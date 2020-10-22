Як перейти від ідеї до дії — відповідають українські креативники

Більшість успішних українських підприємців запевняють, що смерть ідей — це нормально. Втім, успішними їх робить вміння помітити справді класну ідею, та втілити їх у життя. Ми розпитали чотирьох українських креативників, як народжуються ідеї і головне, як не забити і реалізувати задумане.

А якщо ти студент і уже маєш ідею, що може змінити життя свого універу сьогодні, а світ — завтра, поспішай до 25 жовтня подати заявку на глобальну програму Red Bull Basement .

Олексій Дивисенко, креативний директор Banda Agency

Є просто ідеї, яких можна вигадати мільйон, а є ті, що вирішують задачу © Олексій Дивисенко

Потрібно розуміти, що є просто ідеї, яких можна вигадати мільйон, а є ті, що вирішують задачу . На жаль, немає кнопки, натиснувши яку, до тебе одразу приходить така ідея. Втім, є певний алгоритм, як це зробити. Якщо коротко, потрібно дослідити — запропонувати — реалізувати — відрефлексувати — і почати наново.

Ніколи до кінця не знаєш, спрацює ідея чи ні. Фінальне рішення завжди за внутрішнім голосом. І аби він частіше обирав правильний варіант, потрібно купу разів лажанути — і зробити висновки.

Також потрібно розрізняти робочу ідею і «убойну». Можна реалізувати купу непоганих ідей, які дадуть результати. Та можна зробити одну убойну, яка змете все на своєму шляху. Тому, якщо уявити ідеї у відсотках, то 75% з них — слабкі, 24% — хороші робочі варіанти і тільки 1% — убойні. Коли ти знайдеш таку, то не зможеш спати чи думати про щось інше, поки не реалізуєш її. Важливо записувати будь-які ідеї . Особисто я записую абияк і абикуди, просто щоб вивільнити голову та рухатись далі. Цікаво, що всі записані ідеї можуть жити своїм життям. Найкращі з них починають варитися навіть без твого відома. Через певний час повертаються до тебе у вигляді зовсім іншого, більш крутого варіанту. Та загалом, треба приймати, що смерть ідей — звична справа. Тому і прощатися з ними треба легко, не витрачаючи зайвої енергії. У мене є кілька порад, як втілювати ідеї у життя: Поясни собі, чому ця ідея крута. Створи мотивацію її втілити. Уяви, як зміниться світ, тільки ти її реалізуєш;

Розбий складну ідею на дрібні частинки;

Не засиджуйся на теорії, швидше переходь до практики. Зроби ескіз, чернетку. Коротше, якомога швидше перенеси фантазію у реальний світ;

Полюби помилки. Інакше вигадаєш мільйон відмовок, чому не варто чогось робити.

Маргарита Римек, CEO в Pix Backpack

Маргарита Римек радить опитувати аудиторію © Маргарита Римек

Найчастіше у мене виникають ідеї, коли я активно занурююсь у тему. І чим більше заглиблюєшся — тим легше побачити, як щось покращити.

Найпростіший спосіб зрозуміти, чи ідея спрацює — провести опитування серед потенційної аудиторії. Втім, це не мають бути твої друзі чи близькі, адже можна отримати викривлені результати. Ти маєш визначити больову точку чи проблему, яку вирішує ідея. Крім того, важливо побачити чи готова аудиторія також боротися з цією проблемою.

Щодо розвитку ідеї, то тут багато залежить від наявності ресурсів, часу і фінансів . На мою думку, рік — це максимальний термін для тесту і створення MVP (minimum viable product — мінімальна робоча версія продукту, — ред.). Та, звичайно, чим швидше — тим краще. Я знаю проєкти, які втілювали за кілька місяців, а які — за кілька років. Так от, за пару років може змінитися не тільки ситуація на ринку, а і твоє ставлення до проєкту, мотивація.

Найголовніше, що я для себе винесла, для реалізації ідеї — потрібно постійно нею займатися. Дуже важливо зробити реалізацію ідеї — другою роботою і приділяти їй хоча б трохи часу щодня.

Ніби очевидна річ, але ідея розвиватиметься, тільки тоді, коли її розвиваєш. Хоча би по-троху кожного дня — і ти або прийдеш до реалізації, або зрозумієш, що вона не дієздатна і переключишся на щось інше.

Єгор Аветисов, Head of Innovation в PrivatBank

Єгор вважає, що ідеї мають вирішувати проблеми © Єгор Аветісов

У ідей є одна велика проблема — часто вони не потрібні нікому, крім автора. А більшість авторів ідей спершу роблять, а потім дивляться, кому це потрібно. Ми ж з командою вважаємо, що ідея повинна народжуватися з потреби клієнта. Інакше вона не принесе користі. Тому найскладніше — не вигадати ідею, а розпізнати проблему.

Є купа методів, як визначити, чи ідея спрацює. Ми намагаємося уявити цього клієнта. Зрозуміти, у нього Android чи Apple? Скільки йому років? Як часто він користується картою? Наскільки у нього щільний графік? Далі думаємо над рішенням. І, коли оптимальна ідея знайдена — створюємо прототип, мінімальну робочу версію продукту, який можна запустити і запропонувати цільовій аудиторії.

Втім, єдиного підходу немає . Apple відомі тим, що відмовляють більшості крутих ідей, аби сфокусуватися на найважливішому. Google же навпаки, не обмежують себе в фантазіях, створюють все — і мають навіть власне кладовище проєктів, які не спрацювали. Мені такий підхід куди ближчий. Краще спробувати, реалізувати і зрозуміти, працює це чи ні, ніж картати себе, що чогось не зробив. Дуже важливо, вчасно закривати ідеї, які не злетіли. Інакше можна витратити багато часу, ресурсів і прийти до розчарування.

Також потрібно пам’ятати, що клієнт постійно змінюється, а тому ідеї завжди потребують еволюції.

Мої основні поради, як реалізувати якісну ідею:

Знайди проблему, яку хочеш вирішити;

Ця проблема обов’язково повинна хвилювати тебе особисто. Вирішуючи проблему для когось, але не для себе, ти ніколи не знайдеш гарної ідеї.

Проведи дослідження, дізнайся як усе працює зараз — і зрозумій, як ти можеш це покращити.

Зроби прототип. Втілюй продукт у життя.

Основна порада — не вигадуй ідей. Самі по собі вони нічого не варті. Шукай вирішення проблем — тоді у тебе все вийде.

Дмитро Полупан, засновник UNITED ATHLETES та LEGENDARY SWIM SERIES

Ідея United Athletes прийшла з особистого захоплення © United Athletes

Ідеї завжди виникають по-різному : наприклад, свій бізнес я вигадав спонтанно. Давно хотів розпочати власну справу і шукав можливі варіанти кілька місяців. Як результат — зайнявся тим, що любив. Спершу організував біговий клуб (невдало), потім — групові тренування (невдало), потім — виробництво буйків для плавців і проведення змагань. Останні два напрямки виявились успішними і я почав їх розвивати.

Щодо менш масштабних ідей, як-от новий заплив чи змагання — це результат цілеспрямованого пошуку рішення. Для цього намагаюся прокинутись раніше, поїхати в улюблений заклад, увімкнути музику та підійти до питання системно. Вважаю, що дисципліна важливіша за мотивацію. Треба зрозуміти задачу, проаналізувати можливості і придивитись до західних прикладів. Після цього починається обговорення з командою.

Знайшовши ідею, її одразу варто записати, щоб не забути . Також важливо зрозуміти та відчути її, зробити базовий розрахунок і якнайшвидше запустити в дію. Починай з MVP і обов’язково роби висновки, одразу як матимеш перші відгуки. Будь-яка ідея має цінність тільки після реалізації. Якщо все вдасться — ти отримаєш купу мотивації. Якщо ні — збережеш гроші та зусилля.

Існує багато причин, чому більшість ідей так і залишаються ідеями, та значення має лише одна — відсутність бажання.

Якщо горіти ідеєю, можна знайти і час, і гроші, і експертів, і попит. А коли ідея лежатиме довго, то завжди з’являться причини її не реалізовувати.

Мої основні правила, як втілити ідею в життя: