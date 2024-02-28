Грейсі Хемстріт творить історію маунтинбайку на Red Bull Hardline Australia

, що відбулася цими вихідними. Канадська дівчина потрапила у заголовки газет після того, як стала першою в історії жінкою, що подолала повну дистанцію гонки Red Bull Hardline. Трасу, що стала легендою завдяки своїм безжальним випробуванням на витривалість у швидкісному спуску.

Вперше подія переїхала зі своєї домівки в Уельсі, щоб провести другий забіг у байк-парку Мейдена в Тасманії. Саме там Хемстріт вписала своє ім'я в аннали історії, продемонструвавши вміння долати жахливі стрибки, падіння та технічні ділянки високошвидкісної траси зверху донизу. Чемпіонка світу зі швидкісного спуску серед юніорів 2022 року навіть отримала нагороду «Райдер тижня» за свої новаторські подвиги.

Вперше подія переїхала зі своєї домівки в Уельсі, щоб провести другий забіг у байк-парку Мейдена в Тасманії. Саме там Хемстріт вписала своє ім'я в аннали історії, продемонструвавши вміння долати жахливі стрибки, падіння та технічні ділянки високошвидкісної траси зверху донизу. Чемпіонка світу зі швидкісного спуску серед юніорів 2022 року навіть отримала нагороду «Райдер тижня» за свої новаторські подвиги.

Вперше подія переїхала зі своєї домівки в Уельсі, щоб провести другий забіг у байк-парку Мейдена в Тасманії. Саме там Хемстріт вписала своє ім'я в аннали історії, продемонструвавши вміння долати жахливі стрибки, падіння та технічні ділянки високошвидкісної траси зверху донизу. Чемпіонка світу зі швидкісного спуску серед юніорів 2022 року навіть отримала нагороду «Райдер тижня» за свої новаторські подвиги.