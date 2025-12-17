Формула-1: ключові цифри та рекорди сезону 2025 року

0,010 . У Саудівській Аравії Макс Ферстаппен завоював поул-позишн із перевагою лише 0,010 секунди над найближчим суперником.

0,543 . Під час перегонів Гран-прі Угорщини лише 0,5 секунди відділяли поул від десятої позиції — рекордно малий відрив.

1 . Норріс став першим переможцем для McLaren з 2008 року — тоді титул здобув Льюїс Гемільтон.

2 . Макс Ферстаппен фінішував за 2 очки позаду Ландо Норріса, що є найменшим відставанням з 2008 року.

3 . Вперше в історії Формули-1 двоє пілотів виграли по 3 гонки поспіль, і жоден з них не став чемпіоном (Оскар Піастрі та Макс Ферстаппен).

4 . За 24 гонки лише четверо пілотів підіймалися на найвищу сходинку подіуму.

5 . Кімі Антонеллі став останнім пілотом в історії напряму, який використав DRS. Йому було 5 років, коли Дженсон Баттон вперше зробив це.

8 . Макс Ферстаппен виграв 8 перегонів — найкращий результат серед пілотів цього року (по 7 перемог у Ландо Норріса та Оскара Піастрі).