе й те, чого хоче від життя. «Мені знадобилося піти в коледж, щоб зрозуміти, що традиційніший шлях, мабуть, не для мене», — каже вона.

Звідти Наварро пробивалася, граючи менші професійні матчі й нарощуючи перемоги — і впевненість — по дорозі. «Я не люблю перестрибувати сходинки», — каже вона, додаючи, що на час, коли дійшло до великих турнірів, вона знала, що їй там місце.

Її злет відтоді приніс їй кілька титулів WTA, найвищий у кар'єрі рейтинг — 8-ме місце у світі — і перший півфінал Великого шлему на US Open 2024, а її проривний сезон 2024 року приніс їй нагороду WTA «Найпрогресивніша гравчиня року».

Це вражаючий доробок, але життя поза кортом для неї не менш важливе. Наварро вийшла на дзвінок, щоб обговорити своє улюблене місце для гри в теніс, місця, які вона зве домом, і свою любов до американського футболу.

Наварро пішла не звичним для тенісного профі шляхом і вступила в коледж © Robert Snow/Red Bull Content Pool Quotation Це справді приємно — повернутися додому в Чарлстон і просто пограти на кортах, на яких я грала завжди. Мабуть, знову почуваєшся дитиною Емма Наварро

Еммо, ти об'їздила весь світ — то яке твоє улюблене місце для гри в теніс? Емма Наварро: Моє улюблене місце, де я грала, — центральний корт Вімблдону. Гадаю, цю атмосферу важко перевершити, і цей корт я запам'ятаю назавжди. А ще я просто обожнюю грати у своєму домашньому клубі в Чарлстоні, десь на корті №11 чи якомусь такому, поряд із дітлахами з академії. Відчувається, як удома. Це місце, де я граю років із восьми, тож повернутися додому й просто пограти на кортах, на яких я грала завжди, — це справді приємно. Мабуть, знову почуваєшся дитиною.

Ти багато літаєш. Який у тебе процес подорожі? Я не роблю нічого божевільного. Найважча частина подорожей для мене — це пакуватися й тягти сумки з номера до стійки реєстрації. Це найдратівливіша частина подорожей, бо в мене три-чотири великі сумки, тож це завжди непросто. А потім, щойно я позбуваюся сумок, відчуваю полегшення. Якщо я не намагаюся спати, то беру трохи льоду й Red Bull, а мій незмінний снек у літаку — це, мабуть, попкорн.

Ти щось дивишся в літаку чи вдома? Моя провина втіха — реаліті-шоу. Що тупіше, то краще. У Love Island я справді втягуюся. У Love is Blind теж втягнуся. Ще я обожнюю документалки. У будь-які спортивні чи екшн-документалки я дуже втягуюся. Люблю й кілька подкастів. Слухаю подкаст Giggly Squad і подкаст Brooke and Connor Make A. Вони комедійні, але це здебільшого просто brain rot.

Quotation Моє улюблене місце, де я грала, — центральний корт Вімблдону. Гадаю, цю атмосферу важко перевершити Емма Наварро

Ти б добре виступила в шоу на кшталт Love Island? Ох, гадаю, мені було б так незручно, якби я пішла на Love Island. Я б тільки й думала, що моя родина дивиться. Я б просто перетворилася на тінь себе, це було б жахливо.

Ти народилася в Нью-Йорку, але виросла в Чарлстоні. Ти ототожнюєш себе більше з одним місцем, ніж з іншим? Наразі я, мабуть, бачу себе цілковито чарлстонською. Я не проводжу багато часу в Нью-Йорку. Ми святкували там Різдво перші років 20 мого життя й намагаємося вибиратися туди принаймні кілька разів на рік, але тепер я так багато подорожую, що важко викроїти час, щоб поїхати кудись задля розваги. Тож так, Чарлстон точно дім.

Гра Наварро вже майже вивела її до світової десятки © Robert Snow/Red Bull Content Pool

А що ти робиш у Нью-Йорку, коли повертаєшся? Мушу обов'язково взяти бейгл. Біля нас є місце під назвою Tal Bagels, і вони, мабуть, мої улюблені. Я весь час бачу в Instagram стільки нових бейгл-місць, які мушу піти скуштувати. Мушу перевірити, чи вони варті галасу. Ще я обожнюю бургер із JG Mellon і морозиво з Caffe Panna. Це важко перевершити. І я просто люблю гуляти містом.

А що щодо Чарлстона? Що нам треба знати? Ох, Чарлстон — найкращий. Це, мабуть, моє улюблене місто у світі. Я, напевно, трохи упереджена, але в нас є, вважай, усе. Гадаю, воно виросло до того, що це вже точно повноцінне місто, але водночас усе ще зберігає відчуття маленького містечка. У нас три пляжі, усі будівлі справді старовинні, а люди дуже ввічливі. Гадаю, наша гастрономічна сцена теж зростає. Південну кухню й морепродукти ми завжди мали досконало, але тепер у нас є хороша італійська й хороша мексиканська.

Ми чули, ти трохи майстриня гриля. Що робить стейк ідеальним? Якщо я вдома в батьків, грилем займається тато. Я ніколи не заміню його як сімейного майстра гриля — він головний. Коли я в дорозі й ми винаймаємо будинок, як на Вімблдоні, де в нас був гриль на задньому подвір'ї, то грилила я. Ми робили бургери й робили стейки. Я люблю трохи засмаженої скоринки ззовні, гарні сліди від решітки, може, трохи хрусткості. Я люблю стейки середнього просмаження, тож усередині точно трохи рожевого. Але головне — подбати, щоб ніхто не отруївся.

Випадкове запитання, але якби ти могла помінятися життям із будь-яким іншим атлетом на один день — хто б це був і чому? Я дивилася шоу Quarterback на Netflix. Не знаю, чи ти його бачив, але щойно вийшов новий сезон, і там є Джо Берроу й Кірк Казінс. Гадаю, те, що роблять квотербеки, — це так вражає. Вони — студенти свого спорту. Вони проводять стільки ж, якщо не більше, годин, вивчаючи власні плейбуки й плейбуки інших команд, як і на полі. Якби я могла помінятися життям з одним із них і мати їхню здатність робити те, що вони роблять, я б це зробила. А от зі своїми теперішніми здібностями я б точно не мінялася.

Quotation Мій тренер багато говорить про одну річ: "Усе, чим тобі треба бути, — це всім тим, ким ти є". Гадаю, це справді потужно, особливо в дні, коли ти сумніваєшся в собі Емма Наварро

Яка найкраща порада, яку ти будь-коли отримувала від тренера? Одне, про що мій тренер багато говорить: «Усе, чим тобі треба бути, — це всім тим, ким ти є». Гадаю, це справді потужно, особливо в дні, коли ти сумніваєшся в собі чи не почуваєшся впевнено перед матчем. Твоє єдине завдання — просто бути всім тим, ким ти є. Роби те, над чим працюєш, і намагайся взяти від себе максимум цього конкретного дня.

Що ти слухаєш, щоб налаштуватися перед матчем? Це змінюється, але останнім часом мене зачепили NOKIA від Drake, In Fact від Melvitto і — це, може, суперечливо — мені подобається новий альбом Джастіна Бібера. Там є пісня під назвою Way It Is, тож додаймо її.

Бібер доволі стильний хлопець, і ти теж, здається, цікавишся модою. Хто тебе надихає? Я не розбираюся в знаменитостях, але мені подобається гарно одягатися. Це спосіб виразити себе поза кортом, бо зазвичай я в спортивному одязі. Приємно час від часу вийти в чомусь неспортивному. Гадаю, у Кендалл Дженнер справді хороший стиль. Коли я бачу її в якомусь образі, то думаю: «О, це має гарний вигляд». Гейлі Бібер теж.

Уродженка Нью-Йорка, Наварро тепер є справжньою прихильницею «Чарльстона» © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Останнє запитання: якби ти могла дати одну пораду собі 15-річній, що б це було? Гадаю, я б сказала собі довіряти собі. Гадаю, особливо в цьому віці, мабуть, для 15-річних дівчат важко просто довіряти своєму чуттю, своїм почуттям і тим думкам та поглядам, які маєш. Я не усвідомлювала, що те, що хтось інший висловлював свої погляди рішучіше за мене, чи був гучнішим за мене й краще вмів формулювати свої думки, ще не означало, що вони мають рацію.

Гаразд, іще одне. Що ти кажеш собі 90-річній? Сподіваюся, ти почуваєшся добре щодо всього, що зробила у своєму житті, — не лише щодо досягнень, а й щодо всіх дрібничок, процесів і труднощів. Сподіваюся, навколо тебе багато справді чудових членів родини, які досі з тебе кепкують, і, сподіваюся, ти досі кепкуєш із них. І спробуй протягнути ще років десять.