Formula Racing
Ферстаппен підкорив Фудзі на Super GT напередодні 24-годинного Нюрбургрингу
Чотириразовий чемпіон Ф1 готувався до дебюту в найважчій гонці витривалості світу, виїхавши на промоклий автодром Фудзі на потужному болідi Super GT.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
Готуючись до дебюту в ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (14–17 травня), ас Ф1 Макс Ферстаппен вирушив до Японії — назустріч невідомому. Завдання: вперше сісти за кермо автомобіля Super GT і виїхати на легендарний автодром Фудзі.
Для гостроти йому потрібно було побити час кола, який встановив Ацуші Міяке — один із найсильніших пілотів серії та переможець Fuji 3 Hours 2024. Нова траса, нова машина, складні умови — перемагає той, хто їде швидше. Дивись, як усе вийшло:
01
Ферстаппен — майстер на всі руки
Нідерландський пілот — чотириразовий чемпіон Ф1 поспіль у 2021–2024 роках — завжди любив гонятися на різних машинах і давно довів свою універсальність: він блискавично адаптується до незнайомої техніки й демонструє блискучі результати в різних дисциплінах і умовах.
Але «Зелене пекло» Нюрбургрингу — найскладніша й найнебезпечніша траса у світовому моторспорті, і до 24-годинної гонки витривалості Ферстаппен готувався з повною серйозністю. Понад 650 кінських сил і розвинена аеродинаміка — Nissan Z NISMO GT500 Міяке забезпечує найшвидше прискорення й найбільший рівень зчеплення з трасою серед усіх елітних туристичних автомобілів. Це лише остання з гоночних машин, які Ферстаппен спробував за межами Ф1.
Ще у вересні минулого року він здобув ліцензію для участі в гонках витривалості, виступивши в Nürburgring Langstrecken Series на Porsche 718 Cayman GT4 CS. Два тижні потому переміг у своєму дебюті на GT3 — за кермом Ferrari 296 GT3 на чотиригодинному етапі Nürburgring Endurance Championship. А в березні він знову з'явився на горезвісному Нордшляйфе, домінувавши на Mercedes-AMG GT3 — тому самому, на якому наступного тижня вийде на старт 24h Nürburgring.
«Я вже їздив на дуже різних машинах, тому швидко намагаєшся все зрозуміти. Я люблю гонки, тому спробувати всі ці машини — це просто неймовірно. Я дуже хочу туди поїхати й пережити своє перше справжнє 24-годинне змагання. Там зараз ведеться величезна підготовча робота», — сказав Ферстаппен.
Ф1 не проводила гонок у Нюрбургрингу з 1976 року — і того ж сезону Фудзі вперше прийняв Гран-прі Японії. Ця траса швидка, технічна й вимоглива — особливо у мокрих умовах. Дощ не вщухав, поки Ферстаппен виїжджав на GT500 по легендарній трасі.
02
Голландець розігнався на Фудзі
Першим вирушив Міяке, встановивши жорсткий орієнтир — 1:44.075 на 4,5-кілометровій трасі. «Він чемпіон світу, але мені було цікаво: наскільки різною буде його їзда, якщо ми сідаємо в одну й ту саму машину?» — сказав японський гонщик. «Попри дощ, я все одно зміг побачити, наскільки він крутий, — і це мене дуже заводило. Чудово провели час».
Ферстаппен сів за кермо Nissan Z NISMO GT500 і мав лише один установчий круг, щоб освоїтися з машиною, трасою й умовами. Проте він дуже швидко знайшов з нею спільну мову — і після першого швидкого кола відставав від Міяке лише на одну десяту секунди.
Це був справді класний досвід. Сподіваюся, наступного разу буде сухо
На наступному колі Ферстаппен відпустив себе на всі гроші — і фінішував із чудовим часом 1:42.290, розтрощивши найкраще коло Міяке. «Ставало трохи складніше тиснути. Після першого кола я подумав: "Я можу зробити краще", — і показав сорок другу», — розповів Ферстаппен. «Треба було звикнути до машини — як додавати газ, як гальмувати. Кермо дуже відрізняється, потрібно відчути зчеплення гум. Не можна їхати прямо через потоки води — повороти просто не дають цього зробити. Це був дійсно класний досвід. Сподіваюся, наступного разу буде сухо».
Для Ферстаппена це стало ідеальним поєднанням: задовольнити любов до Японії та її автомобільної культури — і водночас підготуватися до нового стилю гонок перед дебютом на 24h Nürburgring.
Відео зняте командою Red Bull Motorsports і виходить на YouTube у форматі шоу, яке веде Джеремайя Бертон із BigTime.