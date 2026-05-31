Як підготуватися до наступного забігу: поради експертів
Фітнес-трекери, тестування на лактат, діагностика ефективності — чи справді вони потрібні?
Ні. Бігунам-аматорам варто насамперед навчитися прислухатися до свого тіла. Запитуй себе: як я почуваюся? Чи достатньо води випив? Чи добре поїв? Саме так формується усвідомленість і розуміння того, як організм реагує після двох, п'яти чи десяти кілометрів. Довіряй власним відчуттям і не давай цифрам чи постійним порівнянням збивати тебе з ритму.
Як зробити так, щоб біг із часом не набрид?
Урізноманітнюй процес. Використовуй бігову доріжку, тренуйся на стадіоні для швидкісних сесій, вирушай на трейлові забіги або сядь на потяг до якогось нового місця та побігай в іншій обставі.
Я великий шанувальник теплових мап у додатку Strava. Вони показують популярні маршрути та дають змогу легко відкривати для себе нові — це особливо корисно, коли ти подорожуєш.
Як покращити результати в бігу?
Якщо ти вже можеш комфортно пробігти п'ять кілометрів у певному темпі, не поспішай одразу переходити на десять. Краще урізноманітнюй тренування: додавай технічні вправи, зміну темпу та інтервальні забіги. Наприклад, хвилина швидкого спринту, а потім три хвилини повільнішого. Такий підхід допоможе поступово прогресувати й водночас знизить ризик травм.
Що робити, якщо з'являється судома в ногах?
А як щодо відновлення після тренування?
Після тренувань я завжди готую відновлювальний коктейль з улюблених фруктів та великої кількості імбиру — ціную його за протизапальні властивості. Крім того, у перші одну-три години після інтенсивного навантаження організм стає вразливим — це так зване «відкрите вікно». Саме тому в цей період особливо важливо подбати про відновлення та підтримку імунітету.
