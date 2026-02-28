Вперше у світі: пілот приземлив літак на дах рухомого потяга

Даріо Коста виконав перший у світі подвійний авіаційний маневр в Афйонкарагісарі, Туреччина: він посадив свій Zivko Edge 540 на вантажний потяг, що рухався з максимальною швидкістю, а потім злетів вертикально з того самого контейнера.

Цей зухвалий трюк був здійснений 15 лютого 2026 року. Пілот торкнувся колесами дев'ятого — останнього — контейнера вантажного поїзда, який мчав зі швидкістю 120 км/год. Маневр вимагав ідеальної синхронізації швидкості та філігранного аеродинамічного контролю, адже поверхня для посадки з'являлася в полі зору лише в останні секунди заходу. Ось як це виглядало:

01 Складний і виснажливий маневр

Даріо Коста увійшов в історію, здійснивши першу у світі посадку на поїзд © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

На відміну від звичайної посадки на злітну смугу, поверхня залишалася поза полем зору пілота майже протягом усього заходу через кут зниження літака та рух потяга вперед. Без візуальної глісади Коста покладався виключно на власні навички й досвід, фактично здійснюючи посадку наосліп.

Поки потяг рухався зі швидкістю 120 км/год, літак потрібно було сповільнити до 87 км/год — майже до межі звалювання. Навіть мінімальна різниця між швидкостями могла призвести до промаху.

Сильна турбулентність від поїзда та мінливі швидкості повітря робили маневр випробуванням на абсолютну точність. Рухомі вагони створювали турбулентний потік повітря, коли італієць спрямовував літак до вузької посадкової зони, змушуючи його робити безперервні мікрорегулювання для збереження стійкості.

Проєкт у цифрах Швидкість приземлення 120 км/год (65 вузлів) при заході на посадку, потім зниження до 87 км/год (47 вузлів) Звичайна крейсерська швидкість 370 км/год (200 вузлів)

02 Покроковий розбір: як здійснювався авіаційний подвиг

Турбулентність від поїзда створила справжній виклик © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Захід на посадку. За обмеженої видимості контейнера Коста синхронізував швидкість літака зі швидкістю потяга (120 км/год).

Посадка. Шасі Zivko Edge 540 торкнулися даху дев'ятого контейнера.

Стабілізація. Пілот безперервно коригував положення літака в умовах турбулентності, спричиненої рухом платформи.

Зліт. Завдяки контрольованому прискоренню літак знову піднявся в повітря, виконавши «свічку» — різкий перехід у вертикальний набір висоти.

Черговий світовий рекорд для Даріо Кости © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Train Landing став одним із найскладніших і найвідповідальніших проєктів у моїй кар'єрі Даріо Коста

03 Рекорд, до якого готувалися місяцями

Етап планування проєкту Train Landing був ключовим для його успіху © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Такий складний задум вимагав тривалої підготовки. Робота розпочалася на початку 2024 року: інженерні та льотні команди створювали симуляції та проводили тести, щоб максимально точно відтворити динаміку посадки.

Перед виконанням трюку в Туреччині триденний сценарій з рухомою платформою було протестовано в Пулі, Хорватія, у співпраці з Rimac Automobili. Використовуючи їхній повністю електричний гіперкар Nevera R як рухому платформу, Коста відточив вирівнювання та швидкість реакції.

Оскільки регулярні випробування на реальному потязі були неможливими, ключову роль відіграли технології моделювання та контрольовані наземні репетиції.

Довелося провести багато складних обчислень © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

«Train Landing став одним із найскладніших і найвідповідальніших проєктів у моїй кар'єрі, — зазначив Коста. — Було багато змінних, які потрібно було врахувати, але найбільшим викликом стало навчитися сідати наосліп на дуже маленькій рухомій смузі, покладаючись лише на когнітивні та льотні навички».

«Найважливішим аспектом було точне вирівнювання з потягом. Точність мала бути абсолютною — і він цього досяг, — додав Філіппо Барберо, авіаційний консультант. — У таких проєктах немає місця емоціям — Даріо справжній фокусник».

Літак Даріо Кости Літак Zivko Edge 540 Ефективність Двигун потужністю 400 к. с.

04 Ще одне знакове досягнення в авіації

Даріо Коста приземляється на рухомий вантажний поїзд © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Приземлення та зліт із рухомої платформи знаменують серйозний крок уперед в аеродинаміці та координації пілотів. Здійснення цього на повній швидкості поїзда демонструє, як ретельне планування й точне пілотування можуть розширити межі керованого польоту в нетрадиційних умовах.

«Після польоту крізь тунель я постійно запитував себе, що може бути складнішим. Але посадка на рухомий потяг, у точку, яку ти ледь бачиш, покладаючись лише на відчуття вітру, вимагає зовсім іншого рівня концентрації. Я пишаюся тим, що ми розширили уявлення про можливості авіації».

05 Натхнення Туреччиною: від Tunnel Pass до Train Landing

Туреччина стала щасливим місцем для Кости © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Після встановлення світового рекорду у 2021 році — польоту Tunnel Pass крізь два автомобільні тунелі поблизу Стамбула — Коста повернувся до Туреччини з новими ідеями. Побачивши ностальгійний пасажирський потяг у Карсі, він замислився над концепцією посадки за межами традиційних майданчиків.

У результаті досліджень Афйонкарагісар визначили як ідеальне місце для безпечного виконання проєкту завдяки відповідній залізничній інфраструктурі, експлуатаційним умовам та географії.

Про пілота: від переможця Red Bull Air Race до рекордсмена Гіннеса Хто такий Даріо Коста? Даріо Коста — італійський пілот, відомий надточним пілотуванням і технічно складними авіаційними проєктами, що поєднують інженерний розрахунок із майстерністю. За свою кар'єру він здійснив понад 20 світових авіаційних прем'єр, зокрема Tunnel Pass і проліт над трасою Штрайф. Він є першим і єдиним італійцем, який кваліфікувався, змагався та перемагав у Red Bull Air Race, а також першим італійцем — і наймолодшим в історії — лауреатом нагороди Bob Hoover Freedom of Flight Award. Нині Коста є власником п'яти світових рекордів Гіннеса.