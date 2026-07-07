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Баскетбол
Паскаль Сіакам про стабільність, довголіття й готовність у кар'єрі
У Паскаля Сіакама тепер є власна банка Red Bull. Він тричі ставав гравцем Матчу всіх зірок НБА і бореться за четверте запрошення. Та за десять років у спорті його погляд спрямований лише на одну ціль.
Поки герой цього тексту Паскаль Сіакам веде «Індіану» через десятий сезон у лізі, в Україні розгортається власна баскетбольна історія: триває Red Bull Half Court — глобальний турнір зі стритболу 3х3, де команди борються за право представити країну на Світовому Фіналі в Манілі. Одеса та Львів уже визначили своїх найсильніших, попереду — кваліфікація в Києві 18 та 19 липня та Національний фінал 26 липня. Для натхнення ділимось думками про успіх від гравця, що пройшов шлях від кошика у дворі до чемпіонського персня.
Побачивши своє обличчя на банці Red Bull, Паскаль Сіакам був здивований. У його списку мрій не було запуску бренду чи продуктів зі своїм зображенням. І все ж, перебуваючи там, де він є зараз, він усвідомлює, що це символізує. Стабільність. Довіру, зароблену з часом. «Це неймовірна честь, — каже він. — Те, про що я ніколи й не мріяв».
Цей запуск відображає його характер. Вивірений. Стійкий. Саме цей характер зробив його невід'ємною частиною ліги, що постійно змінюється.
У кар'єрі в НБА бувають критичні моменти, коли навколо стоїть оглушливий шум. Чутки про обміни та ротації. Травми затягуються. Очікування ростуть. Для Сіакама ці моменти ніколи не були гіпотетичними — вони були визначальними. «Або пливеш, або тонеш», — каже він. «А я не здаюся». Але попри ще один насичений сезон — уже десятий — його підхід залишається напрочуд незмінним: з'являтися, робити роботу, берегти енергію й рухатися далі.
Сіакам не романтизує наполегливість. Для нього це просто альтернатива тому, щоб здатися. Його мислення тихе й практичне — і саме воно провело його крізь злети й падіння ліги, що ніколи не стоїть на місці.
Після того як рік тому команда дійшла до фіналу, наступний сезон відкрився не так, як він або його команда планували. Травми накопичувалися. Перемоги давалися важче. Найлегшим виходом було б послабити концентрацію й чекати, поки обставини покращаться. Натомість Сіакам звузив фокус іще більше.
«Справа в тому, щоб щодня знаходити можливість для вдосконалення», — каже він. «Ось як я на це дивлюся».
Десятий рік у лізі приносить ясність. Не обов'язково менше амбіцій — але гострішу свідомість. Сіакам тепер краще розуміє своє тіло, краще відчуває, як балансувати між інтенсивністю й стриманістю. Залишатися елітним гравцем, як він зрозумів, — це не лише про те, наскільки сильно тиснути. Це про те, коли цього не робити.
«Я все ще хочу бути стабільним, але не вигоріти», — пояснює він. «Це найважливіше в довгому сезоні».
Його ранки майже ніколи не змінюються. Це навмисно. Незалежно від того, як минув попередній вечір — чи «Індіана Пейсерз» здобули перемогу або зазнали прикрої поразки — Сіакам починає кожен день однаково. Рано йде до залу й кидає по кошику. Це його кнопка скидання.
«Це моя константа», — каже він. «Я знаю, що завжди можу повернутися до цього».
У професії, де все визначається постійним рухом, стабільність стає формою контролю. Рутина Сіакама — без зайвого блиску, але цілеспрямована. Саме тут відновлюється впевненість — без зовнішнього підтвердження. Сезон НБА випробовує не лише навички — він випробовує витривалість. Фізичну й ментальну.
Треба знаходити час для відновлення, відпочинку, правильного харчування — а коли потрібен невеликий заряд енергії, є Red Bull. Потрібні всі інструменти
Сіакам підходить до енергії як до чогось, чим потрібно управляти комплексно. Харчування важливе. Відновлення важливе. Відпочинок важливий.
У дні, коли графік стискається й тіло відчуває кожну подолану милю, ці інструменти стають необхідною підтримкою — невеликі переваги, що допомагають лишатися гострим у вирішальний момент. Найбільше стійкість випробовує не одна окрема невдача, а накопичення. Повільне наростання розчарування, коли прогрес не відповідає зусиллям. Коли сезони стартують повільніше, ніж очікувалось. «Це перевіряє твоє терпіння», — зізнається Сіакам.
Саме тут у гру вступає ментальна міцність. Для Сіакама міцність — це не про те, щоб ігнорувати розчарування. Це про те, щоб рухатися крізь нього, не втрачаючи віри. Обирати продовження, коли зупинитися було б простіше. «Сподіваюся, нам вдасться повернути людей після травм», — каже він. «Трохи розбігтися. Виграти кілька ігор поспіль».
Але для профі надія завжди йде поруч із роботою. Саме тут і проявляється нинішній момент Сіакама.
Тож він лишається зосередженим. На щоденній роботі. На тому, щоб бути найкращою версією себе для своєї команди. Якщо нагорода прийде — прийде. Якщо ні — робота не змінюється. Але за всіх розмов про визнання його кінцева мета лишається незмінною: перемога.
«Перемога — це завжди головне. Щодня, коли йду до залу, я хочу ставати кращим і хочу вигравати. Ось мій фокус. Минулого року нам не вистачило», — каже Сіакам. «Моя мета — зробити внесок у здобуття чемпіонського кубку. Це найвища нагорода за важку роботу й відданість. Ось ця ціль».
Хочеш перевірити власну стабільність не в теорії, а на майданчику? Ще встигаєш: реєстрація на київську кваліфікацію Red Bull Half Court відкрита до 18 липня — збирай команду і виходь на корт урбан-парку ВДНГ 18–19 липня. А 26 липня приходь на Національний фінал у Львові, щоб побачити, хто поїде на Світовий фінал у Манілу.