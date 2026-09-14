Макс Ферстаппен продовжує свою подіумну серію в Мадриді

Макс Ферстаппен здобув друге місце на першій в історії гонці Ф1 на «Мадрингу» в Мадриді, стримавши пізній натиск чинного чемпіона Ландо Норріса, щоб забезпечити собі п'ятий подіум в останніх семи Гран-прі.

Стартувавши з 3-ї позиції на решітці спекотного дня в іспанській столиці, Ферстаппен більшу частину гонки провів позаду Кімі Антонеллі й Норріса, поки віртуальний сейфті-кар не сколихнув ситуацію на чолі гонки. Норріс втратив час, зрештою заїхавши в бокси, що відчинило Ферстаппену двері, щоб вийти вперед чинного чемпіона.

Попри пізній ривок Норріса, Ферстаппен утримав 2-ге місце позаду переможця гонки Антонеллі, і хоч результат не змінює його становища в заліку — він лишається шостим у загальному заліку, — він таки скорочує відрив від Шарля Леклера на п'ятому місці до 22 очок.

Макс Ферстаппен проходить поворот на складній трасі © Getty Images/Red Bull Content Pool

Як Макс Ферстаппен утримав 2-ге місце

Оскільки Норріс швидко наближався ззаду в останні кілька кіл, Ферстаппен знав, що утримати друге місце буде нелегко, хоча його рішення звучало доволі просто.

«Це траса, на якій дуже важко обганяти; якщо ти позиціюєш себе посередині, то реального проходу немає, тож я зміг стримувати Ландо до самого кінця», — пояснив він.

Ферстаппен святкує разом з Антонеллі та Норрісом © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Подіум — приємний спосіб завершити європейську серію Макс Ферстаппен

«Це був чудовий результат, і ми справді максимізували свій виступ, а фініш на 2-му місці на цій трасі — солідний спосіб підбити добрі вихідні, — сказав Ферстаппен. — Не думаю, що ми в будь-якому разі мали темп, щоб боротися за лідерство: Кімі й Ландо були швидшими за мене впродовж усієї гонки, тож я задоволений другим місцем».

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

«Цей дабл-хедер був позитивним, — додав він. — Автомобіль обидві вихідні був у пристойному вікні, і нам вдавалося стабільно набирати хороші очки в останніх кількох гонках. Подіум — приємний спосіб завершити європейську серію».

Перша гонка Ф1 на «Мадрингу»

Черговий подіум Ферстаппена припав на історичний день для спорту: Мадрид приймав Формулу-1 вперше за 45 років, а недільна гонка стала першим в історії Гран-прі на новому «Мадрингу».

Траса стала викликом для кожного пілота на решітці, і кожен мав три дні, щоб вивчити 5,4-кілометрове кільце й з'ясувати, де можна здобути перевагу. Звиваючись районом IFEMA в Мадриді, вона поєднувала громадські дороги зі спеціально збудованими секціями й умістила 22 повороти, зокрема величезний профільований поворот №12.

Одне, що тут швидко стало зрозумілим, — обганяти буде нелегко. Це, можливо, і фруструвало багатьох пілотів упродовж вихідних, але, з огляду на Норріса, що бовванів у дзеркалах на завершальних колах, це точно зіграло на користь Ферстаппена.

Ферстаппен на повній швидкості на новій трасі «Мадрінг» © Getty Images/Red Bull Content Pool

Що далі чекає Макса?

Після ще одних сильних вихідних Ф1 наступна гонка приведе Ферстаппена до його витоків заради зовсім іншого виклику. 16 вересня він вирушить у Сільверстоун на Max vs 100 , де стартуватиме в хвості картингового пелотона зі 100 гонщиків, маючи лише 30 кіл, щоб пробитися вперед і здобути перемогу.

Max vs 100 транслюватиметься наживо по всьому світу на Disney+.