Ферстаппен підкорив Фудзі на Super GT напередодні 24-годинного Нюрбургрингу

Готуючись до дебюту в ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (14–17 травня), ас Ф1 Макс Ферстаппен вирушив до Японії — назустріч невідомому. Завдання: вперше сісти за кермо автомобіля Super GT і виїхати на легендарний автодром Фудзі.

Для гостроти йому потрібно було побити час кола, який встановив Ацуші Міяке — один із найсильніших пілотів серії та переможець Fuji 3 Hours 2024. Нова траса, нова машина, складні умови — перемагає той, хто їде швидше. Дивись, як усе вийшло:

01 Ферстаппен — майстер на всі руки

Нідерландський пілот — чотириразовий чемпіон Ф1 поспіль у 2021–2024 роках — завжди любив гонятися на різних машинах і давно довів свою універсальність: він блискавично адаптується до незнайомої техніки й демонструє блискучі результати в різних дисциплінах і умовах.

Ферстаппен сів за кермо Nissan Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Але «Зелене пекло» Нюрбургрингу — найскладніша й найнебезпечніша траса у світовому моторспорті, і до 24-годинної гонки витривалості Ферстаппен готувався з повною серйозністю. Понад 650 кінських сил і розвинена аеродинаміка — Nissan Z NISMO GT500 Міяке забезпечує найшвидше прискорення й найбільший рівень зчеплення з трасою серед усіх елітних туристичних автомобілів. Це лише остання з гоночних машин, які Ферстаппен спробував за межами Ф1.

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Ще у вересні минулого року він здобув ліцензію для участі в гонках витривалості, виступивши в Nürburgring Langstrecken Series на Porsche 718 Cayman GT4 CS. Два тижні потому переміг у своєму дебюті на GT3 — за кермом Ferrari 296 GT3 на чотиригодинному етапі Nürburgring Endurance Championship. А в березні він знову з'явився на горезвісному Нордшляйфе, домінувавши на Mercedes-AMG GT3 — тому самому, на якому наступного тижня вийде на старт 24h Nürburgring.

«Я вже їздив на дуже різних машинах, тому швидко намагаєшся все зрозуміти. Я люблю гонки, тому спробувати всі ці машини — це просто неймовірно. Я дуже хочу туди поїхати й пережити своє перше справжнє 24-годинне змагання. Там зараз ведеться величезна підготовча робота», — сказав Ферстаппен.

Verstappen had to contend with a wet track at Fuji Speedway © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ф1 не проводила гонок у Нюрбургрингу з 1976 року — і того ж сезону Фудзі вперше прийняв Гран-прі Японії. Ця траса швидка, технічна й вимоглива — особливо у мокрих умовах. Дощ не вщухав, поки Ферстаппен виїжджав на GT500 по легендарній трасі.

02 Голландець розігнався на Фудзі

Першим вирушив Міяке, встановивши жорсткий орієнтир — 1:44.075 на 4,5-кілометровій трасі. «Він чемпіон світу, але мені було цікаво: наскільки різною буде його їзда, якщо ми сідаємо в одну й ту саму машину?» — сказав японський гонщик. «Попри дощ, я все одно зміг побачити, наскільки він крутий, — і це мене дуже заводило. Чудово провели час».

Ферстаппен сів за кермо Nissan Z NISMO GT500 і мав лише один установчий круг, щоб освоїтися з машиною, трасою й умовами. Проте він дуже швидко знайшов з нею спільну мову — і після першого швидкого кола відставав від Міяке лише на одну десяту секунди.

Це був перший раз, коли Ферстаппен сів за кермо боліда Super GT © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Це був справді класний досвід. Сподіваюся, наступного разу буде сухо Макс Ферстаппен

На наступному колі Ферстаппен відпустив себе на всі гроші — і фінішував із чудовим часом 1:42.290, розтрощивши найкраще коло Міяке. «Ставало трохи складніше тиснути. Після першого кола я подумав: "Я можу зробити краще", — і показав сорок другу», — розповів Ферстаппен. «Треба було звикнути до машини — як додавати газ, як гальмувати. Кермо дуже відрізняється, потрібно відчути зчеплення гум. Не можна їхати прямо через потоки води — повороти просто не дають цього зробити. Це був дійсно класний досвід. Сподіваюся, наступного разу буде сухо».

Для Ферстаппена це стало ідеальним поєднанням: задовольнити любов до Японії та її автомобільної культури — і водночас підготуватися до нового стилю гонок перед дебютом на 24h Nürburgring.

Відео зняте командою Red Bull Motorsports і виходить на YouTube у форматі шоу , яке веде Джеремайя Бертон із BigTime.