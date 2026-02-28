© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Вперше у світі: пілот приземлив літак на дах рухомого потяга
Італійський пілот Даріо Коста увійшов в історію авіації, здійснивши посадку та зліт із рухомого вантажного потяга в Туреччині. Цей ризикований маневр вимагав бездоганної точності в кожній деталі.
Даріо Коста виконав перший у світі подвійний авіаційний маневр в Афйонкарагісарі, Туреччина: він посадив свій Zivko Edge 540 на вантажний потяг, що рухався з максимальною швидкістю, а потім злетів вертикально з того самого контейнера.
Цей зухвалий трюк був здійснений 15 лютого 2026 року. Пілот торкнувся колесами дев'ятого — останнього — контейнера вантажного поїзда, який мчав зі швидкістю 120 км/год. Маневр вимагав ідеальної синхронізації швидкості та філігранного аеродинамічного контролю, адже поверхня для посадки з'являлася в полі зору лише в останні секунди заходу. Ось як це виглядало:
Складний і виснажливий маневр
На відміну від звичайної посадки на злітну смугу, поверхня залишалася поза полем зору пілота майже протягом усього заходу через кут зниження літака та рух потяга вперед. Без візуальної глісади Коста покладався виключно на власні навички й досвід, фактично здійснюючи посадку наосліп.
Поки потяг рухався зі швидкістю 120 км/год, літак потрібно було сповільнити до 87 км/год — майже до межі звалювання. Навіть мінімальна різниця між швидкостями могла призвести до промаху.
Сильна турбулентність від поїзда та мінливі швидкості повітря робили маневр випробуванням на абсолютну точність. Рухомі вагони створювали турбулентний потік повітря, коли італієць спрямовував літак до вузької посадкової зони, змушуючи його робити безперервні мікрорегулювання для збереження стійкості.
Проєкт у цифрах
Покроковий розбір: як здійснювався авіаційний подвиг
- Захід на посадку. За обмеженої видимості контейнера Коста синхронізував швидкість літака зі швидкістю потяга (120 км/год).
- Посадка. Шасі Zivko Edge 540 торкнулися даху дев'ятого контейнера.
- Стабілізація. Пілот безперервно коригував положення літака в умовах турбулентності, спричиненої рухом платформи.
- Зліт. Завдяки контрольованому прискоренню літак знову піднявся в повітря, виконавши «свічку» — різкий перехід у вертикальний набір висоти.
Train Landing став одним із найскладніших і найвідповідальніших проєктів у моїй кар'єрі
Рекорд, до якого готувалися місяцями
Такий складний задум вимагав тривалої підготовки. Робота розпочалася на початку 2024 року: інженерні та льотні команди створювали симуляції та проводили тести, щоб максимально точно відтворити динаміку посадки.
Перед виконанням трюку в Туреччині триденний сценарій з рухомою платформою було протестовано в Пулі, Хорватія, у співпраці з Rimac Automobili. Використовуючи їхній повністю електричний гіперкар Nevera R як рухому платформу, Коста відточив вирівнювання та швидкість реакції.
Оскільки регулярні випробування на реальному потязі були неможливими, ключову роль відіграли технології моделювання та контрольовані наземні репетиції.
«Train Landing став одним із найскладніших і найвідповідальніших проєктів у моїй кар'єрі, — зазначив Коста. — Було багато змінних, які потрібно було врахувати, але найбільшим викликом стало навчитися сідати наосліп на дуже маленькій рухомій смузі, покладаючись лише на когнітивні та льотні навички».
«Найважливішим аспектом було точне вирівнювання з потягом. Точність мала бути абсолютною — і він цього досяг, — додав Філіппо Барберо, авіаційний консультант. — У таких проєктах немає місця емоціям — Даріо справжній фокусник».
Літак Даріо Кости
Ще одне знакове досягнення в авіації
Приземлення та зліт із рухомої платформи знаменують серйозний крок уперед в аеродинаміці та координації пілотів. Здійснення цього на повній швидкості поїзда демонструє, як ретельне планування й точне пілотування можуть розширити межі керованого польоту в нетрадиційних умовах.
«Після польоту крізь тунель я постійно запитував себе, що може бути складнішим. Але посадка на рухомий потяг, у точку, яку ти ледь бачиш, покладаючись лише на відчуття вітру, вимагає зовсім іншого рівня концентрації. Я пишаюся тим, що ми розширили уявлення про можливості авіації».
Натхнення Туреччиною: від Tunnel Pass до Train Landing
Після встановлення світового рекорду у 2021 році — польоту Tunnel Pass крізь два автомобільні тунелі поблизу Стамбула — Коста повернувся до Туреччини з новими ідеями. Побачивши ностальгійний пасажирський потяг у Карсі, він замислився над концепцією посадки за межами традиційних майданчиків.
У результаті досліджень Афйонкарагісар визначили як ідеальне місце для безпечного виконання проєкту завдяки відповідній залізничній інфраструктурі, експлуатаційним умовам та географії.
