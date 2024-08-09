Марсель Гіршер, відомий австрійський чемпіон з гірськолижного спорту, завершив кар'єру п'ять років тому, але зараз, у свої 35, він повертається. Цієї зими Гіршер оголосив про повернення до змагань з гірськолижного спорту, і, що несподівано, він виступатиме за Нідерланди. «Я дуже схвильований цим», — поділився він у заяві на початку року. Хвилювання Гіршера поєднується з його рішучістю, оскільки він виклав свій детальний план повернення на лижні траси на пресконференції в Зетермеєрі, Нідерланди. Цієї зими шанувальники гірськолижного спорту можуть чекати на повернення Гіршера.

Марсель Гіршер, відомий австрійський чемпіон з гірськолижного спорту, завершив кар'єру п'ять років тому, але зараз, у свої 35, він повертається. Цієї зими Гіршер оголосив про повернення до змагань з гірськолижного спорту, і, що несподівано, він виступатиме за Нідерланди. «Я дуже схвильований цим», — поділився він у заяві на початку року. Хвилювання Гіршера поєднується з його рішучістю, оскільки він виклав свій детальний план повернення на лижні траси на пресконференції в Зетермеєрі, Нідерланди. Цієї зими шанувальники гірськолижного спорту можуть чекати на повернення Гіршера.

Марсель Гіршер, відомий австрійський чемпіон з гірськолижного спорту, завершив кар'єру п'ять років тому, але зараз, у свої 35, він повертається. Цієї зими Гіршер оголосив про повернення до змагань з гірськолижного спорту, і, що несподівано, він виступатиме за Нідерланди. «Я дуже схвильований цим», — поділився він у заяві на початку року. Хвилювання Гіршера поєднується з його рішучістю, оскільки він виклав свій детальний план повернення на лижні траси на пресконференції в Зетермеєрі, Нідерланди. Цієї зими шанувальники гірськолижного спорту можуть чекати на повернення Гіршера.

«Я цілком задоволений своєю фізичною формою, — каже Гіршер. — Тренування на силу і витривалість набагато легше інтегрувати в повсякденне життя. Звичайно, багато чого не вистачає в лижному спорті: навесні у нас закінчилися тренування на снігу, але потім їх теж майже не було, бо було надто тепло».

«Я цілком задоволений своєю фізичною формою, — каже Гіршер. — Тренування на силу і витривалість набагато легше інтегрувати в повсякденне життя. Звичайно, багато чого не вистачає в лижному спорті: навесні у нас закінчилися тренування на снігу, але потім їх теж майже не було, бо було надто тепло».

«Я цілком задоволений своєю фізичною формою, — каже Гіршер. — Тренування на силу і витривалість набагато легше інтегрувати в повсякденне життя. Звичайно, багато чого не вистачає в лижному спорті: навесні у нас закінчилися тренування на снігу, але потім їх теж майже не було, бо було надто тепло».

Найближчими тижнями він поїде до Нової Зеландії, де хоче тренуватися і, зрештою, брати участь у змаганнях, щоб заробити бали FIS і знову отримати право на участь у Кубку світу з гірськолижного спорту. У середині та наприкінці серпня в Коронет Пік проходитимуть два слаломи й гігантські слаломи.

Найближчими тижнями він поїде до Нової Зеландії, де хоче тренуватися і, зрештою, брати участь у змаганнях, щоб заробити бали FIS і знову отримати право на участь у Кубку світу з гірськолижного спорту. У середині та наприкінці серпня в Коронет Пік проходитимуть два слаломи й гігантські слаломи.

Найближчими тижнями він поїде до Нової Зеландії, де хоче тренуватися і, зрештою, брати участь у змаганнях, щоб заробити бали FIS і знову отримати право на участь у Кубку світу з гірськолижного спорту. У середині та наприкінці серпня в Коронет Пік проходитимуть два слаломи й гігантські слаломи.

Коли він покинув гірськолижний спорт у 30 років у 2019 році, це було сприйнято як кінець епохи. Зараз, за його словами, повернення в сезоні 2024 року не повинно змінити це сприйняття.

Коли він покинув гірськолижний спорт у 30 років у 2019 році, це було сприйнято як кінець епохи. Зараз, за його словами, повернення в сезоні 2024 року не повинно змінити це сприйняття.

Коли він покинув гірськолижний спорт у 30 років у 2019 році, це було сприйнято як кінець епохи. Зараз, за його словами, повернення в сезоні 2024 року не повинно змінити це сприйняття.

Гіршер розглядає своє повернення у ширшій перспективі. «Для мене повернення — це коли ти отримуєш травму і хочеш повернутися туди, де зупинився, — сказав він. — Моя кар'єра завершилася п'ять років тому».

, але перш за все він залишався у хорошій фізичній формі й не забував про зимові види спорту. У квітні 2024 року він оголосив про своє повернення до лиж і зазначив, що коли він на схилах, то відчуває себе «як вдома».