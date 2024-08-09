Марсель Гіршер, відомий австрійський чемпіон з гірськолижного спорту, завершив кар'єру п'ять років тому, але зараз, у свої 35, він повертається. Цієї зими Гіршер оголосив про повернення до змагань з гірськолижного спорту, і, що несподівано, він виступатиме за Нідерланди. «Я дуже схвильований цим», — поділився він у заяві на початку року. Хвилювання Гіршера поєднується з його рішучістю, оскільки він виклав свій детальний план повернення на лижні траси на пресконференції в Зетермеєрі, Нідерланди. Цієї зими шанувальники гірськолижного спорту можуть чекати на повернення Гіршера.
«Я цілком задоволений своєю фізичною формою, — каже Гіршер. — Тренування на силу і витривалість набагато легше інтегрувати в повсякденне життя. Звичайно, багато чого не вистачає в лижному спорті: навесні у нас закінчилися тренування на снігу, але потім їх теж майже не було, бо було надто тепло».
Найближчими тижнями він поїде до Нової Зеландії, де хоче тренуватися і, зрештою, брати участь у змаганнях, щоб заробити бали FIS і знову отримати право на участь у Кубку світу з гірськолижного спорту. У середині та наприкінці серпня в Коронет Пік проходитимуть два слаломи й гігантські слаломи.
Гіршер не хоче називати це поверненням
Коли він покинув гірськолижний спорт у 30 років у 2019 році, це було сприйнято як кінець епохи. Зараз, за його словами, повернення в сезоні 2024 року не повинно змінити це сприйняття.
У повідомленні до своїх шанувальників Гіршер розглядає своє повернення у ширшій перспективі. «Для мене повернення — це коли ти отримуєш травму і хочеш повернутися туди, де зупинився, — сказав він. — Моя кар'єра завершилася п'ять років тому».
Цього разу Гіршер повертається не для того, щоб домінувати. «Для мене зараз йдеться про баланс між сім'єю, бізнесом і спортом, — пояснює він. — Тепер я маю продемонструвати свій талант багатозадачності».
Гіршер був одним з найвизначніших спортсменів своєї епохи, багаторазовим переможцем, який з'являється один раз в поколінні. Він виграв рекордні вісім титулів Кубка світу поспіль і загалом 67 перегонів Кубка світу, а також дві золоті медалі для Австрії на найбільшій зимовій спортивній арені з усіх.
Чим займається Гіршер після завершення кар'єри?
Після завершення кар'єри на її піку Гіршер заснував нову компанію з виробництва гірськолижного спорядження VAN DEER — Red Bull Sports, брав участь в екстремальних мотоперегонах, як-от Red Bull Erzbergrodeo, але перш за все він залишався у хорошій фізичній формі й не забував про зимові види спорту. У квітні 2024 року він оголосив про своє повернення до лиж і зазначив, що коли він на схилах, то відчуває себе «як вдома».
Чому Гіршер виступає за Нідерланди?
Гіршер має подвійне громадянство з 1989 року, коли він народився в Австрії; його батько — австрієць, а мати — голландка. Він залишає збірну Австрії на непоганих умовах. Він провів «дуже гарні переговори» з австрійською та нідерландською лижними асоціаціями та стверджує, що всі три сторони погодилися, що буде найлегше продовжити цей проєкт, якщо він буде виступати за Нідерланди. «Для мене особисто було дуже важливо, що я не відбираю жодних ресурсів у молодих талантів в Австрії, — сказав Гіршер у своїй заяві. — Я не хотів стояти на шляху молодих спортсменів і майбутнього австрійського гірськолижного спорту». У Нідерландах він впевнений, що ні в кого нічого не забирає, але має шанс «багато чого зробити».
Друге несподіване повернення року
У квітні цього року Лукас Пінейро Браатен оголосив про своє повернення в лижний спорт на сезон 2024-25. Ця новина наступила за його завершенням кар'єри в жовтні 2023 року, за кілька днів до відкриття сезону в австрійському Зельдені.
23-річний чемпіон світу зі слалому 2023 року підтвердив, що відновить свою кар'єру, представляючи Бразилію, а до цього виступав під прапором своєї країни, Норвегії.