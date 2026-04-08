Формула-1 проти WEC: головні відмінності, що чекають на Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен візьме участь у «24 годинах Нюрбургрингу» . Як формат на витривалість, ця подія суттєво відрізняється від звичної йому Формули-1 і ставить перед пілотом низку нових завдань.

01 Чому Ферстаппен хоче змагатися у «24 годинах Нюрбургрингу»

Ферстаппен зіткнеться з унікальними викликами перегонів на витривалість © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Розширюючи межі своєї гоночної кар'єри, але залишаючи Формулу-1 пріоритетом, Ферстаппен останніми роками випробовує себе в інших напрямах. Утім, участь у повноцінних перегонах на витривалість стане для 28-річного пілота новим досвідом. Під час оголошення про участь він зазначив: «Нюрбургринг — особливе місце. Немає жодної іншої гоночної траси, схожої на цю. "24 години Нюрбургрингу" вже давно у моєму списку бажань, тож я радий, що тепер ми можемо це реалізувати».

Раніше Макс уже брав участь у заїздах зі своєю GT-командою, однак це буде його перший досвід у марафоні на витривалість. Він добре розуміє, що підготовка має вирішальне значення, адже це зовсім інший світ порівняно з Формулою-1. «Минулого року я отримав ліцензію DMSB для Нордшляйфе та зміг виступити в NLS9, де ми перемогли. Ця підготовка дуже цінна, адже ми дізналися багато нового, що допоможе нам у програмі цього року», — додав він.

02 Ключові відмінності між Формулою-1 та перегонами на витривалість

Йому доведеться звикнути ділитися своїм автомобілем © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Перша відмінність, яку відчує нідерландець, — це автомобіль. Він сяде за кермо Mercedes-AMG GT — версії серійного авто класу GT, спеціально підготовленої для треку: з іншими сидіннями, каркасом безпеки та спеціальними шинами. Хоча машина матиме ліврею Red Bull, сам факт керування Mercedes стане для гонщика незвичним досвідом.

Попри високу швидкість, цей автомобіль поступається за потужністю боліду Oracle Red Bull Racing, до якого звик Макс. Крім того, посадка водія тут значно вища, що забезпечує іншу перспективу огляду траси.

Ферстаппену також доведеться звикнути до того, що автомобіль потрібно ділити з напарниками та використовувати налаштування, зручні для всіх членів команди. У кожному екіпажі на 24-годинних перегонах є троє або четверо водіїв, які змінюють один одного. Команда не зможе налаштувати машину виключно під Макса, як це роблять у Формулі-1, адже це ускладнить керування для інших. Пілотам доведеться шукати «золоту середину», яка дасть змогу швидко змінюватися на піт-стопах, не витрачаючи часу на переналаштування.

Це важливо, оскільки в перегонах на витривалість перемагає не той, хто першим перетинає фінішну лінію, а команда, яка долає найбільшу кількість кіл за 24 години. Важливо бути не лише швидким, а й стабільним. Більшість учасників дотримуються цільового часу кола на кожному відрізку, щоб утримувати перевагу або скорочувати відставання.

03 Вимоги перегонів на витривалість

Дебют Ферстаппена у 24-годинних перегонах викликає неабиякий інтерес © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Траса Нюрбургринг, що в регіоні Айфель у Німеччині, має довжину 25,3 км. Це значно довше, ніж усі траси Формули-1, тому команди проїжджатимуть менше кіл за годину, ніж звик Ферстаппен.

Вимоги тут теж інші, і вони змінюються протягом усієї доби. Звичайно, перегони включають нічне водіння, що потребує надзвичайної концентрації через втому та погіршену видимість на трасі.

Кожен пілот може перебувати за кермом не більше трьох годин поспіль, після чого він повинен відпочивати мінімум дві години між заїздами. Зазвичай швидші водії проводять на трасі більше часу в загальному підсумку, але відповідальність за результат лежить на всій команді.

04 Чим відрізняється тактика

Тактична сторона перегонів на витривалість також має особливості. На трасі одночасно змагаються автомобілі різних класів, тому одні з них значно швидші за інші. Найшвидшим є клас SP9, за ним іде SP10, але разом із ними виступають і серійні машини різних категорій.

У таких умовах ключовою стає не стільки швидкість, скільки здатність дістатися фінішу. Перегони тривають 24 години, тож командам важливо підтримувати автомобіль у робочому стані протягом усього цього часу. Надмірно агресивна боротьба може призвести до серйозних наслідків. Тому Ферстаппену доведеться діяти обережно, проходячи щільний трафік, утім повільніші учасники зазвичай без проблем поступаються дорогою.

05 Менш помітні деталі

Ферстаппен відпрацьовує свої навички у коротших перегонах класу GT3 © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Існує чимало й менш помітних відмінностей. Передусім, процедура старту тут зовсім інша: заїзд розпочинається з «рухомого старту», причому учасників поділяють на три окремі групи. Це допомагає організаторам контролювати велику кількість автомобілів на трасі й уникнути хаосу на перших колах.

Крім того, команди можуть використовувати шини різних постачальників упродовж усієї дистанції. Як і завжди, Максу доведеться уважно стежити за станом гуми, щоб отримати максимальну ефективність, але водночас він матиме змогу змінювати її за необхідності та обирати суміші, що найкраще відповідають поточним умовам. До того ж погода на Нюрбургринзі вкрай непередбачувана: ніхто не знає, коли почнеться дощ, тож командам доведеться миттєво реагувати й переходити на відповідні шини.

Для ветерана Формули-1 це, безумовно, стане новим досвідом. Хоча до старту він встигне звикнути до свого Mercedes, особливості перегонів на витривалість можуть виявитися серйозним викликом. Як на нього вплине нічне водіння і наскільки швидким він буде в умовах, де головне — пройти якомога більше кіл? Перші відповіді ми отримаємо вже під час перегонів на Нюрбургринзі, які відбудуться з 14 по 17 травня.