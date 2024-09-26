Ракетка — це найважливіший елемент спортінвентарю, який допоможе тобі вдосконалюватися та насолоджуватися грою в падл. Незалежно від того, чи ти новачок чи досвідчений гравець, який вже намагається наслідувати чемпіонів

, вибір ракетки матиме вагомий вплив на твої результати та відчуття на корті.