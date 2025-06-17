Подорож найекстремальнішими поворотами Формули-1

Кожен фанат перегонів має власне уявлення про те, що робить поворот справді видовищним: чи то запаморочлива швидкість, чи можливості для обгону, що змінюють хід заїзду. Але є й такі повороти, що викликають страх — або принаймні сильне роздратування — навіть у найдосвідченіших пілотів. У цьому матеріалі ми пригадаємо саме такі.

01 Найкомфортніший для вболівальників: T1, Траса Америк, США

На Трасі Америк є кілька варіантів проходження першого повороту (Т1) © Getty Images/Red Bull Content Pool

Складена з ділянок, змодельованих за зразком найвідоміших відрізків Формули-1, Траса Америк уже встигла стати однією з найвидатніших. Та цей великий техаський автодром має й власну родзинку — потужний перший поворот, знаний як T1 або ж «Великий червоний», як його називають місцеві. Після старту автомобілі стрімко набирають швидкість на прямій, заїжджають на пагорб до найвищої точки маршруту, а тоді одразу ж згортають ліворуч, шукаючи ідеальну траєкторію. На відміну від більшості треків, тут є кілька варіантів підходу до повороту — кожен з них може дати шанс на обгін. Це також одна з найдружніших до вболівальників трас, адже фани можуть не лише спостерігати за перегонами з чудовим оглядом із трибун, а й насолодитися концертом Тейлор Свіфт після Гран-прі.

За словами Даніеля Ріккардо: «Це одна з найкращих трас в календарі перегонів. Ти можеш відірватися в чотирьох різних місцях. Є траси, які ти намагаєшся пройти з усіх сил з першої спроби, тому мати чотири різні можливості, з різними формами поворотів та підйомів — це створює дійсно чудову атмосферу, яка мотивує боротися».

02 Найлегендарніший: Eau Rouge, Спа-Франкоршам, Бельгія

Могутній Eau Rouge © Getty Images/Red Bull Content Pool

Монако має гламур і престиж, але Спа-Франкоршам залишається найбільшим випробуванням для учасників. На трасі немало викликів, але Eau Rouge-Raidillon є особливим випадком. Автомобілі виїжджають з лінії старту-фінішу, проходять шпильку в La Source і спускаються до Eau Rouge. Після цього шукають підйом, коли траса повертає ліворуч в Raidillon, а потім круто входять у Kemmel Straight. Макс Ферстаппен є палким прихильником цього бельгійського треку: «Це неймовірний поворот. Зараз він доволі легкий у календарі Ф-1, але тиск, який ти відчуваєш, проходячи його, просто божевільний. Це, безумовно, один з моїх найулюбленіших поворотів сезону».

Макс Ферстаппен є палким прихильником цього бельгійського треку: «Це неймовірний поворот. Зараз він доволі легкий у календарі Ф-1, але тиск, який ти відчуваєш, проходячи його, просто божевільний. Це, безумовно, один з моїх найулюбленіших поворотів сезону».

03 Найбільше тестів: T11, Міжнародний автодром Бахрейну, Бахрейн

Себастьян Феттель на Міжнародному автодромі Бахрейну © Getty Images/Red Bull Content Pool

Завдяки стабільній погоді Міжнародний автодром Бахрейну є ключовим майданчиком для тестування болідів Формули-1 і часто відкриває сезон. Утім, попри добру обізнаність пілотів із цією трасою, вона залишається непередбачуваною — особливо в одному з лівих поворотів. Бахрейн розташований у низині, тож часто зазнає впливу сильних бічних вітрів, які можуть знести машину з оптимальної траєкторії. Хоча асфальт забезпечує добре зчеплення, вологе пустельне повітря знижує рівень притискної сили. До того ж цей напрямок розташований наприкінці зони DRS, що створює додатковий аеродинамічний виклик. Якщо гонщик правильно входить у віраж, він може втримати повний газ на всій дузі й стрімко вийти на фінальну ділянку. Проте саме через завершення зони DRS цей поворот стає ідеальним місцем для обгону: той, хто зважиться пізно загальмувати, має шанс відіграти позицію — або ж легко її втратити, якщо не втримає баланс боліда на вході.

04 Найбільша G-force: 130R, Сузука, Японія

130R — одне з найяскравіших місць у сезоні для всіх водіїв Формули-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Цей поворот — ключова частина однієї з найскладніших трас Формули-1, знайомої тобі з відеоігор про перегони. 130R отримав свою лаконічну назву від радіуса в 130 метрів. Цей віраж із двома апексами — один із найшвидших і найнебезпечніших у світі автоспорту. Пілоти виходять зі Spoon Curve та мчать довгою прямою, щоб наблизитися до 130R майже на повному газу. Як і Parabolica, це один із найшвидших поворотів у календарі Формули-1, який винагороджує лише найвідважніших.

На Гран-прі Японії 2025 року Макс Ферстаппен побив рекорд траси, завоювавши поул і здобувши блискучу перемогу. Відповідаючи на запитання журналіста про те, як це — проїхати ідеальне коло на Сузуці, він відповів: «Якщо ти хочеш сісти за кермо, я можу дати тобі спробувати. Але я думаю, що ти накладеш в штани».

05 Найвигідніший: Maggotts-Beckett, Сільверстоун, Великобританія

Напрямок змінюється у Сільверстоуні © Getty Images/Red Bull Content Pool

Maggotts–Beckett вважають найтехнічнішим комплексом поворотів в автоперегонах. Утім, Сільверстоун — настільки швидка й плавна траса, що складно виокремити окремі її ділянки. Насправді цю секцію можна починати на один поворот раніше — з Copse — і тоді маємо Copse–Maggotts–Beckett. Отже, в’їзд до нього починається зі стрімкого правого Copse. Далі болід миттєво минає різкий лівий, потім різкий правий поворот і, зрештою, змушений двічі знизити передачу, щоби пройти ще один правий. Усе це відбувається майже на граничній швидкості, створюючи значне навантаження на м’язи шиї водія. Виїзд із комплексу веде безпосередньо до Chapel Curve і далі — на Hangar Straight. Тож, можливо, доцільніше називати цю секцію Copse–Maggotts–Beckett–Chapel.

Джоліон Палмер: «Maggotts і Becketts тепер майже один суцільний поворот, тому що ти весь час втискаєш педаль у підлогу. Кінець не зовсім рівний, але ти охоче жертвуєш цим, щоб потрапити на потрібну частину траси для виходу».

06 Найскладніший: Campsa, автодром Барселона-Каталунья, Іспанія

Campsa на автодромі Барселона-Каталунья — це випробування нервів © Getty Images/Red Bull Content Pool

Цей поворот, що проходиться на повній швидкості на шостій передачі, — справжні американські гірки, що поєднують шалений крутний момент із дезорієнтацією. Campsa починається з цілковито сліпого входу, а далі різко переходить із крутого підйому на стрімкий спуск. Через це пілоти легко можуть помилитися з траєкторією виїзду й опинитися на астротерфі.

За словами Марка Веббера, переможця цього треку 2010 року: «G-force створює відчуття, ніби твоє тіло стискається. У швидкому повороті вона діє збоку, тому твої ребра, стегна і шия притискаються до краю сидіння. Сила збільшується повільно і досягає піку в середині повороту».

07 Найкрасивіший: T3, Red Bull Ring, Австрія

Приголомшливі краєвиди Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

Улюблений фанатами Red Bull Ring розташований на схилі гори, порослої соснами й усіяної кемпінгами. Звідси відкривається мальовничий краєвид на широку рівнину з містом Шпільберг далеко внизу. Водії виїжджають на пряму старт-фініш, різко звертають праворуч і починають підйом угору до повороту Т3 — найвищої точки траси. На виході з нього активується регульоване заднє антикрило, що дає чудовий шанс для обгону перед технічною частиною, яка веде шлях з пагорба назад на стартову пряму. Якщо ти прихопив камеру, Т3 — ідеальне місце для селфі: з одного боку — гори, з іншого — мальовничі пейзажі Штирії.

За словами Макса Ферстаппена , п'ятиразового переможця на цій трасі: «Гран-прі Австрії завжди особливе. Це батьківщина Red Bull, тому у нас тут багато австрійських вболівальників, а ще багато голландців».

08 Найшвидший: повороти 21-22, автодром Джидда Корніш, Саудівська Аравія

Джидда Корніш: найшвидша вулична траса Формули-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Нарешті, ми дісталися до шикани. Зазвичай це видовищний і дуже цікавий для пілотів елемент траси, але саме ця шикана є найстрашнішою у Формулі-1 і становить найскладнішу частину треку. Поворот 21 на автодромі Джидда Корніш — це сліпий виїзд ліворуч, який виконується на шостій передачі, зі стіною зліва, перед неочікуваним поворотом праворуч. У 2021 році, коли траса дебютувала у Формулі-1, Шарль Леклер і Мік Шумахер відчули на собі гнів цієї шикани. У 2023 році були внесені зміни, щоб зменшити швидкість на вході та розширити ділянку, але вона все ще залишається суворим випробуванням навіть для найкращих гонщиків світу.

09 Найбільший віраж: Hugenholtzbocht, Зандворт, Нідерланди

Екстремальні заїзди у Зандворті © Getty Images/Red Bull Content Pool

Зандворт — вузька й звивиста траса, що простягається вздовж берега бурхливого Північного моря. Її трибуни буквально стіна до стіни заповнені «помаранчевою армією» фанатів Макса Ферстаппена. Найцікавішим поворотом на цій, без сумніву, найексцентричнішій дорозі сезону є швидкісний лівий Hugenholtz. Його 18-градусний нахил дозволяє пілотам обирати широку, високу траєкторію входу або вузьку та низьку — для спроби випередити суперника перед виходом із повороту. Названий на честь конструктора траси Джона Гугенхольца, який також спроєктував легендарну Сузуку, цей поворот ідеально відповідає агресивному стилю водіння Ферстаппена, який під рев трибун мчить дорогами Зандворта. За словами самого Макса в інтерв’ю голландським ЗМІ, він мріє, щоб колись Scheivlak назвали на його честь.

Триразовий переможець Гран-прі Нідерландів Макс Ферстаппен каже: «Траса справді крута — особливо 3-й поворот, де занос просто приголомшливий. Я не очікував, що нахил буде настільки великим, але їхати на боліді Формули-1 тут неймовірно. Останній поворот теж досить крутий, а з новими автівками та відкритим регульованим заднім антикрилом це буде справжнім випробуванням, яке принесе багато задоволення».

10 Найбільш історичний: Parabolica, Монца, Італія

Монца — храм швидкості © Getty Images/Red Bull Content Pool

Наостанок, ми переходимо до грандіозного фіналу — довгого, розлогого фінального повороту Храму швидкості, Parabolica, нині перейменованого на Curva Alboreto. Підкорити останній поворот кола на найшвидшій трасі Формули-1 — це завдання, що потребує повної самовіддачі й сталевих нервів. За умов мінімальної притискної сили боліди поводяться нестабільно, покладаючись виключно на зчеплення шин із покриттям, щоб утриматися на шляху. Під час проходження цього довгого відрізка машини поступово нарощують потужність, що робить момент виходу з нього критично важливим.