Формула-1
Формула-1: ключові цифри та рекорди сезону 2025 року
Сезон Формули-1 2025 року приніс чимало рекордів, несподіванок і напружених протистоянь. Від тріумфу Норріса з McLaren до виняткового повернення Ферстаппена — ми зібрали найцікавіші цифри й факти.
Після фінального 24-го Гран-прі картатий прапор виніс свій вердикт. Час привітати Ландо Норріса та McLaren, а також підбити підсумки року в цифрах.
- 0,010. У Саудівській Аравії Макс Ферстаппен завоював поул-позишн із перевагою лише 0,010 секунди над найближчим суперником.
- 0,543. Під час перегонів Гран-прі Угорщини лише 0,5 секунди відділяли поул від десятої позиції — рекордно малий відрив.
- 1. Норріс став першим переможцем для McLaren з 2008 року — тоді титул здобув Льюїс Гемільтон.
- 2. Макс Ферстаппен фінішував за 2 очки позаду Ландо Норріса, що є найменшим відставанням з 2008 року.
- 3. Вперше в історії Формули-1 двоє пілотів виграли по 3 гонки поспіль, і жоден з них не став чемпіоном (Оскар Піастрі та Макс Ферстаппен).
- 4. За 24 гонки лише четверо пілотів підіймалися на найвищу сходинку подіуму.
- 5. Кімі Антонеллі став останнім пілотом в історії напряму, який використав DRS. Йому було 5 років, коли Дженсон Баттон вперше зробив це.
- 8. Макс Ферстаппен виграв 8 перегонів — найкращий результат серед пілотів цього року (по 7 перемог у Ландо Норріса та Оскара Піастрі).
- 9. 9 пілотів фінішували на подіумі цього року: Макс Ферстаппен, Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Шарль Леклер, Ісак Хаджар, Андреа Кімі Антонеллі, Ніко Хюлькенберг, Джордж Рассел та Карлос Сайнс-молодший.
- 11. Ландо Норріс став 11-м британським чемпіоном світу (останнім був Льюїс Гемільтон).
- 19. Новий чемпіон світу 19 разів фінішував на подіумі у 24 гонках. Загалом упродовж сезону очки набрали 19 пілотів — лише Франко Колапінто та Джек Дуен жодного разу не потрапили до десятки найкращих.
- 24. Це перший раз, коли в календарі сезону було 24 перегони.
- 30. У Мексиці Ландо Норріс виграв перегони з 30-секундною перевагою, що стало найбільшим відривом у Формулі-1 цього року.
- 33. За даними вебсайту F1 Top, збитки, завдані болідам цього року, склали 33 мільйони доларів США.
- 35. Ландо Норріс став 35-м володарем чемпіонського титулу Формули-1.
- 57 з 69. З моменту появи заліку конструкторів (1958, а потім 1982 року), 57 з 69 пілотів-чемпіонів світу представляли команду, яка його виграла.
- 104. 31 серпня Макс Ферстаппен відставав від лідера заліку пілотів на 104 очки. Через 9 перегонів водій фінішував у двох очках від Ландо Норріса.
- 1 год 13 хв 24 сек. Гран-прі Монци став найшвидшим (і найкоротшим) в історії Формули-1.
- 200. McLaren виграла свій 200-й Гран-прі завдяки перемозі Ландо Норріса на трасі Гунгароринг.
- 239. Ніко Хюлькенберг фінішував на подіумі в Сільверстоуні, що стало його найкращим результатом за 239 перегонів.
- 250,706. Середня швидкість на Гран-прі Монци склала 250,706 км/год, що є рекордом.
- 2010. Уперше з 2010 року у фінальних перегонах більше ніж два пілоти мали шанси на перемогу.
Які рекорди буде побито у 2026 році? З новими правилами можливо багато!