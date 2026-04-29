Ферстаппен і «24 години Нюрбургрингу»: кваліфікація натякає на перемогу

Макс Ферстаппен продовжує демонструвати свої виняткові навички та оголосив про участь у травневих «24 годинах Нюрбургрингу» . Напередодні старту пілот пройшов кваліфікаційний вік-енд, де йому та команді було чого повчитися. Ось ключові висновки.

01 Ферстаппен має реальні шанси на перемогу

Головне, що стало очевидним упродовж вік-енду, — Ферстаппен разом із командою має достатню швидкість і рівень підготовки, щоб боротися за перемогу в основних перегонах. Хоча в суботу через обмежену кількість заїздів було складно об'єктивно оцінити їхню форму, неділя принесла сильний виступ.

У другій кваліфікаційній сесії їхній Mercedes першим подолав межу в дев'ять хвилин за коло. Це сталося саме тоді, коли траса почала підсихати після вологого початку.

Коли результати почали покращуватися, команда вирушила на швидке коло, однак технічна несправність змусила її повернутися в бокси, що коштувало дорогоцінного часу. У підсумку до завершення заїздів вони опинилися поза межами топ-25.

Макс Ферстаппен все ще опановує свій Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Після цієї сесії Макс сказав: «Автомобіль працює дуже добре. Водночас я й далі вчуся, коли йдеться про налаштування — ми продовжуємо експериментувати з дрібними деталями, щоб знайти ще більше темпу. Інші команди також працюють над точним налаштуванням і балансом. Сподіваємося, що до головних перегонів усе складеться».

Пізніше в неділю команда Ферстаппена зберегла хорошу форму: Лукас Ауер вивів машину на п'яте місце в залікових заїздах, продемонструвавши високу швидкість протягом двох кіл — максимально дозволеної дистанції цієї сесії. Це визначило їхню стартову позицію в другій гонці вік-енду, яка завершувала кваліфікаційну частину.

Другі перегони, що тривали чотири години, розпочалися для колективу Ферстаппена вдало. З нідерландцем за кермом вони очолювали пелотон протягом перших 90 хвилин.

Ферстаппен пробивався крізь інших претендентів на лідерство. Однак труднощі зі спліттером, що виникли раніше того ж вік-енду, повернулися, і команда почала втрачати позиції. Ауер зміг знову піднятися з кінця пелотону й зрештою фінішував у середині групи.

Здатність команди показувати найшвидші кола та домінувати протягом тривалого часу свідчить про те, що вони мають реальні шанси на перемогу у 24-годинному марафоні, коли він відбудеться у травні.

02 Надійність стане вирішальною для будь-якої команди, що претендує на перемогу

Шанси команди Ферстаппена значною мірою залежатимуть від того, чи вдасться їм усунути проблеми з надійністю.

У перегонах на витривалість ключовим чинником успіху є перебування на трасі та подолання максимальної кількості кіл. Навіть якщо колектив демонструє найвищу швидкість, але проводить на трасі лише половину часу, перемогти він не зможе. Хоча труднощі, з якими зіткнулася команда Макса у кваліфікації, не були критичними, їм важливо уникнути подібних ситуацій у наступних сесіях.

Команда Ферстаппена тривалий час лідирувала під час кваліфікації © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ферстаппен прокоментував: «Під час другого кола мого другого відрізка я зрозумів, що щось не так. Спліттер відламався. Це дивно, адже я нікого не зачепив, тому не знаю, як це сталося. Треба розібратися і з'ясувати, що до цього призвело».

Водій сподівається, що ці технічні проблеми вдасться швидко вирішити, оскільки він хоче проводити якомога більше часу за кермом Mercedes. Це пов'язано з тим, що перегони на витривалість дуже відрізняються від Формули-1, тому чим більше часу він матиме для практики, тим комфортніше почуватиметься у змагальний день.

03 Склад учасників виявився більш відкритим, ніж очікувалося

Ще один важливий висновок напередодні 24-годинних перегонів — боротьба може бути значно щільнішою, ніж прогнозували. Команда Manthey на Porsche традиційно вважається сильною, однак різні лідери у кваліфікації свідчать про те, що на Нюрбургринзі чимало колективів претендують на перемогу .

Ферстаппен і Лукас Ауер довели, що можуть бути конкурентоспроможними © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Упродовж вік-енду відзначилися чотири команди: BMW, Audi, Aston Martin і Ferrari — кожна з них демонструвала темп, достатній для виграшу.

Водночас деякі з найшвидших учасників стали несподіванкою. Якщо BMW та Audi й без того були серед фаворитів, то Aston Martin і Ferrari до цього переліку зазвичай не входили. Та вони показали швидкість і стабільність на рівні провідних команд.

Висока конкуренція проявлялася не лише в боротьбі за перемогу: у першій п'ятірці кожного заїзду регулярно з'являлися різні команди та пілоти. Для Ферстаппена це означає серйозне суперництво під час основних перегонів у травні.

Однак кваліфікація на Нюрбургринзі принесла команді чемпіона чимало позитиву. Хоча проблеми з надійністю й завадили повністю реалізувати потенціал, вони продемонстрували високий темп у щільному складі учасників.