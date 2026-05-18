Одна з перших навичок, яку відпрацьовують новачки у маунтинбайкінгу, — їзда з паралельними стопами. Часто це пояснюють лише більшим запасом простору між педалями та землею, але причина не тільки в цьому. Коли одна нога опущена вниз, значно зростає ризик зачепити педаллю камінь, корінь чи іншу перешкоду на трасі. Це може миттєво призвести до втрати контролю над велосипедом, а інколи — і до серйозного падіння. Натомість горизонтальне положення стоп дає змогу рівномірніше розподілити вагу тіла, завдяки чому велосипед стає стійкішим, а райдер почувається впевненіше та краще контролює рух.

Паралельні стопи

Паралельне положення стоп © Cristiano Guarco

Коли стопи розташовані паралельно, утворюється ширша й стабільніша опора, що допомагає краще тримати рівновагу. Якщо ж одна нога опущена вниз, стопи зближуються, опора звужується, і фактично ти балансуєш переважно на одній нозі. Відчути різницю дуже просто: спробуй обидва положення без велосипеда — одразу стане зрозуміло, наскільки менш стабільним є контроль, коли вага переноситься лише на одну ногу. Саме тому варто відмовитися від старого правила постійно тримати зовнішню ногу опущеною в поворотах.

Паралельні стопи на велосипеді, позиція атаки © Cristiano Guarco

Їзда з паралельними стопами має й інші переваги. Таке положення природно змушує тримати коліна трохи зігнутими, а це сприяє кращому поглинанню ударів та вібрацій від траси. Крім того, атлету легше підводитися із сідла та змінювати положення тіла на велосипеді. Наприклад, простіше зміщувати вагу назад на крутих спусках або опускати п'яти для більшої стабільності й контролю, особливо під час гальмування.

Рівномірний розподіл ваги та низький центр ваги © Cristiano Guarco

У поворотах паралельне положення стоп також дає більше свободи рухів. Воно дає змогу легше переносити вагу вперед, краще навантажуючи передню шину й покращуючи зчеплення з ґрунтом. Водночас можна природніше опустити внутрішнє плече та нахилити велосипед, щоб бокові шипи покришки ефективніше «вгризалися» в поверхню. Якщо ж одна нога опущена — а в повороті це зазвичай зовнішня нога — тіло стає менш рухливим, через що керування втрачає плавність, а дії маунтинбайкера стають менш ефективними.

Коли опускати ногу

Зовнішня стопа внизу в повороті © Cristiano Guarco

Деякі повороти можна проходити з горизонтальним положенням стоп, але якщо поворот крутий і має короткий радіус — настає момент опустити зовнішню ногу. Ти почнеш розуміти, що час змінити положення настає тоді, коли кут нахилу тіла стає значним. Опускаючи зовнішню ногу та підіймаючи внутрішню, ти даєш велосипеду буквально обертатися під тобою. Це збільшує кут повороту, зміщуючи центр ваги та повертаючи тебе на одну лінію з точками контакту шин із землею.

Вся вага переходить на одну ногу © Cristiano Guarco

Наша порада — входити в кожен поворот, спуск чи технічну ділянку треку з паралельними стопами в нейтральному положенні. Якщо ситуація вимагає, у повороті можна опустити зовнішню ногу, але одразу після нього варто повертатися до базової стійки. Спершу це може здаватися незвичним, проте саме їзда з вирівняними стопами дає більше стабільності, безпеки та контролю над велосипедом. Ти перестаєш бути пасажиром, який лише реагує на рельєф і поведінку байка, — натомість починаєш повністю керувати ситуацією.