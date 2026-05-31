Міхаель Штрассер та Александр Рончевіч діляться своїми біговими порадами
Як підготуватися до наступного забігу: поради експертів

Александр Рончевіч і Міхаель Штрассер діляться практичними порадами, які допоможуть зберегти мотивацію, покращити результати та отримувати більше задоволення від бігу.
Автор Ліза Гехенбергер
Александр Рончевіч

Від басейнів до подіумів фітнес-забігів — австрієць Александр Рончевіч є чинним чемпіоном HYROX. Це його шлях.

Міхаель Штрассер

Триатлет, спеціаліст із велоперегонів на довгі дистанції та спортсмен HYROX, австрієць Міхаель Штрассер встановив одні з найзахопливіших світових рекордів на витривалість.

33-річний Рончевіч — один із найсильніших атлетів HYROX у світі. Йому належать рекордні результати в категоріях Men Pro Doubles та Men Pro Singles. Він тренується від чотирьох до шести разів на тиждень, а під час легких пробіжок зазвичай слухає подкасти або рок-музику — зокрема AC/DC. Цього року спортсмен уперше візьме участь у Wings for Life World Run.
42-річний Штрассер відомий своїми рекордними досягненнями у випробуваннях на витривалість. Серед них — велоподорожі від Аляски до Патагонії та через усю Африку, а також успішне завершення Project 771 — сходження на найвищі вершини всіх семи альпійських країн лише за один тиждень. У 2024 році він подолав 32 км під час Wings for Life World Run, штовхаючи перед собою біговий візок із сином.
Александр Рончевіч змагається на Чемпіонаті світу HYROX 2024 року в Ніцці, Франція.

Рончевіч став першим атлетом, який подолав 52-хвилинний бар'єр у HYROX

Як новачкові мотивувати себе тренуватися регулярно?

Міхаель Штрассер: Плануй пробіжки заздалегідь — додавай їх у календар, запишися на курс, приєднайся до бігового клубу або тренуйся з друзями. Коли на тебе чекають інші, дотримуватися режиму значно легше.

Фітнес-трекери, тестування на лактат, діагностика ефективності — чи справді вони потрібні?

Александр Рончевіч: Ні. Бігунам-аматорам варто насамперед навчитися прислухатися до свого тіла. Запитуй себе: як я почуваюся? Чи достатньо води випив? Чи добре поїв? Саме так формується усвідомленість і розуміння того, як організм реагує після двох, п'яти чи десяти кілометрів. Довіряй власним відчуттям і не давай цифрам чи постійним порівнянням збивати тебе з ритму.

Міхаель Штрассер готується до Red Bull Road to Hyrox у Відні, Австрія, 6 грудня 2025 року.

Міхаель Штрассер відомий досягненнями у випробуваннях на витривалість

Як зробити так, щоб біг із часом не набрид?

Александр Рончевіч: Урізноманітнюй процес. Використовуй бігову доріжку, тренуйся на стадіоні для швидкісних сесій, вирушай на трейлові забіги або сядь на потяг до якогось нового місця та побігай в іншій обставі.

Міхаель Штрассер: Я великий шанувальник теплових мап у додатку Strava. Вони показують популярні маршрути та дають змогу легко відкривати для себе нові — це особливо корисно, коли ти подорожуєш.

Як покращити результати в бігу?

Александр Рончевіч: Якщо ти вже можеш комфортно пробігти п'ять кілометрів у певному темпі, не поспішай одразу переходити на десять. Краще урізноманітнюй тренування: додавай технічні вправи, зміну темпу та інтервальні забіги. Наприклад, хвилина швидкого спринту, а потім три хвилини повільнішого. Такий підхід допоможе поступово прогресувати й водночас знизить ризик травм.

Александр Рончевіч п'є Red Bull під час забігу Red Bull Road to Hyrox 2025 у Відні, Австрія.

Рончевіч віддає перевагу різноманітності та повільному нарощуванню темпу

Що робити, якщо з'являється судома в ногах?

Александр Рончевіч: Якщо причина — накопичення лактату, спробуй перейти на короткі й швидкі кроки, щоб трохи розім'яти м'язи перед поверненням до звичного темпу. Також можуть допомогти енергетичні гелі та напої з електролітами. Але якщо судома вже сильна й м'яз повністю звело, швидко полегшити стан зазвичай складно.

А як щодо відновлення після тренування?

Міхаель Штрассер: Після тренувань я завжди готую відновлювальний коктейль з улюблених фруктів та великої кількості імбиру — ціную його за протизапальні властивості. Крім того, у перші одну-три години після інтенсивного навантаження організм стає вразливим — це так зване «відкрите вікно». Саме тому в цей період особливо важливо подбати про відновлення та підтримку імунітету.

