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MTB
Грейсі Хемстріт творить історію маунтинбайку на Red Bull Hardline Australia
Канадійка Грейсі Хемстріт стала першою в історії жінкою, яка повністю подолала дистанцію на Red Bull Hardline в Тасманії.
У свої 19 років Грейсі Хемстріт увійшла в історію гірського велосипеда на першій в історії гонці Red Bull Hardline Australia, що відбулася цими вихідними. Канадська дівчина потрапила у заголовки газет після того, як стала першою в історії жінкою, що подолала повну дистанцію гонки Red Bull Hardline. Трасу, що стала легендою завдяки своїм безжальним випробуванням на витривалість у швидкісному спуску.
Вперше подія переїхала зі своєї домівки в Уельсі, щоб провести другий забіг у байк-парку Мейдена в Тасманії. Саме там Хемстріт вписала своє ім'я в аннали історії, продемонструвавши вміння долати жахливі стрибки, падіння та технічні ділянки високошвидкісної траси зверху донизу. Чемпіонка світу зі швидкісного спуску серед юніорів 2022 року навіть отримала нагороду «Райдер тижня» за свої новаторські подвиги.
Хемстріт провела неймовірний тиждень в Австралії, що свідчить про її психологічну стійкість і здатність справлятися з високими швидкостями та масивними елементами, якими переповнена траса. Під час тижневих тренувань її заднє колесо було зруйноване при приземленні на великому стрибку, що призвело до важкої аварії. Та, вона відновилася, щоб завершити трасу і вийти на старт кваліфікаційних заїздів. Там вона стала однією з перших двох жінок, які пройшли у фінал Red Bull Hardline, разом з шотландською гонщицею Луїзою Фергюсон.
Цей спуск — найкращий момент у моєму житті
Такі відомі імена, як Тане Сігрейв, Гаррієт Бербідж-Сміт, Ханна Бергеманн та Камі Ногейра також брали участь у тренувальній сесії та кваліфікації, але лише Хемстріт та Фергюсон змогли пройти всю дистанцію та вийти до фіналу.
Лідируючи у фіналі, канадка виконала бездоганний заїзд, подолавши 10-метрові падіння і плавно приземлившись на фініші над кавернозним 23-метровим трампліном з розривом. Її фінішний час 3 хв 56.586 с став найшвидшим жіночим часом дня, але, що більш важливо, історичним моментом в історії жіночого маунтинбайку.
«Ця перемога багато для мене значить, — заявила Хемстріт на фініші. — Цей спуск — найкращий момент у моєму житті. Я їхала безпечно, але останній стрибок з вітром був божевільним. Я просто кайфувала, спускаючись по цій трасі».
Після дебюту в Австралії Red Bull Hardline повернеться до свого валлійського коріння 1-2 червня на монументальний ювілейний захід, присвячений 10-річчю, і Хемстріт матиме можливість знову блиснути.
«Ми побачили такий великий прогрес, дозволивши спортсменкам брати участь, — нагадала нещодавно Тане Сігрейв. — Ми підходимо до цього правильно, працюючи над підтримкою прогресу на досяжній швидкості, щоб більше дівчат змогли зрештою подолати дистанцію».
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