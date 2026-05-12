Формула-1
Гран-прі Маямі: момент Макса Ферстаппена, який обговорюють усі
Пілот Oracle Red Bull Racing приголомшив фанатів Формули-1 уже на перших секундах Гран-прі Маямі: спершу він припустився помилки, а потім створив один із найобговорюваніших моментів перегонів.
Перегони поринули в хаос майже одразу після старту, але саме Макс Ферстаппен опинився в центрі уваги — епізод за його участю прихильники переглядали знову і знову.
Стартувавши другим, одразу позаду переможця Кімі Антонеллі, Ферстаппен упевнено рушив із місця. Однак уже за кілька секунд він втратив контроль над задньою частиною боліда в першій зв'язці поворотів і розвернувся просто посеред щільного пелотону.
Пілоту Oracle Red Bull Racing якимось чином вдалося втримати автомобіль та уникнути серйозної аварії, яка могла миттєво завершити його виступ.
Ферстаппен зберіг контроль у майже безвихідній ситуації
Оточений болідами з усіх боків, спортсмен виконав розворот на 360 градусів, уникнувши контакту й потенційної катастрофи — цей епізод підірвав соцмережі. «Єдина людина на решітці, яка могла це врятувати», — написав один із користувачів під відео, опублікованим офіційним акаунтом Формули-1 після перегонів. «Макс фактично витягнув цей заїзд. Без нього він був би найнуднішим», — додав інший.
Ферстаппен визнав свою помилку в радіоефірі та вибачився перед командою. Пізніше, в інтерв'ю австрійському виданню ORF, він пояснив інцидент: «Так, я припустився помилки. Переборщив із керуванням, а потім зробив 360. Було прикро, звісно, але зрештою я теж просто людина».
Нереальний камбек Ферстаппена: від розвороту до п'ятого місця в Маямі
Після розвороту Ферстаппен відкотився на дев'яту позицію, однак заїзд чотириразового чемпіона світу на цьому не завершився. Коли через аварію за участю напарника Ісака Хаджара на трасі з'явився автомобіль безпеки, нідерландець ризикнув і достроково перейшов на жорсткі шини, повернувшись у перегони вже на 16-ту позицію.
Відтоді він зосередився на прориві. Впевнено й технічно долаючи суперників на складній міській трасі Маямі, Макс поступово повернувся до боротьби за подіум.
Втім, така стратегія мала свою ціну. На фінальних колах довгий відрізок на жорстких шинах почав втрачати ефективність, і, попри напружену боротьбу за позицію, Ферстаппен зрештою фінішував п'ятим.
«Це були дуже насичені перегони, — прокоментував гонщик. — На жаль, на першому колі я втратив задню частину й розвернувся у другому повороті. Я добре відновився, але потім ми повинні були мінімізувати втрату часу».
Попри те, що Ферстаппен не піднявся на подіум, він відзначив позитивні зрушення в загальних результатах і розвитку команди: «Безумовно, ми дещо додали у швидкості, і це виглядає багатонадійно. Загалом, це був вдалий вік-енд для нас, і приємно знову бути в центрі боротьби. Ми продовжуємо працювати над болідом, тиснути й удосконалюватися, тож рухаємося в правильному напрямку».
Результати Гран-прі Маямі
Місце
Пілот
Команда
Очки
1
Кімі Антонеллі
Mercedes
25
2
Ландо Норріс
McLaren
18
3
Оскар Піастрі
McLaren
15
4
Джордж Рассел
Mercedes
12
5
Макс Ферстаппен
Oracle Red Bull Racing
10