Огляд Forza Horizon 6: захопливі перегони у відкритому світі Японії

Потужні баси стрясають дорогу, двигуни ревуть, а неонові вогні заливають горизонт. Це означає лише одне — Forza Horizon 6 повертає найбільший автомобільний фестиваль у геймінгу.

Ралійні автомобілі на шаленій швидкості проходять шпильки й круті серпантини. Суперкари розганяються автомагістралями до понад 400 км/год, а позашляховики змагаються серед квітучих полів. Серія повертається зі своєю фірмовою формулою відкритого світу в сетингу, на який фанати чекали роками. Forza Horizon 6 нарешті переносить гравців до Японії, а ми пояснюємо, що саме робить новий тайтл від Playground Games таким цікавим.

01 Геймплей Forza Horizon 6 — король різноманітності

Давні шанувальники Forza Horizon добре знають, за що люблять серію: за величезну кількість активностей. Тільки-но ти виборював кожну секунду у швидкісних вуличних перегонах, як уже за мить прориваєшся крізь брудне бездоріжжя або долаєш видовищні крос-кантрі траси, натхненні легендарним ралі Дакар.

Заробляй браслети, щоб розблокувати престижніші перегони © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 розвиває цю перевірену формулу та переносить її в один із найочікуваніших сетингів — Японію. Гравців чекає компактна, але насичена версія країни з розлогими вулицями Токіо, горою Фудзі, тихими храмами, бамбуковими лісами та багатьма іншими мальовничими локаціями.

Ключові механіки та система прогресу майже не змінилися, тому прихильники швидко почуватимуться як удома. Водночас гра пропонує чимало нових ідей.

Салони автомобілів вражають неймовірною деталізацією © Xbox Game Studios

У Forza Horizon 6 складно знайти щось, чого не можна спробувати. Перегони проти двох трюкових літаків? Є. Дуель під саундтрек із «Ван Піс»? Без спойлерів, але фанати аніме точно залишаться задоволеними. А як щодо події, у якій ти мчатимеш угору й униз стрімким гірськолижним схилом?

Креативність розробників справді захоплює. Кожна з приблизно сотні фестивальних подій в одиночній кампанії сприймається унікальною. І це ще без урахування багатокористувацьких режимів та величезного відкритого світу.

02 Досліджуй Японію у Forza Horizon 6

Ігровий світ Forza Horizon 6 поділений на 10 регіонів, кожен із яких має власний характер і неповторну атмосферу. Саме завдяки цьому гра виразно відрізняється від мексиканського сетингу Forza Horizon 5 та світу Forza Horizon 4, натхненного Великою Британією.

Різноманітні ландшафти Японії роблять її ідеальним сетингом для гри © Xbox Game Studios

Упродовж однієї поїздки ти можеш милуватися туманними долинами західного регіону Сіманояма, а трохи пізніше — мчати крізь квітучі поля центрального Мінаміно чи досліджувати стародавні храми східного району Іто. Простіше кажучи, Forza Horizon 6 пропонує найрізноманітнішу та візуально найефектнішу мапу в історії серії. Дослідження понад 700 доріг і мальовничих територій між ними постійно дарує нові враження.

Гравці, які віддають перевагу більш структурованому проходженню, можуть спробувати нові сюжетні місії Day Tour. Ці озвучені подорожі проведуть тебе різними куточками мапи та познайомлять із японською культурою та традиціями. Це вдале доповнення, яке додає грі більше атмосфери та неповторного стилю.

Цвітіння сакури в Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Зміна сезонів помітно трансформує світ і допомагає зберігати відчуття новизни навіть після десятків годин гри. Попередня версія демонструвала мальовничу весну з квітучою сакурою, тоді як фінальний реліз тішить насиченими літніми пейзажами. Осінь і зима, своєю чергою, обіцяють ще більше візуального різноманіття.

03 Аркадні перегони у найкращому вигляді

Forza Horizon 6 залишається вірною аркадним перегонам, але за простою й доступною моделлю керування ховається приємний виклик. Навіть на стандартній складності ШІ-суперники одразу нав'язують серйозну конкуренцію. Якщо обереш один із середніх рівнів складності серед дев'яти доступних, отримаєш хороший баланс між комфортною грою та справжнім випробуванням.

Ралі, дорожні перегони, дрифт, драг-рейсинг — гра має, що запропонувати © Xbox Game Studios

Велике значення має й рельєф. Бруд, пісок, вода та асфальт по-різному впливають на зчеплення, тому кожне покриття відчувається унікально. Особливої атмосфери додають нові маршрути тоге — вузькі звивисті гірські дороги Японії, які точно сподобаються любителям дрифту.

Помітно покращився й штучний інтелект. Сумнозвісний ефект «гумки», через який суперники нереалістично швидко наздоганяли гравця, тепер значно слабший. Завдяки цьому перегони стали реалістичнішими, чеснішими та напруженішими.

Розробники не забули й про фанатів драг-рейсингу. Drag Meets пропонує реалістичну систему лаунч-контролю, а Time Attack Circuits додає ще один режим для змагань у відкритому світі. Якщо любиш чесне суперництво, зверни увагу на Spec Racing — тут усі їздять на однакових авто, тож усе вирішує лише майстерність водія.

04 Величезний відкритий світ, наповнений активностями

Навіть поза перегонами у віртуальній Японії завжди є чим зайнятися. По всій мапі розкидані радари швидкості, дрифт-зони, стрибкові випробування та заїзди на час, які постійно заохочують досліджувати світ.

Під час подорожей ти натраплятимеш на кастомні автомобілі, заховані в різних куточках мапи. Ці повністю модифіковані машини можна купити просто на узбіччі — часто дешевше, ніж у головному автосалоні.

Мапа Forza Horizon 6 максимально насичена © Xbox Game Studios

Колекційні предмети теж повернулися у великій кількості. На карті заховано понад 200 регіональних талісманів, серед яких є відсилання до японської кухні: едамаме, онігірі, данґо та карі з рисом. За кожну знахідку отримуєш кредити, тож уважне дослідження світу може принести чимало грошей навіть без участі в перегонах. Крім того, по всій мапі розташовані стенди досвіду, які чекають, щоб їх розбили.

05 Автомобілі, кастомізація та творча свобода

Forza Horizon 6 стартує з понад 550 автомобілями, пропонуючи один із наймасштабніших автопарків у жанрі. Зіркою обкладинки стала Toyota GR GT Prototype 2025 року — потужний серійний спорткар, який чудово передає дух сучасної японської автомобільної культури.

Не дивно, що основний акцент зроблено саме на японських легендах. У грі представлені Nissan GT-R, Mazda MX-5, Subaru WRX та Toyota Supra, а компанію їм складають численні європейські гіперкари й американські маслкари. Повертаються й знайомі автомобілі з попередніх частин серії, зокрема Mercedes-AMG One з Forza Horizon 5. Водночас розробники не забули про дивакуватий та кумедний транспорт.

У грі представлено чимало транспортних засобів © Xbox Game Studios

Серйозно оновили й аудіодизайн. Завдяки новій системі акустичного моделювання кожен автомобіль отримав реалістичніше звучання двигуна. Машини тепер звучать переконливіше, ніж будь-коли раніше, а в поєднанні з енергійним саундтреком це створює справді потужний дух перегонів.

Кастомізація також вийшла на новий рівень. Тепер ти можеш встановлювати нові обвіси, експериментувати з оновленими деталями Forza Aero та навіть застосовувати ефекти фарбування до вікон. Хоча частині ентузіастів усе ще може бракувати глибших опцій на кшталт підсвічування днища, можливостей для персоналізації стало помітно більше.

Уперше в історії серії з'явилася можливість купувати будинки по всій Японії. На мапі доступні вісім об'єктів нерухомості, кожен із повністю налаштовуваним гаражем. Для декору підійде що завгодно — від неонових пальм до гігантських пластикових динозаврів, тож облаштувати власний простір вдасться саме так, як хочеться тобі.

Однак найбільшою новинкою є The Estate — окрема гірська долина, яку можна повністю перебудовувати на свій смак. Тут можна створювати дороги, трампліни, петлі та цілі будівлі, поєднуючи традиційну японську архітектуру із сучасними конструкціями. Найкраще те, що своїми творіннями можна ділитися з іншими гравцями онлайн.

06 Вердикт — Forza Horizon ніколи не була кращою

Обов'язково спробуй нічні вуличні перегони © Xbox Game Studios

Можна годинами ділитися враженнями від Forza Horizon 6. Пошук стенда досвіду біля гірськолижного витягу, стрибок із трампліна неподалік ракетної бази чи шалений заїзд автомагістраллю на швидкості 420 км/год за кермом Hennessey Venom GT — гра безперервно дарує яскраві й пам'ятні моменти.

Forza Horizon 6 дає геймерам саме те, на що вони чекали, і навіть більше. Японія стала ідеальним місцем для серії: мальовничі краєвиди, звивисті дороги та атмосфера, створена з великою увагою до деталей, чудово доповнюють одне одного. Нові механіки й розширені можливості кастомізації вдало розвивають формулу, яка й до цього була надзвичайно сильною.

Усі, хто любив попередні частини Forza Horizon, почуватимуться тут як удома. Тим, хто очікує кардинально нового досвіду, гра може здатися надто знайомою. Але в цьому ніколи й не полягала суть серії. Вона завжди була про задоволення від водіння — і тепер вона передає його краще, ніж будь-коли.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — колишній професійний кіберспортсмен, який змагався у Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty та FIFA на ПК і консолях. В останні роки він також набув великого досвіду в галузі технологій та ігрових периферійних пристроїв. Він пише про геймінг з 1990-х років.