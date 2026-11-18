19 листопада 2026 року GTA 6 має з’явитися на консолях. Але чим саме Grand Theft Auto VI перевершує GTA 5? Протягом 13 років Лос-Сантос встановлював стандарти ігор з відкритим світом , зачаровуючи мільйони гравців по всьому світу. Тепер Rockstar Games готується вивести гру на новий рівень.

Від більшого ігрового світу й покращеної графіки до оновленої системи розшуку, оповіді та фізики геймплею — GTA 6 обіцяє великий стрибок уперед. Але як вона порівнюється зі своєю рекордною попередницею? Ось усе, що варто знати.

01 Мапа GTA 5 проти мапи GTA 6: Леоніда ламає всі межі

Реліз GTA 6: 19 листопада 2026

Платформи GTA 6: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

Реліз GTA 5: 17 вересня 2013

Платформи GTA 5: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Одне з найактуальніших питань довкола кожного релізу GTA — це, звісно, «Наскільки великий ігровий світ?» І у випадку GTA 6 відповідь: величезний. Нинішні прев'ю й аналізи припускають, що мапа GTA 6 буде приблизно вдвічі більшою за мапу в GTA 5 (і приблизно втричі більшою за мапу у вестерн-грі Red Dead Redemption 2).

Повернення до Вайс-Сіті © Rockstar Games

Для порівняння: Лос-Сантос і сусідній округ Блейн у п'ятій частині серії покривали площу суходолу трохи менш ніж 75 квадратних кілометрів. Що вже доволі вражає для гри у відкритому світі. Але GTA 6 легко подвоює цей показник: вигаданий штат Леоніда приблизно вдвічі більший за мапу GTA 5 і становить найгігантськішу територію в історії студії дотепер.

Ці масштаби відображаються передусім у географічному розмаїтті. Замість єдиного мегаполіса з навколишньою сільською місцевістю Леоніда складається із шести окремих головних регіонів. Окрім сліпучого неонового мегаполіса Вайс-Сіті, ти перетинатимеш похмурі болота Ґрассріверс, сонячні Леоніда-Кіз, промислове місто Амброзію, збляклий курортний рай Порт-Геллгорн і масивні гірські хребти національного парку Маунт-Калаґа. Кожен може похвалитися власною унікальною флорою й фауною, кліматом і географічними особливостями. Міні-світи всередині більшого світу, так би мовити.

У GTA 6 представлено більше видів тварин, ніж у попередніх частинах © Rockstar Games

Осторонь асфальту дика природа оживає і є багатою на види, як ніколи раніше: понад 170 різних видів тварин, зокрема алігатори, ламантини й акули, населяють біосфери й реагують на вологість і бруд динамічними ефектами хутра. Тож мапа GTA 6 не просто значно більша за мапу в GTA 5 — вона також помітно різноманітніша й живіша.

Часті запитання про GTA 6 Коли вийде GTA 6? GTA 6 має вийти 19 листопада 2026 року для PS5 та Xbox Series X|S Чи вийде GTA 6 на ПК? Про версію для ПК поки що не оголошено. Однак, ймовірно, вона з’явиться пізніше, як це було у випадку з GTA 5. Чи буде GTA 6 доступна на Nintendo Switch 2? Наразі офіційно не планується випуск версії для Nintendo Switch 2. Який розмір карти GTA 6? Rockstar не надав офіційних даних щодо розміру. Згідно з попередніми даними, вона приблизно втричі більша за карту в Red Dead Redemption 2 і приблизно вдвічі більша за карту в GTA 5. Скільки зірок розшуку є в GTA 6? У GTA 6 передбачено до шести зірок розшуку. У GTA 5 максимальна кількість становила п’ять зірок. Скільки головних героїв у GTA 6? У GTA 6 є двоє головних героїв: Люсія Камінос і Джейсон Дюваль . У GTA 5 їх було троє (Майкл, Франклін і Тревор). Скільки триває проходження GTA 6? Роб Нельсон із Rockstar Games оцінює тривалість проходження сюжетної лінії та «декількох» додаткових завдань приблизно у 80 годин. Чи працює GTA 6 із частотою 60 кадрів на секунду? Наразі GTA 6 розроблена для роботи з частотою оновлення 30 FPS (кадрів на секунду). Однак студія-розробник не виключає можливості включення режиму 60 FPS.

02 Порівняння тривалості гри GTA 6 і GTA 5

Тривалість GTA 6: прибл. 80 годин (основна історія плюс частина побічних місій)

Тривалість GTA 5: прибл. 51,5 години (основна історія плюс побічні місії)

Повне проходження GTA 5: прибл. 89,5 години

Буде з чого вибрати серед безлічі автомобілів © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6, схоже, запропонує значно більший ігровий досвід, ніж її попередниця. Роб Нельсон із Rockstar Games, за повідомленнями, витратив близько 80 годин, проходячи основну історію й деякі необов'язкові завдання. Для порівняння, How Long to Beat оцінює, що на проходження історії й побічних місій GTA 5 у середньому йде 51,5 години, зростаючи до 89,5 години для тих, хто проходить на 100%.

Звісно, важко зробити пряме порівняння, не знаючи, скільки необов'язкового контенту пройшов Нельсон. Але всі ознаки вказують на те, що GTA 6 займатиме гравців значно довше. Кожному, хто хоче побачити все, було б розумно запланувати кілька додаткових вільних вихідних.

03 GTA 6 проти GTA 5: поліція, ШІ та система розшуку

Максимальний рівень розшуку в GTA 6: 6 зірок

Максимальний рівень розшуку в GTA 5: 5 зірок

Нове в GTA 6: інфоіконки, зони пошуку, опис підозрюваного

У систему розшуку було внесено чимало змін © Rockstar Games

За останні 13 років штучний інтелект в іграх, звісно, значно просунувся, що також помітно в геймплеї GTA 6. У GTA 5 механіка правоохоронців часто була фруструюче спрощеною. Щойно скоєно злочин, патрульні машини спавнилися в сліпих зонах і, завдяки цифровим конусам лінії огляду на мінімапі, майже завжди знали, де ховаються Майкл, Франклін чи Тревор. П'ять зірок позначали максимальний рівень розшуку.

GTA 6 не лише повертає сумнозвісну шосту зірку, а й симулює поліційну роботу з нуля. Злочини запускають тривогу лише тоді, коли перехожі тягнуться до своїх смартфонів, свідки тікають чи камери відеоспостереження тебе фіксують. Патрульні спершу мають фізично прибути на місце, а не з'являтися нізвідки.

У GTA 6 запроваджено нову систему «Heat» © Rockstar Games

Іще вирішальніша — ідентифікація злочинця: Поліційний департамент Леоніди складає детальний опис підозрюваного. Поліція бере на замітку твою зовнішність, твій одяг, будь-які маски, що на тобі, і транспорт для втечі. Якщо ти зміниш машини чи вдягнеш свіжий одяг поза полем зору, тиск розшуку згасне. Якщо ти лишаєшся невпізнаним, зірки спершу лишаються порожніми, а підрозділи систематично обшукують місце злочину, замість того щоб відкривати вогонь наосліп.

У Вайс-Сіті три зірки чи більше особливо небезпечні. Вузькі вулиці й щільний рух ускладнюють утечу на машині. Утім, ти можеш вийти й зникнути провулками. Rockstar оновила спринт, стрибки й лазіння, щоб це працювало гладко.

04 GTA 6 представляє новий Criminal Profile

GTA 6 також представляє цілковито нову геймплейну механіку для правопорушень, якої не було в GTA 5. Поряд із рівнем розшуку GTA 6 представляє Criminal Profile. Це відповідь Rockstar на систему честі з Red Dead Redemption 2, але вона не категоризує твою поведінку як добру чи злу. Вона відстежує, як ти поводишся впродовж усієї гри і, на відміну від зірок, не скидається.

Люсія та Джейсон не стримуються © Rockstar Games

Непотрібне насильство й безглузде руйнування мають негативний вплив, але, що дивно, так само впливає й те, як ти поводишся зі сміттям чи іншими повсякденними предметами. Насильство, якого вимагають місії чи пограбування, не карається автоматично. Якщо ти виконуєш нальоти чисто, то покращуєш свою репутацію вправного злочинця. Твій профіль також впливає на те, як мешканці Леоніди реагують на тебе, і може змінювати частини історії.

У Extended Look система нагадує механізм карми. Маленькі добрі вчинки, як-от погладити собаку, — з одного боку, тоді як злочини — з іншого.

05 Персонажі й структура історії: Бонні та Клайд замість хаотичного тріо

Головні персонажі в GTA 6: Джейсон і Люсія

Головні персонажі в GTA 5: Майкл, Франклін, Тревор

Протагоністи серії GTA — тема сама по собі, і кожен має своїх улюбленців. GTA 5 свого часу зосереджувалася на трьох докорінно різних антигероях. Зміни перспективи між колишнім грабіжником банків Майклом, вуличним бандитом Франкліном і психопатом Тревором давали чимало дошкульного гумору й вибухових нальотів, але часто тримали гравця емоційно на відстані від подій.

Троє головних героїв з GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 бере інтимніший, приземленіший підхід із Люсією та Джейсоном. Ще одна першість: Люсія — перша жінка, яка бере головну роль у серії. Сценаристка Алекса Д'Агостіно наголошує, що Люсію задумали як багатошаровий, недосконалий персонаж, який своєю силою характеру й наполегливістю стоїть нарівні з попередніми іконами на кшталт Артура Моргана й Ніко Белліча.

Тільки вам вирішувати, чи стануть Люсія та Джейсон парою © Rockstar Games

Стосунки між двома шахраями лежать у серці сюжету. Окрім спільного спорядження й виконання спільних нальотів, дует покладатиметься на мінливі рівні довіри й механіку партнерства, що надає сюжету більшої наративної глибини.

Що захопливо з погляду геймплею — це те, що ти можеш перемикатися між двома майже впродовж усієї гри, хоча це вимкнено під час певних сюжетних послідовностей. Поза місіями вони можуть іти своїми окремими шляхами чи об'єднуватися у світі. Коли ти не граєш за іншого персонажа, він займається своєю власною щоденною рутиною. Повідомлення від твого партнера тримають тебе в курсі поточних подій. Постійне ігнорування їхніх дзвінків, кажуть, навіть шкодить стосункам у довгостроковій перспективі.

06 Геймплей і відкритий світ GTA 6 і GTA 5 у порівнянні

Щодо геймплею, GTA 6 відходить від легконогого аркадного стилю своєї попередниці. Згідно з першими прев'ю, багато геймплейних систем запозичують глибину Red Dead Redemption 2. Перестрілки відчуваються фізичнішими, віддача зброї потребує майстерності, а ближній бій містить динамічні захвати й зони влучань.

Місто належить тобі. Тільки остерігайся закону © Rockstar Games/Take-Two

Повсякденне життя в мегаполісі теж різко змінюється. Замість того щоб ловити таксі свистом біля бордюру, ти використовуватимеш ігровий смартфон, щоб отримати доступ до сучасного застосунку спільних поїздок RydeMe, який дає тобі змогу їздити з водієм і підслуховувати розмови. Зі стрічками соцмереж і трендами вірусних відео смартфон прямо відображає абсурдне божевілля Флориди.

До цього додається драматичне збільшення інтерактивності будівель: якщо в GTA 5 переважна більшість будинків лишалися просто фасадами, то в Леоніді ти можеш заходити в сотні крамниць, клубів, закусочних і квартир, що робить спонтанні нальоти в геймплеї відкритого світу непередбачуваними.

Люсія та Джейсон милуються краєвидом Вайс-Сіті © Rockstar Games

До цього додається значно жвавіше середовище: згідно з прев'ю, тут понад 600 000 анімацій NPC; у GTA 5 їх було близько 55 000, а в Red Dead Redemption 2 — близько 300 000. Усі NPC, що населяють ігровий світ, розроблені індивідуально, а не просто зібрані з одягу й частин тіла. Леоніда має містити ширший діапазон розмірів і статур, з анімаціями, що реалістично адаптуються до розміру й форми тіла.

Ти можеш вітати, провокувати чи заспокоювати перехожих. NPC помічають, коли ти підслуховуєш розмови, і протистоятимуть тобі, якщо ти йтимеш за ними занадто довго. Деякі мешканці носять зброю, а невимушені розмови можуть навіть привести до цілковито нових активностей чи подій.

07 Технології, погода й фізика: некстген-графіка для GTA 6

GTA 6 — справжнє візуальне свято © Rockstar games

GTA 5 технічно базувалася на залізі PS3 і Xbox 360 й покладалася переважно на статичні тіні, фіксовані погодні зони й апскейлені текстури. GTA 6 використовує найновішу еволюцію власного рушія RAGE й була збудована з нуля для сучасних консольних платформ.

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Повний рейтрейсинг для глобального освітлення й відбиттів забезпечує фотореалістичні відбиття в калюжах, неонових вивісках і лакофарбовому покритті машин. Персонажі мають фізично симульовані індивідуальні анімації волосся й симуляції тканини, що видимо реагують на вітер і дощ.

Ключова родзинка — локальна система погоди: поки сонце палить над піщаними пляжами Вайс-Сіті, над болотами можуть вирувати сильні грози й тропічні урагани. Ці шторми затоплюють канави, перекидають знаки й помітно впливають на керованість і зчеплення шин спорткарів та маслкарів. Що прямо підводить нас до наступного пункту.

08 Транспорт і викрадення авто

У GTA 6 з’являться гонки на кільцевих трасах — це вперше в історії серії © Rockstar Games/Take-Two

Керованість у GTA 6 має динамічніший вигляд в Extended Look, ніж у GTA 5, із тіснішими маневрами в поворотах і раптовими маневрами гальмування. Ти можеш випробувати це одразу в автоперегонах чи перегонах на пітбайках, адже GTA 6, схоже, перетворюється на повноцінну аркадну гоночну гру.

До цього додаються нічні вуличні перегони та інші події. Кажуть, у Леоніді є навіть постійна траса, візуально змодельована за Sebring International Raceway. Це вписується в покращену керованість транспорту, для якої команда розробників, кажуть, навіть найняла справжніх гоночних профі.

Викрадення авто теж має бути значно складнішим і різноманітнішим, ніж у GTA 5: злам транспорту потребує значно більшого, ніж просте натискання кнопки. Транспорт категоризовано за рівнями безпеки, причому дорогі моделі значно важче викрасти. Застосунок WAINK заздалегідь сканує машину й показує її орієнтовну вартість, тип замка, сигналізацію й трекер. Ти можеш відчиняти старіші машини простими інструментами на кшталт Slim Jim, тоді як сучасні люксові авто потребують високотехнологічного обладнання, як-от клонер ключів. Деякі з цих інструментів розблоковуються лише з просуванням історії.

Вартість машини зменшується, якщо вона має видимі пошкодження. Це робить утечу й доставку машини викликом, адже у Вайс-Сіті вужчі дороги й щільніший рух, ніж у Лос-Сантосі. Деякі машини навіть мають GPS-трекери, що повідомляють своє розташування поліції.

У майстерні з тюнінгу ви можете дооснастити свою машину © Rockstar Games/Take-Two

Джейсон і Люсія також вибудовують власну колекцію транспорту у своєму нинішньому помешканні. У багажнику є місце для зброї та зміни одягу, що прямо пов'язано із системою розшуку.

09 Розваги та додаткові активності

Каякінг серед зелених пагорбів Національного парку «Гора Калага» © Rockstar Games

GTA 5 уже пропонувала полювання, походи на гору Чіліад, скайдайвінг і польоти на орендованих літаках. Була також фондова біржа, де можна було торгувати. Утім, GTA 6 значно розширює діапазон додаткових активностей. Окрім скоєння злочинів, ти можеш грати в більярд і міні-гольф, кататися на каяку, займатися дайвінгом, скайдайвінгом, тренуватися, відвідувати зоопарк і багато іншого.

Ти можеш спостерігати за дикою природою — як у неволі, так і на волі — і викреслювати їх зі списку. Це спирається на функцію з Red Dead Redemption 2.

10 Саундтрек і радіо

Rockstar обіцяє, що GTA 6 міститиме найбільший і найрізноманітніший набір радіостанцій серії дотепер. 8 жовтня 2026 року студія представила перші шість станцій, разом із ведучими та аудіосемплами, на офіційному сайті. Серед них — Cocoteo FM із сучасною латинською музикою, Back Country Radio з кантрі й аутло-звучанням, AfroBank FM у діапазоні від афробіту до амапіано, The Chamber 106.6 із хард-роком і спід-металом, Flash FM із попхітами й Dirty South Classics із південним репом.

У GTA 6 з’являються вигадані репери Real Dimez — Bae-Luxe та Roxy © Rockstar Games

Відомі імена з'являються як ведучі, зокрема Bad Bunny, Lana Del Rey і учасники Slayer Керрі Кінг і Том Арая. Підтверджені треки включають Electric Feel від MGMT, Raining Blood від Slayer і Don’t Come Home a Drinkin’ від Лоретти Лінн. Ти впізнаєш Flash FM із попередніх частин про Вайс-Сіті — і вона повертається.

Є також дві нові геймплейні функції. У GTA 6 ти тепер можеш слухати радіо пішки, через свій смартфон і в навушниках. Rockstar також уперше представляє серії подкасти на вимогу. До того ж «Grand Theft Auto VI: The Album» із 34 оригінальними треками вийде 19 листопада 2026 року. Rockstar планує розкрити повні списки станцій і треків лише після релізу.

11 Мультиплеєр і GTA Online

GTA 5 також стала довгограйним хітом завдяки GTA Online. Онлайн-режим запустився 1 жовтня 2013 року, невдовзі після основної гри, і є причиною, чому гра й донині тішиться неймовірною популярністю. Take-Two натякнула, що GTA Online працюватиме й далі поряд із GTA 6. Оновлена, нова версія потенційного «GTA 6 Online», як очікується, вийде у 2027 році.

Rockstar поки не розкрила жодних конкретних деталей про режим мультиплеєра GTA 6. Усе, що ми знаємо, — це: він буде. А доти в нас є кілька побажань, які ми хотіли б бачити здійсненими. Хм, Rockstar Games? Що скажете?

12 GTA 6 проти GTA 5: короткий огляд

GTA 6 GTA 5 Дата релізу 19 листопада 2026 17 вересня 2013 Платформи PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (пізніше вийшла на інших консолях і ПК) Сетинг Леоніда, включно з Вайс-Сіті Округ Блейн і Лос-Сантос Ігровий світ Приблизно вдвічі більший за GTA 5 75,84 км² Рівень розшуку Максимум 6 зірок Максимум 5 зірок Протагоністи 2 (Люсія та Джейсон) 3 (Майкл, Франклін і Тревор) Тривалість гри Приблизно 80 годин Приблизно 51,5 години

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — засновник акаунта @nophilterde та колишній професійний кіберспортсмен, який грав у такі ігри, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК та консолях. Раніше він працював редактором у різних ігрових веб-сайтах та журналах.