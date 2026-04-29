Як подивитися дебют Макса Ферстаппена у перегонах «24 години Нюрбургрингу»

У 2026 році перегони на витривалість прийматимуть одного з найвідоміших гонщиків світу: Макс Ферстаппен уперше виступить на легендарному треку ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Прагнучи нових викликів, нідерландський пілот випробує свої сили у складі команди Verstappen Racing.

Разом із трьома професійними напарниками з класу GT — Дані Хункадельєю, Жюлем Гуноном і Лукасом Ауером — Ферстаппен братиме участь у кваліфікаційних заїздах у квітні й травні. Основні перегони відбудуться 16 травня: команда змагатиметься протягом 24 годин на складній трасі, відомій численними поворотами, перепадами висоти та мінливою погодою, що може різко змінюватися від ясного неба до дощу чи туману.

Вболівальники зможуть спостерігати за захопливим дійством у прямому ефірі на Red Bull TV і на YouTube-каналі Red Bull Motorsports .

Макс Ферстаппен готується до заїзду © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation «24 години Нюрбургрингу» вже давно у моєму списку бажань Макс Ферстаппен

01 Що таке «24 години Нюрбургрингу»?

Коротко про перегони:

Вперше проведені у 1970 році

Довжина траси 25,378 км

До 190 автомобілів-учасників

Приблизно 280 000 глядачів на місці події (2025)

Унікальний відкритий регламент

Дата проведення у 2026 році: 14-17 травня

«24 години Нюрбургрингу» — це знамениті перегони на витривалість, які щорічно проходять у Німеччині на легендарній трасі Нюрбургринг-Нордшляйфе. Концепція перегонів проста, але вимоглива: команди безперервно змагаються протягом 24 годин, розподіляючи обов'язки між трьома або чотирма пілотами з метою подолати найбільшу кількість кіл.

ABT Sportsline на перегонах «24 години Нюрбургрингу» у 2025 році © ABT Sportsline

Цю подію вважають одним із найскладніших випробувань на витривалість в автоспорті. Вона проходить на комбінованій конфігурації Нордшляйфе та сучасної траси Гран-прі, утворюючи коло завдовжки приблизно 25 км — одне з найдовших у світі. Понад 150 поворотів, різкі перепади висоти та вузькі ділянки майже не залишають права на помилку. До цього додаються мінливі погодні умови вдень і вночі — дощ, туман і коливання температури, які можуть змінюватися навіть протягом одного кола.

Додаткову складність створює велика кількість автомобілів на трасі . Високопродуктивні машини класу GT3, зокрема Mercedes AMG GT3, яким керуватиме Ферстаппен, змагаються поруч зі значно повільнішими, майже серійними авто. Через це учасники постійно маневрують у щільному трафіку за значної різниці швидкостей. У результаті формується напружена й водночас захоплива атмосфера, де вирішальне значення мають не лише швидкість, а й уважність і майстерність водіїв.

Нордшляйфе має унікальну атмосферу, особливо вночі © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02 Як влаштована подія?

Квітневі кваліфікації (18-19 квітня)

Перед основною подією відбувається так званий генеральний репетиційний вік-енд, що слугує підготовчим етапом. Він охоплює два чотиригодинні заїзди, під час яких провідні команди тестують техніку та стратегії напередодні травневих перегонів. У суботу, 18 квітня, проходить перший заїзд на витривалість, що триває до вечора. Це дає колективам змогу отримати цінний досвід в умовах зміни освітлення й стану траси, а також перевірити обрані тактики та надійність автомобілів.

У неділю відбувається Топкваліфікація, яка визначає стартові позиції перед другими перегонами. Після цього проходить ще один заїзд на витривалість, зазвичай удень. Такий формат дає нагоду командам скоригувати результати з урахуванням суботніх даних, що робить цей вік-енд ключовим етапом підготовки.

Травневі кваліфікації (14–15 травня)

Гоночний вік-енд розпочинається у четвер, 14 травня. Протягом кількох сесій на повному колі визначають стартові позиції, а команди мають змогу остаточно налаштувати автомобілі, зокрема під час важливих нічних заїздів. У п'ятницю відбудеться Топкваліфікація, де найшвидші екіпажі змагатимуться за поул-позицію та місця в перших рядах.

Фінальні перегони (16-17 травня)

Після завершальних перевірок і розминки Макс Ферстаппен разом із напарниками вирушить на Нордшляйфе, щоб узяти участь у головних 24-годинних перегонах. Там вони долучаться до щільного багатокласового пелотону. Старт заплановано на 13:00 UTC (16:00 за Києвом).

Автомобіль Макса Ферстаппена для «24 годин Нюрбургрингу» © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Як дивитися наживо?

Квітневі та травневі кваліфікації, а також фінальні перегони транслюватимуться в прямому ефірі на Red Bull TV та YouTube-каналі Red Bull Motorsports . Ось час проведення кожного етапу:

Дата Сесія Час Субота, 18 квітня Кваліфікаційний заїзд 1 15:00 UTC (18:00 за Києвом) Неділя, 19 квітня Топкваліфікація 08:30 UTC (11:30 за Києвом) Кваліфікаційний заїзд 2 10:30 UTC (13:30 за Києвом) Четвер, 14 травня Кваліфікаційний заїзд 1 11:10 — 13:30 UTC (14:10 — 16:30 за Києвом) Кваліфікаційний заїзд 2 17:55 — 21:45 UTC (20:55 — 00:45 за Києвом) П'ятниця, 15 травня Топкваліфікація 1 06:45 — 07:25 UTC (09:45 — 10:25 за Києвом) Топкваліфікація 2 07:40 — 08:25 UTC (10:40 — 11:25 за Києвом) Кваліфікація 3 08:30 — 10:05 UTC (11:30 — 13:05 за Києвом) Топкваліфікація 3 11:30 — 12:45 UTC (14:30 — 15:45 за Києвом) Субота, 16 травня Тренування 08:00 — 09:30 UTC (11:00 — 12:30 за Києвом) Перегони 12:30 — 13:45 +1 UTC (15:30 — 16:45 +1 за Києвом)