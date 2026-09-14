Макс Ферстаппен продовжує свою подіумну серію в Мадриді

Макс Ферстаппен здобув друге місце на першій в історії гонці Ф1 на «Мадрингу» в Мадриді, стримавши пізній натиск чинного чемпіона Ландо Норріса, щоб забезпечити собі п'ятий подіум в останніх семи Гран-прі.
Стартувавши з 3-ї позиції на решітці спекотного дня в іспанській столиці, Ферстаппен більшу частину гонки провів позаду Кімі Антонеллі й Норріса, поки віртуальний сейфті-кар не сколихнув ситуацію на чолі гонки. Норріс втратив час, зрештою заїхавши в бокси, що відчинило Ферстаппену двері, щоб вийти вперед чинного чемпіона.
Попри пізній ривок Норріса, Ферстаппен утримав 2-ге місце позаду переможця гонки Антонеллі, і хоч результат не змінює його становища в заліку — він лишається шостим у загальному заліку, — він таки скорочує відрив від Шарля Леклера на п'ятому місці до 22 очок.
Як Макс Ферстаппен утримав 2-ге місце
Оскільки Норріс швидко наближався ззаду в останні кілька кіл, Ферстаппен знав, що утримати друге місце буде нелегко, хоча його рішення звучало доволі просто.
«Це траса, на якій дуже важко обганяти; якщо ти позиціюєш себе посередині, то реального проходу немає, тож я зміг стримувати Ландо до самого кінця», — пояснив він.
Подіум — приємний спосіб завершити європейську серію
«Це був чудовий результат, і ми справді максимізували свій виступ, а фініш на 2-му місці на цій трасі — солідний спосіб підбити добрі вихідні, — сказав Ферстаппен. — Не думаю, що ми в будь-якому разі мали темп, щоб боротися за лідерство: Кімі й Ландо були швидшими за мене впродовж усієї гонки, тож я задоволений другим місцем».
«Цей дабл-хедер був позитивним, — додав він. — Автомобіль обидві вихідні був у пристойному вікні, і нам вдавалося стабільно набирати хороші очки в останніх кількох гонках. Подіум — приємний спосіб завершити європейську серію».
Перша гонка Ф1 на «Мадрингу»
Черговий подіум Ферстаппена припав на історичний день для спорту: Мадрид приймав Формулу-1 вперше за 45 років, а недільна гонка стала першим в історії Гран-прі на новому «Мадрингу».
Траса стала викликом для кожного пілота на решітці, і кожен мав три дні, щоб вивчити 5,4-кілометрове кільце й з'ясувати, де можна здобути перевагу. Звиваючись районом IFEMA в Мадриді, вона поєднувала громадські дороги зі спеціально збудованими секціями й умістила 22 повороти, зокрема величезний профільований поворот №12.
Одне, що тут швидко стало зрозумілим, — обганяти буде нелегко. Це, можливо, і фруструвало багатьох пілотів упродовж вихідних, але, з огляду на Норріса, що бовванів у дзеркалах на завершальних колах, це точно зіграло на користь Ферстаппена.
Що далі чекає Макса?
Після ще одних сильних вихідних Ф1 наступна гонка приведе Ферстаппена до його витоків заради зовсім іншого виклику. 16 вересня він вирушить у Сільверстоун на Max vs 100, де стартуватиме в хвості картингового пелотона зі 100 гонщиків, маючи лише 30 кіл, щоб пробитися вперед і здобути перемогу.
Max vs 100 транслюватиметься наживо по всьому світу на Disney+.