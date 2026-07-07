Паскаль Сіакам про стабільність, довголіття й готовність у кар'єрі

Поки герой цього тексту Паскаль Сіакам веде «Індіану» через десятий сезон у лізі, в Україні розгортається власна баскетбольна історія: триває Red Bull Half Court — глобальний турнір зі стритболу 3х3, де команди борються за право представити країну на Світовому Фіналі в Манілі. Одеса та Львів уже визначили своїх найсильніших, попереду — кваліфікація в Києві 18 та 19 липня та Національний фінал 26 липня. Для натхнення ділимось думками про успіх від гравця, що пройшов шлях від кошика у дворі до чемпіонського персня.

Побачивши своє обличчя на банці Red Bull, Паскаль Сіакам був здивований. У його списку мрій не було запуску бренду чи продуктів зі своїм зображенням. І все ж, перебуваючи там, де він є зараз, він усвідомлює, що це символізує. Стабільність. Довіру, зароблену з часом. «Це неймовірна честь, — каже він. — Те, про що я ніколи й не мріяв».

Цей запуск відображає його характер. Вивірений. Стійкий. Саме цей характер зробив його невід'ємною частиною ліги, що постійно змінюється.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

У кар'єрі в НБА бувають критичні моменти, коли навколо стоїть оглушливий шум. Чутки про обміни та ротації. Травми затягуються. Очікування ростуть. Для Сіакама ці моменти ніколи не були гіпотетичними — вони були визначальними. «Або пливеш, або тонеш», — каже він. «А я не здаюся». Але попри ще один насичений сезон — уже десятий — його підхід залишається напрочуд незмінним: з'являтися, робити роботу, берегти енергію й рухатися далі.

Сіакам не романтизує наполегливість. Для нього це просто альтернатива тому, щоб здатися. Його мислення тихе й практичне — і саме воно провело його крізь злети й падіння ліги, що ніколи не стоїть на місці.

Паскаль Сіакам почав серйозно грати в баскетбол лише у 17 років © Grant Moxley

Після того як рік тому команда дійшла до фіналу, наступний сезон відкрився не так, як він або його команда планували. Травми накопичувалися. Перемоги давалися важче. Найлегшим виходом було б послабити концентрацію й чекати, поки обставини покращаться. Натомість Сіакам звузив фокус іще більше.

«Справа в тому, щоб щодня знаходити можливість для вдосконалення», — каже він. «Ось як я на це дивлюся».

Десятий рік у лізі приносить ясність. Не обов'язково менше амбіцій — але гострішу свідомість. Сіакам тепер краще розуміє своє тіло, краще відчуває, як балансувати між інтенсивністю й стриманістю. Залишатися елітним гравцем, як він зрозумів, — це не лише про те, наскільки сильно тиснути. Це про те, коли цього не робити.

«Я все ще хочу бути стабільним, але не вигоріти», — пояснює він. «Це найважливіше в довгому сезоні».

Його ранки майже ніколи не змінюються. Це навмисно. Незалежно від того, як минув попередній вечір — чи «Індіана Пейсерз» здобули перемогу або зазнали прикрої поразки — Сіакам починає кожен день однаково. Рано йде до залу й кидає по кошику. Це його кнопка скидання.

«Це моя константа», — каже він. «Я знаю, що завжди можу повернутися до цього».

У професії, де все визначається постійним рухом, стабільність стає формою контролю. Рутина Сіакама — без зайвого блиску, але цілеспрямована. Саме тут відновлюється впевненість — без зовнішнього підтвердження. Сезон НБА випробовує не лише навички — він випробовує витривалість. Фізичну й ментальну.

Паскаль Сіакам став чемпіоном НБА у 26 років. © Grant Moxley Quotation Треба знаходити час для відновлення, відпочинку, правильного харчування — а коли потрібен невеликий заряд енергії, є Red Bull. Потрібні всі інструменти Паскаль Сіакам

Сіакам підходить до енергії як до чогось, чим потрібно управляти комплексно. Харчування важливе. Відновлення важливе. Відпочинок важливий.

У дні, коли графік стискається й тіло відчуває кожну подолану милю, ці інструменти стають необхідною підтримкою — невеликі переваги, що допомагають лишатися гострим у вирішальний момент. Найбільше стійкість випробовує не одна окрема невдача, а накопичення. Повільне наростання розчарування, коли прогрес не відповідає зусиллям. Коли сезони стартують повільніше, ніж очікувалось. «Це перевіряє твоє терпіння», — зізнається Сіакам.

Саме тут у гру вступає ментальна міцність. Для Сіакама міцність — це не про те, щоб ігнорувати розчарування. Це про те, щоб рухатися крізь нього, не втрачаючи віри. Обирати продовження, коли зупинитися було б простіше. «Сподіваюся, нам вдасться повернути людей після травм», — каже він. «Трохи розбігтися. Виграти кілька ігор поспіль».

Але для профі надія завжди йде поруч із роботою. Саме тут і проявляється нинішній момент Сіакама.

Паскаль тричі ставав гравцем Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023, 2025). © Grant Moxley

Тож він лишається зосередженим. На щоденній роботі. На тому, щоб бути найкращою версією себе для своєї команди. Якщо нагорода прийде — прийде. Якщо ні — робота не змінюється. Але за всіх розмов про визнання його кінцева мета лишається незмінною: перемога.

«Перемога — це завжди головне. Щодня, коли йду до залу, я хочу ставати кращим і хочу вигравати. Ось мій фокус. Минулого року нам не вистачило», — каже Сіакам. «Моя мета — зробити внесок у здобуття чемпіонського кубку. Це найвища нагорода за важку роботу й відданість. Ось ця ціль».

Хочеш перевірити власну стабільність не в теорії, а на майданчику? Ще встигаєш: реєстрація на київську кваліфікацію Red Bull Half Court відкрита до 18 липня — збирай команду і виходь на корт урбан-парку ВДНГ 18–19 липня. А 26 липня приходь на Національний фінал у Львові, щоб побачити, хто поїде на Світовий фінал у Манілу.